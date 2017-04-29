Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Ролан Гаррос 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мария Шарапова
Фото: РИА Новости
Текст: Мирон Гойхман

Шарапова: у меня есть свои цели, но я их оставлю при себе

Мария Шарапова на пресс-конференции после победы над Анетт Контавейт рассказала о допинг-тестах, игре с Младенович и о многом другом.
29 апреля 2017, суббота. 00:03. Теннис
Третий шаг на грунте. Шарапова — в одной победе от «Ролан Гаррос»
В третьем матче после возвращения Мария Шарапова, трижды побеждавшая в Штутгарте, обыграла Анетт Контавейт и вышла в полуфинал турнира.

Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира в Штутгарте. В пятницу, 28 апреля, она победила эстонку Анетт Контавейт со счётом 6:3, 6:4. После матча россиянка на пресс-конференции рассказала об этой встрече, о предстоящей игре с Кристиной Младенович, об увеличении количества допинг-тестов и о многом другом. Сначала прошла часть пресс-конференции на английском, а затем свои вопросы задал корреспондент «Чемпионата».

Штутгарт 2017. 1/4 финала
28 апреля 2017 года, пятница. 15:10 МСК
Анетт
Контавейт
Мария
Шарапова
3:6 4:6

«Провела ли лучший матч за карьеру? Трудно так ответить»

— Вы удивлены тому, как справляетесь с давлением болельщиков и прессы? Все смотрят на вас, но пока всё получается.

— Я довольна собой. Когда я выхожу на корт, то сосредотачиваюсь на конкретном розыгрыше. Я получаю удовольствие от происходящего на площадке. Даже когда я не смогла подать на матч, я прибавил в следующем гейме и активно сыграла на приёме. Я не расстроилась, не сбавила, и этим я довольна. Конечно, я хотела бы победить на своей подаче, но зато я удачно сыграла в следующем гейме.

— Вы играли в свой лучший теннис сегодня?

— На этом турнире или…

— Нет, вообще.

— Вообще за всю карьеру? (смеётся). Вы спрашиваете про все-все матчи? (смеётся). Сложно сказать про всю карьеру. Мне ещё есть в чём добавлять, но прогресс есть. Анетт — сильная соперница, она провела много матчей. Я знала об этом. Она провела хороший турнир две недели назад, вышла в финал. Свен Грёнефельд говорил мне об этом. Здесь она играла в квалификации, и сегодня ей было нечего терять. У неё было много игровой практики, в отличие от меня. Мне казалось, она очень хорошо готова. Она отлично подавала и бросила мне настоящий вызов. Мне надо было играть на высоком уровне, чтобы победить. Просто так она ничего отдавать не собиралась.

— Международная федерация тенниса объявила, что увеличит количество допинг-тестов. Кроме того, появится больше помещений, где будут храниться пробы. Вы поддерживаете эту инициативу?

— Да, это отлично.

— Вы по-прежнему считаете, что ITF тоже несёт вину за то, что произошло с вами. Вы сказали, что ITF должны были вас предупредить.

— Я уже сказала всё, что должна была, по поводу ITF.

«Я поддерживаю увеличение количества допинг-тестов»

— Допускаете ли вы, что негативные комментарии некоторых ваших коллег были обусловлены тем, что они вас боятся?

— Вы знаете, моё дело играть в теннис, а за меня лучше скажут мои результаты. Это самое главное. Первостепенная причина, из-за которой я вернулась в теннис, — это желание вновь выходить на корт.

— Многие хотели увидеть ваш матч против Кербер. Что вы скажете о её поражении?

— Я не могу это контролировать. Может быть, люди ждали этой встречи, но я-то ничего не могла для этого сделать. Так сложилась сетка. Я отвечаю только за свои матчи.

Возвращение Шараповой. Мария вышла в полуфинал. Как это было
Онлайн-трансляция четвертьфинала турнира в Штутгарте Мария Шарапова – Аннет Контавейт и всех связанных с этим событий.

— Вам предстоит играть с Кристиной Младенович. Расскажите, чего ждёте от этой встречи.

— Кристина любит грунт, у неё хорошие результаты на этом покрытии. Я давно с ней не играла. У каждой из нас есть отличная возможность выйти в большой финал. Я с нетерпением жду этого матча и надеюсь воспользоваться своим шансом. Я говорила это в начале недели, повторю сейчас: я хочу проводить разные матчи, играть с теннисистками различных стилей. И, конечно, хочу показывать результаты.

— Вы поддерживаете увеличение количества допинг-тестов?

— Абсолютно.

— Вас очень часто проверяли, как и всех топ-теннисисток. Вам не кажется, что за вами следят слишком пристально?

— Мы и так каждый день на протяжении года выделяем один час в день, когда к нам могут прийти и взять анализ. Это часть нашей работы. Если они станут проверять нас чаще — что ж, это отлично.

— Можете сказать, сколько раз вас проверяли?

— Я думаю, что у ITF есть вся информация.

«У меня есть цели, но не стану их озвучивать»

— Можете одним словом описать всех членов вашей команды?

— Они очень разные. Я не могу описать человека одним словом (смеётся). Извините. И я не уверена, что хочу использовать слово, которое можно произносить на пресс-конференции (смеётся). Мы все разные, из разных частей света, каждый индивидуален. Потрясающе, что мы все вместе работаем в одной команде. Я вижу, что они так же хотят моего успеха, как и я сама.

— Комментарии Кристины Младенович каким-то образом могут служить для вас дополнительной мотивацией?

— Нет, вообще нет.

— Вы провели три матча. Какие выводы можно сделать на их основе?

— Думаю, сегодня я передвигалась намного лучше. Я комфортнее себя ощущала на этом покрытии. Конечно, в первой игре я не так хорошо чувствовала корт, потому что лишь утром потренировалась. Сейчас я лучше работаю ногами, стала лучше координация движений. С тактической точки зрения прогресс тоже есть. Думаю, сегодня я лучше подавала. Но по-прежнему можно очень много добавлять.

— Есть ли у вас глобальные цели?

— Я всегда имею какие-то цели. Если бы это было не так, то у меня не было бы мотивации, не было бы к чему стремиться. У меня есть свои внутренние цели, которыми я не хочу делиться с другими людьми. Хорошо иметь какие-то задачи, ради которых ты работаешь и о которых знаешь только ты сам.

— Удивлены ли вы, что уже после трёх матчей вы являетесь главным фаворитом «Ролан Гаррос»?

— Правда? (смеётся).

— Да. Вас это удивляет?

— Это слова, цифры, ожидания… Они ничего не значат. Они не приносят мне победы (смеётся). Так что это мне никак не помогает. Я за этим не очень слежу. Я хочу прогрессировать от матча к матчу. Чем больше побед, тем больше уверенности я получаю, а вместе с этим я более комфортно себя ощущаю. Вот это для меня важно, а не то, кто кого считает фаворитом.

— Если вы выиграете, вы точно получите возможность сыграть в квалификации двух следующих «Шлемов». Вы об этом думаете?

— У меня не было такой цели перед этой неделей. И я не буду думать об этом завтра. У меня есть большая возможность выйти в финал. Сейчас для меня важен каждый турнир. Когда ты не играл 15 месяцев, то каждое соревнование для тебя становится крупным.

«Приятны сравнения с Федерером и Надалем»

— Члены вашей команды были расстроены тем, что вы не говорили им то, что вы принимаете?

— Это очень некорректный вопрос. Давайте ещё один — и закончим.

— Мы видели два успешных возвращения — я говорю о Надале и Федерере. Вы думаете, что можете стать третьей в этом списке?

— Я бы с удовольствием. Хотелось бы присоединиться к ним. Мне надо ещё многого добиться, чтобы к ним приблизиться. Но это было бы большим достижением. У каждого свой путь, кому-то нужно дольше возвращаться, кому-то быстрее. Если я смогу этого добиться, это будет потрясающе.

Затем Мария ответила на несколько вопросов на русском языке.

— Вы ранее никогда не играли с Контавейт, которая в последнее время прогрессирует. Как сложился поединок?

— Да, она играла очень неплохо. Я не сразу попала в ритм игры, но примерно с седьмого гейма стала играть агрессивнее, лучше принимать, и, думаю, это поменяло ход матча.

— Вы уже сыграли три матча после большого перерыва. Чувствуете, что прибавляете, возвращаете прежнюю форму?

— Я не знаю, прежнюю ли, но знаю, что играю всё лучше. У меня сильные соперницы, и мне просто нужно каждый день прибавлять. Конечно, физически и ментально мне придётся прибавлять, когда буду ездить с одного турнира на другой.

— Осталось ещё два шага до желанной победы в турнире?

— Ну, это легко сказать (смеется).

— Вокруг вашего возвращения на корт много ажиотажа, вам удаётся от этого хоть немого абстрагироваться?

— Знаете, у меня есть один план — выступать как можно лучше в каждом поединке и вернуть свою форму, играть в свой теннис так, как я умею и люблю. Всё остальное — пресс конференции, видео, интервью — всё это как бы обязательная программа. Но для меня важнее то, что я делаю на корте.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Кристина Младенович Мария Шарапова WTA Ролан Гаррос
Новости. Теннис
29 апреля 2017, суббота
00:26 Халеп стала соперницей Зигемунд в полуфинале турнира в Штутгарте
28 апреля 2017, пятница
23:55 ITF ужесточила меры допинг-контроля на 2017 год
23:16 За выход в финал турнира в Стамбуле Свитолина поборется с Чепеловой
23:06 Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, одолев Кар. Плишкову
22:37 Младенович: вопрос в том, почему организаторы турнира помогают Шараповой
22:36 Мертенс вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Буюкаксай
22:19 Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Барселоне, уступив Себальосу
21:57 Шарапова: русский перевод моей книги выйдет вслед за оригиналом на английском
20:40 Надаль вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Чхун Хён
20:25 Шарапова: если нас хотят проверять на допинг чаще, что ж, это отлично
19:55 Чепелова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Ястремскую
19:20 Шарапова назвала неуместным вопрос о мельдонии на пресс-конференции после игры
18:50 Младенович: Шарапова — прекрасная теннисистка, жду тяжёлый матч
18:40 Маррей одолел Рамоса-Виньоласа и сыграет с Тимом за выход в финал в Барселоне
18:33 Политик: С. Уильямс играла в паре на турнире для одиночников, это нечестно!
18:21 Младенович стала соперницей Шараповой в матче за выход в финал в Штутгарте
17:52 Пуи стал последним полуфиналистом турнира в Будапеште, обыграв Клижана
17:30 Лоренци не пустил Кузнецова в полуфинал турнира в Будапеште
17:00 Шарапова – в полуфинале турнира в Штутгарте! Фоторепортаж
16:47 Шарапова: была бы рада, если бы у меня всё сложилось так же, как у Федерера
16:34 Шарапова в двух сетах победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
16:30 Веснина: пора двигаться дальше, работать над игрой и умением парковаться
15:55 Джере одолел Вердаско в Будапеште и впервые вышел в полуфинал турнира ATP
15:48 Лукашенко наградил Азаренко орденом Почёта
15:41 Бегу вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Себальос в Барселоне
14:44 Тим стал первым полуфиналистом турнира в Барселоне
14:33 Бедене победил Карловича и вышел в полуфинал турнира в Будапеште
14:30 Дзаламидзе и Кудерметова уступили в 1/4 финала турнира в Турции в парном разряде
14:26 В Мюнхене, как и год назад, перед стартом турнира выпал снег
14:11 Плишкова: я Шарапову в Штутгарте не видела, у меня своя сетка и свои соперницы
13:29 Младенович: в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос» сыграю в паре с Кузнецовой
12:53 Кербер: я провела один из худших матчей за последние месяцы
12:30 Журналист: если Шарапова победит Контавейт, то войдёт в топ-300 рейтинга WTA
12:17 Маррей: надеюсь, я извлёк урок из поражения от Рамос-Виньоласа в Монте-Карло
11:44 Настасе принёс извинения за высказывание в адрес Серены Уильямс
11:21 Свитолина: мне требовалось время, чтобы привыкнуть к корту в Стамбуле
11:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Контавейт — Шарапова в Штутгарте
10:38 Плишкова: в матче с Коко сложно найти свой ритм. Даже не знаю, как я сыграла
09:58 Шарапова: участие в турнире нельзя ни с чем сравнить
09:09 Младенович: старалась подготовиться к матчу с Кербер не так, как к предыдущим
27 апреля 2017, четверг
23:59 Кар. Плишкова стала последней четвертьфиналисткой турнира в Штутгарте
23:57 Хачанов: победа над Гоффеном — самая большая в моей карьере
23:22 Хачанов сыграет с Себальосом в 1/4 финала турнира в Барселоне
23:15 Зигемунд: счёт в матче с Кузнецовой получился более убедительным, чем должен был
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+