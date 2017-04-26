Возвращение Шараповой. Мария победила Винчи. Как это было

Онлайн-трансляция первого после дисквалификации матча Марии Шараповой с Робертой Винчи в Штутгарте и всех связанных с этим событий.

Сетка турнира в Штутгарте

0:00. На этом мы заканчиваем нашу онлайн-трансляцию, посвящённую первой встрече Марии Шараповой после 15-месячного перерыва. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!

23:55. Комментарий Марии относительно беременности Серены: «Беременность — это главное событие в жизни женщины. Настоящее благословение».

23:50. Елена Лиховцева прокомментировала первый матч Марии после длительного отсутствия. «Матч для Шараповой был тяжелым, поскольку это была первая игра более чем за год. Держалась она очень хорошо: если в начале у нее было много невынужденных ошибок, то потом она собралась и очень достойно отыграла. У нее были шансы выиграть легче и быстрее, но после первого сета она как-то успокоилась, появилась уверенность. Я уверена, что Маша очень волновалась, как и мы все за нее. Мне кажется, она смогла отыграть матч достаточно ровно и выйти победительницей из этого поединка».

23:45. Йоханна Конта рассказала, что не может представить себя на месте Марии, то есть без игры на протяжении 15 месяцев. «Я не могу представить себя вне тенниса на 15 месяцев и надеюсь, что никогда не буду в таком положении. Я надеюсь, что после её возвращения теннисный мир наконец сосредоточится на теннисе, а не на окружающей его драме».

23:40. Президент Федерации тенниса Франции Бернард Гьюдичели прокомментировал возможное предоставление Марии wild card на «Ролан Гаррос». «Мы назовём имена обладателей „уайлд кард“ в квалификацию и основную сетку 16 мая, в прямом эфире в сети „Фейсбук“. Решение же будет принято 15 мая. У нас нет никаких причин, чтобы принимать решение по Шараповой отдельно от других игроков. „Ролан Гаррос“ не рок-опера, мы не собираемся делать шоу из организации турнира. Мария сделала запрос на участие в турнире без уточнения, в основу или квалификацию. В любом случае решение будет принято 15 мая».

23:35. Марию попросили прокомментировать слова её агента Макса Айзенбада, который в достаточно жёсткой форме отозвался о Каролине Возняцки и Агнешке Радваньской. «Я не отвечаю за слова своего агента».

23:25. Шарапова ответила на вопрос корреспондента «Чемпионата» Мирона Гойхмана о следующей сопернице, Екатерине Макаровой. «Всегда играть непросто против Кати. Она левша. Против нее играть неудобно. Она сильная соперница. Но на этом турнире все здорово играют. Для меня все матчи теперь важны. Давно не играла, потому важен каждый поединок».

23:20. Пресс-конференция завершилась, она длилась более 20 минут.

23:11. «Если мне придётся, я буду готова играть хоть в юниорском разряде», — сказала Мария на вопрос о том, готова ли она выступить в квалификации в Париже.

23:05. «Слова, цитаты, статьи — всё это неважно. Это отойдёт на второй план. Важно то, что происходит на корте».

22:59. «Насколько сильно я разозлилась, когда узнала о дисквалификации? Вы знаете, я достаточно быстро приняла это», — слова Марии на пресс-конференции.

22:52. Совсем скоро начнётся пресс-конференция Марии.

22:44. Дебютный матч Марии после 15-месячного прокомментировал Шамиль Тарпищев, президент ФТР: «Она сегодня показала, что способна вернуться в элиту. Думаю, это произойдёт относительно быстро. Но после первой игры не будем делать далеко идущих прогнозов. Лучшего возвращения придумать было сложно. Мне очень понравилось то, как Шарапова выглядела. Особенно как она подавала. При этом она очень хорошо передвигалась, и чистота исполнения была на высоком уровне. Шарапова оставила очень приятное впечатление».

22:37. Ещё один комментарий Елены уже по следующему матчу с Екатериной Макаровой. «Для Маши сейчас каждая соперница по-своему неудобна, и каждая победа будет стоить победы на всем турнире. Эмоционально ей сейчас непросто, но я уверена, это будет хороший матч, в том числе и для всего российского тенниса. Пусть победит сильнейшая, хотя признаюсь, что болеть за нее мне будет сложно, ведь Макарова — моя напарница. В любом случае, если не буду играть в этот момент, обязательно приду на корт насладиться хорошей игрой двух россиянок».

22:30. Предлагаем вашему вниманию обзор первого матча Марии после возвращения с Робертой Винчи. Он доступен здесь.

Конта: надеюсь, после возвращения Шараповой теннисный мир переключится на теннис

22:24. Комментарий Елены Весниной для издания ТАСС. «Это была очень важная победа Марии, и я рада за нее, поскольку она вернулась после полутора лет простоя и провела матч на хорошем уровне, что очень сложно. Причем она хорошо играла на протяжении двух сетов против достаточно неудобной соперницы — на грунте Винчи играет разнообразно, меняет ритм. Но Шарапова от начала до конца гнула свою линию, играла в своем ритме, собиралась и в решающие моменты, когда нужно играть от себя, шла в атаку, а Винчи, в свою очередь, ничего не отдала в этом матче».

22:18. Мугуруса взяла первый сет у Контавейт. Напомним, что испанка (в случае победы, разумеется) идёт на победительницу матча Шарапова — Макарова.

Янчук: Шараповой нужно было реабилитироваться в глазах общественности

22:13. Винчи улыбается даже после поражения.

22:07. Роберта Винчи прокомментировала своё поражение: Для тенниса хорошо, что Мария вернулась. Она играла хорошо, агрессивно, отлично подавала. Я начала хорошо с 2:0, я старалась, но у меня не шла подача и Мария заслуженно победила. Я играла лучше, чем в прошлых играх против Марии, но я проиграла и конечно разочарована", — передаёт слова Роберты корреспондент «Чемпионата» Мирон Гойхман.

Фоторепортаж с первого матча Шараповой после дисквалификации

22:03. Пресс-конференция Марии Шараповой начнётся в 22:40 по московскому времени. Роберта Винчи начинает общение с прессой в эти минуты.

21:58. Любопытно, что во втором круге Шарапова не играет в вечерней программе. Там пройдут матчи двух первых ракеток турнира — Анжелики Кербер и Каролины Плишковой.

Селиваненко: Шарапова в матче с Винчи доказала всем, что она великая чемпионка

21:50. Энди Роддик поддержал Мария Шарапову в плане «уайлд-кард». «Специальные приглашения должны выдаваться тому, кто способен больше всего поднять интерес к турниру», — сказал американец.

21:44. У Марии отличная статистика личных встреч с Макаровой — 6-0. Екатерина взяла всего один сет за шесть матчей.

21:41. В среду в Штутгарте ещё пройдёт матч Мугурусы и Контавейт. Победительница этого матча как раз по сетка идёт на лучшую в паре Макарова — Шарапова.

21:38. Классная итоговая статистика — 11 эйсов, 39 ударов навылет и 21 невынужденная ошибка у россиянки.

21:35. Эта победа принесёт Марии 55 очков. Это примерно место в начале шестой сотни рейтинга WTA.

21:31. «Я очень хотела вернуться, работала над этим. И очень рада, что всё удалось. Последний раз такая пауза у меня была, когда у меня травмировала плечо. Я ненадолго откладывала ракетку в сторону, но форму поддерживала. У меня была возможность многому научиться и вырасти как человек за последние 15 месяцев. Мне важно сейчас набирать геймы, сеты, матчи. Надеюсь, смогу провести как можно больше игр в Штутгарте», — рассказала Мария в интервью на корте.

21:28. Очень счастливой выглядит Маша сразу после победы.

21:26. Под ноль взяла последний гейм Мария. Свой первый матч она выиграла — 7:5, 6:3! Очень эмоционально празднует Шарапова!

21:24. Классно летят эйсы у Маши. 11 подач навылет она уже исполнила. В одном гейме от победы россиянка — 5:3.

21:19. Винчи пока совсем не разваливается. В двух предыдущих матчах против Шараповой она борьбы совсем не навязывала, а тут уже восемь геймов взяла — 4:3.

21:14. В двух геймах от победы Марии. Подача, конечно, много помогает.

21:07. Уже девять эйсов на счету Шараповой — 3:1 во втором сете.

21:04. Кроме того свои встречи проведут другие россиянки. Кузнецова сыграет в 13:00 на центральном корте, Веснина — в 14:00 на первом. И Макарова соответственно сыграет против победительницы встречи Шарапова — Винчи третьим запуском на центральном корте.

21:01. Очень тяжёлый гейм на подаче Шараповой был. Но отыграла она пару брейк-пойнтов и увеличила отрыв — 2:0.

20:58. Уже известно расписание на следующий день. Если Шарапова выиграет, то сыграет третьим запуском в дневной программе, то есть около 16:00 по московскому времени.

20:55. Винчи сдаваться не намерена. Она продолжает бороться.

20:52. Статистика первого сета выглядит неплохо для Марии.

20:48. И уже во втором сете россиянка повела с брейком!

20:45. Напоминаем про нашу текстовую трансляцию.

20:42. Сет Шарапова! Очень тяжёлый сет получился и шёл целый час. Винчи первой повела с брейком, но россиянка быстро отыграла брейк. Потом небольшой перевес был у Марии, так как легче она держала подачу, а в геймах Винчи всегда была борьба. Немного повезло россиянке в последнем розыгрыше, так как мяч задел трос и всё равно попал на линию.

20:40. Смело играет Шарапова. Подала эйс на второй подаче при счёте 15:30.

20:35. Давила на соперницу Шарапова и в итоге это привело к брейку. Приёмом навылет слева оформила брейк россиянка. При счёте 6:5 она будет подавать на сет!

20:32. На приёме не всё получается у Марии и двигается не идеально, зато подача довольно хорошо работает — 5:5.

20:28. Здорово держится Винчи. Был скрытый сетбол у Шараповой, но ошиблась она с бэкхенда. В итоге Роберта взяла подачу.

20:25. В США трансляцию матча Шараповой прервали по ходу игры и переключились на футбол.

20:21. Подача классно летит у Марии. Особенно новыми мячами она здорово подавала в восьмом гейме — 4:4.

20:19. Бушар не слишком преуспевает на корте, зато всегда держится в центре внимания. В последнем интервью она назвала Шарапову — обманщицей и сказала, что обманщины не должны получать шанс снова выступать на корте.

20:16. Снова удержала подачу Винчи. Позвала своего тренера итальянка. В женском теннисе разрешён один тренерский тайм-аут за сет.

20:14. Опять тяжёлый гейм для Винчи, но пока отыграла она брейк-пойнт атакующим ударом.

20:11. Пока что равная борьба — 3:3. Можно было ожидать, что непростой будет первый для Марии. Так пока и получается.

20:08. Впервые за три матча Винчи взяла больше двух геймов за сет в игре против Шараповой.

20:06. Легко взяла свою подачу Мария, а вот на приёме в пятом гейме идёт борьба.

20:04. Кузнецова и Макарова смотрят этот матч. Екатерине играть с победительницей этого матча. Ещё и Младенович наблюдает за встречей.

19:58. Очень длинный третий гейм. Чередовались ошибки выигранными мячами, но в итоге плотно приняла Шарапова и сделала обратный брейк. Отпраздновала это громким криком Мария — 1-2.

19:52. Все судьи пришли посмотреть на матч. Также можно заметить Евгению Родину. Ну и зрительские трибуны заполнены.

19:48. Заметно волнуется Шарапова. Допустила она двойную ошибку, а также ещё пару неточностей с задней линии. Винчи повела с брейком.

19:45. Винчи выиграла первый гейм. Россиянка дважды ошиблась с приёма, а ещё один раз неточно пробила с задней линии.

19:43. Своё первое очко после дисквалификации Шарапова выиграла во втором розыгрыше приёмом навылет.

19:40. Винчи выиграла жребий и выбрала подачу.

19:37. Шарапову встретили аплодисментами, как можно было и ожидать.

19:35. Россиянка вышла на центральную арену!

19:32. Судить встречу Шарапова — Винчи будет Мария Чичак. Одна из самых опытных арбитров в WTA.

19:30. Вы также можете следить за текстовой трансляцией этого поединка.

19:28. Итак остались считанные минуты до старта первой встречи Шараповой после её дисквалификации.

19:25. У Шараповой были сложности с игрой на грунте в первые годы карьеры, но в последнее время это вообще стало её лучшим покрытием. Если Australian Open, US Open и Уимблдон она выигрывала по одному разу, то на глине «Ролан Гарроса» Мария побеждала дважды.

19:22. У итальянки своеобразный стиль игры — она много использует резаные удары, не даёт сопернице играть в одном ритме. Но хоть грунт и является её родным покрытием, она его не слишком жалует. Сама Роберта объяснила, что ей не нравится слишком много бегать. Да и в прошлом сезоне Винчи за семь турниров на грунте выиграла всего три матча.

19:19. Возвращаясь к матчу, стоит чуть больше сказать о Роберте Винчи. Большинство её знают по выходу в финал Открытого чемпионата США-2015. Там в полуфинале она остановила Серену Уильямс. Итальянка подумала о том, чтобы в 2016-м сыграть свой последний сезон. Но год получился неплохим, поэтому она решила остаться. В 2017-м всё складывается не так хорошо. По очкам за этот год она находится только на 60-м месте.

19:11. Россиянка подала апелляцию, которая была рассмотрена в Спортивном арбитражном суде. Именно за ним осталось последнее решение — дисквалификация была сокращена до 15 месяцев.

Дисквалификацию Шараповой сократили до 15 месяцев. Как это было 4 октября был обнародован вердикт по «делу Шараповой». Спортивный арбитражный суд в Лозанне сократил дисквалификацию Шараповой на 9 месяцев.

19:07. Через три месяца было объявлено Марию дисквалифицировали на два года. Детали того решения в нашем материале.

Много или мало? Шарапову дисквалифицировали на два года Специальная комиссия ITF приняла решение по «делу Шараповой»: Марию отстранили на два года. Россиянка собирается подавать апелляцию.

19:04. А так начинался неприятный период в карьере Марии, когда ей приходилось бороться не на корте, а за его пределами. 7 марта она объявила о том, что в её допинг пробе был найден запрещённый препарат.

Явка с повинной. Как Шарапову поймали на допинге В организме Марии Шараповой был найден запрещённый препарат. Россиянка принимала его 10 лет и не знала, что он попал в чёрный список.

19:00. Всего полчаса осталось до начала долгожданного матча. Не лишним будет напомнить, что Шарапова — трёхкратная чемпионка турнира в Штутгарте. Она выигрывала этот турнир трижды кряду (2012, 2013, 2014).

18:55. Мария начнёт своё возвращение без рейтинга, так как она не играла больше года. Чтобы попасть на Уимблдон без «уайлд-кард» ей нужно будет за три следующих турнира (Штутгарт, Мадрид и Рим) в сумме набрать не менее 600 очков.

18:51. Настрой у Марии во время тренировок был очень серьёзный — по минимуму улыбок шуток и усердная работа на корте.

Звёздные войны. Атака на Марию Шарапову. Эпизод II История про «уайлд кард» для Шараповой получила продолжение после того, как Кербер, Азаренко и другие выразили мнение о возвращении Марии.

18:44. По личным встречам Шарапова ведёт у Винчи — 2-0. Причём за два матча Роберта выиграла у Марии всего четыре гейма.

18:40. Симона Халеп обыграла Барбору Стрыцову и вышла в четвертьфинал. Таким образом освободился центральный корт, так что встреча Шараповой начнётся как и было заявлено в 19:30.

18:35. А так выглядит официальная программка турнира на этот игровой день.

Программка игрового дня Фото: Мирон Гойхман, «Чемпионат»

18:27. Третья ракетка мира Каролина Плишкова поделилась своим мнением по поводу возвращения Марии: «Я отвечала на вопросы насчёт участия Шараповой в этом турнире уже 50 раз, но, возможно, вас там не было. Определённо это отлично для этого турнира. И не только для этого, но и для всех последующих. Серена Уильямс сейчас прервёт карьеру, так что теннису определённо требуется такая звезда, как Шарапова. Так что я ничего не имею против неё».

Звёздные войны. Атака на Марию Шарапову Марии Шараповой выдают «уайлд кард» на крупные турниры. Кто-то считает, что она не нуждается в таких приглашениях. Слово — обеим сторонам.

18:22. Так как до среды Шарапова не имела доступа на арену, то она тренировалась в небольшом клубе в Штутгарте, который рад был её принять.

18:14. Шарапова завершила свою последнюю предматчевую тренировку. Со второго корта зрители проводили её аплодисментами.

Штутгарт стоит на ушах. Шарапова возвращается после дисквалификации На четвёртой неделе апреля мужчины разыграют титулы в Барселоне и Будапеште, а женщины – в Штутгарте и Стамбуле.

18:09. Российская теннисистка и блоггер «Чемпионата» Екатерина Бычкова высказала своё мнение по поводу Марии: «Возможно, возвращение Шараповой придаст теннису очередной толчок популярности. Она – одна из самых популярных теннисисток современности, тем более что Серена Уильямс какое-то время не сможет играть. Фактически Шарапова остаётся единственной популярной теннисисткой в туре. Конечно, другие теннисистки известны, но их популярность не идёт в сравнение с популярностью Марии. Если я на улице спрошу у кого-то про первую ракетку Анжелику Кербер, никто ничего не ответит. Потому Шарапова должна выигрывать. От неё все этого ждут»

18:04. Немецкий журналист Рене Денфелд отметил, что Мария немного изменила движение подачи.

18:00. В данный момент Мария проводит свою последнюю предматчевую тренировку. Она идёт на втором корте.

17:55. Немецкое издание Bild, понаблюдав за первой тренировкой россиянки, разместило материал, в котором заголовком послужил факт, что первый раз она стала громко кричать только на седьмой минуте тренировки.

17:47. Победительница матча Шарапова — Винчи во втором круге сыграет против Екатерины Макаровой. Россиянка днём ранее обыграла Агнешку Радваньску. Кроме того во втором круге этого турнира ещё одна россиянка — Светлана Кузнецова, которая в тяжёлом матче прошла Кики Бертенс.

17:39. Елена Веснина в среду в Штутгарте обыграла Дарью Касаткину и вышла во второй круг. После матча россиянка рассказала корреспонденту «Чемпионата» об ожиданиях встречи Шараповой: «Я обязательно вечером посмотрю ее матч. Мы много играли с ней и каждый матч против нее — это хороший вызов для меня. Так что я была бы очень рада снова с ней сыграть. Для меня она уже вернулась в тур и от всего, что было, нужно уже абстрагировалась».

Елена Веснина

17:33. Свой последний матч до дисквалификации Шарапова провела на Открытом чемпионате Австралии-2016, где проиграла Серене Уильямс.

17:27. Шарапова прибыла на арену в 8:40 по местному времени. Напомним, что до этого дня ей было запрещено находится на стадионе. Именно 26 апреля завершилась её дисквалификация.

Возвращение Шараповой получится триумфальным Мария Шарапова возвращается в тур. 26 апреля она проведёт свой первый матч за почти 15 месяцев. Готовим ставку на её встречу с Винчи.

17:23. Тренировку Шараповой WTA транслировали вживую через «Фейсбук». Её наблюдали около 120 тысяч зрителей по всему миру.

17:17. Мария уже получила «уайлд-кард» на турниры в Штутгарте, Риме и Мадриде. А вот «Ролан Гаррос» пока затягивает с объявлением. Прошла информация, что они хотят дать ей приглашение в квалификации. Окончательное решение будет объявлено 17 мая в 20:00 по московскому времени через трансляцию на «Фейсбуке». Кстати Шарапова пройдёт в квалификации «Ролан Гаррос» по рейтингу, если дойдёт в Штутгарте до финала.

17:12. Шарапова уже успела провести две тренировки.

Тренировка Марии Шараповой Фото: Мирон Гойхман, «Чемпионат»

17:10. На центральном корте закончился второй матч дня, в котором Йоханна Конта отыграла Наоми Осаку. До встречи Шараповой на главной арене запланирован ещё один матч — Халеп против Стрыцовой. Если они не будут играть слишком долго, то Мария начнёт вовремя — в 19:30.

День Х. Шарапова возобновляет карьеру После 15 месяцев ожидания Мария Шарапова возвращается на корт. В своём первом матче после дисквалификации она сыграет с Робертой Винчи.

17:05. Корреспондент «Чемпионата» Мирон Гойхман передаёт с места событий: «Приезд Марии Шараповой на турнир в этом году вызвал немалый ажиотаж. В частности, заявок на аккредитацию было заметно больше, чем обычно. Было решено количество мест в пресс-центре увеличить в полтора раза, сдвинув в сторону кухню, а за обычными столами журналистов рассадили по 3 человека, вместо привычных двух. При этом всё равно примерно 20 процентов заявок на аккредитацию организаторы отклонили. В Штутгарте сегодня пошёл снег, из-за чего задерживаются поезда, но всё равно зрителей гораздо больше, чем во вторник. К вечерней программе, которая начнётся матчем Шарапова – Винчи, ожидается аншлаг».

Текстовая трансляция:

17:00. Сегодня Мария Шарапова проведёт свой первый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Встреча первого круга турнира в Штутгарте против Роберты Винчи пройдёт на центральном корте не ранее 19:30 по московскому времени. В нашей трансляции мы расскажем о матче россиянки и событиях вокруг него. Следите за всеми событиями вместе с нами.