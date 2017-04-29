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Мария Шарапова
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Рывлин

Шарапова бьётся за финал с Младенович. LIVE

Онлайн-трансляция четвёртого после дисквалификации матча Марии Шараповой против Кристины Младенович в Штутгарте.
29 апреля 2017, суббота. 16:06. Теннис

Сетка турнира в Штутгарте

16:44. Не лишним будет напомнить, что Кристина была одной из теннисисток, кто очень резко высказывался насчёт дисквалификации Марии.

Младенович: почти все считают Шарапову обманщицей и предательницей

16:37. На следующей неделе будут турниры в Праге и Рабате, в которых Мария не участвует. В Рабате первой сеяной является Анастасия Павлюченкова. Во втором круге она может сыграть против Екатерины Макаровой.

16:33. Мария на пресс-конференции.

Шарапова: если нас хотят проверять на допинг чаще, что ж, это отлично

16:25. Этот матч важен для Марии в плане рейтинга, потому что в случае победы она сможет войти в топ-200 в рейтинг-листе WTA и попасть в заявку в квалификацию «Ролан Гаррос». То есть она может получить место в сетке (по крайней мере в квалификации) без помощи организаторов.

16:21. Россиянка делится фотографией с тренировки.

16:15. По личным встречам Мария впереди 1-0, единственный матч прошёл на Уимблдоне-2013.

16:10. Накануне Мария обыграла Анетт Контавейт. Вот наш обзор.

Третий шаг на грунте. Шарапова — в одной победе от «Ролан Гаррос»
В третьем матче после возвращения Мария Шарапова, трижды побеждавшая в Штутгарте, обыграла Анетт Контавейт и вышла в полуфинал турнира.

16:05. Пока что предлагаем вам ознакомиться с пресс-конференцией Марии, которая прошла накануне.

Шарапова: у меня есть свои цели, но я их оставлю при себе
Мария Шарапова на пресс-конференции после победы над Анетт Контавейт рассказала о допинг-тестах, игре с Младенович и о многом другом.

16:00. 29 апреля в 17:00 мск Мария Шарапова проведёт свой четвёртый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Встреча с Кристиной Младенович на турнире в Штутгарте пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о ней и обо всём интересном вокруг игры. Следите за всеми событиями, начиная с 16:00.

Текстовая трансляция:

Штутгарт 2017. 1/2 финала
29 апреля 2017 года, суббота. 17:00 МСК
Кристина
Младенович
Мария
Шарапова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 4
Теги
Кристина Младенович Мария Шарапова
Новости. Теннис
29 апреля 2017, суббота
16:57 Павлюченкова может сыграть с Макаровой во втором круге турнира в Рабате
15:54 Родина сыграет со Стосур в первом круге турнира в Праге
15:04 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Шарапова — Младенович в Штутгарте
14:35 Калинская за 3 часа победила Комардину в квалификации турнира в Праге
14:27 Монфис может сыграть с Чхун Хёном во втором круге турнира в Мюнхене
13:41 Лоренци: Андрей Кузнецов играл очень хорошо
12:45 Свитолина: хочу покинуть Стамбул с трофеем
11:36 Маррей: хочу выйти в финал турнира в Барселоне, но будет непросто
11:16 Зигемунд: сейчас я показываю лучший теннис в карьере
11:09 Плишкова: в третьем сете матча с Зигемунд мне не хватило энергии
10:07 Халеп: в этом сезоне я себя так хорошо ещё не чувствовала
09:56 Надаль: у Чхун Хёна есть всё, чтобы стать топ-теннисистом
00:26 Халеп стала соперницей Зигемунд в полуфинале турнира в Штутгарте
28 апреля 2017, пятница
23:55 ITF ужесточила меры допинг-контроля на 2017 год
23:16 За выход в финал турнира в Стамбуле Свитолина поборется с Чепеловой
23:06 Зигемунд вышла в полуфинал турнира в Штутгарте, одолев Кар. Плишкову
22:37 Младенович: вопрос в том, почему организаторы турнира помогают Шараповой
22:36 Мертенс вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Буюкаксай
22:19 Хачанов не сумел выйти в полуфинал турнира в Барселоне, уступив Себальосу
21:57 Шарапова: русский перевод моей книги выйдет вслед за оригиналом на английском
20:40 Надаль вышел в полуфинал турнира в Барселоне, обыграв Чхун Хён
20:25 Шарапова: если нас хотят проверять на допинг чаще, что ж, это отлично
19:55 Чепелова вышла в полуфинал турнира в Стамбуле, обыграв Ястремскую
19:20 Шарапова назвала неуместным вопрос о мельдонии на пресс-конференции после игры
18:50 Младенович: Шарапова — прекрасная теннисистка, жду тяжёлый матч
18:40 Маррей одолел Рамоса-Виньоласа и сыграет с Тимом за выход в финал в Барселоне
18:33 Политик: С. Уильямс играла в паре на турнире для одиночников, это нечестно!
18:21 Младенович стала соперницей Шараповой в матче за выход в финал в Штутгарте
17:52 Пуи стал последним полуфиналистом турнира в Будапеште, обыграв Клижана
17:30 Лоренци не пустил Кузнецова в полуфинал турнира в Будапеште
17:00 Шарапова – в полуфинале турнира в Штутгарте! Фоторепортаж
16:47 Шарапова: была бы рада, если бы у меня всё сложилось так же, как у Федерера
16:34 Шарапова в двух сетах победила Контавейт и вышла в полуфинал турнира в Штутгарте
16:30 Веснина: пора двигаться дальше, работать над игрой и умением парковаться
15:55 Джере одолел Вердаско в Будапеште и впервые вышел в полуфинал турнира ATP
15:48 Лукашенко наградил Азаренко орденом Почёта
15:41 Бегу вышла в полуфинал турнира в Стамбуле
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Себальос в Барселоне
14:44 Тим стал первым полуфиналистом турнира в Барселоне
14:33 Бедене победил Карловича и вышел в полуфинал турнира в Будапеште
14:30 Дзаламидзе и Кудерметова уступили в 1/4 финала турнира в Турции в парном разряде
14:26 В Мюнхене, как и год назад, перед стартом турнира выпал снег
14:11 Плишкова: я Шарапову в Штутгарте не видела, у меня своя сетка и свои соперницы
13:29 Младенович: в Мадриде, Риме и на «Ролан Гаррос» сыграю в паре с Кузнецовой
12:53 Кербер: я провела один из худших матчей за последние месяцы
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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