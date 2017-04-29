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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

Младенович не дала Шараповой заработать место в квалификации «Ролан Гаррос»

Мария Шарапова в полуфинале турнира в Штутгарте проиграла Кристине Младенович и не сумела по рейтингу попасть в квалификацию «Ролан Гаррос».
29 апреля 2017, суббота. 21:00. Теннис
Шарапова уступила Младенович. LIVE
Онлайн-трансляция четвёртого после дисквалификации матча Марии Шараповой против Кристины Младенович в Штутгарте.

Околотеннисный интерес

Мария Шарапова продолжает своё триумфальное возвращение. В любом случае россиянка уже выступила в Штутгарте лучше, чем многие от неё ожидали. Кто-то предполагал, что ей будет сложно проводить несколько матчей подряд, ведь из-за расписания ей приходится играть каждый день. Но пока что Мария выигрывала все встречи в двух сетах и демонстрировала хорошую физическую готовность. Правда, по-настоящему сильных оппоненток у россиянки до полуфинала не было. Роберта Винчи сейчас не в форме, Екатерина Макарова является удобной соперницей (Шарапова выиграла все шесть очных встреч), а Анетт Контавейт всё-таки значительно уступает в классе.

В субботу, 29 апреля, Мария играла с теннисисткой другого уровня — француженкой Кристиной Младенович. Игра была интересна не только с теннисной точки зрения. Дело в том, что Кристина — одна из тех девушек, которые достаточно резко отзывались о Шараповой после её дисквалификации. «Практически все теннисистки думают, что она обманщица и предательница. Теперь есть определённые сомнения в том, что она заслужила все те победы, которых она добилась. То, что она сделала, — это ужасно, но хорошо, что теперь все об этом знают», — говорила Кристина в марте 2016 года.

Конечно, француженку спросили её мнение и перед матчем в Штутгарте. На сей раз Младенович высказалась более мягко. Она заявила, что не понимает, почему Мария должна получать привилегии (имеется в виду «уайлд кард»), тогда как другие теннисистки их лишены. При этом Кристина осознаёт, что Шарапова является очень популярной теннисисткой, поэтому её не удивляет такой интерес со стороны директоров всех турниров. Россиянку тоже спросили о комментариях Младенович. «Слова Кристины могут каким-то образом служить для вас дополнительной мотивацией?» — таков был вопрос. «Нет, совсем нет», — последовал ответ Марии.

Штутгарт 2017. 1/2 финала
29 апреля 2017 года, суббота. 17:10 МСК
Кристина
Младенович
Мария
Шарапова
3:6 7:5 6:4

Отличный первый сет

Перед разминкой, когда девушки вышли к сетке для традиционной фотографии, они стояли достаточно далеко друг от друга. Но дальше начался матч, и всё внимание болельщиков переключилось на происходящее на корте. Шарапова активно стартовала и выиграла семь очков из первых девяти. Она заработала три брейк-пойнта, но реализовать их не сумела — Младенович вовремя включила подачу. Однако через гейм Мария своего добилась. Россиянка полностью владела инициативой, действовала первым номером и раз за разом наносила глубокие плоские удары. Не так много было непосредственно ударов навылет, но Младенович почти постоянно приходилось отбиваться. На своей подаче Мария действовала надёжно и оставила сет за собой со счётом 6:3.

Шарапова: у меня есть свои цели, но я их оставлю при себе
Мария Шарапова на пресс-конференции после победы над Анетт Контавейт рассказала о допинг-тестах, игре с Младенович и о многом другом.

Сценарий этой встречи оказался похож на предыдущий матч Шараповой — с Контавейт. Там тоже первую партию Мария выиграла — 6:3, сделала брейк во второй, но выиграть легко не получилось. Вот и с Младенович Шарапова быстро взяла чужую подачу, но затем неудачно провела свой гейм, допустила первую двойную и позволила сопернице вернуться в партию. Второй отрезок получился очень упорным и увлекательным. Мария, за редким исключением, хорошо подавала, чего нельзя сказать о Младенович. Она допустила семь двойных в этой партии, и у Шараповой регулярно появлялись шансы на приёме, но реализация брейк-пойнтов оставляла желать лучшего. При 5:5 у россиянки было три брейк-пойнта, но она их все упустила, а затем проиграла свой гейм с 30:0, допустив четыре ошибки подряд, в том числе двойную.

Следующие турниры Марии Шараповой

8 мая — Мадрид, Испания. Грунт. WTA Premier Mandatory.

15 мая — Рим, Италия. Грунт. WTA Premier 5.

Шарапова стала уставать

Шарапова провела не лучший сет. Если в первом она допустила всего четыре неточности, то во втором — аж 15. Стало больше двойных, но, пожалуй, наиболее неприятный показатель — реализация брейк-пойнтов: всего один из пяти. Впервые после возвращения Марии пришлось играть третий сет. В любой другой ситуации можно было бы найти в этом позитив. Например, проверить себя в упорном матче порой бывает очень полезно. Но в данном случае Шарапова проводила четвёртый матч за четыре дня, и физически она смотрелась уже не так хорошо. Россиянка хуже передвигалась, а отсюда возникали ошибки. Кристина же умело этим пользовалась. Она выполняла укороченные, а также очень удачно применяла удары в противоход. Достаточно часто мы наблюдали, как Мария, нанеся удар из угла, бежит к центру, но в этот момент следует новый удар в ту же точку.

Шарапова всё равно могла выиграть. В середине партии она спасла тройной брейк-пойнт, но затем всё же проиграла подачу. В следующем гейме уже Мария имела тройной шанс на приёме, однако Младенович выиграла пять очков подряд. При 3:5 россиянка сделала наконец брейк, но Кристина взяла следующий гейм. Отметим, что её мама-тренер выходила на корт с планшетом и подробно показывала и рассказывала, как именно подаёт россиянка.

Так, Кристина этим воспользовалась на матчболе: она знала, что вторым мячом Мария подаст в центр, а не в угол. Француженка вела атаку, затем укоротила, Шарапова добежала, сыграла вдоль сетки, но Младенович перевела мяч по линии в пустую часть корта. Со счётом 3:6, 7:5, 6:4 Кристина добилась победы и вышла в финал. Мы же в любом случае поздравляем Марию с прекрасным турниром. Она выступила лучше, чем многие от неё ожидали. К сожалению, это поражение означает, что россиянка не попала по рейтингу в квалификацию «Ролан Гаррос», но организаторы ещё могут выдать ей специальное приглашение. В любом случае Шарапова должна сыграть в Риме и Мадриде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Кристина Младенович Мария Шарапова
Новости. Теннис
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26 апреля Мария Шарапова сыграет первый матч после отбытия дисквалификации. Каким получится возвращение?
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