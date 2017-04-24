Штутгарт стоит на ушах. Шарапова возвращается после дисквалификации

На четвёртой неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Штутгарте и Стамбуле.

Турнир WTA/Premier. Штутгарт (Германия). Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд: $ 710 900.

Покрытие: грунт, помещение.

Дата проведения: 24-30 апреля.

Разница во времени с Москвой: –1 час.

Участники: Анжелика Кербер (2), Каролина Плишкова (3), Симона Халеп (5), Агнешка Радваньска (6), Гарбинье Мугуруса (7), Светлана Кузнецова (8), Йоханна Конта (11/WC), Елена Веснина (15), Саманта Стосур (18), Дарья Касаткина (35), Екатерина Макарова (36/LD), Мария Шарапова (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Мэдисон Кис (9), Каролин Гарсия (25).

Снялись с турнира: Доминика Цибулкова (5).

Действующий победитель: Анжелика Кербер.

Porsche Tennis Grand Prix является старейшим в Европе женским соревнованием в помещениях. С 1978 по 2005 год он разыгрывался в Фильдерштадте, а с 2006-го проводится в Штутгарте на Porsche Arena. Рекордные шесть титулов на счету Мартины Навратиловой (1982, 1983, 1986-1988, 1992). По 4 победы на счету Трейси Остин (1978-1981) и Мартины Хингис (1996, 1997, 1999, 2000). С 2012 по 2014 год в Штутгарте неизменно первенствовала Мария Шарапова, и нынешний, 40-й по счёту, розыгрыш снова тесно связан с россиянкой, которая именно на нём возвращается в тур после отбытия продолжительной дисквалификации (1 год и 3 месяца) за употребление мельдония. У Марии за это время рейтинг полностью обнулился, но организаторы с удовольствием предоставили ей «уайлд-кард», как это сделали и последующие крупные турниры в Мадриде и Риме.

Дисквалификацию Шараповой сократили до 15 месяцев. Как это было 4 октября был обнародован вердикт по «делу Шараповой». Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой на 9 месяцев.

Формально первый день после завершения дисквалификации у Марии – 26 апреля, среда, а турнир в Штутгарте начинается в понедельник, 24-го, когда россиянка вообще не имеет права находиться на стадионе, где проводятся соревнования WTA. Но организаторы нашли выход из ситуации – поскольку первый круг длится три дня, как раз в среду Шарапова уже может играть матчи. Таким образом, проблема была решена. Как только объявили, что россиянка начнёт турнир в среду, все билеты на этот игровой день были сметены подчистую, а заявки на аккредитации журналистов превысили вместимость пресс-центра. Весь Штутгарт стоит на ушах, ажиотаж неимоверный. Каким будет возвращение звёздной россиянки, узнаем совсем скоро.

Турнир WTA/International. Стамбул (Турция). TEB BNP Paribas Istanbul Cup

Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 24-30 апреля.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Элина Свитолина (10), Тимя Бабош (28), Ирина Бегу (32), Эжени Бушар (53), Цветана Пиронкова (63), Сорана Кырстя (66), Элисе Мертенс (71), Данка Ковинич (74), Даяна Ястремская (WC), Елизавета Куличкова (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ван Цян (60), Лара Арруабаррена (72), Магда Линетт (80), Ваня Кинг (91), Патрисия-Мария Циг (99).

Снялись с турнира: Юлия Путинцева (31).

Действующий победитель: Кагла Буюкаксай.

Первый турнир в Стамбуле, Enka Open, был проведён в 1996 году под эгидой ITF, а в 1998-м приобрёл статус 4-й категории WTA, после чего прекратил существование. Обновлённый İstanbul Cup появился в календаре в 2005 году, и его выиграла Винус Уильямс. Затем каждый розыгрыш в финале было хотя бы по одной россиянке – титулы завоевали Елена Дементьева (2007), Вера Душевина (2009) и Анастасия Павлюченкова (2010), а за шаг до победы остановились Анастасия Мыскина (2006), та же Дементьева (2008) и Елена Веснина (2010). Потом турнир снова пропал из регулярного календаря на три сезона, пока в этом городе проводился Итоговый чемпионат WTA (2011-2013). Новыми чемпионками Стамбула после возвращения в обойму стали Каролина Возняцки (2014), Леся Цуренко (2015) и местная любимица Кагла Буюкаксай (2016). В нынешнем розыгрыше посев возглавили Элина Свитолина и Тимя Бабош, а барьер квалификации среди прочих успешно преодолели и россиянки – Елизавета Куличкова и Виктория Каменская.

Турнир ATP World Tour 500. Барселона (Испания). Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд: € 2 324 905.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 24-30 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Энди Маррей (WC), Рафаэль Надаль (6), Доминик Тим (9), Давид Гоффен (12), Роберто Баутиста-Агут (17), Ришар Гаске (19), Александр Зверев (WC), Пабло Карреньо-Буста (23), Альберт Рамос (24), Пабло Куэвас (30), Карен Хачанов (52).

Полный список участников.

Отказались от участия: Томаш Бердых (14), Дональд Янг (60), Йосихито Нисиока (70), Хуан Монако (72).

Снялись с турнира: Кей Нисикори (5).

Действующий победитель: Рафаэль Надаль.

Теннисные турниры в Барселоне проводятся с 1903 года. В 1953-м был открыт новый Королевский теннисный клуб в районе Педралбес, где соревнования разыгрываются до сих пор. В настоящее время турнир относится к категории ATP 500. Рекордсменами по количеству титулов (по три) долгое время оставались Рой Эмерсон (1961, 1963, 1964), Мануэль Орантес (1969, 1971, 1976) и Матс Виландер (1982-1984), но в XXI веке их заметно обошёл Рафаэль Надаль — девять (2005-2009, 2011-2013, 2016). В минувшее воскресенье испанец завоевал рекордный для себя 10-й титул в Монте-Карло. Наверняка он желает по этому показателю сравняться и в Барселоне.

Турнир ATP World Tour 250. Будапешт (Венгрия). Gazprom Hungarian Open

Призовой фонд: € 540 310.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 24-30 апреля.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Люка Пуи (15), Иво Карлович (21), Жиль Симон (25), Фернандо Вердаско (29), Паоло Лоренци (38), Виктор Троицки (39), Фабио Фоньини (WC), Диего Шварцман (44), Райан Харрисон (45), Даниил Медведев (58), Андрей Кузнецов (62), Михаил Южный (84), Евгений Донской (LL).

Полный список участников.

Отказались от участия: Александр Долгополов (64).

Снялись с турнира: Марсель Илхан (WC).

Действующий победитель: турнир ранее не проводился.

Открытый чемпионат Венгрии – новый турнир в календаре ATP. Соревнование сразу же обрело российского титульного спонсора – известную газовую компанию, активно инвестирующую в спорт. Первый розыгрыш начался с казуса, когда организаторы перепутали турецких теннисистов, которым выделяется «уайлд-кард» (Марселя Илхана и Джема Илькеля). В итоге это специальное приглашение ATP изъяла и отдала лаки-лузеру, которым оказался россиянин Евгений Донской. Помимо него в сетку по рейтингу попали ещё три представителя России – Даниил Медведев, Андрей Кузнецов и Михаил Южный, а возглавили посев Люка Пуи и Иво Карлович.