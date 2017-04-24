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Сборная Беларуси впервые в истории вышла в финал Кубка Федерации
Фото: instagram.com/fedcuptennis
Текст: Дмитрий Шахов

Первый финал Беларуси и скандал с Настасе

Исторический финал Беларуси, поддержка Азаренко со скамейки и истерика Конты из-за оскорблений Настасе — в обзоре матчей Кубка Федерации.
24 апреля 2017, понедельник. 12:45. Теннис

Безупречная Саснович

В прошедшие выходные состоялись матчи Кубка Федерации. Помимо игр плей-офф прошли и полуфиналы Мировой группы. Сборная Беларуси второй матч кряду играла дома. Виктория Азаренко пока не могла помочь команде, но всю встречу против Швейцарии провела на скамейке команды и активно поддерживала свою сборную.

Когда выяснилось, что белорускам в Мировой группе играть без Азаренко, казалось, что они обречены. Но всё вышло совсем иначе. Александра Саснович стала новым лидером и успешно справилась с этой задачей. Саснович выиграла четыре одиночки из четырёх в этом розыгрыше Кубка Федерации. При этом против Виктории Голубич у неё получился очень тяжёлый матч, который шёл почти три часа. В нервной концовке у Голубич даже был скрытый матчбол, который Саснович отыграла обводящим ударом из сложной ситуации. В итоге Александра вытащила ту встречу, а вот на следующий день куда легче справилась с Тимей Бачински.

Решающее очко во второй игре кряду принесла молодая Арина Соболенко. В субботу она уступила Бачински, зато в воскресенье в затяжном матче одолела Голубич, которая после поражения не могла скрыть слёз. После матча Соболенко начали качать на руках и случайно заехали ногой в лицо Азаренко.

Вика позже написала, что она в порядке и с нетерпением ждёт финала, в котором она уже сможет принять участие как теннисистка. Своё возвращение она запланировала на июль, а финал будет в ноябре, так что у Азаренко ещё будет время набрать форму.

Финал белорускам, кстати, тоже играть дома против сборной США. Американки одолели команду Чехии, доминировавшую в Кубке Федерации в последние годы. Но в этот раз чешки не собрали лучший состав. Ехать в США перед стартом европейского грунтового сезона решились не многие. В результате одиночные встречи играли Катержина Синякова и 17-летняя Маркета Вондроушова. Но даже в таком составе чешки довели дело до пятого матча. Слишком хороша была Коко Вандевеге, которая и обе одиночки выиграла, и в решающей паре помогла Бетани Маттек-Сэндс.

Сборная США впервые с 2010 года добралась до финала, а не побеждали они с 2000-го. Если для американок это уже 29-й финал в истории, то для Беларуси – первый. И уже по крайней мере можно смело говорить, что Серена Уильямс состав усилить не сможет, ведь она осенью ожидает появления первенца. В теории к команде могут присоединиться Винус Уильямс и Мэдисон Кис. Но в любом случае до игры ещё больше полугода, поэтому о раскладах говорить рановато.

Кубок Федерации. Мировая группа. Полуфиналы

Беларусь – Швейцария – 3-2
США – Чехия – 3-2.

Победа Свитолиной над Кербер не помогла Украине

Матчи плей-офф Мировой группы в теории могут оказаться товарищескими встречами за рейтинговые очки. Ведь сейчас идёт активное обсуждение расширения Мировой группы до 16 команд. В таком случае и проигравшие на этой стадии сборные сыграют в элитном дивизионе в следующем году.

Подробнее о неудаче сборной России мы рассказали в другом материале. Элисе Мертенс в очередной раз наглядно показала, что в матчах сборных порой рейтинг не так важен. Бельгийка играла вдохновенно, и ничего с ней поделать россиянки не смогли. Так что теперь у России все надежды на вышеназванные изменения формата Мировой группы.

В Штутгарте на том же корте, где 26 апреля вернётся Мария Шарапова, состоялась встреча Германия – Украина. Анжелика Кербер в четвёртый раз кряду проиграла Элине Свитолиной. Для украинки это четвёртая победа над действующей первой ракеткой мира за последний год. Трижды она обыграла Кербер и ещё один раз – Серену Уильямс. Правда, эта победа произошла уже при счёте 2-0 в пользу Германии. Героиней встречи стала Юлия Гёргес, которая выиграла обе одиночки, справившись со Свитолиной и Цуренко.

У Франции хватало проблем до матча. Каролин Гарсия объявила, что не сыграет из-за травмы, а партнёрши по команде ответили широко известным в Интернете выражением «LOL», не поверив в травму Гарсии. Во второй раз подряд от игры за сборную отказалась Доден, которой теперь во французской федерации грозят дисквалификацией. Вот только на корте всё обошлось без драмы. Испания приехала без лидеров и за три матча выиграла лишь девять геймов. Отдельно стоит отметить Кристину Младенович, которая в двух одиночках отдала лишь три гейма!

В ещё одном матче плей-офф сборная Нидерландов отстояла место в Мировой группе, обыграв Словакию, за которую не сыграла Доминика Цибулкова. Как обычно главной героиней оказалась Кики Бертенс.

Плей-офф Мировой группы

Германия – Украина – 3-2
Россия – Бельгия – 2-3
Франция – Испания – 4-0
Словакия – Нидерланды – 2-3.

Как Настасе довёл Конту до слёз

В плей-офф второй мировой группы невероятные события происходили в матче Румынии и Великобритании. Инициатором всего сумасшествия был капитан хозяев Илие Настасе. Он начал выходные с уничижительного комментария по поводу ребёнка Серены Уильямс. Затем начал флиртовать с капитаном Великобритании Энн Кеотавонг.

Но самый кошмар происходил на корте во время встречи Конты и Кырсти. Недовольный действиями судьи Настасе стал оскорблять всех вокруг.

Илие вывели со стадиона и лишили аккредитации. Хотя он пытался появиться и на следующий день, но его повторно попросили уйти. Конта после оскорблений в течение 10 минут была в истерике. Встречу даже остановили, но после паузы Йоханна взяла пять геймов кряду и выиграла мяч. Кырсте показалось, что британка преувеличила свою реакцию. «Меня называли и похуже, но я никогда не уходила с корта и продолжала играть. То, что мы не такая большая страна, как Великобритания, ещё не значит, что к нам можно так относиться», — сказала Сорана.

Плей-аут. Мировая группа II

Румыния – Великобритания – 3-2
Сербия – Австралия – 0-4
Италия – Китайский Тайбэй – 3-1
Канада – Казахстан — 3-2.

На следующий день местные болельщики недружелюбно встретили Конту, помахивая белыми платками. Драма не закончилась и после завершения встречи, так как итогового рукопожатия не последовало. При этом Румыния, у которой во второй день в роли капитана побывали Никулеску и Кырстя, в домашней встрече обыграла британок. Два очка принесла Симона Халеп, а победу добыла Ирина Бегу.

Австралия и Италия досрочно обеспечили себе победу в матчах против Сербии и Китайского Тайбэя. Неожиданно завершился матч в Канаде, где местные девушки одолели сборную Казахстана. Блеснула Франсуаза Абанда, обыгравшая Путинцеву и Шведову в двух сетах. А решающее очко принесла 16-летняя Бьянка Андреесу.

Если Мировую группу и правда расширят до 16 команд, то Канада, Румыния, Австралия и Италия тоже получат шанс сыграть в элитном дивизионе. Решение по поводу формата следующего сезона должно быть принято в августе.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Женская сборная России - Теннис Анжелика Кербер Виктория Азаренко Коко Вандевеге
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