В центре внимания: Прага, Рабат, Мюнхен, Эшторил и Стамбул

В первую неделю мая пройдёт пять грунтовых турниров: женские в Рабате и Праге, а также мужские в Мюнхене, Эшториле и Стамбуле.

Турнир WTA/International. Рабат (Марокко). GP SAR La Princesse Lalla Meryem

Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 1-6 мая

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Анастасия Павлюченкова (16), Тимя Бачински (22), Дарья Гаврилова (27), Тимя Бабош (30), Юлия Путинцева (31), Ирина Бегу (33), Лорен Дэвис (35), Элисон Риске (39), Екатерина Макарова (43), Анна Блинкова (WC), Франческа Скьявоне (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Каролин Гарсия (24), Анастасия Севастова (26), Дарья Касаткина (29), Пэн Шуай (37), Шелби Роджерс (48), Лара Арруабаррена (61).

Действующий победитель: Тимя Бачински.

Женский турнир в Марокко разыгрывается в 17-й раз. Он постоянно путешествует по городам этой североафриканской страны, надолго не задерживаясь в каждом. Соревнования проводились в Касабланке (2001-2004), Рабате (2005-2006), Фесе (2007-2012), Марракеше (2013-2015) и в прошлом году снова перебрались в Рабат. Примечательно, что за прошлые 16 розыгрышей ни одной из теннисисток не удалось завоевать в Марокко титул хотя бы дважды. До финала один раз добралась и россиянка Екатерина Макарова (2009), которая в этом году снова заявилась на турнир, как и Анастасия Павлюченкова, получившая 1-й номер посева. Анна Блинкова получила от организаторов «уайлд-кард», а вот Дарья Касаткина после поражения в Штутгарте в первом круге решила в Рабат не ехать.

Турнир WTA/International. Прага (Чехия). J&T Banka Prague Open

Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 1-6 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Каролина Плишкова (3), Каролина Возняцки (14), Саманта Стосур (19), Барбора Стрыцова (20), Ана Конюх (31), Чжан Шуай (33), Люси Шафаржова (36), Катержина Синякова (37), Евгения Родина (79), Елена Янкович (WC), Маркета Вондроушова (WC), Наталья Вихлянцева (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Наоми Осака (49), Луиза Чирико (63), Мэнди Минелла (74).

Действующий победитель: Люси Шафаржова.

Турнир является наследником Sparta Prague Open, входившим в календарь ITF с 2010 по 2014 годы. В 2015-м он перекупил лицензию у испытывавшего проблемы португальского города Оэйраша и стал относиться к категории WTA/International. Ранее другими организаторами в рамках WTA проводились женские соревнования Prague Open, которые пару раз выбирались за пределы чешской столицы – Прага (1992-1995, 1997-1998, 2005-2011, 2015), Карловы Вары (1996), Простеёв (1999). Чемпионками среди прочих становились россиянки Динара Сафина (2005) и Вера Звонарёва (2008). Что касается нового турнира J&T Banka Prague Open, то в рамках WTA пока побеждали только чешские теннисистки – Каролина Плишкова (2015) и Люси Шафаржова (2016). В числе участниц нынешнего розыгрыша значится россиянка Евгения Родина, а Наталья Вихлянцева пробилась в основную сетку через квалификацию.

Турнир АТР World Tour 250. Мюнхен (Германия). BMW Open by FWU AG

Призовой фонд: € 482 060.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 1-7 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Гаэль Монфис (11), Роберто Баутиста-Агут (18), Александр Зверев (20), Филипп Кольшрайбер (31), Миша Зверев (33), Фабио Фоньини (40), Мартин Клижан (61), Ян-Леннард Штруфф (63), Томми Хаас (SR), Каспер Рууд (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Флориан Майер (46), Дональд Янг (51), Адриан Маннарино (65).

Действующий победитель: Филипп Кольшрайбер.

Турнир в столице Баварии проводится с 1900 года и является одним из старейших турниров Германии, сначала он разыгрывался на траве, потом перебрался на грунт. С 1970 года он стал носить статус открытого, то есть доступного как для любителей, так и для профессионалов. В своё время чемпионами тут становили и российские (советские) теннисисты – Андрей Чесноков (1989), Николай Давыденко (2004, 2011) и Михаил Южный (2010). Отметим, что, как и на только что завершившемся женском турнире в Штутгарте, победитель турнира в Мюнхене получает в качестве приза автомобиль – только не «Порше», а БМВ. Действующим чемпионом турнира является местный любимец Филипп Кольшрайбер, который отличился в Мюнхене трижды (2007, 2012, 2016). Лидерами посева в этом году стали Гаэль Монфис и Роберто Баутиста-Агут.

Турнир АТР World Tour 250. Эшторил (Португалия). Millennium Estoril Open

Призовой фонд: € 482 060.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 1-7 мая.

Разница во времени с Москвой: -2 часа.

Участники: Пабло Карреньо-Буста (19), Ришар Гаске (22), Жиль Мюллер (29), Давид Феррер (WC), Хуан-Мартин дель Потро (34), Жоау Соуза (35), Бенуа Пэр (39), Кайл Эдмунд (45), Райан Харрисон (47), Евгений Донской (81), Томми Робредо (SR).

Полный список участников.

Отказались от участия: Ник Кирьос (27), Альберт Рамос-Виньолас (24), Федерико Дельбонис (57), Йосихито Нисиока (58), Даниил Медведев (60), Хуан Монако (72).

Действующий победитель: Николас Альмагро.

Турнир ATP 250 на грунтовых кортах Clube de Ténis do Estoril в Кашкайше появился в позапрошлом году. Ранее соревнования проводились в другом портовом городке в составе округа Лиссабон – Оэйраш. У женщин проводился Estoril Open (1989-1990, 1998-2014), а с 1990 года добавился и мужской турнир и какое-то время это было объединённое соревнование. По два титула здесь завоевали Карлос Коста (1992, 1994), Томас Мустер (1995, 1996), Давид Налбандян (2002, 2006), Альберт Монтаньес (2009, 2010), Хуан-Мартин дель Потро (2011, 2012). Также здесь побеждал и россиянин Николай Давыденко (2003). Сетку в этом году возглавили Пабло Карреньо-Буста и Ришар Гаске. Среди участников значится Евгений Донской, а вот Даниил Медведев снялся с соревнований.

Турнир АТР World Tour 250. Стамбул (Турция). TEB BNP Paribas Istanbul Open

Призовой фонд: € 439 005.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 1-7 мая.

Разница во времени с Москвой: нет.

Участники: Милош Раонич (5), Марин Чилич (WC), Паоло Лоренци (37), Виктор Троицки (38), Марсель Гранольерс (41), Диего Шварцман (42), Бернард Томич (44), Стив Дарси (49), Маркос Багдатис (50), Карен Хачанов (52), Михаил Южный (87).

Полный список участников.

Действующий победитель: Диего Шварцман.

Турнир в Стамбуле появился в календаре ATP в 2015 году. Он проходит на кортах Koza World of Sports, который является крупнейшей теннисной академией в мире. Центральный корт оснащён раздвижной крышей и вмещает 7500 зрителей. Два других корта оснащены ещё 9 500 креслами. Первым чемпионом стал Роджер Федерер, а в прошлом году титул завоевал Диего Шварцман. Сетку нынешнего розыгрыша возглавили Милош Раонич и Марин Чилич, также среди участников значатся россияне Карен Хачанов и Михаил Южный.