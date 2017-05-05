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175 лет назад 2016
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Новак Джокович
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Шоковая терапия Джоковича. Новак уволил свою команду

Новак Джокович объявил о расставании со своей командой. Больше с сербом не будет работать Мариан Вайда, который помогал Новаку 11 лет.
5 мая 2017, пятница. 17:45. Теннис

Свободное падение Новака

Всего лишь 11 месяцев назад Новак Джокович одержал долгожданную победу на «Ролан Гаррос». Серб выиграл четвёртый турнир «Большого шлема» кряду, казалось, что ничто не может его остановить. Спустя 11 месяцев Новак находится на 20-м месте чемпионской гонки АТР, при том что уже треть сезона позади.

Всё началось с Уимблдона-2016, когда он потерпел шокирующее (уж по крайней мере на тот момент) поражение от Сэма Куэрри. Затем последовала неудачная жеребьёвка Олимпиады, где он в первом круге встретился с Хуаном-Мартином дель Потро. Серб покинул Рио-де-Жанейро после стартового раунда и не смог скрыть слёзы разочарования. А к концу года Джокович потерял и первую строчку, уступив её Энди Маррею, и не использовал шанс вернуть её в очном сражении в Лондоне.

Джокович тоже плачет
7 августа на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро главный фаворит мужского теннисного турнира Новак Джокович сенсационно сошёл с дистанции.

В конце года серб решил расстаться с Борисом Беккером. Казалось, что небольшая встряска в межсезонье вернёт на корт прежнего Джоковича. Однако на Открытом чемпионате Австралии он вылетел уже во втором круге после встречи с Денисом Истоминым. Не было у серба ярких результатов и после австралийской части сезона. Конечно, Новака это не могло устраивать, и весной он решил перейти к более решительным мерам и устроил (как он сам это назвал) «шоковую терапию».

Мариан Вайда – тренер. Работал с Джоковичем с июня 2006 года по апрель 2017-го.
Милян Аманович – физиотерапевт. Работал с Джоковичем с 2007 года по апрель 2017-го.
Гебхард Фил-Гритш – фитнесс-тренер. Работал с Джоковичем с апреля 2009 года по апрель 2017-го.
Борис Беккер — тренер. Работал с Джоковичем с декабря 2013 года по декабрь 2016-го.

Расставание с Вайдой и компанией

«У меня есть новости, которыми я хотел бы поделиться», — гласило сообщение с официального сайта Джоковича. Первым делом почему-то подумалось про семейные дела, ведь не так давно стало известно, что Новак во второй раз станет отцом. Однако на самом деле речь шла о грандиозных изменениях в его команде.

Джокович расстался с тренером Вайдой

Новак объявил о прекращении сотрудничества с тренером Марианом Вайдой, фитнес-тренером Гебхардом Филом-Гритшем и физиотерапевтом Миляном Амановичем. «Я всегда буду благодарен Мариану, Гебхарду и Миляну за 10 лет дружбы, профессионализма и преданности карьерным целям. Без их поддержки я бы не достиг таких профессиональных высот. Я знаю, что они полностью посвятили себя помощи мне в реализации моей мечты. Они всегда были моей движущей силой. Это было непростое решение, но мы все почувствовали, что нужны перемены. Я благодарен и горд нашими отношениями и неразрывными связями, которые сформировалось за годы взаимной любви, уважения и понимания. Мы — семья, и это останется неизменным», — написал Джокович.

Мариан Вайда начал работать с Новаком в 2006 году. Впервые они встретились во время «Ролан Гаррос»-2006, а после этого стартовало долгое и плодотворное сотрудничество. Иногда серб добавлял в команду дополнительный персонал – того же Беккера, а чуть ранее Вудфорда или Мартина, но Вайда всегда был неизменной частью команды. Пусть даже в последнее время он стал реже путешествовать с сербом.

Именно с Вайдой он вырос из перспективного молодого теннисиста в чемпиона «Больших шлемов» и лидера мирового рейтинга. Мариан был рядом с Новаком в момент его величайших триумфов, и теперь будет как-то тяжело привыкнуть к тому, что этот союз распался.

Аманович вошёл в команду бывшей первой ракетки мира в 2007 году. До этого Милян был занят в баскетбольной команде «Црвена Звезда». Фил-Гритш стал работать с Джоковичем чуть позже – в апреле 2009-го. То есть к тому времени Новак уже выиграл свой первый турнир «Большого шлема», но основные успехи пришли к сербу, когда его команда была именно в таком составе. Тем не менее, проанализировав результаты Джоковича, они пришли к совместному выводу, что расставание поможет сербу.

«Мы – семья»

Покинувшие команду Джоковича специалисты оставили свои весьма доброжелательные комментарии. «Чувствую, что провёл с Новаком всю жизнь. Мы были частью его великолепных достижений. Мы делали всё, чтобы он достиг своей мечты. Как тренер я дал ему всё, что мог, и я горжусь нашими победами. Но сейчас мы поняли, что в команде нужна свежая кровь. Я уверен, что он сможет оставаться в числе лучших ещё несколько лет. Конечно, мы продолжим общаться с ним и проводить вместе время, потому что мы – семья», — рассказал Вайда.

Сам Джокович рассчитывает, что подобная «шоковая терапия» поможет ему побороть спад. «Я хочу продолжать работать над моей игрой и выносливостью. Я чувствую, будто начинаю что-то новое, и это ощущение вызова мне по душе. Я — охотник, и сейчас моя главная цель — найти победную искру на корте», — написал серб.

Новак Джокович (29 лет, Сербия) – 12-кратный чемпион турниров «Большого шлема». Обладатель «Карьерного шлема».
Бывшая первая ракетка мира, в данный момент занимает второе место в рейтинг-листе АТР. Идёт на 20-м месте в чемпионской гонке АТР.
Лидер в истории тенниса по заработанным призовым (свыше 108 млн долларов).

«Я проработал с Новаком ровно восемь лет, и это была настоящая честь для меня. Это мечта любого тренера — работать с таким одарённым и преданным своему делу атлетом, как Новак. Я не сомневаюсь, что он сможет вернуться на свой уровень», — отметил Фил-Гритш.

«Новак – мой лучший друг и мой брат. За последние 10 лет я провёл с ним больше времени, чем со своей семьёй. На личном уровне между нами ничего не поменяется, потому что мы останемся друзьями», — приводятся слова Амановича на сайте второй ракетки мира.

Со стороны всё это расставание выглядит даже как-то слишком идеально и мирно, но если это и правда было обоюдное решение, то почему бы и нет. В отличие от Беккера, вряд ли можно ожидать от Вайды обращения в прессу с советами к своему бывшему подопечному, поэтому если какой-то конфликт и присутствовал, то вряд ли мы об этом когда-нибудь узнаем.

Кто на место Вайды?

Важно заметить, что Новак ни в коем случае не винил свою команду в том спаде, в котором он сейчас находится. Но выходить из него Джокович будет сам. По крайней мере, до тех пор, пока не найдёт замену Вайде, хотя пока он с этим не торопится.

Джокович: Я был в туре достаточно долгое время, чтобы самостоятельно справляться с ежедневной рутиной, поэтому я не хочу торопиться с выбором нового наставника. Какое-то время я буду путешествовать один, а помогать мне будет моя семья.

«Мне понадобится время, чтобы найти специалиста, с которым мне будет удобно с профессиональной точки зрения. Я был в туре достаточно долгое время, чтобы самостоятельно справляться с ежедневной рутиной, поэтому я не хочу торопиться с выбором нового наставника. Какое-то время я буду путешествовать один, а помогать мне будет моя семья. Когда я найду правильного человека, то обязательно сообщу об этом, но пока что спасибо за понимание и поддержку», — написал Новак в обращении к своим поклонникам.

В этом месяце Джоковичу исполнится 30 лет, при этом серб остаётся самым молодым игроком в топ-5. Тот же Федерер почти на шесть лет старше серба, так что у Новака ещё достаточно времени чтобы вернуть уверенность в себе и снова начать собирать турниры «Большого шлема». Для Роджера здорово сработала длинная пауза в прошлом году, правда, взял он её из-за травмы. Серб пытается помочь себе другим путём. Первый турнир Новака без своей прежней команды начнётся уже на следующей неделе в Мадриде.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Новак Джокович
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