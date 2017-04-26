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175 лет назад 2016
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Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

День Х. Шарапова возобновляет карьеру

После 15 месяцев ожидания Мария Шарапова возвращается на корт. В своём первом матче после дисквалификации она сыграет с Робертой Винчи.
26 апреля 2017, среда. 11:45. Теннис

Красный день календаря

Прошло больше года с тех пор, как Мария Шарапова в отеле Лос-Анджелеса сделала объявление по поводу положительного допинг-теста во время Открытого чемпионата Австралии. За день до той пресс-конференции люди предполагали любые невероятные сюжеты, но только не допинг. Кстати, популярен был вариант с беременностью, который спустя время сыграл у двух других первых ракеток мира.

Удивительно тогда было слышать разговоры о возможном завершении карьеры Шараповой. У меня и мысли не возникало о том, что россиянка может так закончить своё теннисное путешествие. И судя по настрою Марии, у неё сомнений тоже не было. Она в течение года сражалась с ITF и при этом продолжала тренировочный процесс. Напомним, что изначально Шарапову дисквалифицировали на два года, но потом, по решению CAS, сократили срок до 15 месяцев. В тот момент дата 26 апреля стала днём Х для болельщиков Марии.

Хотя изначально было совсем не очевидно, что Шарапова сможет вернуться в тот же день, ведь дисквалификация заканчивалась в среду, то есть уже после старта турнира в Штутгарте. Однако выяснилось, что правила позволяют такой вариант. Много приходилось слышать, что специально для Марии делают исключение и позволяют ей играть первый круг в среду. Вот только помимо Шараповой ещё пять матчей первого круга запланированы на среду, что происходит в Штутгарте каждый год.

Матч, которого мы ждали

По ходу карьеры у Шараповой было немало значимых встреч. Самыми важными можно назвать финал Уимблдона-2004, где она обыграла Серену Уильямс и «Ролан Гаррос-2012», на котором она оформила Карьерный шлем. По всеобщему вниманию матч первого круга в Штутгарте едва ли уступит этим поединкам. И это даже не удивительно, потому что в обычное время теннисный караван всегда в пути и просто нет времени заранее ожидать какой-то конкретной встречи. Здесь же болельщики уже за несколько месяцев знали, что Шарапова получила «уайлд-кард» и проведёт свой матч в конкретный день в Штутгарте, где она трижды выигрывала турнир.

WTA Premier. Штутгарт. Первый круг. 26 апреля, 19:30.

Мария ШараповаРоберта Винчи.

Текстовая трансляция

Эта встреча поможет ответить на несколько вопросов. Во-первых, как Шарапова готова к возвращению в тур. То, что она сделала всё что могла на тренировках, сомнений нет. И всё же матчевая нагрузка – это совсем другое, особенно в психологическом плане. Во-вторых, как Марию примет публика? Хотя в Штутгарте особо сомнений нет, ведь было известно заранее, что россиянка сыграет в вечерней программе 26 апреля и билеты разлетелись мигом. То есть в основном на арене будут те, кто жаждал увидеть россиянку.

Это будет игра, которая войдёт в историю Марии вне зависимости от результата. У Шараповой начинается совершенно новая стадия карьеры, когда ей нужно будет биться не только за трофеи, но и за чистоту своего имени. И встреча с Робертой Винчи – первый шаг на этом пути.

Четыре гейма за два матча против Марии

Жеребьёвка турнира в Штутгарте была, пожалуй, одной из самых захватывающих теннисных жеребьёвок за долгое время. Конечно, главной причиной было возвращение Шараповой, но и вообще состав собрался феноменальный. У Шараповой было немало вариантов сыграть с теми, кто высказывался негативно за время её отсутствия (Мугуруса, Младенович, Радваньска). В теории она могла попасть на одну из россиянок (Веснину, Касаткину, Макарову или Кузнецову). Но в итоге жребий выдал Марии в соперницы Роберту Винчи.

Штутгарт 2017. 1-й круг
26 апреля 2017 года, среда. 19:30 МСК
Мария
Шарапова
Роберта
Винчи

Совсем простых матчей на таком уровне и после такого перерыва быть не могло. Но среди всех вариантов Роберта – весьма удачный жребий. Итальянка в последние годы своей карьеры не слишком здорово играла на грунте, замечая, что ей вообще не нравится, что там надо много бегать. В прошлом году Винчи за весь грунтовый сезон выиграла три матча, да и в этом сезоне она в принципе выступает скромно, занимая 60-е место в чемпионской гонке. До этого они играли дважды в 2007-м и 2012-м. Оба матча прошли на харде и в сумме Винчи выиграла всего четыре гейма.

И всё же есть в игре Роберты те моменты, которые не будут приятны в первом матче после паузы, — итальянка не даёт ритма, использует много вращений и может сыграть у сетки. Если добавить к этому серьёзное психологическое давление на Марию, то нет уверенности, как всё сложится в ходе поединка. Винчи уже один раз отметилась победой в том матче, когда соперница не справилась с грузом ответственности, – в полуфинале US Open-2015. Тогда Серена Уильямс была в двух шагах от «Большого шлема», но именно Винчи её  остановила.

Винчи: Сетка непростая, и я с волнением жду встречи с Марией. Её возвращение – это большое событие для неё и для всего тенниса. Но для меня это обычный турнир.

Когда Винчи пришла на предматчевую пресс-конференцию, то пошутила: «Ого, сколько много журналистов. А что случилось-то?». Потом пришло время говорить серьёзно: «Я довольна жеребьёвкой. Наверняка это будет интересный и сложный матч, но я счастлива. Сетка непростая, и я с волнением жду встречи с Марией. Её возвращение – это большое событие для неё и для всего тенниса. Но для меня это обычный турнир. Я готовлюсь точно так же, как и к другим турнирам. Я не буду думать, что играю против Марии, постараюсь сконцентрироваться на своей игре», — рассказала итальянка.

Кстати, уже известно, с кем сыграет победитель этой встречи – с Екатериной Макаровой. Сразу после жеребьёвки многие начали предвкушать возможную встречу Шараповой и Радваньской во втором раунде, вот только Агнешка уже в первом круге покинула турнир. Полька проводить очень скромный сезон и не смогла справиться с Макаровой.

15 месяцев дисквалификации завершились, то есть Шарапова снова может находиться на спортивных аренах. Только в этот день она получила право забрать свою аккредитацию и провести первую тренировку на самом стадионе. Россиянка прибыла на стадион около 8:45 по местному времени. На среду у неё запланированы две тренировки, матч и пресс-конференция.

В общем, наконец-то можно будет перестать говорить о мельдонии и «уайлд-кард», а просто снова увидеть Шарапову в действии и сосредоточиться непосредственно на её игре. Долгожданный поединок начнётся в 19:30 по московскому времени.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Екатерина Макарова Мария Шарапова Роберта Винчи
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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