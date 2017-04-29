Шарапова бьётся за финал с Младенович. LIVE

Онлайн-трансляция четвёртого после дисквалификации матча Марии Шараповой против Кристины Младенович в Штутгарте.

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16:44. Не лишним будет напомнить, что Кристина была одной из теннисисток, кто очень резко высказывался насчёт дисквалификации Марии.

Младенович: почти все считают Шарапову обманщицей и предательницей

16:37. На следующей неделе будут турниры в Праге и Рабате, в которых Мария не участвует. В Рабате первой сеяной является Анастасия Павлюченкова. Во втором круге она может сыграть против Екатерины Макаровой.

16:33. Мария на пресс-конференции.

Шарапова: если нас хотят проверять на допинг чаще, что ж, это отлично

16:25. Этот матч важен для Марии в плане рейтинга, потому что в случае победы она сможет войти в топ-200 в рейтинг-листе WTA и попасть в заявку в квалификацию «Ролан Гаррос». То есть она может получить место в сетке (по крайней мере в квалификации) без помощи организаторов.

16:21. Россиянка делится фотографией с тренировки.

16:15. По личным встречам Мария впереди 1-0, единственный матч прошёл на Уимблдоне-2013.

16:10. Накануне Мария обыграла Анетт Контавейт. Вот наш обзор.

Третий шаг на грунте. Шарапова — в одной победе от «Ролан Гаррос» В третьем матче после возвращения Мария Шарапова, трижды побеждавшая в Штутгарте, обыграла Анетт Контавейт и вышла в полуфинал турнира.

16:05. Пока что предлагаем вам ознакомиться с пресс-конференцией Марии, которая прошла накануне.

Шарапова: у меня есть свои цели, но я их оставлю при себе Мария Шарапова на пресс-конференции после победы над Анетт Контавейт рассказала о допинг-тестах, игре с Младенович и о многом другом.

16:00. 29 апреля в 17:00 мск Мария Шарапова проведёт свой четвёртый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Встреча с Кристиной Младенович на турнире в Штутгарте пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о ней и обо всём интересном вокруг игры. Следите за всеми событиями, начиная с 16:00.

Текстовая трансляция: