Павлюченкова поставила титулы на поток

Весна Павлюченковой

В Мадриде стартовал крупный объединённый турнир. В этот же день в Праге и Рабате завершились два других турнира на грунте. Один из них особенно интересовал российских любителей тенниса. В Марокко первый номер посева получила Анастасия Павлюченкова, и, с учётом её формы, мы вполне могли рассчитывать на хороший результат. В апреле Анастасия стала чемпионкой в Монтеррее, при этом победила в финале Анжелику Кербер. Затем, правда, был неудачный матч в Кубке Федерации, но к Рабату Павлюченкова подготовилась хорошо. Уже во втором круге ей пришлось встретиться с Екатериной Макаровой. В первом сете Анастасия играла активно, действовала первым номером и выиграла партию достаточно убедительно. Во втором сете она повела — 3:1, но наступил спад, и Макарова взяла четыре гейма подряд. Она подавала на партию и вела 30:0, но Павлюченкова смогла прибавить в нужный момент и завершила игру в двух сетах — 6:2, 7:5.

Четвертьфинал с Лорен Дэвис оказался для россиянки более трудным. Обе девушки много ошибались и не показывали своего лучшего тенниса. В третьем сете Дэвис вела — 3:1 и имела два шанса для второго брейка, но Анастасия взяла важный гейм, а следом и ещё четыре подряд. Павлюченкова, скорее, победила себя и вышла в полуфинал, где ей предстояло играть с Сарой Эррани. Итальянка сейчас не так опасна, как пару сезонов назад, но всё равно на грунте она может навязать борьбу практически любой. Павлюченкова начала с места в карьер и сразу повела — 3:0, но затем, как и во встрече с Дэвис, она начала много ошибаться. Эррани сначала отыграла одну подачу, а затем полностью выровняла ситуацию на корте — 4:4. Тогда было трудно предположить, что Сара больше не возьмёт ни гейма. Однако Павлюченкова заиграла на отличном уровне, наладила точность и выполнила за не самый длинный матч 35 ударов навылет — 6:4, 6:0.

10-й титул и 10-я победа подряд

В финале её соперницей стала ещё одна итальянка — Франческа Скьявоне. Любопытно, что обе девушки подошли к решающему матчу с одинаковыми показателями — по девять выигранных матчей подряд в WTA. Напомним, 36-летняя Франческа до этого турнира победила в Боготе. Итальянка в своём заключительном сезоне показывает замечательный теннис. В Рабате она отдала до финала всего один сет — в четвертьфинале с Татьяной Марией. А в полуфинале она со счётом 7:5, 6:4 переиграла Варвару Лепченко.

По личным встречам Анастасия была впереди — 4-3, при этом она выиграла три предыдущие встречи. На грунте, правда, Скьявоне вела 2-0. Однако в данном конкретном матче шансы Павлюченковой казались более высокими. Россиянка сразу дала понять, что будет стараться играть первым номером. Она била глубоко и широко, но в начале матча подводила точность — две свои подачи она отдала на своих ошибках. Скьявоне действовала точнее в дебюте, но при счёте 4:2 рисунок матча начал меняться. Россиянка наладила подачу и стала активнее играть на приёме. Достаточно часто у неё проходили приёмы навылет под заднюю линию. Кроме того, Анастасия пыталась чаще разводить соперницу по углам и заставлять её больше бегать. Это привело к результату — 7:5.

Все титулы Анастасии Павлюченковой (10): 2017 — Марракеш, Монтеррей; 2015 — Линц; 2014 — Кубок Кремля, Париж; 2013 — Оэйраш, Монтеррей; 2011 — Монтеррей; 2010 — Стамбул, Монтеррей.

Все титулы Моны Бартель (4): 2017 — Прага, 2014 — Бостад, 2013 — Париж, 2012 — Хобарт.

Во втором сете Павлюченкова сразу отлично начала, и могло показаться, что она добьётся уверенной победы, но при счёте 2:0 наступил спад — и она уступила восемь очков подряд. Скьявоне играла разнообразнее, использовала слайсы, часто ходила вперёд, однако Анастасия была к этому готова. У Франчески был шанс в 11-м гейме, когда она заработала скрытый сетбол. Россиянка его отыграла, а следом Скьявоне провела едва ли не худший гейм в матче — 7:5, 7:5 в пользу Анастасии. Она завоевала 10-й титул в карьере и впервые выиграла 10 матчей WTA подряд. Поздравляем россиянку с успехом и желаем восстановиться перед Мадридом, ведь ей предстоит играть уже в воскресенье, 7 мая.

Неожиданный титул Бартель

Ещё один турнир прошёл в Праге. Вполне логично, что здесь выступили многие сильные чешки во главе с Каролиной Плишковой. Правда, порадовать болельщиков ей не удалось — в стартовой встрече она проиграла Камиле Джорджи. Рано завершила выступления и вторая сеяная — Каролина Возняцки. Во втором раунде она провела потрясающий матч с Еленой Остапенко. Латвийка упустила пять матчболов, отыграла один матчбол и взяла верх на решающем тай-брейке.

Две россиянки, приехавшие в Чехию, на двоих выиграли один матч. Евгения Родина сразу уступила Саманте Стосур, а Наталья Вихлянцева, пройдя квалификацию, легко добилась победы в первой встрече, но затем в трёх партиях проиграла Катержине Синяковой. Ещё одна квалифаерша, немка Мона Бартель, сыграла куда успешнее. Она отыграла тройной матчбол в квалификационном матче, а затем разыгралась. В двух первых встречах основной сетки она отдала соперницам в сумме всего семь геймов, затем прошла Джорджи, а в упорном полуфинале оказалась сильнее Барборы Стрыцовой.

В другом полуфинале Кристина Плишкова победила Остапенко, которой пришлось проводить полторы встречи в пятницу. Дело в том, что её четвертьфинал с Аной Конюх был прерван накануне из-за темноты. Елена должна была играть и в квалификации Мадрида, при этом в субботу ей предстояло провести два матча в случае успеха в первом, но латвийка снялась с одиночного разряда. Финал же получился упорным. В первой партии Плишкова полностью доминировала, но во второй инициатива перешла к Бартель. Она упустила ранний брейк, затем не воспользовалась сетболом при 5:4, но всё же взяла сет, не доводя дело до тай-брейка. Третий сет начался на равных, затем Бартель выиграла четыре гейма кряду — 2:6, 7:5, 6:2. Неделю назад она отыграла в квалификации тройной матчбол, а теперь стала чемпионкой.

В Мадриде уже прошли многие матчи первого круга, а остальные пройдут в воскресенье. По регламенту, все игры стартового раунда должны завершиться за два дня, поэтому тем, кто дошёл до решающих стадий в Рабате и Праге, надо как можно быстрее добраться до столицы Испании.