Шарапова бьётся за финал с Младенович. LIVE

16:44. Не лишним будет напомнить, что Кристина была одной из теннисисток, кто очень резко высказывался насчёт дисквалификации Марии.
16:37. На следующей неделе будут турниры в Праге и Рабате, в которых Мария не участвует. В Рабате первой сеяной является Анастасия Павлюченкова. Во втором круге она может сыграть против Екатерины Макаровой.
16:33. Мария на пресс-конференции.
16:25. Этот матч важен для Марии в плане рейтинга, потому что в случае победы она сможет войти в топ-200 в рейтинг-листе WTA и попасть в заявку в квалификацию «Ролан Гаррос». То есть она может получить место в сетке (по крайней мере в квалификации) без помощи организаторов.
16:21. Россиянка делится фотографией с тренировки.
16:15. По личным встречам Мария впереди 1-0, единственный матч прошёл на Уимблдоне-2013.
16:10. Накануне Мария обыграла Анетт Контавейт. Вот наш обзор.
16:05. Пока что предлагаем вам ознакомиться с пресс-конференцией Марии, которая прошла накануне.
16:00. 29 апреля в 17:00 мск Мария Шарапова проведёт свой четвёртый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Встреча с Кристиной Младенович на турнире в Штутгарте пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о ней и обо всём интересном вокруг игры. Следите за всеми событиями, начиная с 16:00.
Текстовая трансляция: