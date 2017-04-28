Третий шаг на грунте. Шарапова — в одной победе от «Ролан Гаррос»

Лучше, чем предполагали эксперты

Мария Шарапова провела третий матч после возвращения в теннис. Каждую новую встречу мы ждём с особенным нетерпением. Дело не только в том, что болельщики тенниса соскучились по Шараповой, это само собой. Россиянка показала очень хороший уровень тенниса и в матче с Робертой Винчи, и с Екатериной Макаровой, но всё же она пропустила 15 месяцев. Многие эксперты считали, что ждать стабильности в первых встречах не стоит: будут и отличные отрезки, и провалы. Пока что, если говорить глобально, таких провалов не было. В первых двух матчах Шарапова играла с теннисистками, которых хорошо знает и которым ни разу не уступала. У Винчи она выиграла обе встречи, а у Макаровой — все шесть. Анетт Контавейт — другое дело, ранее на корте они не встречались. Мария считалась фавориткой на основе её игры в первых встречах, но эстонка была в хорошей форме, так что лёгкой прогулки ждать не приходилось.

Соперницы отлично подавали на старте, особенно Мария, которая постоянно вводила мяч в игру с первой попытки. У Контавейт процент попадания был ниже, но это не мешало ей уверенно брать геймы. Анетт смотрелась очень неплохо до счёта 3:3, играла активно, у неё проходили удары навылет, и в принципе шёл равный теннис. На тот момент казалось, что эта встреча может стать для Шараповой самой сложной на турнире, но во второй половине сета Мария полностью завладела инициативой. На стыке двух партий она выиграла 16 (!) очков подряд на своей подаче! А между этим россиянка сделала брейк, который и позволил взять сет — 6:3. Отметим, что Анетт выглядела немного растерянной и сама подарила сопернице несколько очков на своих ошибках. При этом, конечно, заслуга Марии в этом тоже есть, потому что она поддавливала эстонку и била глубоко. Более того, трудно играть, когда знаешь, что шансов на приёме практически нет и любая оплошность на своей подаче будет стоить поражения в сете.

Прекрасная игра на подаче и обилие ударов навылет

Мария показала замечательный теннис в первой партии — 12 ударов навылет и всего 4 неточности. Нельзя сказать, что Анетт играла слабо, она очень старалась, просто её соперница играла в теннис другого уровня. Когда Шарапова сделала брейк в дебюте второго отрезка, показалось, что может и вовсе случиться разгром. Однако Контавейт тут же вернула подачу. Всего во второй раз за турнир россиянка проиграла свой гейм. В первый раз это произошло в стартовой встрече с Робертой Винчи. Между этим она 25 раз удерживала свои геймы.

Однако этот брейк не изменил рисунок матча. Мария по-прежнему имела большой перевес в игре на задней линии и регулярно пробивала навылет. Небольшой спад у неё наступил при подаче на матч. Она отыграла три брейк-пойнта, но Контавейт всё же добилась своего. Подача, к которой на протяжении почти всего матча не было нареканий, на сей раз немного подвела. Зато приём сработал в самый нужный момент. Конечно, не хотелось доводить дело до нервной концовки партии, поэтому Мария активизировалась в 10-м гейме и добилась победы со счётом 6:3, 6:4.

Эйсов на сей раз было не так много, всего четыре, но не может не радовать статистика по ударам навылет и ошибкам. 25 точных попаданий и всего 12 неточностей. Кроме того, Мария очень бережно относилась к своим шансам на приёме и использовала пять брейк-пойнтов из шести. Контавейт играла очень неплохо, она тоже в плюсе по разнице ударов навылет и ошибок, но Шарапова действовала безукоризненно и заслуженно вышла в полуфинал! Ещё одна победа позволит ей гарантированно попасть в квалификацию «Ролан Гаррос».

«В начале первого сета нам нужно было войти в игру, потому что мы раньше не играли друг с другом. Мы обе уверенно держали подачи. А потом я разыгралась и почувствовала уверенность. Я люблю борьбу, мне нравится выкладываться по полной.

Пока меня не было, я посмотрела несколько матчей по телевизору, но не слишком много. Для меня необычно было не играть несколько месяцев, но я должна была поддерживать форму. Если бы я её потеряла, то тяжело было бы вернуть. Приятно было путешествовать без сумки с кучей ракеток. Я по-прежнему люблю теннис, поэтому когда были возможности, я смотрела ключевые матчи», — заявила Шарапова по окончании встречи.

Одна победа от квалификации «Ролан Гаррос»

Следующий матч Мария проведёт против Кристины Младенович или Карлы Суарес-Наварро. Мария ведёт по личным встречам у обеих девушек. С француженкой она играла всего раз, а с испанкой — 5 (4-1). Накануне Младенович в двух сетах победила Анжелику Кербер — 6:2, 7:5. Немка была не только первой сеяной, но и двукратной действующей чемпионкой турнира. Правда, в этом сезоне у неё совсем не получаются матчи с сильными соперницами. В седьмой раз подряд Кербер проиграла теннисистке из топ-20, при этом не одержав ни одной победы.

Суарес-Наварро тоже находится в хорошей форме. Она в двух первых встречах с одинаковым счётом 6:2, 6:4 победила сначала Тамару Корпач, а затем Елену Веснину. В других четвертьфиналах сегодня вечером сыграют Анастасия Севастова и Симона Халеп, а также Лаура Зигемунд и Каролина Плишкова. Отметим прекрасное выступление Севастовой, которая победила и Саманту Стосур, и Йоханну Конту.

Мария же в субботу, 29 апреля, проведёт свой четвёртый матч за четыре дня. Конечно, это большая нагрузка после длительного отсутствия, но пока физически россиянка выглядит отлично. С учётом трудного расписания и матчей каждый день важно, что в первых трёх встречах Мария выигрывала в двух сетах. Пожелаем ей продолжить эту тенденцию.