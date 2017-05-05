Разборки в Мадриде. Шарапова ждала Павлюченкову, но сыграет с Лучич

Новый формат

Большой теннис приходит в Мадрид. 4 мая состоялся выставочный турнир TieBreak Tens, а 5 мая прошла жеребьёвка основных соревнований. Третий розыгрыш TieBreak Tens получился ярким и зрелищным. Впервые этот формат был применён в 2015 году в Лондоне, затем состоялся турнир в Вене в 2016-м. Но мадридская версия этого соревнования сильно отличалась — и по схеме проведения, и по количеству участников. Начнём с того, что впервые играли девушки: в двух первых розыгрышах выступали только мужчины. Кроме того, ранее спортсмены соревновались сначала в группах, а сейчас все матчи проходили по олимпийской схеме, то есть навылет.

TieBreak Tens. Выставочный турнир. Мадрид, грунт. Финалы

Женщины

Симона Халеп (Румыния) —



Мужчины

Григор Димитров (Болгария) — Фелисьяно Лопес (Испания) — 10:7. Симона Халеп (Румыния) — Светлана Кузнецова (Россия) — 10:6.Григор Димитров (Болгария) — Фелисьяно Лопес (Испания) — 10:7.

Увеличилось и количество участников — с 6 до 16. Поскольку все сильнейшие теннисисты уже находятся в Мадриде и готовятся к старту первого крупного грунтового объединённого турнира, то состав получился по-настоящему звёздным. В Лондоне из звёзд первой величины играли только Энди Маррей и Давид Феррер. Впрочем, были и легенды прошлого — Джон Макинрой и Тим Хенман. В Вене опять выступал Маррей, а также Доминик Тим, Жо-Вильфрид Цонга, Томми Хаас, Маркус Уиллис и Горан Иванишевич. В Мадриде решили не приглашать именитых теннисистов прошлого, потому что хватало и звёзд нашего времени.

Шарапова стала главной звездой

Конечно, изюминкой вечера стало выступление Марии Шараповой. Не только для российских болельщиков, но и для мировых. Она последней появилась на «Каха Маджика» и была встречена аплодисментами. Интересно, что Мария села рядом с Григором Димитровым — своим бывшим возлюбленным. Они мило разговаривали и смеялись в первые минуты турнира, а затем Григор пошёл разминаться, потому что ему предстояло играть вторым запуском.

Все встречи длятся, как правило, около 10 минут, потому что матч идёт, как следует из названия, до 10 выигранных очков. Правила соответствуют обычному тай-брейку, только в данном случае надо выиграть не семь мячей, а на три больше. Таким образом, ещё более точным будет сравнение с чемпионским тай-брейком в парном разряде, там для успеха нужно выиграть именно 10 очков. Турнир проходил на грунте, но при этом теннисистам разрешали пользоваться Hawk-eye (один повтор на матч). Смена сторон наступала после каждых шести розыгрышей.

Открывали третий розыгрыш Светлана Кузнецова и Мэдисон Кис. Они провели самый длинный матч в женском разряде. У Кис были матчболы, но Светлана оказалась сильнее — 12:10. Конечно, все встречи проходили в очень дружелюбной атмосфере. Спортсмены улыбались, а после матча обычно не просто жали друг другу руки, но и обнимались. Любопытно, что правилами не было предусмотрено рукопожатие с арбитром. Дело в том, что сразу по окончании встречи к обоим теннисистам подходили два журналиста и брали интервью.

В начале вечера все игроки сидели сбоку от корта и общались, шутили, делали селфи, а некоторые, кому скоро предстояло проводить свой матч, садились на велотренажёры. Однако проигравшие теннисисты, которые вылетали из турнира, обратно на корт не возвращались. Пожалуй, самым активным стал Димитров. Мы уже говорили о его беседах с Шараповой. Но затем он общался с другими игроками, в том числе с Кузнецовой.

Кузнецова дошла до финала

Три других женских четвертьфинала оказались не столь упорными. Гарбинье Мугуруса повела 5:1 против Агнешки Радваньской, но больше не взяла ни очка. Симона Халеп разгромила Йоханну Конту 10:2, а в заключительном женском матче играли Моника Пуиг и Шарапова. В формат «блиц» надо попасть сразу — времени на раскачку нет. Мария подавала не лучшим образом и ошибалась с задней линии, хотя порой проходили и знаменитые приёмы навылет справа. Тем не менее Пуиг добилась победы со счётом 10:6. Девушки очень мило обнялись по окончании встречи.

В мужском разряде прежде всего отметим победу Фелисьяно Лопеса над Стэном Вавринкой с неожиданным счётом 10:1. Лопес следом обыграл и Томаша Бердыха (10:8) и вышел в финал. Там его соперником стал Димитров, который едва не упустил большой перевес в первом круге во встрече с Дэном Эвансом. Британец даже отыграл матчбол, но Григор всё же победил 14:12. В полуфинале он оказался сильнее Фернандо Вердаско 10:8, а в игре за титул и за $ 200 тыс. обыграл ещё одного хозяина кортов Лопеса — 10:7.

У женщин титул разыграли Кузнецова и Симона Халеп. Светлана в полуфинале убедительно обыграла Радваньскую 10:6, а Халеп ещё увереннее победила Пуиг 10:5. Отметим, что Агнешка 5 мая снялась с турнира в Мадриде из-за травмы ноги. Симона показала отличный теннис как в финале, так и на турнире в целом и завоевала трофей — 10:6. Самое главное, что теннисисты повеселились, порадовали и себя, и болельщиков. Уже 6 мая все эти игроки и многие другие начнут главный турнир — у мужчин пройдёт «Мастерс-1000», а у женщин Premier Mandatory.

Шарапова сыграет с Павлюченковой

Сегодня же девушки узнали сетку. Конечно, российских любителей тенниса прежде всего интересовало, где окажется Мария Шарапова. Как известно, она получила «уайлд-кард» и могла расположиться в любой ячейке сетки. Мария в первом раунде сыграет с Анастасией Павлюченковой. Да, жребий непростой, но на таком крупном турнире совсем лёгких соперниц не было вовсе. При этом Анастасия на этой неделе играет в Рабате и как минимум проведёт ещё один матч. Если Шарапова добьётся победы, то во втором круге она может встретиться с Ализе Корне или Эжени Бушар. Чуть более недели назад канадка очень жёстко высказалась в отношении Марии и заявила, что обманщицам нельзя позволять возвращаться в теннис. В третьем раунде Шарапова может сыграть с Анжеликой Кербер. Да, это первая сеяная, но сейчас немка находится не в лучшей форме. Сетку нельзя назвать лёгкой, но и чрезмерно сложной тоже. В четвертьфинале возможна встреча со Светланой Кузнецовой. Если Мария в форме, она вполне может дойти до этой стадии или дальше.

Все чемпионки Мадрида:

Серена Уильямс — 2 титула (2012, 2013)

Петра Квитова — 2 (2011, 2015)

Динара Сафина — 1 (2009)

Араван Резаи — 1 (2010)

Мария Шарапова — 1 (2014)

Симона Халеп — 1 (2016).

Отметим, что во второй половине сетки оказались три россиянки. Дарья Касаткина сыграет на старте с Робертой Винчи, а дальше может встретиться с Симоной Халеп. Екатерина Макарова встретится с Кики Бертенс и в случае успеха, скорее всего, попадёт на Гарбинье Мугурусу. Получше сетка у Елены Весниной, которая получила 12-й номер посева. Сначала Ирина-Камелия Бегу, а затем, вероятнее всего, Франческа Скьявоне. Да, итальянка выиграла восемь матчей подряд, но играть на одном уровне на протяжении нескольких недель подряд непросто. Если Веснина пройдёт Скьявоне, то может сыграть с напарницей Макаровой или Мугурусой.

Из-за снятия Радваньской первой соперницей Шараповой в Мадриде будет Лучич

UPD. Едва прошла жеребьёвка, как произошёл отказ от участия 7-й ракетки соревнований Агнешки Радваньской, это изменило сразу несколько пар первого круга: