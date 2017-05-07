Тест. Что вы знаете о Дарье Касаткиной?

Дарья Касаткина 7 мая отмечает день рождения. Россиянка проводит только второй полноценный сезон во взрослом теннисе, но уже добилась заметных успехов. Она не просто закрепилась в топ-50, но ещё и смогла выиграть свой первый титул WTA на турнире в Чарльстоне. На корте россиянка играет в комбинационный теннис и серьёзное внимание уделяет тактической подготовке вместе со своим тренером Владимиром Платеником. За пределами теннисной площадки Дарья очень приятная в общении, весёлая и искренняя.

В день рождения одной из самых перспективных спортсменок в женском теннисе предлагаем вам возможность проверить свои знания о Дарье Касаткиной. Как называлась пара Весниной и Касаткиной, за кого болеет Дарья, над чем смеялась с Гавриловой и многое другое — в нашем тесте.

Если у вас не грузится тест, вы можете пройти его по ссылке: «Как хорошо вы знаете Дарью Касаткину»?