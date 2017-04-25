Смена караула. Беременная Серена вернулась на первое место

Возвращение Уильямс на вершину, сколько очков требуется Шараповой для попадания на Уимблдон и другое – в выпуске рубрики «Табель о рангах».

Как прожить без «уайлд-кард» на «Шлемы»

На этой неделе Серена Уильямс вышла на первое место. Но об этом было известно заранее, и это событие мы предвосхитили в предыдущем выпуске табели о рангах. Правда, мы не могли предполагать, что американка станет первой ракеткой мира, будучи беременной. Уже известно, что в 2017-м на корт она не выйдет, так что первой ей оставаться недолго.

Зато возвращается Мария Шарапова. 26 апреля она проведёт свой первый матч после дисквалификации. Уже достаточно турниров, которые желают дать ей «уайлд-кард». Она уже официально получила место в сетке в Штутгарте, Мадриде и Риме. А вот «Ролан Гаррос» пока предположительно собирается дать ей приглашение в квалификации. Про Уимблдон пока тоже не слишком понятно. Мы решили разобраться, что понадобится Марии, чтобы самой попасть на эти турниры.

Попасть в основную сетку «Ролан Гаррос» по рейтингу уже нельзя, так как заявки закрыты. В теории можно отобраться в квалификацию, так как на неё заявки принимают за три недели до старта турнира. Чтобы попасть, нужно примерно войти в топ-200. 305 очков за финал Штутгарта обеспечат комфортное попадание в эту зону.

Что касается Уимблдона, то тут заявка будет по рейтингу после Рима. То есть у Марии будет три турнира, чтобы попасть примерно в первую сотню. Для этого требуется порядка 600 баллов. В принципе одного очень далёкого прохода в Мадриде или Риме будет достаточно или трёх неплохих результатов. В общем, по меркам Марии это не такая уж и непосильная задача.

Хотя всё-таки сразу ожидать оптимальных результатов от Шараповой будет непросто. Слишком уж заметная пауза была, тяжело вкатиться в тур без адаптации. Да и официального отказа в «уайлд-кард» со стороны «Больших шлемов» пока что не было. Всё-таки россиянка двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» и победительница Уимблдона, поэтому хотя бы на этом основании она претендует на получение «уайлд-кард», не говоря уже о большом внимании со стороны зрителей.

WTA. Серена Уильямс вернулась на вершину

Не так много изменилось на этой неделе, так как прошли матчи Кубка Федерации. А вот из-за несовпадения календаря баллы вычли за прошлогодний Штутгарт. Именно по этой причине Кербер потеряла первую позицию. До Серены Уильямс ещё никто не оказывался на вершине, будучи беременной.

Кроме того, в новом рейтинге Елена Веснина обошла Петру Квитову и стала 14-й. Чешка появилась в заявочном листе «Ролан Гаррос», но призналась, что пока не уверена, что сможет выйти на корт.

Потеряла очки за финал Штутгарта Лаура Зигемунд. Её хорошее выступление в Чарльстоне обеспечило ей небольшой запас, благодаря которому она удержалась в топ-50, упав с 37-го места на 49-е.

Кубок Федерации. Россия удержалась в топ-8

В новом рейтинге Кубка Федерации сборная России опустилась на пять мест после поражения от Бельгии и тем не менее удержалась в первой восьмёрке, что может быть важно. Ходит много разговоров про расширение Мировой группы до 16 команд. В таком случае Россия по рейтингу попадёт в посев и не сыграет с сильнейшими в первом раунде.

Хотя не исключено, что могут использовать и другой принцип. При слиянии двух лиг сеяными в Мировой группе станут те команды, которые честно себе обеспечили место в элите. А вот пришедшие в Мировую группу из второго дивизиона сборные (в которые как раз войдёт Россия) будут несеяными. В любом случае пока официально неизвестно о формате Кубка Федерации на следующий год.

Отметим, что Беларусь вышла на второе место, но до лидирующей Чехии им пока очень далеко. В тройку вошли вышедшие в финал американки.

АТР. Надаль вернулся в топ-5

Из-за несовпадения календаря Рафаэль Надаль начал раньше времени терять свои грунтовые очки. Потеряв титул Монте-Карло-2016, он вылетел из топ-5. А на следующей неделе у него горели 500 баллов за Барселону. Но испанца это не смутило, так как он в 10-й раз в карьере выиграл в Монте-Карло и вернул себе место в пятёрке, выбив оттуда Кея Нисикори.

Испанец стал первым, кому удалось выиграть какой-либо турнир десять раз. Причём он может повторить свой рекорд ещё на двух турнирах в этом году. Пока у Надаля девять титулов в Барселоне (где центральный корт уже называется его именем) и на «Ролан Гаррос».

Сам путь к успеху у Рафаэля вышел не самым напряжённым. В пятый раз в карьере он выиграл «Мастерс», не встретив по пути соперников из первой десятки. Помимо него такую сетку получали ещё пять теннисистов, но только Надаль выиграл так больше одного турнира.

Разумеется, Надаль не виноват в том, что Роджер Федерер не приехал, а остальные принципиальные соперники проиграли до встречи с Рафаэлем. Энди Маррей вылетел уже в третьем круге, уступив со счёта 4:0 в третьем сете игры с Альбертом Рамосом-Виньоласом. Альберт так вдохновился, что в итоге даже впервые в карьере вышел в финал «Мастерса». Испанец впервые вошёл в топ-20. Он разместился на 19-м месте, а его соседями являются другие соотечественники с двойными фамилиями — Баутиста-Агут и Карреньо-Буста. В чемпионской гонке Альберт идёт на девятом месте, то есть выше Маррея (11-й) и Джоковича (20-й). Проигравший в полуфинале Рамосу-Виньоласу Люка Пуи обновил рейтинговый рекорд до 14-го места.

Новак Джокович продолжил серию не самых удачных выступлений. В Монте-Карло он дошёл до четвертьфинала, где в борьбе проиграл Давиду Гоффену. Бельгийцу эта победа позволила обойти Жо-Вильфрида Цонга и во второй раз войти в топ-10. В феврале этого года Давид продержался в десятке всего неделю, но теперь гарантированно задержится там как минимум на две недели.

Расклады грядущих недель

Серена Уильямс пробудет на вершине от одной до трёх недель. На первой неделе её может обойти Анжелика Кербер. Немке для этого необходимо дойти до финала на домашнем турнире. В случае поражения в полуфинале у неё будет столько же очков, сколько и у Серены, но она уступит по дополнительным показателям.

Если в Штутгарте немка не справится, то 15 мая Серена всё равно уже точно покинет первое место. На неделе турнира в Мадриде у американки сгорит 900 очков за титул Рима. Уильямс гарантированно опустится на третью строчку. А в Мадриде борьбу за первую позицию поведут Кербер и Плишкова. Хотя Каролина немного отстаёт, так что ей понадобится сделать рывок, если она хочет перехватить первую строчку у Кербер.