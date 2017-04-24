Мыскина: осталось выпустить на корт тренерский состав

Что не получилось у россиянок и за счёт чего случился прорыв у бельгиек команды рассказали на пресс-конференции после матча.

В воскресенье сборная России во второй раз подряд оставила себя вне Мировой группы Кубка Федерации. Уже в первом матче дня российские болельщики должны были насторожиться – в матче первых ракеток двух сборных сильнее оказалась Элисе Мертенс, одолевшая Елену Веснину. Первой на пресс-конферецию пришла именно бельгийка.

«Подумала: «Она выше тебя в рейтинге, тебе нечего терять»»

— Чем объясняется то, что вы стали чаще допускать двойные ошибки во втором сете?

— Во втором сете Елена очень здорово сыграла. Может быть, я немного подустала, но она действительно прибавила. Я стала испытывать гораздо большее давление временами. Сегодня моя подача не работала так же хорошо, как вчера, но всё равно приносила мне много очков.

— Вы будете считать себя героем матча Россия-Бельгия, даже если ваша сборная вдруг уступит?

— Нет, героем чувствовать себя не буду (улыбается). Но я чувствую, что помогаю команде. Когда играешь за сборную, ты всегда пытаешься сделать всё, что возможно.

— Что поменялось в вашей игре в третьем сете, за счёт чего вам удалось сделать камбэк после такой неудачной второй партии?

— Я подустала после первого сета, она же сыграла в нём просто здорово. Я подумала: «Она выше тебя в рейтинге, мне нечего терять». Я хорошо чувствовала себя как физически, так и эмоционально, так что продолжила бороться и отдавать на корте всю себя. Моя команда и наши бельгийские фанаты поддерживали меня, что придало мне много сил.

— Правильно ли считать, что то покрытие, которое здесь уложено, идеально вам подходит? И как вы думаете, как бы вы себя ощущали, если бы играть пришлось на более быстром покрытии, например, на харде?

— Я очень уверенно чувствую себя на харде. Именно на этом покрытии я выиграла свой первый титул WTA в этом году (в Хобарте – прим. «Чемпионат»). Я даже не знала, что могу так здорово играть на грунте (смеётся). Конечно, ты всегда стараешься, но это мои первые матчи как на грунте в этом сезоне, так и вообще за сборную. Всегда ждёшь, что в первых матчах будут проблемы, но я постаралась их минимизировать. Так что я люблю играть и на грунте, и на харде, но последний, пожалуй, у меня в фаворитах.

— Как вам помогла капитан команды, какими словами подбадривала, чтобы вы прибавили в третьем сете?

— Конечно, она давала мне советы на каждой смене сторон. Она знает, что мне нравится, что нет, так что сначала мы поговорили о том, что у меня получалось. Иногда она говорила мне взять паузу, расслабиться, «подышать воздухом». И после этого я смогла начать всё заново.

«Надеялась, что продолжу доминировать, но… Это Кубок Федерации»

Несмотря на то, что с большой вероятностью ей вскоре предстояло сыграть в паре, следом в пресс-руме появилась Елена Веснина.

— Очень непростой матч, три совершенно разных сета. Можете дать по его итогам небольшой комментарий – что не получилось в концовке первого сета, как удалось резко прибавить во втором и почему всё так печально закончилось в третьем?

— Да, на самом деле, получилось три абсолютно разных сета. Первый сет был очень долгим, с одним брейком. Несмотря на то, что у меня были брейк-пойнты практически в каждом гейме на её подаче, она, отдам ей должное, очень здорово играла именно на этих ключевых очках. У неё проходила активная первая подача, она очень стабильно, ровно играла на задней линии. Я пыталась играть косо, использовать выходы вперёд, но мне было тяжеловато. Конечно, существовало какое-то волнение, потому что весь матч, в принципе, нужно было действовать от себя – она сама ничего не отдавала. Количество невынужденных у неё было очень небольшое. В третьем сете, конечно, очень обидный гейм, я должна была брейковать, на самом деле, в первых двух геймах на её подаче. Мне кажется, что я играла в тот момент уверенно, играла правильно, по счёту. Но они не сложились, и потом вот эти два мяча, буквально, на моей подаче при счёте 1:2 дали ей такое преимущество. А в матчах Кубка Федерации, когда ты фаворит, играешь против нефаворита и даёшь такой отрыв в третьем сете, это всегда наказуемо. Она тут же заиграла гораздо свободнее, у неё стали проходить удары чётче, ближе к линиям. Она уже стала даже рисковать с тех ударов, с которых она весь матч не рисковала. И, конечно, когда не получилось сделать счёт 2:4, 1:5 – это большой отрыв. Хотя я всё равно до конца верила, что смогу перевернуть ход матча, но не сложилось. На самом деле, боролась и пыталась по ходу матча поменять тактику. Но Элисе сейчас играет очень здорово, она на хорошем ходу.

— Насколько для всей команды стала неожиданной такая хорошая игра Мертенс?

— Мы видели в прошлом матче, мы посмотрели, что она обыграла лидера сборной Румынии на тот момент, Ирину Бегу. И выиграла, по-моему, две свои одиночные встречи тоже. Конечно, мы готовились к тому, что именно от неё надо ждать больше всего сюрпризов. У них такой состав команды, что я бы не назвала какого-то лидера одного, достаточно ровный состав. Но очень часто в матчах Кубка Федерации именно такой запал, такой настрой – показать свою лучшую игру именно в матче за страну. Я уже сколько лет играю в КФ и знаю, что есть такие игроки, которые играют очень здорово на Кубке Федерации и, скажем так, не настолько, может быть, вдохновенно на других турнирах WTA или турнирах «Большого шлема». Она правда очень здорово сегодня сыграла, потому что в решающие моменты на брейк-пойнтах со второго мяча подавать эйсы – я мало такого видела, и это меня удивило.

— Помогали ли вам или мешали сегодня зрители?

— Мне нравятся «Лужники», зрители сегодня подбадривали и ни в коем случае не мешали. Понятное дело, что все хотели, чтобы я победила, чтобы сборная России повела 2:1. И я тоже очень сильно этого хотела и с помощью болельщиков у меня получилось так уверенно, как будто не было первого сета, начать второй. Я надеялась, что в третьей партии продолжу доминировать на корте, но… Это матчи Кубка Федерации.

— Показалось, что вы второй матч уже играете, а всё равно не прибились к корту. Вот и в первом сете был момент, когда мяч перед вами в заднюю линию попал и отскок непредсказуемый получился.

— Ну, это матчи на красном грунте – надо быть к этому готовым. Да, ей сегодня сопутствовала удача именно в плане важных очков. В какой-то момент она попадала в ту часть корта, где было очень тяжело даже просто среагировать на этот удар. Но были в одинаковых условиях, поэтому, за счёт того, что она играла в более оборонительный теннис, ей было в этом плане проще. То есть, она играла больше от обороны, мне нужно было диктовать, создавать и заканчивать розыгрыши. Конечно, такой план игры способствует большому числу невынужденных ошибок. Но, в то же самое время, она в решающий момент вошла в корт и тоже сыграла от себя, очень смело и вдохновенно.

— Готовы ли, в случае необходимости, сыграть в решающем парном матче, как ваше физическое состояние и настрой?

— У меня самый хороший настрой на оставшиеся матчи. Я надеюсь, что у нас будет решающая пара, и я готова выйти и надеюсь помочь сборной России вытащить этот сложный матч. Нам ничего легко не даётся, мы должны именно так выигрывать свои матчи в Кубке Федерации. Усталость, конечно же, присутствует – два матча, и оба напряжённые. Но всё равно на опыте я умею себя настроить, восстановить и в паре, я думаю, тоже смогу настроить себя должным образом.

«Пытались попасть на Красную площадь, но ничего не получилось»

Марина Заневска, заменившая Элисон Ван Эйтванк, проиграла четвёртый одиночный матч, но в паре бельгийки были неудержимы. Капитан команды Доминик Монами не могла сдержать улыбки, а довольные бельгийки рассказали, за счёт чего добились такой яркой победы.

— Вопрос, наверное, самой счастливой девушке в этом зале. Элисе, поделитесь эмоциями от парного матча?

Мертенс: Мы все здесь счастливы (смеётся). Это было невероятно. Мы до этого играли вместе с Ан-Софи пару раз, мы сильная команда. В первом сете нам удалось проделать великолепную работу, второй был сложнее, но мы смогли сыграть в свою игру.

— Вопрос к капитану — замена на Марину Заневску была запланирована, или вызвана результатами первого матча?

Монами: Марина должна была сыграть сегодня во втором матче вне зависимости от результата первого. Дело в том, что Элисон Ван Эйтванк вчера очень здорово отыграла против сложной соперницы, но после этого у неё были проблемы со спиной. Сегодня она не была готова на 100%, поэтому я поменяла её на Марину.

— Марина, вам было легче от того, что вы вышли на корт, когда ваша команда вела в счёте? Или это оказывало дополнительное волнение?

Заневска: Тут две стороны медали. Это был мой первый матч за сборную Бельгии, поэтому я очень сильно переживала, даже зная, что мы ведём 2:1. Для меня это был дебют, и переживания были. Но, конечно, за счёт того, что мы вели, было проще выйти на корт, потому что я понимала, что даже если я проигрываю, у нас всё равно есть шансы.

— Вас не удивило, что много российских болельщиков ушло перед решающим матчем?

Монами: Я заметила, что на парной встрече было меньше народа, но, на самом деле, мне всё равно, извините. Для Бельгии-то это было в плюс (улыбается).

— Как вы оцениваете перспективы своей команды на следующий сезон в Мировой группе?

Монами: Это хороший вопрос. Сначала мы отпразднуем нашу победу, у нас есть целый год на подготовку к следующему матчу. Наша команда и так сильна, но будет только расти и в следующем сезоне будет играть ещё лучше.

— Элисе, как вам удалось так мотивированно играть против наших игроков?

Мертенс: Ну, у меня была мотивированная партнёрша по паре. Мы – хорошая команда, мы все были мотивированны, а тренер на скамейке подбадривала меня во время смены сторон. Игра за сборную – это что-то, что не происходит каждый день. У нас сильная команда и потрясающие болельщики, которые приехали сюда, в Россию, хотя это было не так просто.

— А что было особенно тяжело?

Мертенс: Виза, и вообще это довольно дорого. Но мы рады, что у них получилось приехать.

— Вопрос к капитану. В начале недели в социальных сетях вы выложили фотографию вашего московского отеля и добавили хэштег #моглобытьхуже. Как в итоге для вас сложилась эта неделя в Москве, понравился ли вам город?

Монами: О, нет, я имела в виду, что против нас могла сыграть Светлана Кузнецова, поэтому всё могло быть хуже для нас. А отель мне очень понравился, тем более, что мы за всю неделю были только в двух местах – в нём и здесь, на стадионе (улыбается). Мы пытались попасть на Красную площадь, но у нас ничего не получилось.

Что касается сборной, то нет, конечно же с Марией Шараповой разговоров пока никаких не велось, потому что мы знали, что это наш последний матч в этом году.

«Приятно, что люди в такой поздний час остались поддержать нас»

Теннисистки сборной России пришли к журналистам с небольшой задержкой – явно после разбора полётов. Несмотря на невыход в Мировую группу, команда была довольно многословна и попыталась по горячим следам провести работу над ошибками.

— Не раз приходилось слышать от капитанов проигравших команд, что они гордятся своими теннисистками. У вас, несмотря на поражение, есть это чувство гордости?

Мыскина: Мне кажется, после каждого матча ты благодарен своей команде, которая всегда выкладывается, независимо от результата. Поэтому, мне кажется, с моей стороны не было никогда какого-то упрёка. И уж тем более не говоря о сегодняшнем дне, когда девочки старались, сделали всё, что могли.

— Елена, можно ли было выиграть эту решающую пару и если да, то за счёт чего?

Веснина: Конечно, можно было выиграть, мы для этого делали всё с Дашей. Даже несмотря на то, что первый сет у нас не сложился и во втором проигрывали с брейком и матчболами, мы всё равно боролись и практически перевернули матч. Но наши соперницы играли очень вдохновенно. Можно сказать, в лучший теннис для себя. Надо отдать им должное, потому что, на самом деле, в решающий момент при счёте 5:6 0:30 подавать три эйса подряд – не многие, думаю, способны на такое. Конечно, шансы были, мы могли сыграть по-другому, как-то ещё, но всё равно напряжение, усталось… Хочется сыграть как можно лучше, но это теннис, это игра. На данный момент сборная Бельгии сыграла так вдохновенно и уверенно, что, наверное, поэтому они и победили.

— Что можете сказать об игре Элисе Мертенс? Откуда она брала такую вдохновенную, агрессивную игру, как будто перед ней не было никаких авторитетов?

Веснина: Ну, мы с Настей ощутили, да, и в паре с Дашей ощутили. Она, действительно, играла очень рискованно, в решающие моменты очень хладнокровно и уверенно. Не ощущалось даже никакой нервозности. Да, у меня сегодня во втором сете получилось переломить, как показалось, ход борьбы и начать диктовать условия, но в третьем сете она уверенно в решающий момент ставила стенку. Когда нужно было, она входила в корт и забивала. И, опять же, подача – стабильная, уверенная, длинная. Тяжело было на приёме что-либо создать. Можно было только надеяться, что она её не попадёт.

Павлюченкова: Я соглашусь. В одиночном матче однозначно она играла уверенно, очень хорошо. Даже сегодня, когда она была более уставшая. Но вот в паре я от неё такого не ожидала, я бы сказала, что я больше от парой была удивлена. До последнего я ждала, что она заволнуется, но этого не произошло.

— На следующей неделе истекает дисквалификация Марии Шараповой. Можете ли оценить её перспективы, и были ли уже разговоры по поводу её возвращения в сборную?

Мыскина: Перспективы, я думаю, мы посмотрим, опять же, гадать не стоит. Долгое отсутствие игровой практики – это, конечно же, сложно. Входить в игру будет, наверное, даже сложнее, чем после травмы. Всё-таки такое давление со стороны зрителей, прессы, игроков, в том числе, которые высказали ту или иную точку зрения. Что касается сборной, то нет, конечно же разговоров пока никаких не велось, потому что мы знали, что это наш последний матч в этом году. Ещё есть время вообще понять, что будет на следующий год с правилами ITF и Кубка Федерации.

— Пусть в конце стало меньше болельщиков, но всё-таки атмосфера, наверное, чувствовалась? Они помогали?

Мыскина: Во-первых, большое спасибо всем, кто остался болеть. И я знаю, что многие болели по телевизору. Время позднее, воскресенье, завтра всем на работу – это всё понятно. Но тем не менее, большое спасибо всем.

Касаткина: На самом деле, всё было отлично. Приятно, что люди остались так поздно поддержать нашу пару. Хочу их поблагодарить за это от всей команды. В одиночке тоже очень активно болели, помогали нам. Мы сделали всё, что смогли.

— Анастасия, у вас очень длинная скамейка, очень много игроков было задействовано в последнее время. Но планируете ли вы приглашать ещё каких-то новых теннисисток в сборную?

Мыскина: Осталось только тренерский состав выпустить на корт (смеётся). На самом деле, шутка. Девчонки все выкладываются в каждом матче, независимо от того, кто приезжает. Мы учитываем индивидуальный график каждого спортсмена, особенно топовых девочек. Многие играют и одиночку, и пару. Поэтому каждый матч играть им невозможно. Мы в феврале приглашали молодых, в том числе и Аня Блинкова вот закрепилась. Мы хотим привлечь всех, но понятно, что это невозможно. Исходим из календаря основного состава, дальше уже разговариваем, обсуждаем со всеми остальными. Играть готовы все.

— Елена и Дарья, можете ли прокомментировать тот факт, что уже через несколько дней вы сыграете друг против друга в первом круге турнира в Штутгарте?

Мыскина: Хорошо, что вы им напомнили, а то бы они вспомнили об этом только завтра.

Веснина: Мы вспомнили бы об этом во вторник, я так думаю (смеётся). Мы летим завтра одним рейсом в Штутгарт. Мы уже шутили в раздевалке, но на самом деле пока не думали об этом матче, он пройдёт только во вторник. Но это теннис, и придётся нам скрестить ракетки. Мы уже, на самом деле, давно ждали, когда жребий вот так попадёт.

Касаткина: Мы ещё никогда не играли друг с другом.

Веснина: Да, это в первый раз. Ну посмотрим, сейчас после Кубка Федерации нам будет обеим тяжело.

— Вопрос по поводу пары. Анастасия, что вы говорили игрокам по ходу матча, особенно во втором сете? И Дарья, сначала у вас не получалось осуществлять перехваты, и часто и Лена в одиночку играла с задней линии, а в конце вам удались сразу несколько эффектных перехватов. Вы просто прибивались к корту, должны были почувствовать ритм перехвата? Что вам мешало это делать в начале?

Касаткина: В начале я чувствовала себя немного утомлённой, и ментально немножко я пошла вниз, но по ходу матча набрала кондиции. Лена пихала меня на перехваты, вот. Сказала мне двигаться, подойти ближе к сетке, мешать, что я и старалась делать. В итоге что-то даже получалось, переломили ход матча, но немножко в концовке не повезло, боролись до последнего.

Веснина: Капитан нас вытаскивала, Настя говорила нам правильные вещи. Даже когда первый сет не складывался, она говорила: «Девочки, это всего лишь первый сет, неважно. У вас сейчас наклёвывается ваша игра, я вижу, я чувствую. Даша, двигайся больше у сетки. Лена, используйте свечки, смену ритма, играйте с ними свободно».

— Анастасия, в феврале, когда счёт в матче с Тайбэей был 1:1, вы говорили, что искали на трибунах глазами Шамиля Тарпищева, чтобы посоветоваться с ним. А сейчас вы не советовались с ним по поводу состава?

Мыскина: Ну, во-первых, Шамиль Анвярович постоянно в курсе всех изменений в команде, если они происходят. Он прекрасно знал, что Даша будет играть одиночку. Пару, если честно, мы такой планировали изначально. Нам так казалось, потому что девочки и турнир выигрывали вместе («Кубок Кремля”-2015 – прим. «Чемпионат»). У нас были разные хорошие варианты, но в первую очередь виделась именно такая комбинация. Бельгийки очень хорошо отыграли свой матч, мы сделали всё, что могли.

— Вопрос любому, кто захочет ответить…

Команда: Ответит Аня Блинкова (все смеются).

Блинкова: Я надеялась уйти, ничего не сказав (смеётся).

— …Сборная Беларуси вышла в финал Кубка Федерации. Как в объясните их прорыв даже без Азаренко и как оцените их шансы на титул?

Блинкова: Я знаю Арину Соболенко, знаю, что она может очень хорошо играть, видела её на корте. Я хочу поздравить белорусок и сказать, что они большие молодцы.

Мыскина: А Азаренко будет играть в финале, мы слышали про это. Поэтому у Беларуси хорошие шансы.