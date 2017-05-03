Возвращение Шараповой и танцы Серены Уильямс

Шарапова вернулась в теннис, Серена Уильямс станцевала в музее, Джокович отдыхает вместе с супругой и другие фотографии из соцсетей.

Человек-стадион. Надаль выиграл 10-й титул в Барселоне Юбилейный титул Надаля в Барселоне, новая победа Свитолиной и прорыв Зигемунд – в итоговом обзоре турниров недели.

Теннисисты продолжают подготовку к крупным грунтовым турнирам в Мадриде и Риме. Посмотрим и почитаем, как именно ведущие игроки проводят своё свободное время.

Мария Шарапова вернулась! В своём первом матче после возвращения она победила Роберту Винчи на турнире в Штутгарте. Эта фотография показывает, как сильно Мария хочет играть в теннис.

Шарапова дошла до полуфинала, что, вне всяких сомнений, можно считать блестящим результатом после 15-месячного отсутствия в туре.

Шарапова: физически я готова хорошо, могла играть ещё пару сетов Мария Шарапова после поражения от Кристины Младенович рассказала о ходе матча, турнирах в Мадриде и Риме, моде и многом другом.

Серена Уильямс вместе со своим женихом Алексисом Оганяном посетила крупное светское мероприятие Met Gala в Нью-Йорке.

Серена, которая недавно объявила о своей беременности, станцевала в музее «Метрополитан».

Это же мероприятие посетил и Роджер Федерер.

На другой светский вечер пришла Доминика Цибулкова.

Виктория Азаренко побывала на полуфинальном матче Кубка Федерации Беларусь — Швейцария в Минске.

Кроме того, Виктория была награждена Орденом почёта за большие достижения в спортивной деятельности.

Белоруска планирует вернуться в тур на летней американской серии, а пока идут активные тренировки.

Елена Веснина и Кристина Младенович приняли участие в конкурсе, кто быстрее припаркует автомобиль.

Рафаэль Надаль отметил 10-й титул в Барселоне прыжком в бассейн.

Приятная новость из Монако: Петра Квитова начала тренироваться. «Всем привет! Я надеюсь, что это фотография понравится вам так же, как и мне. Я в Монако и угадайте, чем я занимаюсь? Я вернулась на корт и уже наношу удары», — написала чешка.

Новак Джокович с супругой и братом передаёт нам привет.