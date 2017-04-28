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175 лет назад 2016
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Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Мирон Гойхман

Шарапова: после паузы лучше понимаю, на что способно моё тело

Шарапова на пресс-конференции после победы над Макаровой рассказала о благодарности своей команде и занятиях во время вынужденной паузы.
28 апреля 2017, пятница. 10:00. Теннис

Невероятный ажиотаж вокруг Марии Шараповой в Штутгарте достиг пика во время её первого матча. Нет, конечно, и после её второй победы было множество журналистов и вопросов. Но всё-таки по сравнению с первой пресс-конференцией журналистов стало почти втрое меньше. Для многих важна была только первая пресс-конференция. На второй Мария была более раскованной и подробно отвечала на вопросы о своей команде и занятиях во время вынужденной паузы.

«С нетерпением жду каждого нового матча»

— Мария, вы удивлены, что вышли на свой уровень так быстро?

— Да. Против Винчи было тяжело показать высокий уровень, потому что та встреча получилась куда более эмоциональной, ведь это был первый матч после паузы. Против Макаровой мне удалось больше провести длинных розыгрышей. Это была отличная возможность привыкнуть к скольжению на грунте, поработать над работой ног и возвратом в центр корта. Это то, чего не хватает после долгой паузы в соревнованиях.

— Как прошло восстановление, ведь вам так быстро пришлось вернуться на корт?

— Как раз только что обсуждала это со своей командой. Потому что ничего не сравнится с тем, когда ты в турнире. Когда ты тголько тренируешься, порой после четырёх-пяти сложных дней чувствуешь усталость и решаешь: «А возьму-ка я выходной» (смеётся). На турнире такого варианта нет. Но я чувствовала себя хорошо. Мне помогает адреналин, потому что я с нетерпением жду каждого нового матча. В раздевалке, готовясь к игре, я слушаю музыку или читаю книгу, я уже представляю, как будет проходить встреча, и это отличное ощущение. Так что просто даже не думаешь о том, как ощущает себя тело.

— Вы можете сказать, что вам удаётся лучше на корте по сравнению с периодом до дисквалификации?

— Мы со Свеном посмотрели немало видео. Ещё он снимал множество моих тренировок за последние месяцы. Он хорошо знает мою игру, так что мы обсуждали какие-то детали, которые могли бы мне помочь. При этом я довольно упрямая и не особо люблю изменения, хотя и открыта к ним. Я прекрасно понимаю, что нужно смотреть на перспективу. Когда я осознаю, что какие-то изменения могут мне помочь, то активно включаюсь в работу. Мы много работали над тем, чтобы я чаще выходила вперёд. Мы начали на харде, а потом уже переключились на грунт. Я пропустила грунтовый сезон в прошлом году, поэтому важно было вернуть передвижение по корту. Ещё работали над подачей и игрой у сетки.

Эжени Бушар достаточно резко высказалась насчёт вашего возвращения на корт. Как вы на это отреагировали?

— Никак. Я намного выше этого. Я не буду это комментировать.

— Какой урок можно извлечь из вашей дисквалификации вам самим и международной теннисной федерации?

— Время уроков осталось позади. Я об этом уже много говорила, но теперь пора смотреть в будущее. Я больше не думаю об этом.

Они заряжают меня энергией. Я всё-таки провожу с ними больше времени, чем со своей семьёй. Мы вместе путешествуем, завтракаем, обедаем и так далее. Так что мы отлично друг друга знаем. Мы все из разных частей мира, но объединены одной целью.

«Получила шанс по-другому взглянуть на вещи»

— Насколько важно было для вас, что ваш тренер остался вам верен?

— Невероятно важно. Я очень рада, что он в моей команде, потому что у него была прекрасная карьера. Он тренировал множество классных игроков, чемпионов «Большого шлема». Он без проблем мог бы найти себе кого-нибудь другого. Но он никогда не сомневался во мне и что я вернусь на корт. Конечно, изначально цель сотрудничества была, чтобы он помог мне выигрывать «Шлемы» и быть первой в мире. Но в итоге получилось, что он помог пройти мне через этот тяжёлый период. Он был со мной каждый день. Вся моя команда работала над моим возвращением, поэтому я хочу, чтобы всё получилось, потому что они это тоже заслужили. Они ни разу меня не подвели. Так что это было командное усилие.

— В прошлом вам удалось извлекать пользу из сложных положений. Можно сказать, что в данном случае польза в том, что вы вернулись в тур отдохнувшей?

— Конечно, это не так, как я хотела бы получить возможность отдохнуть, но это дало мне шанс по-другому взглянуть на вещи. Я получила шанс испытать того, чего до этого не могла, встретить новых людей. Конечно, было бы здорово, если бы я могла играть в теннис. Но мне нравилось и то, что я делала. Я смогла проводить больше времени с близкими. У меня появились новые друзья. Я училась три недели, правда, половина времени не понимала, что происходит (смеётся). Провела время с людьми, которые куда умнее и опытнее меня, и имела шанс учиться у них. У меня была возможность оценить то, сколько я ещё смогу выступать. Тренировки тоже были совсем иными, что мне нравилось. Я тренировалась для самой себя и для своего тела, а не для турнира. Даже не знала, что могу так. Какое-то время я отдохнула, а потом мы начали тренироваться по часу-полтора. Иногда Свен мне говорил, чтобы я отдохнула во второй половине дня. Я удивлялась: «Как это?». Я настолько привыкла к трём занятиям за день (смеётся). Я одновременно занималась йогой, боксом, тем, чего до этого не делала. Думаю, что это поможет мне продлить карьеру, так как я теперь лучше понимаю, на что способно моё тело.

Шарапова: я соскучилась по теннису
Мария Шарапова на пресс-конференции после победы над Робертой Винчи рассказала о возвращении, Серене Уильямс, семье и многом другом.

— На предыдущей пресс-конференции вы сказали, что то, что вы теперь принимаете, знает WTA и ваш ортопед. Вы работаете с ортопедом, верно?

— Да.

— Над проблемами насчёт предрасположенности к диабету?

— Следующий вопрос.

— Ваша команда очень эмоционально себя ведёт. Как вам это помогает?

— Они заряжают меня энергией. Я всё-таки провожу с ними больше времени, чем со своей семьёй. Мы вместе путешествуем, завтракаем, обедаем и так далее. Так что мы отлично друг друга знаем. Мы все из разных частей мира, но мы объединены одной целью. Конечно, когда они наблюдают за мной на корте, они очень эмоциональны.

Справка «Чемпионата»

Мария Шарапова

Родилась 19 апреля 1987 года в Нягани, СССР.
Рост: 188 см.
Правша, двуручный удар слева.
Призовые: $ 36 484 486.
В одиночном разряде 592 победы и 142 поражения.
Количество титулов: 35.
Наивысшее место в рейтинге: 1 (22 августа 2005 года).

Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — победа (2008).
«Ролан Гаррос» — победа (2012, 2014).
Уимблдон — победа (2004).
US Open — победа (2006).

«В ключевые моменты надо довериться инстинкту»

— Это ваш третий матч, и вы пока не играли против сеяных. Чувствуете, что вам везёт?

— Почему?

— Вы могли играть против сеяной теннисистки уже в первом раунде.

— Я не контролирую жеребьёвку. От меня зависит мой результат на корте, а не то, с кем я буду играть в следующем круге.

— 11 эйсов в первом матче, 9 – во втором. Ваше новое оружие?

— Да, здорово, когда удаётся выигрывать лёгкие мячи. Не всегда в игре удаётся их много набрать. Иногда можно заставить соперника сыграть неточно, но в статистике это не будет отображено. Эйсы и удары навылет не всегда полностью отражают уровень игры.

— Как вам удавалось сыграть так удачно на важных розыгрышах?

— Мы обе подавали здорово в начале матча, и у нас обеих было не так много шансов для брейков. Но ближе к концу сета уже завязалась борьба. Мне кажется, у неё даже брейк-пойнт был (один при счёте 5:5. – Прим. «Чемпионата»). В такие моменты остаётся только довериться инстинкту. И Свен тоже часто говорит, что мы можем наигрывать определённые ситуации, анализировать видео, но когда счёт будет 6:6 в решающем сете, то в такой момент уже играешь на инстинктах. И ты лучше знаешь, что делать на корте, чем кто-либо.

Затем Мария ответила на несколько вопросов по-русски.

— Мария, вчера вы были уставшей…

— Когда?

— После игры с Винчи.

— Ну да.

— Вы в таком напряжении были, а в этот раз оно у вас спало, и вы совсем в другом настроении.

— Да? Спасибо.

— Даже по глазам видно. Мне показалось, что ваша игра была на другом уровне. Катя тоже играла на другом уровне. Меня поразили две вещи: в первой игре у вас уровень ошибок был очень низкий.

— Сегодня?

— Нет, против Винчи. Для первой игры после такого пропуска – просто фантастика. Меня это просто поразило.

— Хорошо. А какой вопрос (смеётся)?

— Вопрос такой: в чём причина, что у вас немного больше ошибок появилось?

— Я думаю, что намного выше уровень был от Кати. Она здорово играла. И когда ты против такой соперницы делаешь ошибки — это не всегда так плохо. Эти ошибки помогают и физически, и ментально идти вперёд. Если это ошибки на ровном месте, то это неправильно, но если это хорошие агрессивные ошибки, то я их возьму.

— Это правильно. Ваш стиль игры поменять нельзя.

— Стиль? Нет, уже поздно (смеётся).

— Сегодня даже меня с радио спрашивали, нужно было выбрать из трёх пунктов – Мария будет лучше, чем была, так же или хуже. Первый ответ у меня сомнений не вызывает, как и у других болельщиков.

— Это замечательно. Я чувствую эту поддержку. Мой первый матч был важен не только для меня, но и для них.

— Да, для нас для всех.

— Спасибо.

— Чего ожидаете от матча с Контавейт? Она постоянно прогрессирует.

— Да, она здесь здорово сыграла. Для нас обеих это отличный шанс выйти в полуфинал. Не так часто бывает, что я играю против соперниц, с которыми у меня не было игр. Для меня это очень важный матч. Она будет готова и будет играть, как будто ей ничего терять.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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