Дождались! Первая победа Шараповой после возвращения

Возвращение Шараповой. Мария победила Винчи. Как это было Онлайн-трансляция первого после дисквалификации матча Марии Шараповой с Робертой Винчи в Штутгарте и всех связанных с этим событий.

Огромное ожидание

Мария вернулась! Этого события более года ждали не только болельщики россиянки, но и просто любители тенниса. Можно смело сказать, что дисквалификация Марии Шараповой разделила теннисное сообщество на две части. Одни активно поддерживали Марию и сожалели, что она попала в такую ситуацию во многом из-за ошибок её команды. Другие, наоборот, обвиняли Шарапову в намеренном применении допинга. Практически каждые несколько недель появлялись новые факты, которые только подливали масла в огонь. Жаркие споры сначала разгорелись по поводу уменьшения дисквалификации, затем — по поводу того, может ли Мария выступать в Штутгарте. Сейчас на повестке дня стоит вопрос о wild card на «Ролан Гаррос». Давать или не давать, а если да, то куда — в основную сетку или в квалификацию. За эти 15 месяцев на тему Шараповой высказались почти все ведущие теннисистки и даже некоторые игроки ATP. Каждый такой комментарий вызывал новую волну обсуждений. В общем, ожидание от возвращения Марии было огромным. И вот оно наконец состоялось.

В сетке Штутгарта было много теннисисток, которые нелестно отзывались о Марии в прессе. Конечно, для интриги и большей драмы было бы прекрасно, если бы по жребию Мария попала на одну из них. Но Шараповой довелось сыграть с Робертой Винчи. Возможно, это одна из самых удобных соперниц из всех, что были. Дело в том, что итальянка проиграла шесть из семи предыдущих матчей и явно находилась не в лучшей форме. Кроме того, россиянка была сильнее в обеих личных встречах, хотя обе прошли достаточно давно. Было понятно, что в этой игре почти всё будет зависеть от Марии. Со всеми соперницами, кроме, пожалуй, Серены Уильямс, Шарапова играет первым номером. Россиянка любит сама диктовать свои условия, но в какой она сейчас форме, насколько сильно она волнуется, как быстро найдёт игровой тонус? Вопросов было предостаточно. Кстати, реакцию публики тоже было сложно прогнозировать: будут ли болельщики только поддерживать Марию или найдутся те, кто захочет её освистать?

Безупречный приём

Матча Шараповой с Винчи ждали едва ли не больше, чем финал турнира «Большого шлема». Да, это лишь встреча первого круга, но внимание было огромным. Это и понятно: Мария не только одна из самых популярных теннисисток, но и спортсменок в целом. Наверняка за этим матчем следили даже те, кто обычно теннис не смотрит. Каждый шаг россиянки в Штутгарте активно освещался. Сначала журналисты узнали, где именно она тренировалась в понедельник и вторник. Напомним, что её дисквалификация закончилась именно 26 апреля, в день матча. Это означало, что в начале недели Мария не имела права появляться на территории теннисного комплекса. В среду, в 9:15, Шарапова провела первую тренировку, затем за несколько часов до встречи — вторую, а в 18:30 по местному времени появилась на корте. 15-месячное ожидание закончилось!

Шарапова: Я очень хотела вернуться, работала над этим. И очень рада, что всё удалось.

Публика отлично приняла Шарапову. Россиянка вышла на корт в оранжевой майке, фиолетовой юбке и кепке того же цвета. Жребий выиграла итальянка и выбрала подачу. Уже во втором розыгрыше Мария приняла навылет справа по линии — как в старые добрые времена! Правда, это был единственный позитивный момент в первых геймах. Шарапова плохо подавала и достаточно странно двигалась. Было очевидно, что какое-то время ей нужно для того, чтобы вернуть игровой тонус. Винчи повела 2:0, и в этот момент публика стала поддерживать россиянку ещё сильнее, понимая, что ей эта поддержка сейчас нужна. Большое значение имел третий гейм, который длился девять минут. Шарапова активно принимала и вела игру, но никак не могла воплотить свой перевес. Наконец, на пятом брейк-пойнте Мария в своём коронном стиле приняла навылет и выиграла первый гейм за 15 месяцев!

Обилие эйсов и прекрасная подача

Постепенно россиянка стала добавлять. В первую очередь она начала лучше двигаться, что минимизировало количество ошибок. Приём заработал на высоком уровне сразу же, а вот подача сначала доставляла ей неудобства. Но примерно с середины сета Шарапова наладила и её, да и как наладила! Скорость полёта второй подачи уступала первой совершенно незначительно. Мария регулярно выполняла эйсы и просто сильно и точно подавала, не давая возможности Винчи принять в корт. Вторая половина партии прошла с большим перевесом Шараповой, но реализовать его никак не удавалось. Россиянка всё время легко брала свои подачи, тогда как Роберта делала это не без труда, отыгрывая брейк-пойнты. Но при счёте 5:5 Мария вновь блестяще сыграла на приёме и на брейк-пойнте приняла слева по линии. Громкий «Камон!» раздался над стадионом! Подача на сет оказалась непростой, но Шарапова за 59 минут всё же выиграла упорную партию— 7:5!

По статистике, что логично, россиянка действовала намного активнее своей соперницы. У Марии было 24 удара навылет, тогда как у Винчи всего шесть. Итальянка даже больше ошибалась! Ну а статистика на подаче и вовсе была прекрасной: 73 % попадания первого мяча, шесть эйсов и всего одна двойная. По цифрам Мария имела огромный перевес, однако многие долгие геймы доставались Винчи, именно по этой причине счёт оказался настолько упорным. Но во второй партии Шарапова сразу сделала брейк и полностью контролировала ситуацию на площадке. Роберта пыталась что-то изменить: выполняла слайсы, укороченные, ходила к сетке, однако рисунок матча оставался прежним. К итальянке выходил тренер и активно что-то подсказывал, но, видимо, исполнить это Винчи не могла.

Веснина и Кузнецова на трибунах

На трибунах же болельщики бурными аплодисментами встречали каждый эйс и выигранное россиянкой очко. Конечно, был аншлаг, а некоторым даже не хватило места и пришлось сидеть в проходе. Многие теннисисты с удовольствием пришли посмотреть за дебютом россиянки, в том числе Елена Веснина, Екатерина Макарова, Светлана Кузнецова, Кристина Младенович, Анастасия Севастова. С особым интересом следила за встречей Макарова, потому что именно ей предстояло сыграть с победительницей. Шарапова очень уверенно действовала на своей подаче и в заключительных трёх геймах отдала сопернице всего два очка. Однако завершила встречу Мария в гейме Винчи — несколько ударов и приёмов навылет позволили сделать брейк «под ноль» и одержать победу со счётом 7:5, 6:3. За не самый длинный матч Шарапова выполнила 39 точных ударов и 11 эйсов!

Конечно, Шарапова не показала свой лучший теннис, но, вне всяких сомнений, она оправдала ожидания своих болельщиков, а некоторых, быть может, приятно удивила. Мы могли ожидать кратковременных спадов, обилия двойных, нестабильности в каком-то одном компоненте, но ничего этого не было. Да, Винчи не самый грозный соперник, и встреча с Макаровой может стать более показательной в этом плане. Игра пройдёт уже в четверг, 27 апреля. А пока можем поздравить многомиллионную армию почитателей таланта Марии с её успешным возвращением!