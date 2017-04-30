Человек-стадион. Надаль выиграл 10-й титул в Барселоне

Прошедшая теннисная неделя выдалась невероятно богатой на события, причём дело не только в возвращении Марии Шараповой. Теннисистки боролись не только за автомобиль премиум-класса в Штутгарте, но и за титул в Стамбуле, а мужчины разыграли трофеи в Барселоне и Бухаресте.

Средоточие силы в Штутгарте

Первые два дня в Штутгарте обещали стать прекрасной затравкой к главному блюду среды. Сетка немецкого турнира рассчитана всего на 28 человек, при этом в Германию приехали сразу семь теннисисток топ-10, поэтому яркие вывески болельщики могли увидеть уже в стартовом круге.

Последней по рейтингу в сетку попала Екатерина Макарова, 36-я ракетка мира, и именно ей предстояло совершить одну из первых сенсаций турнира. Получив в соперницы Агнешку Радваньскую, россиянка, до того проигрывавшая ей шесть раз из восьми, не дала оппонентке ни шанса. Екатерина много атаковала, в нужные моменты ей помогала подача, а Агнешка слишком часто ошибалась и найти свой теннис по сути так и не сумела. В заключительном гейме Макарова позволила польке заработать тройной брейк-пойнт, но выиграла пять очков подряд, а с ними и матч. За выход в четвертьфинал россиянке предстояло встретиться с победительницей встречи Шарапова — Винчи.

К моменту старта на турнире Марии Шараповой в одиночной сетке, кроме неё и Макаровой, больше не осталось россиянок. Елена Веснина в первом круге переиграла Дарья Касаткину, но во втором почти без шансов уступила Карле Суарес-Наварро. Светлана Кузнецова же вытащила тяжелейший матч против Кики Бертенс, но сил сопротивляться действующей финалистке Лауре Зигемунд у неё не осталось.

В среду, сначала на тренировочном, а потом и на центральном корте появилась Мария Шарапова. Россиянка потрясла болельщиков и журналистов невероятной формой для теннисистки, 15 месяцев проведшей без соревновательной практики. Испытав проблемы в первом сете, во второй партии Шарапова гораздо легче переиграла Винчи и вышла на Макарову.

Порш останется в Германии

Следующие два матча Марии были похожи один на другой за тем лишь исключением, что Анетт Контавейт, в отличие от Макаровой, свой поединок не провалила и временами показывала теннис невероятного уровня. Играть Шараповой предстояло против Кристины Младенович, а масла в огонь подливали прошлогодние слова француженки. Выиграв первый сет в великолепном стиле, россиянка впервые на неделе позволила себе небольшой спад, который привёл к потере второй партии. Возросшее количество невынужденных ошибок привело к тому, что и решающий сет Мария начала с дефицита по геймам – 2:5. Даже при этом счёте не покидало ощущение, что Шараповой всё по плечу – чуть ли не в каждом гейме у неё были брейк-пойнты, да и усталой теннисистка совершенно не выглядела. И действительно совсем скоро Мария сократила отрыв соперницы до минимального. Казалось, что вот-вот игра начнётся с чистого листа, но несколько тактических ошибок в концовке не позволили россиянке выиграть самые важные очки. Младенович вышла в финал, где сразиться ей предстояло с Лаурой Зигемунд.

Немка год назад уже блеснула в Штутгарте, но до заветного автомобиля тогда ей не хватило одной победы. Интересно, что за всю карьеру Лаура шесть раз побеждала теннисисток топ-10 – по три в прошлом и этом году, и все они состоялись именно в Штутгарте. Первый сет финала завершился разгромом – Зигемунд отдала сопернице лишь гейм, но во второй партии уже сама взяла лишь два гейма.

Борьба за титул получилась невероятно ожесточённой, девушки дважды обменялись брейками, а на корте произошло сразу несколько неприятных ситуаций – кроме обоюдных споров с судьёй сет запомнится тем, как Лаура получила от Марианы Алвеш предупреждение за затяжку времени. Оно стало для немки вторым, в результате чего та проиграла важное очко, а в итоге не смогла подать на матч. Теннисистки добрались до тай-брейка – самого что ни на есть чемпионского. Кристина сразу же повела 4-1, но удержать преимущества не смогла. Окрылённая поддержкой родных трибун, Зигемунд выиграла первый Премьер в карьере.

В понедельник Лаура вернётся в топ-30. Мария Шарапова благодаря первым победам в сезоне в лайв-рейтинге находится теперь на 262-й позиции.

Человек-стадион

Не прошло и двух недель после того, как Рафаэль Надаль выиграл рекордный 10-й титул на «Мастерсе» в Монте-Карло, а испанец на кортах Барселоны уже боролся за новый юбилейный титул. За несколько дней до старта турнира стало известно, что играть Надалю будет ещё приятнее – центральному стадиону Barcelona Open официально дали его имя.

Первые круги прошли без особых сенсаций – все фавориты уверенно продвигались по сетку. Последний матч в карьере провёл Альберт Монтаньес, во втором круге уступивший Фелисьяно Лопесу. Карен Хачанов получил очень непростую сетку, но уже в стартовом матче разгромил крепкого Томаса Белуччи. В поединке против Пабло Куэваса россиянин не выглядел фаворитом, но и уругвайца одолел в двух сетах. В третьем круге предстояло сыграть с Давидом Гоффеном, которого Карен неожиданно погонял в Индиан-Уэллсе.

Первый сет получился очень длинным, Карен первым повёл с брейком, но не удержал перевес. Концовка партии была равной, но чуть удачливее на тай-брейке был бельгиец. Давид постепенно прибавлял и, казалось, скоро окончательно приберёт инициативу к рукам. Но россиянин не только отстоял несколько марафонских геймов на подаче, но и совершенно неожиданно оформил брейк в концовке.

Расстроившись, Давид тут же отдал свою подачу и на старте решающей партии, что и предопределило её исход. В дальнейшем бельгиец слегка прибавил, но восстановить паритет уже не успел, позволив сопернику записать на свой счёт первую победу над теннисистом топ-10.

Было понятно, что после такой победы Карену будет непросто как физически, так и эмоционально, но разгромное поражение от Орасио Себальоса не читалось уж никак. Возможно на итоговый результат повлияла и мозоль на правой ноге Хачанова, из-за которой он вызывал врача. Тем не менее, отдав сопернику всего пять геймов, Себальос прошёл дальше – на Рафаэля Надаля. В верхней части сетки за место в финале боролись Энди Маррей и Доминик Тим. Маррей в 1/4-й финала с огромным трудом обыграл Альберта Рамоса, австриец же бурей пронёсся по сетке до полуфинала.Предсказуемо получилась равная борьба, в которой чуть сильнее был Тим. В матче за титул к нему чуть позже присоединился и Надаль.

Борьбы в финале совершенно не получилось – испанец был на две головы сильнее соперника. Надаль играл настолько вдохновенно, что возникало ощущение, будто он и вовсе не ошибается. Титул в Барселоне стал для испанца 10-м, 71-м в карьере и вторым в сезоне. В чемпионской гонке Надаль вплотную приблизился к Роджеру Федереру.

Взлёт Мертенс и доминирование Свитолиной

Турнир в Стамбуле прошёл под знаком двух теннисисток – Элисе Мертенс и Элины Свитолиной. Бельгийка проводит великолепный сезон и сразу же после трёх побед над сборной России в Кубке Федерации выстрелила на турецком грунте. Победы не давались ей просто – в матчах с Сарой Эррани и Каглой Буюкаксай пришлось проводить на корте больше двух часов. Зато в полуфинале Элисе отдала всего два гейма опасной Ирине Бегу.

Трио россиянок, участвовавших в турнире, смогли собрать на всех лишь одну победу – Анна Калинская не оставила шансов Чан Кайчэнь и постояла за Елизавету Куличкову и Викторию Каменскую. Впрочем, уже во втором круге Анна уступила 16-летней финалистке юниорского Уимблдона-2016 Даяне Ястремской.

Соотечественница Даяны Элина Свитолина лишь в первом матче против Каменской испытала трудности, проиграв сопернице сет с «баранкой», зато в дальнейшем прошлась по соперницам катком. Уверенно переиграв Александру Каданту, Сорану Кырстю и Яну Чепелову, украинка была явной фавориткой финала и уже через несколько геймов вязкого старта продемонстрировала, что титул она не отдаст.За час и 16 минут Свитолина оформила третий титул в сезоне и седьмой в карьере.От возвращения в топ-10 украинку отделяют теперь всего 22 очка, зато в чемпионской гонке она уже шестая.

Второй титул Люки Пуи

Турнир в Будапеште обещал стать чуть ли не самым непредсказуемым на неделе. Сразу четверо россиян приехали в Венгрию, но уже в первом круге трое из них покинули одиночную сетку. Евгений Донской без шансов проиграл Виктору Троицки, Михаил Южный был разгромлен Мартоном Фучовичем, а Даниил Медведев был вынужден сняться с матча против Ласло Джере.

В этих условиях удалось удачно выступить Андрею Кузнецову. В первом матче он справился с Райаном Харрисоном, во втором отыграл подачу на матч у Фабио Фоньини. Но сил на четвертьфинал против Паоло Лоренци у россиянина не хватило, и он в упорной борьбе уступил сопернику место в полуфинале.

Все титулы Люки Пуи (2): 2017 – Будапешт; 2016 – Мец.



Все титулы Элины Свитолиной (7): 2017 — Стамбул, Дубай, Тайбэй; 2016 — Куала-Лумпур; 2015 — Марракеш; 2014 — Баку; 2013 – Баку.



Все титулы Рафаэля Надаля (71): 2017 — Барселона, Монте-Карло; 2016 — Барселона, Монте-Карло; 2015 — Гамбург, Штутгарт, Буэнос-Айрес; 2014 — Ролан Гаррос, Мадрид, Рио-де-Жанейро, Доха; 2013 — US Open, Цинциннати, Монреаль, Ролан Гаррос, Рим, Мадрид, Барселона, Индиан-Уэллс, Акапулько, Сан-Паулу; 2012 — Ролан Гаррос, Рим, Барселона, Монте-Карло; 2011 — Ролан Гаррос, Барселона, Монте-Карло; 2010 — Токио, US Open, Уимблдон, Ролан Гаррос, Мадрид, Рим, Монте-Карло; 2009 — Рим, Барселона, Монте-Карло, Индиан-Уэллс, Australian Open; 2008 — Олимпиада (м), Торонто, Уимблдон, Лондон, Ролан Гаррос, Гамбург, Барселона, Монте-Карло; 2007 — Ролан Гаррос; Штутгарт, Рим, Барселона, Монте-Карло, Индиан-Уэллс; 2006 — Ролан Гаррос, Рим, Барселона, Монте-Карло, Дубай; 2005 — Мадрид, Пекин, Монреаль, Штутгарт, Бостад, Ролан Гаррос, Рим, Барселона, Монте-Карло, Акапулько, Коста ду Саупе; 2004 – Сопот.



Все титулы Лауры Зигемунд (2): 2017 — Штутгарт; 2016 – Бостад.

Итальянец поборолся с Люкой Пуи, но всё-таки не сумел добраться до решающего матча. Француз всю неделю был очень хорош, отдав только один сет Иржи Веселы, поэтому и в финале был явным фаворитом. Играть ему предстояло против британца Альяжа Бедене, который прошёл квалификацию и выбил из борьбы Иво Карловича. Борьбы за титул не получилось, и спустя всего час и 5 минут француз поднял над головой второй трофей в карьере.

На следующей неделе теннисный мир ждёт небольшая передышка – мужчины сыграют в Эшториле, Стамбуле и Мюнхене, а девушки – в Праге и Марракеше.