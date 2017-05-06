Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Пляжный волейбол Кубок России Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Анастасия Павлюченкова
Фото: Денис Тырин, «Чемпионат»
Текст: Илья Рывлин

Павлюченкова поставила титулы на поток

Россиянка Анастасия Павлюченкова завоевала второй титул подряд. В Рабате она в финале победила итальянку Франческу Скьявоне.
6 мая 2017, суббота. 21:27. Теннис

Весна Павлюченковой

В Мадриде стартовал крупный объединённый турнир. В этот же день в Праге и Рабате завершились два других турнира на грунте. Один из них особенно интересовал российских любителей тенниса. В Марокко первый номер посева получила Анастасия Павлюченкова, и, с учётом её формы, мы вполне могли рассчитывать на хороший результат. В апреле Анастасия стала чемпионкой в Монтеррее, при этом победила в финале Анжелику Кербер. Затем, правда, был неудачный матч в Кубке Федерации, но к Рабату Павлюченкова подготовилась хорошо. Уже во втором круге ей пришлось встретиться с Екатериной Макаровой. В первом сете Анастасия играла активно, действовала первым номером и выиграла партию достаточно убедительно. Во втором сете она повела — 3:1, но наступил спад, и Макарова взяла четыре гейма подряд. Она подавала на партию и вела 30:0, но Павлюченкова смогла прибавить в нужный момент и завершила игру в двух сетах — 6:2, 7:5.

WTAInternational. Рабат, Марокко. Грунт. $ 250 тыс. Финал
Анастасия Павлюченкова (Россия, 1) — Франческа Скьявоне (Италия, WC) — 7:5, 7:5.

WTAInternational. Прага, Чехия. Грунт. $ 500 тыс. Финал
Мона Бартель (Германия, Q) — Кристина Плишкова (Чехия) — 2:6, 7:5, 6:2.

Четвертьфинал с Лорен Дэвис оказался для россиянки более трудным. Обе девушки много ошибались и не показывали своего лучшего тенниса. В третьем сете Дэвис вела — 3:1 и имела два шанса для второго брейка, но Анастасия взяла важный гейм, а следом и ещё четыре подряд. Павлюченкова, скорее, победила себя и вышла в полуфинал, где ей предстояло играть с Сарой Эррани. Итальянка сейчас не так опасна, как пару сезонов назад, но всё равно на грунте она может навязать борьбу практически любой. Павлюченкова начала с места в карьер и сразу повела — 3:0, но затем, как и во встрече с Дэвис, она начала много ошибаться. Эррани сначала отыграла одну подачу, а затем полностью выровняла ситуацию на корте — 4:4. Тогда было трудно предположить, что Сара больше не возьмёт ни гейма. Однако Павлюченкова заиграла на отличном уровне, наладила точность и выполнила за не самый длинный матч 35 ударов навылет — 6:4, 6:0.

10-й титул и 10-я победа подряд

В финале её соперницей стала ещё одна итальянка — Франческа Скьявоне. Любопытно, что обе девушки подошли к решающему матчу с одинаковыми показателями — по девять выигранных матчей подряд в WTA. Напомним, 36-летняя Франческа до этого турнира победила в Боготе. Итальянка в своём заключительном сезоне показывает замечательный теннис. В Рабате она отдала до финала всего один сет — в четвертьфинале с Татьяной Марией. А в полуфинале она со счётом 7:5, 6:4 переиграла Варвару Лепченко.

По личным встречам Анастасия была впереди — 4-3, при этом она выиграла три предыдущие встречи. На грунте, правда, Скьявоне вела 2-0. Однако в данном конкретном матче шансы Павлюченковой казались более высокими. Россиянка сразу дала понять, что будет стараться играть первым номером. Она била глубоко и широко, но в начале матча подводила точность — две свои подачи она отдала на своих ошибках. Скьявоне действовала точнее в дебюте, но при счёте 4:2 рисунок матча начал меняться. Россиянка наладила подачу и стала активнее играть на приёме. Достаточно часто у неё проходили приёмы навылет под заднюю линию. Кроме того, Анастасия пыталась чаще разводить соперницу по углам и заставлять её больше бегать. Это привело к результату — 7:5.

Все титулы Анастасии Павлюченковой (10): 2017 — Марракеш, Монтеррей; 2015 — Линц; 2014 — Кубок Кремля, Париж; 2013 — Оэйраш, Монтеррей; 2011 — Монтеррей; 2010 — Стамбул, Монтеррей.
Все титулы Моны Бартель (4): 2017 — Прага, 2014 — Бостад, 2013 — Париж, 2012 — Хобарт.

Во втором сете Павлюченкова сразу отлично начала, и могло показаться, что она добьётся уверенной победы, но при счёте 2:0 наступил спад — и она уступила восемь очков подряд. Скьявоне играла разнообразнее, использовала слайсы, часто ходила вперёд, однако Анастасия была к этому готова. У Франчески был шанс в 11-м гейме, когда она заработала скрытый сетбол. Россиянка его отыграла, а следом Скьявоне провела едва ли не худший гейм в матче — 7:5, 7:5 в пользу Анастасии. Она завоевала 10-й титул в карьере и впервые выиграла 10 матчей WTA подряд. Поздравляем россиянку с успехом и желаем восстановиться перед Мадридом, ведь ей предстоит играть уже в воскресенье, 7 мая.

Неожиданный титул Бартель

Ещё один турнир прошёл в Праге. Вполне логично, что здесь выступили многие сильные чешки во главе с Каролиной Плишковой. Правда, порадовать болельщиков ей не удалось — в стартовой встрече она проиграла Камиле Джорджи. Рано завершила выступления и вторая сеяная — Каролина Возняцки. Во втором раунде она провела потрясающий матч с Еленой Остапенко. Латвийка упустила пять матчболов, отыграла один матчбол и взяла верх на решающем тай-брейке.

Две россиянки, приехавшие в Чехию, на двоих выиграли один матч. Евгения Родина сразу уступила Саманте Стосур, а Наталья Вихлянцева, пройдя квалификацию, легко добилась победы в первой встрече, но затем в трёх партиях проиграла Катержине Синяковой. Ещё одна квалифаерша, немка Мона Бартель, сыграла куда успешнее. Она отыграла тройной матчбол в квалификационном матче, а затем разыгралась. В двух первых встречах основной сетки она отдала соперницам в сумме всего семь геймов, затем прошла Джорджи, а в упорном полуфинале оказалась сильнее Барборы Стрыцовой.

В другом полуфинале Кристина Плишкова победила Остапенко, которой пришлось проводить полторы встречи в пятницу. Дело в том, что её четвертьфинал с Аной Конюх был прерван накануне из-за темноты. Елена должна была играть и в квалификации Мадрида, при этом в субботу ей предстояло провести два матча в случае успеха в первом, но латвийка снялась с одиночного разряда. Финал же получился упорным. В первой партии Плишкова полностью доминировала, но во второй инициатива перешла к Бартель. Она упустила ранний брейк, затем не воспользовалась сетболом при 5:4, но всё же взяла сет, не доводя дело до тай-брейка. Третий сет начался на равных, затем Бартель выиграла четыре гейма кряду — 2:6, 7:5, 6:2. Неделю назад она отыграла в квалификации тройной матчбол, а теперь стала чемпионкой.

В Мадриде уже прошли многие матчи первого круга, а остальные пройдут в воскресенье. По регламенту, все игры стартового раунда должны завершиться за два дня, поэтому тем, кто дошёл до решающих стадий в Рабате и Праге, надо как можно быстрее добраться до столицы Испании.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Анастасия Павлюченкова Каролина Возняцки Каролина Плишкова
Новости. Теннис
7 мая 2017, воскресенье
00:43 Чилич: я очень доволен своим теннисом и надеюсь сыграть так же здорово в финале
00:26 Раонич: я уже возвращался после травм и знаю, как быстро выйти на свой уровень
6 мая 2017, суббота
23:42 Кузнецова — своему тренеру: Карлос, ты мой друг и поддержка от турнира к турниру
23:27 Бушар: надеюсь, в следующем круге я встречусь с Шараповой
23:08 Бартель: утром моей первой мыслью было: «Нет, что, ещё один игровой день?»
22:41 Состоялась жеребьёвка прошедших квалификацию теннисисток в Мадриде
22:27 Бушар победила Корне и может сыграть с Шараповой в Мадриде
22:09 Киндлманн стал постоянным тренером Кис, Дэвенпорт остаётся в команде
22:02 Александрова взяла всего три гейма у Пармантье в финале квалификации Мадрида
21:21 Павлюченкова стала восьмой россиянкой, завоевавшей как минимум 10 титулов
21:04 Веснина не справилась с Бегу в первом круге турнира в Мадриде
20:56 Мюллер переиграл Андерсона и вышел в финал соревнований в Эшториле
20:44 Южный победил Карбальеса-Баэну в первом круге квалификации Мадрида
20:38 Раонич легко победил Троицки в полуфинале турнира в Стамбуле
20:18 Скьявоне: Павлюченкова заслуживает гораздо большего
19:58 Павлюченкова: это была великолепная игра, и я счастлива, что победила
19:48 Пелья победил Чхун Хёна и сыграет с А. Зверевым в финале Мюнхена
19:40 Донской не справился с Беллуччи в первом круге квалификации Мадрида
19:34 Чилич стал первым финалистом турнира в Стамбуле, обыграв Шварцмана
19:31 Макарова в двух партиях уступила Бертенс на старте турнира в Мадриде
19:22 Карреньо-Буста вышел в финал Эшторила, обыграв Феррера
19:01 Павлюченкова стала чемпионкой Рабата, завоевав второй титул в сезоне
18:47 Кузнецов обыграл Рууда и вышел в финал квалификации в Мадриде
18:19 МРТ показал наличие у Гантуховой стрессового перелома девятого ребра
17:55 Организаторы «Ролан Гаррос» отказали в аккредитации Настасе
17:38 Текстовая онлайн-трансляция матча первого круга Веснина — Бегу в Мадриде
17:24 Кар. Плишкова вышла во второй круг турнира в Мадриде, обыграв Цуренко
16:55 А. Зверев стал первым финалистом турнира в Мюнхене, переиграв Баутисту-Агута
16:10 Текстовая онлайн-трансляция финала Павлюченкова — Скьявоне в Рабате
15:59 Кудрявцева не вышла в финал квалификации турнира в Мадриде
14:49 Родина проиграла Ван Цян в финале квалификации турнира в Мадриде
14:14 Бартель завоевала 4-й титул в карьере, победив Кр. Плишкову в финале в Праге
13:40 Касаткина проиграла Винчи на старте турнира в Мадриде
13:08 Халеп: не чувствую давления в связи со званием действующей чемпионки
12:51 Кар. Плишкова: постараюсь изменить ситуацию и успешно выступить в Мадриде
12:17 Текстовая онлайн-трансляция матча Макарова — Бертенс в Мадриде
11:59 Грек Микос пожизненно дисквалифицирован за организацию договорных матчей
11:47 Феррер: Карреньо-Буста сейчас показывает лучший теннис в жизни
10:53 Текстовая онлайн-трансляция матча Касаткина — Винчи в Мадриде
10:31 Скьявоне: за последние пару лет Павлюченкова сильно прибавила
09:51 Кербер: не думаю о возможном возвращении на первое место в рейтинге WТА
09:42 Кузнецова: чувствую себя отлично и с нетерпением жду матчей на турнире в Мадриде
09:32 Раонич: хорошая подача помогала мне держаться в матче с Томичем в Стамбуле
09:26 Чилич стал третьим хорватом, выигравшим 400 матчей в АТР-туре
08:34 Габашвили одолел Кравчука и вышел в финал челленджера в Южной Корее
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получит ли Мария Шарапова право сыграть на "Ролан Гаррос"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+