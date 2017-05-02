Чехарда в WTA. Серена Уильямс 15 мая покинет первую строчку

Надаль обновил свой рекорд, Серена будет первой ещё две недели, Шарапова появилась в рейтинге WTA и другое в рубрике «Табель о рангах».

Десяточки Надаля

Рафаэль Надаль продолжил удачную серию на грунте и выиграл второй титул кряду. Причём в Барселоне он победил на центральном корте, который теперь называется ареной Рафаэля Надаля. Неделю назад испанец стал единоличным лидером по количеству выигранных соревнований на грунте. У Гильермо Виласа было 49 титулов, что долгое время казалось недостижимым показателем. Но уже с первых лет доминирования Надаля на грунте стало понятно, что если он не закончит карьеру рано, то побьёт почти все возможные рекорды на этом покрытии.

Человек-стадион. Надаль выиграл 10-й титул в Барселоне Юбилейный титул Надаля в Барселоне, новая победа Свитолиной и прорыв Зигемунд – в итоговом обзоре турниров недели.

В Барселоне Рафаэль выиграл свой 51-й титул на грунте. Хотя всё-таки более примечательно, что это был его 10-й трофей непосредственно на этом турнире. За неделю до этого испанец в 10-й раз выиграл «Мастерс» в Монте-Карло. Причём в Барселоне у Рафаэля идеальный показатель в финалах – 10 из 10. В Монако он один всё-таки проиграл (Новаку Джоковичу в 2013-м).

Испанец обновил собственный рекорд, потому что никто в Открытой эре кроме него не выигрывал турниры девять или более раз. Две «десяточки» Надаль уже собрал, но возможна и третья – на «Ролан Гаррос». Правда, там испанец не побеждал с 2014 года, но пока что в этом сезоне у него всё складывается здорово. Тем более и огорчивший его трижды в 2017-м Роджер Федерер не факт что сыграет в Париже. А если всё-таки и приедет, то на грунте испанец всегда успешно играл против принципиального соперника.

Лидеры по количеству титулов на отдельном турнире:



Рафаэль Надаль – 10 (Барселона, Монте-Карло)

Рафаэль Надаль – 9 («Ролан Гаррос»)

Гильермо Вилас – 8 (Буэнос-Айрес)

Роджер Федерер – 8 (Галле)

Рафаэль Надаль – 7 (Рим)

Пит Сампрас – 7 (Уимблдон)

Роджер Федерер – 7 (Уимблдон, Базель, Дубай, Цинциннати).

У Федерера тоже есть впечатляющие коллекции трофеев. В Галле он побеждал восемь раз. В 2016-м швейцарец стремился к девятому триумфу, но в полуфинале был остановлен Александром Зверевым. Ещё на четырёх турнирах у Роджера по семь титулов – Уимблдон, Дубай, Цинциннати и Базель. Отдельно выделим последнее соревнование, так как на домашнем турнире швейцарец является рекордсменом по финалам – 12! Даже Надалю не удавалось нигде дойти до финала 12 раз. Причём у Роджера будет возможность улучшить показатель, ведь он подписал контракт с турниром ещё на три года.

Что касается других действующих теннисистов, то Новак Джокович по шесть раз выигрывал Пекин, Майами и Открытый чемпионат Австралии. У Маррея лучшим турниром является Лондон, который он брал пять раз.

WTA. Появление Шараповой в рейтинге

Конечно, в центре внимания на прошлой неделе была Мария Шарапова, которая после долгой паузы, связанной с дисквалификацией, смогла дойти до полуфинала в Штутгарте. До этого россиянки вообще не было в рейтинге, а благодаря 185 очкам она поднялась на 262-е место. Впрочем, эта позиция мало что даёт Марии. В квалификацию «Ролан Гаррос» сама она не отобралась, так что придётся ждать решения организаторов по поводу «уайлд-кард».

Младенович не дала Шараповой заработать место в квалификации «Ролан Гаррос» Мария Шарапова в полуфинале турнира в Штутгарте проиграла Кристине Младенович и не сумела по рейтингу попасть в квалификацию «Ролан Гаррос».

Но по крайней мере пошёл процесс набора очков. Мария всё ещё имеет шанс сама пройти в основную сетку Уимблдона. Для этого ей надо набрать ещё порядка 420 баллов в Мадриде и Риме – это примерно, как два четвертьфинала или полуфинал и второй круг.

А титул в Штутгарте завоевала Лаура Зигемунд. Немка великолепно играет на домашнем турнире. Год назад она уступила в финале Анжелике Кербер, а в этот раз выиграла в драматичном сражении у Кристины Младенович, вырвав победу на решающем тай-брейке. При этом начало сезона у Лауры было просто ужасным, но как тур переехал на грунт, так она сразу прибавила. Титул позволил ей подняться на 19 мест и стать 30-й.

А вот Кербер проиграла Младенович уже в первом же матче. Анжелика так и не может найти свою игру. Правда, её конкурентка в борьбе за первое место – Каролина Плишкова – тоже очки на грунте не набирает. В Штутгарте её замучила Зигемунд. Каролина уже проиграла и на текущей неделе на турнире в Праге. В первом круге чешку остановила Камила Джорджи.

Кербер могла обогнать Серену уже в Штутгарте, но в итоге Уильямс проведёт на первой строчке ещё две недели. Правда, 15 мая она уж точно пропустит Кербер вперёд. Судя по грунтовым результатам Плишковой у Анжелики будет шанс остаться на первом месте пару месяцев. Но вот на Уимблдоне, где немке защищать финал, у Плишковой будет прекрасный шанс перехватить лидерство. Хотя в теории она может стать первой и раньше.

Из остальных изменений отметим первый удачный турнир Симоны Халеп в этом году. В основном рейтинге она обогнала Цибулкову и стала четвёртой. Мирьяна Лучич-Барони в 35 лет впервые в карьере вошла в топ-20. Элина Свитолина выиграла третий титул в сезоне. Пока игроки десятки бились в Штутгарте, она отправилась в Стамбул и уверенно там победила.

В чемпионской гонке она присоединилась к плотной группе лидеров. В первую шестёрку входят Плишкова, Возняцки, Конта, сёстры Уильямс и Свитолина. И от первого до шестого места чуть больше 300 очков. Благодаря новому соглашению WTA победительница чемпионской гонки по итогам года получит «Порше».

В финале Стамбула Свитолина остановила Элисе Мертенс, набравшую хороший ход после матча Кубка Федерации в Москве. 21-летняя бельгийка уже на 51-м месте, а ведь до старта сезона она и в сотню не входила.

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 1 мая:



1 (=). Серена Уильямс (США) — 7010 очков.

2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 6925.

3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 6010.

4 (+1). Симона Халеп (Румыния) — 5206.

5 (-1). Доминика Цибулкова (Словакия) — 5065.

6 (=). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4691.

7 (=). Йоханна Конта (Великобритания) – 4330.

8 (=). Агнешка Радваньска (Польша) — 4205.

9 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4015.

10 (=). Мэдисон Кис (США) — 3857.

АТР. Надаль почти догнал Федерера в гонке

Пока Роджер взял отдых на время грунтового сезона (хотя не исключено, что он всё-таки сыграет на «Ролан Гаррос»), Надаль сократил отрыв в чемпионской гонке. За две недели Рафаэль набрал 1500 баллов, и теперь он всего на 310 очков позади швейцарца. Все остальные соперники отстают от них весьма существенно. Третьим идёт Вавринка, но он проигрывает Рафаэлю больше двух тысяч баллов. Энди Маррей пока только 10-й, а Новак Джокович и вовсе 20-й.

В основном рейтинге Надаль тоже отстаёт от Федерера всего на 400 баллов. Если испанец продолжит в том же духе, то к концу грунтового сезона у него будет вполне реальный шанс оказаться на втором месте. В данный момент Джокович ещё далеко впереди, но ему ещё защищать 3600 очков.

Карен Хачанов второй год кряду показывает класс в Барселоне, но это неудивительно, ведь именно там он тренируется, так что это практически второй домашний турнир для него. В 2016-м россиянин в Каталонии обыграл Баутиста-Агута, а в этом году одержал первую победу над соперником из топ-10, обыграв Давида Гоффена. Выход в четвертьфинал позволил Карену забраться на 42-е место, обновив свой рейтинговый рекорд на шесть позиций.

Андрей Кузнецов дошёл до четвертьфинала в Будапеште. Россиянин собрал важные очки и поднялся на 11 мест — на 76-ю строчку. Там же в финале был Аляж Бедене, который выдал феноменальную серию выступлений. Даже с учётом поражения в решающем матче от Люки Пуи у Аляжа в активе 23 победы в последних 25 матчах. Он уже всего в восьми строчках от топ-50.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 1 мая:



1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11870 очков.

2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 8085.

3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5695.

4 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125.

5 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4735.

6 (=). Милош Раонич (Канада) – 4165.

7 (=). Кей Нисикори (Япония) — 4010.

8 (=). Марин Чилич (Хорватия) — 3565.

9 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3535.

10 (=). Давид Гоффен (Бельгия) – 2975.

Расклады грядущей недели

В очередной раз будет много неразберихи из-за несовпадения календаря. Очки за Мадрид вычитаются за неделю до старта турнира, в то время как на этой неделе проходят исключительное небольшие соревнования и в АТР, и в WTA.

У девушек 1000 баллов сгорит у Симоны Халеп. Она опустится на седьмое место, что позволит Йоханне Конте впервые стать шестой ракеткой мира. Кроме того, из десятки вылетит Мэдисон Кис, а её место там займёт Каролина Возняцки.

У мужчин не ожидается перестановок в топ-10, потому что самые большие очки горят у лидеров – титул у Джоковича и финал у Маррея. Хотя одно изменение в десятке всё же возможно — Марин Чилич может обойти Кея Нисикори, если выиграет титул в Стамбуле.