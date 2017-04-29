Шарапова: у меня есть свои цели, но я их оставлю при себе

Мария Шарапова на пресс-конференции после победы над Анетт Контавейт рассказала о допинг-тестах, игре с Младенович и о многом другом.

Третий шаг на грунте. Шарапова — в одной победе от «Ролан Гаррос» В третьем матче после возвращения Мария Шарапова, трижды побеждавшая в Штутгарте, обыграла Анетт Контавейт и вышла в полуфинал турнира.

Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте. В пятницу, 28 апреля, она победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:4. После матча россиянка на пресс-конференции рассказала об этой встрече, о предстоящей игре с Кристиной Младенович, об увеличении количества допинг-тестов и о многом другом. Сначала прошла часть пресс-конференции на английском, а затем свои вопросы задал корреспондент «Чемпионата».

«Провела ли лучший матч за карьеру? Трудно так ответить»

— Вы удивлены тому, как справляетесь с давлением болельщиков и прессы? Все смотрят на вас, но пока всё получается.

— Я довольна собой. Когда я выхожу на корт, то сосредотачиваюсь на конкретном розыгрыше. Я получаю удовольствие от происходящего на площадке. Даже когда я не смогла подать на матч, я прибавил в следующем гейме и активно сыграла на приёме. Я не расстроилась, не сбавила, и этим я довольна. Конечно, я хотела бы победить на своей подаче, но зато я удачно сыграла в следующем гейме.

— Вы играли в свой лучший теннис сегодня?

— На этом турнире или…

— Нет, вообще.

— Вообще за всю карьеру? (смеётся). Вы спрашиваете про все-все матчи? (смеётся). Сложно сказать про всю карьеру. Мне ещё есть в чём добавлять, но прогресс есть. Анетт — сильная соперница, она провела много матчей. Я знала об этом. Она провела хороший турнир две недели назад, вышла в финал. Свен Грёнефельд говорил мне об этом. Здесь она играла в квалификации, и сегодня ей было нечего терять. У неё было много игровой практики, в отличие от меня. Мне казалось, она очень хорошо готова. Она отлично подавала и бросила мне настоящий вызов. Мне надо было играть на высоком уровне, чтобы победить. Просто так она ничего отдавать не собиралась.

— Международная федерация тенниса объявила, что увеличит количество допинг-тестов. Кроме того, появится больше помещений, где будут храниться пробы. Вы поддерживаете эту инициативу?

— Да, это отлично.

— Вы по-прежнему считаете, что ITF тоже несёт вину за то, что произошло с вами. Вы сказали, что ITF должны были вас предупредить.

— Я уже сказала всё, что должна была, по поводу ITF.

«Я поддерживаю увеличение количества допинг-тестов»

— Допускаете ли вы, что негативные комментарии некоторых ваших коллег были обусловлены тем, что они вас боятся?

— Вы знаете, моё дело играть в теннис, а за меня лучше скажут мои результаты. Это самое главное. Первостепенная причина, из-за которой я вернулась в теннис, — это желание вновь выходить на корт.

— Многие хотели увидеть ваш матч против Кербер. Что вы скажете о её поражении?

— Я не могу это контролировать. Может быть, люди ждали этой встречи, но я-то ничего не могла для этого сделать. Так сложилась сетка. Я отвечаю только за свои матчи.

Возвращение Шараповой. Мария вышла в полуфинал. Как это было Онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Штутгарте Мария Шарапова – Аннет Контавейт и всех связанных с этим событий.

— Вам предстоит играть с Кристиной Младенович. Расскажите, чего ждёте от этой встречи.

— Кристина любит грунт, у неё хорошие результаты на этом покрытии. Я давно с ней не играла. У каждой из нас есть отличная возможность выйти в большой финал. Я с нетерпением жду этого матча и надеюсь воспользоваться своим шансом. Я говорила это в начале недели, повторю сейчас: я хочу проводить разные матчи, играть с теннисистками различных стилей. И, конечно, хочу показывать результаты.

— Вы поддерживаете увеличение количества допинг-тестов?

— Абсолютно.

— Вас очень часто проверяли, как и всех топ-теннисисток. Вам не кажется, что за вами следят слишком пристально?

— Мы и так каждый день на протяжении года выделяем один час в день, когда к нам могут прийти и взять анализ. Это часть нашей работы. Если они станут проверять нас чаще — что ж, это отлично.

— Можете сказать, сколько раз вас проверяли?

— Я думаю, что у ITF есть вся информация.

«У меня есть цели, но не стану их озвучивать»

— Можете одним словом описать всех членов вашей команды?

— Они очень разные. Я не могу описать человека одним словом (смеётся). Извините. И я не уверена, что хочу использовать слово, которое можно произносить на пресс-конференции (смеётся). Мы все разные, из разных частей света, каждый индивидуален. Потрясающе, что мы все вместе работаем в одной команде. Я вижу, что они так же хотят моего успеха, как и я сама.

— Комментарии Кристины Младенович каким-то образом могут служить для вас дополнительной мотивацией?

— Нет, вообще нет.

— Вы провели три матча. Какие выводы можно сделать на их основе?

— Думаю, сегодня я передвигалась намного лучше. Я комфортнее себя ощущала на этом покрытии. Конечно, в первой игре я не так хорошо чувствовала корт, потому что лишь утром потренировалась. Сейчас я лучше работаю ногами, стала лучше координация движений. С тактической точки зрения прогресс тоже есть. Думаю, сегодня я лучше подавала. Но по-прежнему можно очень много добавлять.

— Есть ли у вас глобальные цели?

— Я всегда имею какие-то цели. Если бы это было не так, то у меня не было бы мотивации, не было бы к чему стремиться. У меня есть свои внутренние цели, которыми я не хочу делиться с другими людьми. Хорошо иметь какие-то задачи, ради которых ты работаешь и о которых знаешь только ты сам.

— Удивлены ли вы, что уже после трёх матчей вы являетесь главным фаворитом «Ролан Гаррос»?

— Правда? (смеётся).

— Да. Вас это удивляет?

— Это слова, цифры, ожидания… Они ничего не значат. Они не приносят мне победы (смеётся). Так что это мне никак не помогает. Я за этим не очень слежу. Я хочу прогрессировать от матча к матчу. Чем больше побед, тем больше уверенности я получаю, а вместе с этим я более комфортно себя ощущаю. Вот это для меня важно, а не то, кто кого считает фаворитом.

— Если вы выиграете, вы точно получите возможность сыграть в квалификации двух следующих «Шлемов». Вы об этом думаете?

— У меня не было такой цели перед этой неделей. И я не буду думать об этом завтра. У меня есть большая возможность выйти в финал. Сейчас для меня важен каждый турнир. Когда ты не играл 15 месяцев, то каждое соревнование для тебя становится крупным.

«Приятны сравнения с Федерером и Надалем»

— Члены вашей команды были расстроены тем, что вы не говорили им то, что вы принимаете?

— Это очень некорректный вопрос. Давайте ещё один — и закончим.

— Мы видели два успешных возвращения — я говорю о Надале и Федерере. Вы думаете, что можете стать третьей в этом списке?

— Я бы с удовольствием. Хотелось бы присоединиться к ним. Мне надо ещё многого добиться, чтобы к ним приблизиться. Но это было бы большим достижением. У каждого свой путь, кому-то нужно дольше возвращаться, кому-то быстрее. Если я смогу этого добиться, это будет потрясающе.

Затем Мария ответила на несколько вопросов на русском языке.

— Вы ранее никогда не играли с Контавейт, которая в последнее время прогрессирует. Как сложился поединок?

— Да, она играла очень неплохо. Я не сразу попала в ритм игры, но примерно с седьмого гейма стала играть агрессивнее, лучше принимать, и, думаю, это поменяло ход матча.

— Вы уже сыграли три матча после большого перерыва. Чувствуете, что прибавляете, возвращаете прежнюю форму?

— Я не знаю, прежнюю ли, но знаю, что играю всё лучше. У меня сильные соперницы, и мне просто нужно каждый день прибавлять. Конечно, физически и ментально мне придётся прибавлять, когда буду ездить с одного турнира на другой.

— Осталось ещё два шага до желанной победы в турнире?

— Ну, это легко сказать (смеется).

— Вокруг вашего возвращения на корт много ажиотажа, вам удаётся от этого хоть немого абстрагироваться?

— Знаете, у меня есть один план — выступать как можно лучше в каждом поединке и вернуть свою форму, играть в свой теннис так, как я умею и люблю. Всё остальное — пресс конференции, видео, интервью — всё это как бы обязательная программа. Но для меня важнее то, что я делаю на корте.