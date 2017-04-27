Шарапова набирает ход в Штутгарте. Российское дерби позади

Возвращение Шараповой. Мария вышла в четвертьфинал. LIVE! Онлайн-трансляция 2-го после дисквалификации матча Марии Шараповой против Екатерины Макаровой в Штутгарте и всех связанных с этим событий.

Снова в бой

Матч Марии Шараповой против Роберты Винчи болельщики россиянки ждали 15 месяцев. Возможность снова порадовать своих поклонников у неё появилась менее чем через 24 часа. Дополнительного времени на отдых у Марии не было, так как согласно расписанию турнира, чтобы его выиграть, нужно выходить на корт каждый день. Но это тот ритм, по которому россиянка наверняка уже соскучилась.

Во втором круге соперницей Шараповой стала другая россиянка – Екатерина Макарова. Накануне она специально пришла на центральный корт, чтобы вживую увидеть первый матч Марии после дисквалификации. У Макаровой 26 апреля был день отдыха, так как она свою встречу выиграла днём ранее. В первом раунде Макарова остановила Агнешку Радваньскую.

Екатерина и Мария соперничали друг с другом шесть раз, и все матчи завершились в пользу Шараповой. Более того, за всё время Макарова выиграла только один сет. И всё-таки эта игра выходила из общего ряда. Екатерина почти всегда попадала на Марию, когда та была на ходу. Здесь же Макарова уже давно вошла в сезон и отметилась несколькими неплохими победами, а Шарапова проводила только второй матч.

В первом поединке с Винчи Мария отлично играла на подаче, а вот в движении на корте и приёме были небольшие огрехи, которые легко объяснялись отсутствием игровой практики. Тем не менее букмекеры верили в Шарапову, считая её явным фаворитом, как и до матча с Винчи.

Упущенный скрытый сетбол Макаровой

Если в других матчах на том же корте можно было чаще наблюдать феерию брейков, то здесь обе теннисистки на своих подачах действовали безукоризненно. Шарапова ещё накануне показала, что с подачей у неё особых проблем нет, но и Макарова в первом сете не отставала. Обе за первую партию проиграли всего по три мяча на своих первых подачах.

Поначалу они даже не добирались до счёта 40:40, но ближе к концу сета в геймах всё-таки появилась борьба. Причём первые шансы были у Макаровой. Сначала Мария спасла гейм с 0:30, а вот при 5:5 у Екатерины был скрытый сетбол. Она уже выбила соперницу с корта, но смазала удар с бэкхенда в абсолютно пустой корт. Не использовав такой шанс, Макарова неудачно провела следующий гейм и проиграла стартовый сет.

А во втором сете Мария уже чувствовала себя хозяйкой на корте. Хотя издесь Шараповой приходилось сражаться и проходить через сложные моменты. Бывшая первая ракетка мира быстро обеспечила себе отрыв с брейком и затем уже не подпускала соперницу. За два сета Шарапова исполнила девять эйсов и нанесла 29 ударов навылет, чего было достаточно, чтобы в седьмой раз обыграть Макарову.

Сетка у Шараповой весьма перспективная. В четвертьфинале даже не нужно будет играть с чемпионкой «Ролан Гаррос-2016» Гарбинье Мугурусой, потому что она уступила Аннет Контавейт. 21-летняя эстонка всего две недели назад впервые в карьере вышла в финал турнира WTA – на харде в Биле. А на этой неделе на грунте она одержала первую победу над соперницей из топ-10.«В сетке всего несколько девушек, с кем я ещё не играла, и Контавейт одна из них. Это должен быть интересный матч», — предположила Шарапова.

Кузнецова не выдержала вторую битву

После этого игрового дня Шарапова осталась единственной россиянкой на турнире. Чуть ранее уступила Светлана Кузнецова. У неё ещё первый раунд получился очень тяжёлым, когда она два с половиной часа билась с полуфиналисткой «Ролан Гаррос-2016» — Кики Бертенс. Светлана взяла реванш за поражение от голландки в Кубке Федерации-2016.

А сегодня Кузнецовой противостояла Лаура Зигемунд – прошлогодняя финалистка турнира, которая отлично играет именно на грунте. Необычный стиль игры Лауры успешно сбивал Светлану по ходу встречи, хотя Кузнецова знакома с игрой Зигемунд, ведь в прошлом году уже уступила ей на грунте в Мадриде. Здесь немка взяла очень длинный первый сет (1 час 11 минут). Россиянка долго не могла прийти в себя во второй партии. Она включилась при счёте 1:5, но отыграться уже не сумела.

Также проиграла во втором круге и Елена Веснина. В первом раунде она обыграла Дарью Касаткину. Ещё в воскресенье они вместе играли решающую пару в Кубке Федерации, а 25 апреля впервые сыграли друг против друга в WTA. Веснина призналась, что опыт помог ей одолеть молодую соперницу.

Во втором круге Веснина играла против Карлы Суарес-Наварро. Любопытно, что Карла изначально должна была играть против Мугурусы в первом круге. Но после отказа Цибулковой Гарбинье сдвинули в другую часть сетки. Во встрече с Карлой у Весниной было множество шансов, но она их не слишком удачно реализовывала. А ключевым стал седьмой гейм второго сета, когда Суарес-Наварро взяла гейм, в котором 12 раз был счёт ровно. Вообще, во втором сете россиянка использовала только один брейк-пойнт из 11. Карла впервые в сезоне дошла до четвертьфинала на турнире категории «Премьер».

Кроме того, пока не слишком удачно играют сеяные. До четвертьфинала пока дошла только Симона Халеп, а четыре сеяные выбыли, одна снялась, а ещё две – Анжелика Кербер и Каролина Плишкова – проведут свои матчи сегодня вечером.

Расписание на пятницу пока неизвестно. Любопытно, вернут ли организаторы Марию в вечернюю программу или снова поставят играть днём.