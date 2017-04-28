Возвращение Шараповой. Мария подаёт на матч. LIVE

Онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Штутгарте Мария Шарапова – Аннет Контавейт и всех связанных с этим событий.

Сетка турнира в Штутгарте

16:23. Сражается на приёме Контавейт, но на брейк-пойнтах плохо принимает. Уже четыре брейк-пойнта отыграла Мария.

16:17. Контавейт едва не проиграла подачу с 40:0, удержала гейм, но Шарапова подаёт на матч.

16:14. Крис Эверт под впечатлением от выступления Марии: «Я думала Шараповой понадобится несколько месяцев, чтобы набрать форму, а она уже выглядит фаворитом „Ролан Гаррос“.

16:09. Тут же ещё брейк сделала Шарапова. Очень громко она отпраздновала брейк криком «камон».

16:04. Контавейт не сдалась. Воспользовалась она ошибками соперницы и отыграла брейк. Причём последнее очко выиграла своим атакующим ударом. Всего второй раз за турнир проиграла подачу Мария.

15:58. Летят приёмы у Шараповой, всё получается у россиянки. Уже и во втором сете она повела с брейком — 3:1!

15:55. На приёме давно никаких шансов не было у Контавейт. 15 очков кряду на своей подаче взяла Шарапова.

15:52. Статистика первого сета:

15:46. В концовке первой партии разыгралась Шарапова и выиграла 12 очков из последних 13, хотя начало было достаточно равным. С двойным брейком взяла сет Мария — 6:3.

15:44. А на более скромном турнире АТР-250 в Будапеште свой четвертьфинал начинает Андрей Кузнецов. Он играет против опытного итальянца Паоло Лоренци.

15:42. Параллельно у мужчин проходит турнир АТР-500 в Барселоне. Первая ракетка мира Энди Маррей играет против Альберто Рамоса-Виньоласа. Испанец неожиданно обыграл Энди на «Мастерсе» в Монте-Карло на прошлой неделе. Он снова ведёт в счёте у британца — *4-1.

15:40. Добавила на приёме Мария и использовала первый же шанс на приёме. Первый брейк в матче сделала россиянка.

15:37. На задней линии эстонка пока не уступает сопернице, но Шараповой помогает подача. Уже три эйса она сделала — 3:3.

15:29. Рискует на приёме Мария, но пока не всегда попадает — 2:3.

15:26. Первый напряжённый гейм прошёл на подаче Шараповой, хотя пока до брейк-пойнтов дело не доходило — 2:2.

15:21. Хорошая подача у Контавейт. Пока Марии надо привыкнуть — *1:2.

Шарапова стала фаворитом турнира в Штутгарте у букмекеров

15:17. Россиянка также взяла свою подачу. С Винчи она проиграла подачу всего один раз, с Макаровой — 0.

15:14. Контавейт выиграла жребий, выбрала подачу и взяла первый гейм.

15:10. Любопытно, что у обеих теннисисток голландские тренеры — Схааф — у Контавейт и Грёневельд — у Шараповой.

15:03. Напоминаем, что у нас идёт текстовая трансляция матча.

15:00. Теннисистки готовятся к выходу на корт.

14:54. Две недели назад Аннет вышла в свой первый финал WTA в Биле на харде. А теперь она разыгралась и на грунте. Во втором круге Контавейт выбила из турнира Гарбинье Мугурусу. Это была первая победа эстонки над теннисисткой из топ-10.

14:50. Букмекеры в каждом матче считают Шарапову заметным фаворитом. При этом Контавейт они оценивают не хуже Винчи или Макаровой.

14:44. Болельщики приветствуют россиянку в Штутгарте.

14:37. В другом четвертьфинале в этой половине Младенович сыграет против Суарес-Наварро. Если испанка довольно сдержанно высказывалась в адрес Марии, то Кристина много россиянку критиковала, так что может выйти принципиальный полуфинал, если обе выиграют свои матчи. Младенович дважды приходила посмотреть на игры Шараповой на этом турнире.

14:31. Подборка приёмом навылет в исполнении Шараповой в её первом матче.

14:25. А пока можно вспомнить как Мария эмоционально встретила первую победу на этом турнире.

14:20. Не самая сладкая погода в Германии. В Мюнхене второй год подряд перед стартом турнира выпал снег. Теннисисткам в Штутгарте везёт, ведь они играют в зале под крышей.

14:16. Против Аннет Мария ещё никогда не играла. «Не так часто бывает, что я выхожу против теннисистки, с которой у меня нет никакой истории встреч», — заметила россиянка.

14:09. Мария уже провела свою тренировку. В четверг она играет первым запуском на центральном корте, так что точно известно время начала её встречи — 15:00.

14:05. «Шарапова, стартовавшая на турнире в Штутгарте, не имея рейтинговых очков, теперь гарантировала себе место в топ-400. Если она обыграет Контавейт, то войдёт в топ-300. Если возьмёт титул, то попадёт в топ-125», — написал колумнист New York Times Кристофер Клэри в своём «твиттере».

Шарапова: после паузы лучше понимаю, на что способно моё тело Шарапова на пресс-конференции после победы над Макаровой рассказала о благодарности своей команде и занятиях во время вынужденной паузы.

14:02. Накануне россиянка была очень рада результату. Была менее напряжена на корте и на пресс-конференции.

Текстовая трансляция:

14:00. 28 апреля Мария Шарапова проведёт свой третий матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. В четвертьфинале она сыграет с молодой эстонской теннисисткой Аннет Контавейт. Начало встречи в 15:00 мск.