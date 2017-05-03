Возвращение Шараповой и танцы Серены Уильямс

Теннисисты продолжают подготовку к крупным грунтовым турнирам в Мадриде и Риме. Посмотрим и почитаем, как именно ведущие игроки проводят своё свободное время.
Мария Шарапова вернулась! В своём первом матче после возвращения она победила Роберту Винчи на турнире в Штутгарте. Эта фотография показывает, как сильно Мария хочет играть в теннис.
Шарапова дошла до полуфинала, что, вне всяких сомнений, можно считать блестящим результатом после 15-месячного отсутствия в туре.
Серена Уильямс вместе со своим женихом Алексисом Оганяном посетила крупное светское мероприятие Met Gala в Нью-Йорке.
Серена, которая недавно объявила о своей беременности, станцевала в музее «Метрополитан».
Это же мероприятие посетил и Роджер Федерер.
На другой светский вечер пришла Доминика Цибулкова.
Виктория Азаренко побывала на полуфинальном матче Кубка Федерации Беларусь — Швейцария в Минске.
Кроме того, Виктория была награждена Орденом почёта за большие достижения в спортивной деятельности.
Белоруска планирует вернуться в тур на летней американской серии, а пока идут активные тренировки.
Елена Веснина и Кристина Младенович приняли участие в конкурсе, кто быстрее припаркует автомобиль.
Рафаэль Надаль отметил 10-й титул в Барселоне прыжком в бассейн.
Приятная новость из Монако: Петра Квитова начала тренироваться. «Всем привет! Я надеюсь, что это фотография понравится вам так же, как и мне. Я в Монако и угадайте, чем я занимаюсь? Я вернулась на корт и уже наношу удары», — написала чешка.
Новак Джокович с супругой и братом передаёт нам привет.