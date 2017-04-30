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175 лет назад 2016
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Мария Шарапова
Фото: РИА Новости
Текст: Мирон Гойхман

Шарапова: физически я готова хорошо, могла играть ещё пару сетов

Мария Шарапова после поражения от Кристины Младенович рассказала о ходе матча, турнирах в Мадриде и Риме, моде и многом другом.
30 апреля 2017, воскресенье. 10:15. Теннис

Мария Шарапова завершила выступления на турнире в Штутгарте. По окончании полуфинального матча с француженкой Кристиной Младенович она на пресс-конференции, которую посетил и корреспондент «Чемпионата», рассказала о причинах неудачи, дальнейших планах и своей книге.

«Во многом проиграла из-за упущенных брейк-пойнтов»

— Мария, это неприятное поражение. Вы злитесь на себя за то, что не использовали возможности во втором сете?

— Я бы не стала употреблять слово «злюсь». Я бы хотела лучше распорядиться своими шансами, когда я взяла первый сет и была впереди с брейком во втором. По-моему, я проиграла 12 из 14 следующих очков. Определённо у меня был спад. Думаю, это и позволило ей вернуться в матч и обрести уверенность. Она снова хорошо заиграла, а я уже не так давила на неё, как это было раньше. Когда мы говорим о теннисистке такого уровня, которая успешно играет весь сезон, такое расслабление может быть опасным.

— Как вы считаете, отсутствие игровой практики сказалось на плохой реализации брейк-пойнтов?

— Думаю, что из-за этих неиспользованных брейк-пойнтов я во многом и проиграла. Если оглянуться назад, то, конечно, я в первую очередь вспомню об этих брейк-пойнтах. Кристина — отличная теннисистка, она оказала на меня давление. На моей второй подаче она играла активно, поэтому мне приходилось больше рисковать, а отсюда возникали ошибки. После матча ты, конечно, вспоминаешь эти моменты, когда позволил сопернице зацепиться.

— Матч получился очень долгим. В третьем сете вы чувствовали какую-то усталость?

— На самом деле физически я чувствовала себя отлично. Даже при счёте 2:5 в третьем сете я по-прежнему боролась. У меня была возможность сравнять счёт и сделать его 5:5, но я проиграла то очко, а она провела несколько замечательных розыгрышей. Так что серия её хороших ударов и нескольких моих ошибок стоили мне победы.

Если бы в начале недели мне бы кто-то сказал, что я выиграю три матча в двух сетах, а затем проиграю в трёх партиях в полуфинале, я была бы очень рада.

«Прекрасный старт»

— Вы провели четыре матча за четыре дня. Как оцените уровень своей готовности?

— Если бы в начале недели мне бы кто-то сказал, что я выиграю три матча в двух сетах, а затем проиграю в трёх партиях в полуфинале, то я была бы очень рада. Я довольна тем, как я играла и как добавляла по ходу турнира. Ты никогда не можешь предсказать, как именно будешь играть после такого длительного перерыва, но я считаю, что у меня получился прекрасный старт, то есть фундамент заложен.

— Теперь для участия в «Ролан Гаррос» вам надо рассчитывать на wild card. Как вы считаете, удачная игра в Риме и Мадриде поможет увеличить шансы на получение специального приглашения?

— Я думаю, что хорошая игра в Риме и Мадриде поможет мне во всех смыслах. Как я уже говорила, для меня эти турниры так же важны, как и соревнования «Большого шлема», потому что я долго не играла. На «Шлемах», и особенно на «Ролан Гаррос», я успешно выступала на протяжении своей карьеры. Но когда ты много пропускаешь, то ценишь Рим и Мадрид так же высоко, потому что сейчас самое главное — это проводить больше матчей.

— Как будет выглядеть ваша подготовка к турниру в Мадриде? Вы хотите поработать над каким-то одним элементом?

— Кажется, что у тебя есть свободная неделя, но на самом деле турнир начинается в субботу, а я планирую туда приехать в четверг вечером и принять участие в мероприятии Tiebreak Tennis. Так что переход от Штутгарта к Мадриду будет быстрым. В течение нескольких месяцев я буду жить в Европе. Я хочу играть, хочу понять, как моё тело будет реагировать, как буду себя чувствовать. Я хочу ощутить вкус настоящего большого матча, а затем небольшую усталость. Это нельзя отработать на тренировках, а все эти ощущения я люблю. Так что я поеду в Мадрид, буду восстанавливаться, начну снова тренироваться и продолжать весь процесс. Именно этого я хотела.

Затем Мария ответила на несколько вопросов на русском.

— Вы сильно разочарованы сегодняшним поражением?

— Конечно, сейчас есть разочарование, как после любого поражения. С другой стороны, если бы до турнира мне сказали, что я дойду до полуфинала, то я бы ответила: «Ну что ж, это неплохо». Да, сегодня у меня был шанс выиграть в двух сетах против тяжёлой соперницы, но на сегодняшний день не получилось.

— Вам не хватило физических кондиций? Это был четвёртый матч за четыре дня.

— Хотя я проигрывала 2:5, у меня всё равно оставались силы. Когда играешь четыре дня подряд, накапливается усталость. Но во время матча ты об этом не думаешь. Физически я могла играть ещё несколько сетов.

— Соперница вас чем-то удивила? Вы понимали, что будет тяжело под неё подстраиваться?

— Я думаю, она сейчас играет на уверенности. У неё хороший год. В этом сезоне она выиграла титул, а всего это уже третий финал. Кристина играла на хорошем уровне, она здорово подавала. На грунте у неё чуть больше времени, чтобы открывать корт. Она отлично это делает.

«Пока не знаю, когда выйдет книга в России»

— Вам было важно сегодня выиграть, чтобы решить все вопросы с квалификацией на «Ролан Гаррос»? Обидно, что не получилось?

— Я об этом не думала. У меня на этой неделе была задача сыграть как можно больше матчей, и я провела четыре. Поэтому если бы кто-то заранее сказал, что я буду в полуфинале этого турнира, то я бы ответила, что это здорово.

— То есть в целом вы довольны?

— Я довольна, потому что физически я справилась с этими матчами. Первую встречу я сыграла на эмоциях. Потом мой уровень, как мне кажется, повысился, но сегодня чуть не хватило. Такое бывает. Это долгий процесс.

— Сейчас вам придётся привыкать к теннисному ритму с переездами, гостиницами. Вы готовы к этому?

— Я готова. У меня было много месяцев, чтобы путешествовать и заниматься своими делами, а сейчас я живу по теннисному графику. Я это делаю всю свою карьеру, знаю, как это работает и чего ожидать. У меня есть опыт. И вообще это то, что я люблю делать. Я люблю путешествовать. На следующей неделе мы будем в Мадриде. Я знаю, что многие люди хотели бы побывать в этом городе. Конечно, я там буду не как туристка, а как профессиональный игрок. В данном случае немного по-другому всё воспринимаешь. И всё же я могу сказать, что у меня отличная работа.

— Россияне, конечно, за вас болеют больше, чем представители других стран, так что мы вам желаем успехов.

— Спасибо.

— У вас есть какие-то планы в этом году, связанные с Россией? Может быть, презентация вашей книги?

— На данный момент — нет. Летом я буду играть как можно больше турниров в Европе, а потом посмотрим.

— Приезжайте в Россию, мы вас ждём.

— Спасибо.

— Когда примерно выйдет ваша книга?

— Я пока не знаю, потому что США стала первой страной, с которой мы заключили контракт. Надеюсь, следующей страной будет Россия, но даже примерно не знаю, когда это произойдёт.

— Будет ли в этом году проводиться ваш турнир «Шарапова и друзья» в Лос-Анджелесе?

— В этом году нет, но мы уже работаем над проведением розыгрыша в следующем.

Мода — это очень индивидуальная вещь. Я говорю и об одежде, и об аксессуарах. Ты демонстрируешь свой стиль, свои эмоции, настроение.

— Ваш бизнес. Как он будет дальше развиваться? Какие-то новые сферы деятельности?

— Если честно, самый лучший бизнес для меня сейчас — это теннис (смеётся). В данный момент всё внимание — теннисной карьере. Мой конфетный бизнес развивается. В прошлом году мы выпустили шоколад. Сам бизнес будет расти, будет пополняться коллекция. Будут появляться новые продукты. Но моя основная задача — это играть в теннис.

— У вас поменялось много стилей одежды, макияжа. Какое участие вы принимаете в создании нарядов?

— Я моду очень люблю, для меня это интересно. Мода — это очень индивидуальная вещь. Я говорю и об одежде, и об аксессуарах. Ты демонстрируешь свой стиль, свои эмоции, настроение.

— А на красную дорожку кто выбирает образ?

— Я сама.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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