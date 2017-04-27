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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мария Шарапова
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Рывлин

Возвращение Шараповой. Мария вышла в четвертьфинал. LIVE!

Онлайн-трансляция 2-го после дисквалификации матча Марии Шараповой против Екатерины Макаровой в Штутгарте и всех связанных с этим событий.
27 апреля 2017, четверг. 15:00. Теннис

>>> Сетка турнира в Штутгарте

20:15. Пресс-конференции Марии завершена.

20:10. Марию попросили прокомментировать слова Эжени Бушар, которая назвала россиянку обманщицей. «Я намного выше этого».

20:05. Шарапова на пресс-конференции: «Это новая глава моей карьеры, я не вспоминаю о том, что было в последние 15 месяцев. Они уже в прошлом».

19:55. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Мирон Гойхман, в зале находятся человек 30, а накануне было порядка 150.

19:45. Началась пресс-конференция Марии. Сегодня журналистов поменьше, чем накануне.

19:35. Тем временем, играют Карен Хачанов и Давид Гоффен. Первый сет на тай-брейке взял Давид 7:6 (9:7). У нас идёт текстовая трансляция.

Барселона 2017. 3-й круг
27 апреля 2017 года, четверг. 18:15 МСК
Давид
Гоффен
Карен
Хачанов
7:6 3:6 2:4

19:28. Отметим, что два первых четвертьфинала пройдут в пятницу, начиная с 15:00 по Москве, а следующие два — в вечерней программе, начиная с 19:30.

19:21. Многие рады возвращению Марии в тур.

19:14. Вот так Мария оформила свой выход в четвертьфинал.

19:07. Послематчевое интервью Марии на английском.

19:00. Комментарий Шамиля Тарпищева, президента Федерации тенниса России. Здорово, что Мария выиграла уверенно в двух матчах подряд за два дня, но сегодня ей было тяжелее — и ошибок больше, и двойных ошибок достаточно. Посмотрим, как она будет выглядеть в следующем матче. Без соревновательной практики тяжело, ведь только в турнирах тренируется нервная система, с этим могут возникнуть проблемы. Но мне, как президенту федерации, приятно, что она так здорово вернулась".

18:51. Пресс-конференции Марии начнётся в 19:40 по местному времени.

18:45. Комментарий Марии по окончании встречи. «Мне надо было немного успокоиться после победы в первом матче. В первой партии я отлично подавала. Во втором сете мне нужно было сохранять концентрацию. Сравнивать тренировки и официальные матчи нельзя, это совершенно другие ощущения. Например, на занятиях с командой очень трудно тренировать свою интуицию, а в матче тебе нужно догадываться, куда твоя соперница сыграет следующим ударом.

Далее мне предстоит матч с Контавейт. Не так много теннисисток, с которыми я ни разу не играла, но Анетт как раз одна из них. Думаю, у нас получится отличный матч".

18:39. Статистика матча.

18:36. Шарапова победила — 7:5, 6:1! В четвертьфинале Мария встретится с Анетт Контавейт.

18:32. Отлично действует Мария! Она сделала ещё один брейк — уже 5:1 во втором сете!

18:25. Мария взяла непростой гейм на своей подаче, она ведёт 4:1.

18:21. Мария сделала брейк и повела 3:1 во втором сете.

18:15. Хороший удар слева прошёл у Екатерины.

18:10. Статистика первой партии.

18:05. 48 минут шла первая партия. Довольно быстро набирали девушки очки. 10 геймов даже не было счёта «ровно». Первая возможность сделать брейк была у Макаровой в 11-м гейме, но она ее не использовала. А вот Маша один из двух брейк-пойнтов реализовала. Эйсы — 3-3, двойные ошибки — 3-0, реализация брейк-пойнтов — 1/2 и 0/1. Активнее действовала в целом Шарапова, но и больше было у нее неточностей. Соотношение винерсов и невынужденных ошибок — 17/10 и 8/6.

18:04. Первый сет за Шараповой.

18:02. Шарапова отлично сыграла в гейме на приёме и взяла первый сет 7:5.

17:59. Макарова имела брейк-пойнт, вела атаку, но направила мяч в коридор, и Мария взяла гейм — 6:5.

17:57. Кристина Младенович наблюдает за игрой.

17:49. Мария выиграла свой гейм с 0:30 и повела 5:4 в первой партии.

17:44. Очень упорное и равно начало. Шарапова впереди 4:3, но 40:30 на подаче Екатерины. Отметим, что пока очень неплохо двигается Мария.

17:36. 3:3 в первой партии! У нас продолжается текстовая трансляция.

Штутгарт 2017. 2-й круг
27 апреля 2017 года, четверг. 17:10 МСК
Мария
Шарапова
Екатерина
Макарова
7:5 6:1

17:31. На равных пока идёт матч. Шарапова впереди 3:2.

17:24. Отличный удар слева в исполнении Марии.

17:21. Девушки взяли по гейму, 1:1.

17:14. Итак, всё готово к началу встречи. Мы собираемся рассказывать о всём самом интересном, что происходит на корте и за его пределами, а подробная текстовая трансляция доступна здесь.

17:08. По личным встречам Мария впереди 6:0, при этом она выиграла 12 сетов и уступила всего один.

17:03. Выходят на корт главные участницы!

16:58. Севастова победила Конту 6:3, 7:5, а это означает, что совсем скоро начнёт свою встречу Мария Шарапова и Екатерина Макарова!

16:54. Севастова сделала брейк и повела 6:5 во втором сете. Она готовится подавать на матч.

16:44. Удалось Севастовой отыграть подачу, счёт 4:4 во второй партии.

16:35. Пока мы ожидаем начала матча Марии, отметим ещё одну её цитату после встречи с Винчи. Россиянка рассказала, что не так много времени проводит в раздевалках на турнирах WTA. «На самом деле я не так много времени там провожу. Я делаю свою работу, тренируюсь, выхожу на корт, принимаю ванну, а через 10-15 минут собираюсь и выхожу из комплекса. Так что раздевалка не так сильно влияет на мою жизнь. У меня есть много друзей, с которыми я общаюсь как дома, так и по всему миру. Это важно для меня, для меня важны отношения с моей семьёй и друзьями».

16:27. Удалось сделать брейк британке, она впереди 3:1.

16:22. Конта ведёт 2:1 во второй партии, а подаёт Севастова.

16:12. Анна Чакветадзе высказала своё мнение о первом матче Марии Шараповой. «До матча я говорила, что Шарапова выиграет достаточно легко. Так и получилось. С Екатериной Макаровой будет сложнее, но по личным встречам Шарапова впереди. Марии по силам победить в турнире, но если этого не произойдёт, в этом не будет ничего страшного».

16:07. Севастова выиграла первый сет у Конты со счётом 6:3.

15:55. Идёт середина первой партии в матче Конты и Севастовой. Пока чуть лучше действует Анастасия.

15:45. Сенатор Беляков просит Шарапову опровергнуть слухи об их романе, иначе он собирается подать в суд на россиянку.

Сенатор Беляков может подать в суд на Шарапову

15:39. Елена Веснина, как и Кузнецова, завершила выступления в одиночном разряде. Она со счётом 2:4, 4:6 уступила Суарес-Наварро. В середине матча провал был у Весниной, она проиграла семь геймов кряду. Но не сдалась Елена и вернулась в матч. Со счёта 0:3 она взяла три гейма кряду, а затем был ключевой седьмой гейм, который продолжался 15 минут. Испанка выиграла марафонский гейм, а потом смогла дожать соперницу. Теперь в Штутгарте осталось две россиянки — Макарова и Шарапова, которые скоро начнут матч между собой.

15:32. Прогноз на матч Шараповой и Макаровой.

Макарова не станет серьёзным препятствием на пути Шараповой
Женский турнир в Штутгарте продолжается. Мария Шарапова в строю. Готовим ставки на новый день, вновь не пропуская матч российской звезды.

15:27. Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказал своё мнение о форме Марии. «Честно признаться, я пока что обеспокоен тем, что Шарапова показывает далеко не лучший теннис, допуская много элементарных ошибок. Находясь в хорошей форме, Мария без проблем разобралась бы с Винчи. Пока она не обрела все те ощущения, что были прежде. Ей нужно играть более надёжно, а с такой игрой в полуфинал турнира ей не выйти. Даже в четвертьфинал не попасть».

15:21. Как сообщает корреспондент «Чемпионата» Мирон Гойхман, сегодня на утренней сессии на стадионе гораздо больше зрителей, чем накануне утром. Примерно на 2/3 уже был заполнен зал на первом запуске

15:16. Зигемунд добилась победы со счётом 6:4, 6:3. Впереди встреча Конта - Севастова.

15:05. Борьба на центральном корте затягивается. Пока идёт первый матч — Кузнецова — Зигемунд. Там счёт 4:6, 3:5. И еще потом будет второй запуск — Конта — Севастова. И только потом наш матч. Так что вряд ли он начнётся вовремя.

Шарапова: я соскучилась по теннису
Мария Шарапова на пресс-конференции после победы над Робертой Винчи рассказала о возвращении, Серене Уильямс, семье и многом другом.

15:00. Примерно в 16:00 мск Мария Шарапова начнёт свой второй матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Встреча турнира в Штутгарте против Екатерины Макаровой пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о матче россиянок и событиях вокруг игры. Следите за всеми событиями начиная с 15:00.

Текстовая трансляция:

Штутгарт 2017. 2-й круг
27 апреля 2017 года, четверг. 17:10 МСК
Мария
Шарапова
Екатерина
Макарова
7:5 6:1
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 12
Теги
Екатерина Макарова Мария Шарапова
Новости. Теннис
27 апреля 2017, четверг
20:30 Пуи вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште
20:21 Шарапова: реакция на слова Бушар? Я намного выше этого
19:50 Победа Шараповой над соотечественницой Макаровой — в фотообзоре из Штутгарта
19:40 Севастова: не позволила Конте гонять себя по корту, как это было в Пекине
19:29 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Гоффен в Барселоне
19:25 Тарпищев: в матче с Макаровой Шараповой было тяжелее, чем в игре с Винчи
18:52 Шарапова: мне надо было немного успокоиться после первой победы в Штутгарте
18:43 Надаль вышел в 1/4 финала турнира в Барселоне, обыграв Андерсона
18:34 Шарапова победила Макарову во втором матче после дисквалификации
18:24 Сугита одолел Карреньо-Бусту в третьем круге турнира в Испании
18:16 Орлов: Шарапова честно призналась, у неё американское воспитание. А наши…
18:00 Тим стал первым четвертьфиналистом турнира в Барселоне
17:44 Саймон: даже играя на турнирах WТА, Шарапова продолжит нести наказание
17:05 Севастова победила Конту и сыграет с Халеп в четвертьфинале турнира в Штутгарте
16:49 Кузнецов отыграл подачу на матч и одолел Фоньини на турнире в Будапеште
15:44 Мертенс и Чепелова вышли в четвертьфинал турнира в Стамбуле
15:39 Веснина уступила Суарес-Наварро во втором круге турнира в Штутгарте
15:31 Сенатор Беляков может подать в суд на Шарапову
15:17 Кузнецова проиграла Зигемунд во втором круге турнира в Штутгарте
14:29 Лоренци одолел Стаховского и вышел в четвертьфинал турнира в Будапеште
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Макарова в Штутгарте
13:11 Габашвили проиграл 364-й ракетке мира во втором круге турнира в Аньнине
12:30 Текстовая онлайн-трансляция матча Веснина — Суарес-Наварро в Штутгарте
12:28 Звонарёва: первый опыт работы комментатором мне очень понравился
12:01 Чакветадзе: из-за характера Шарапова может стать одной из лучших, если не лучшей
11:50 Моресмо во второй раз стала мамой
11:31 Свитолина: со времени прибытия в Стамбул я чувствую себя не очень хорошо
10:56 Азаренко: я плакала, когда узнала, что мама победила рак
10:46 Шарапова: я не контролирую своего агента
10:14 Винчи: мне было сложно сосредоточиться на игре с Шараповой
09:16 Халеп: в матче со Стрыцовой я должна была играть быстро
09:03 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Зигемунд в Штутгарте
05:25 Шарапова: беременность С. Уильямс — красивая глава в её жизни
02:34 Шарапова: моей команде не приходила в голову даже мысль работать с кем-то другим
01:21 Шарапова: в игре с Винчи, даже когда делала ошибки, я улыбалась себе
00:47 Шарапова: утром приехала потренироваться на стадион — там одна пресса
00:34 Контавейт ждёт победительницу матча Шарапова — Макарова в 1/4 финала в Штутгарте
26 апреля 2017, среда
23:52 Гьюдичелли: решение по «уайлд-кард» для Шараповой на «Ролан Гаррос» не принято
23:42 Шарапова: Макарова — сильная соперница, для меня все матчи теперь важны
23:42 Баутиста-Агут победил Штруффа и сыграет с Рамосом-Виньоласом в Барселоне
23:07 Шарапова: готова сыграть даже в юниорском «Ролан Гаррос», если необходимо
22:32 Тарпищев: лучшего возвращения Шараповой придумать было сложно
22:21 Конта: надеюсь, после возвращения Шараповой теннисный мир переключится на теннис
22:11 Винчи: для тенниса хорошо, что Шарапова вернулась, она заслуженно победила
22:05 Янчук: Шараповой нужно было реабилитироваться в глазах общественности
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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