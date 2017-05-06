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175 лет назад 2016
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Доминика Цибулкова
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

«Говорили, что я слишком маленькая». Большие победы Доминики Цибулковой

6 мая свой день рождения празднует Доминика Цибулкова – теннисистка, доказавшая, что успеха в спорте можно добиться и с низким ростом.
6 мая 2017, суббота. 10:31. Теннис

«Они недооценивали меня»

В эру, когда в женском теннисе почти безраздельно властвуют мощные и высокие теннисистки, Доминика Цибулкова с ростом 1,60 м – яркое исключение из правил и небольшое напоминание о тех временах, когда в туре правили маленькие игроки, быстрые и тактически разнообразные.

Доминика начала заниматься теннисом в восемь лет, но была близка к тому, чтобы бросить своё увлечение уже в подростковом возрасте, так как испытывала серьёзный дискомфорт из-за низкого роста. Девушка не могла наладить подачу и проигрывала сверстницам во многом только из-за того, что у неё не получалось опасно вводить мяч в игру. Некоторые тренеры даже советовали Цибулковой закончить роман с теннисом, предрекая ей бесконечные неудачи.

«Когда я была младше, что-то постоянно мотивировало меня двигаться вперёд. Многие люди говорили мне, что я слишком маленькая для игры в теннис, но они недооценили меня, — призналась словачка после завоевания крупнейшего титула в карьере – на Итоговом турнире — 2016. – Мне пришлось мириться с этим с самого начала. Мне кажется, я просто была очень упряма и храбра, мне действительно очень хотелось играть. Никто не мог заставить меня отказаться от мечты. Я очень рада, что могу быть мотивацией для некоторых девочек, которые увидят, что крупные турниры выигрывают не только большие девушки».

Через тернии

Сенсационная победа Цибулковой была ей наградой и за настойчивость. В 2014-м году она уже «выстрелила» и дошла до финала Australian Open, но после этого испытала множество проблем. Из-за травм (в том числе операции на ахилловом сухожилии) она начинала сезон-2016 на 66-м месте в рейтинге, проиграла в первом круге в Мельбурне, но тут-то и произошли чудеса. В последующие 10 месяцев Доминика сыграла в семи финалах (почти половина от количества за всю карьеру), завоевала четыре титула, впервые отобралась На Итоговый турнир в Сингапур, а там стала всего четвёртой теннисисткой после Серены Уильямс, Марии Шараповой и Петры Квитовой, кто выигрывал этот титул с первой же попытки.

Справка «Чемпионат.com»

Доминика Цибулкова

Родилась 6 мая 1989 года в Братиславе, Словакия.
Рост: 160 см. Правша. Двуручный удар слева.
Начало профессиональной карьеры: 2004.
Призовые за карьеру: $ 11,248,109.
В одиночном разряде 404 победы и 257 поражений.
Наивысшее место в рейтинг-листе: 4 (20 марта 2017).
Количество титулов: 8.

Турниры «Большого шлема»:
Australian Open — финал (2014).
«Ролан Гаррос» — полуфинал (2009).
Уимблдон — четвертьфинал (2011, 2016).
US Open — четвертьфинал (2010).
Итоговый турнир — победа (2016).
Победа на Кубке Хопмана — 2009.

Но даже эта победа стала историей преодоления: проиграв первые два матча в группе, словачка поставила себя на грань вылета, но благодаря множеству благоприятных факторов и своему успеху в третьем поединке буквально запрыгнула в последний вагон и вышла в полуфинал.

«Когда ты испытываешь проблемы, ты возвращаешься и вся твоя упорная работа начинает окупаться. Вот почему я играю в теннис и люблю спорт, — признаётся Доминика. – Ты не всегда выигрываешь, постоянно идёшь то вверх, то вниз. Вот почему, когда у тебя что-то получается, начинаешь ценить это больше».

Успехи вне корта

Вне корта Доминика тоже успела добиться больших успехов. В феврале 2014-го, вдохновившись примером многих коллег по туру, Цибулкова открыла собственный бренд одежды, дав ему название своего прозвища в туре – Domi. Интересно, что на первых коллекционных вещах была изображена сама теннисистка и слоган, который она прославила на весь мир: «Pome» («давай» в переводе со словацкого).

В июле прошлого года Доминика буквально застряла на Уимблдоне. Неожиданно добравшись до четвертьфинала лондонского мэйджора, Цибулкова вряд ли когда-нибудь настолько сильно хотела поскорее уехать из Лондона. Дело в том, что на второй уик-энд Уимблдона у словачки было запланировано одно из самых главных событий в жизни молодой девушки – свадьба. На пресс-конференциях после побед три четверти вопросов журналистов к Доминике были именно о замужестве и предстоящем грандиозном мероприятии, которое пришлось бы переносить, если бы теннисистка добралась до финала турнира. Но в 1/4 на пути Цибулковой непробиваемой стеной встала Елена Веснина – свадьба состоялась в срок и 9 июля Доминика и её давний спутник Михал Навара стали счастливыми молодожёнами.

«Это был самый длинный сезон в моей карьере. Но я ни в коем случае не жалуюсь и ничего бы не стала менять», — заявляет Доминика. После такого эмоционального и полного на события года очень сложно удержать высокий уровень в следующем сезоне, и пока Цибулкова, сохраняющая за собой наивысшее место рейтинга в карьере (4-е), идёт лишь на 16-й позиции в гонке.

В начале марта российская теннисистка Ксения Первак в своей колонке на «Чемпионате» писала о личном разговоре со словачкой и о её мыслях о перспективах: «Доминика рассказала, что работать из-за роста ей приходится в 100 раз больше, чем другим, что устала и, возможно, этот сезон станет последним, если не будет лучше прежнего. Стала задумываться о детях, хочет пожить для себя, хотя её мама считает, что она ещё слишком молода и нужно продолжать играть, зарабатывать».

Сложно сказать, насколько сама Доминика уверена в собственных прогнозах, но пока у болельщиков есть возможность наблюдать на корте за одной из самых энергичных теннисисток тура, которая наверняка ещё не раз в этом сезоне заставит о себе говорить.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Доминика Цибулкова
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