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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Старт Шараповой в Мадриде. Мария победила Лучич-Барони. Как это было

Онлайн-трансляция пятого после дисквалификации матча Марии Шараповой против Мирьяны Лучич-Барони в Мадриде и всех связанных с этим событий.
7 мая 2017, воскресенье. 13:05. Теннис

Сетка турнира в Мадриде

17:00. Поздравляем Марию со сложной победой в трёх партиях. На этом мы завершаем нашу трансляцию. Спасибо вам за внимание, до новых встреч!

16:45. Мария добилась очень непростой победы, а эта фотография лишний раз демонстрирует её бойцовский характер.

16:35. Начался матч Карена Хвчанова и Давида Гоффена, у нас идёт текстовая трансляция.

16:25. Во втором круге Мария сыграет с канадкой Эжени Бушар. По личным встречам россиянка впереди 2-0.

16:17. Мария Шарапова и её агент Макс Айзенбад.

16:10. Вот так Мария добилась победы.

16:02. Мария добилась победы со счётом 4:6, 6:4, 6:0!

15:57. Шарапова впереди 5:0 в третьем сете.

15:52. В третьем сете Мария повела 4:0.

15:35. Мария взяла второй сет 6:4. Очень упорный и равный сет получился. Лучич-Барони отлично играла на ключевых очках, но Мария, упустив несколько сетболов при 5:2 и затем проиграв свою подачу, сумел прекрасно сыграть в следующем гейме на приёме.

15:25. Четыре сетбола на приёме было у Марии, но отыграла все Лучич-Барони. Правда остался запас в брейк — 5:3.

15:14. Постепенно приближается к третьему сету Мария. Ещё одну свою подачу ей надо удержать — 5:2.

15:07. 11 минут понадобилось Шараповой, чтобы взять свою подачу и подтвердить брейк — 4:1.

15:00. Кузнецова взяла первый сет у Шведовой.

14:55. Наконец-то сумела повести с брейком Шарапова, хотя ей понадобилось для этого четыре брейк-пойнта — 3:1

14:46. Во втором сете россиянка пока дважды успешно удержала подачу.

Мадрид 2017. 1-й круг
07 мая 2017 года, воскресенье. 13:45 МСК
Мария
Шарапова
Мирьяна
Лучич-Барони
4:6 6:4 6:0

14:41. Всего четыре удара навылет в первом сете нанесла Мария, 15 было у Мирьяны.

14:38. Кстати зрителей в Мадриде не так уж и много. Если в Штутгарте постоянно был аншлаг, то в Испании в середине дня в выходной стадион наполовину пуст.

14:33. Успешно подала на первый сет Лучич-Барони. Очень активно играет Мирьяна. Нечасто можно увидеть, чтобы Марии приходилось чаще играть в обороне, чем в атаке. И пока что Мирьяна чаще попадает и на подаче, и на приёме. Трижды она взяла подачу Шараповой. Непросто пока приходится россиянке.

14:30. Мирьяна сейчас будет подавать на первый сет.

14:24. Начинается текстовая трансляция матча Кузнецова — Шведова.

Мадрид 2017. 1-й круг
07 мая 2017 года, воскресенье. 14:15 МСК
Ярослава
Шведова
Светлана
Кузнецова
4:6 3:6

14:22. Опять проиграла подачу Шарапова. Непросто ей справляться с темпом соперницы.

14:15. Длинный гейм на подаче Мирьяны. Отыграла она несколько брейк-пойнтов, но всё-таки смогла вернуть и второй брейк Мария — 3:3!

14:08. Дважды навылет приняла Лучич-Барони в начале гейма и снова взяла подачу Шараповой — 3:2.

14:05. Томми Хаас смотрит матч Шараповой.

13:58. Лучич-Барони много рискует, но это привычная манера для неё. Она рискует и на вторых подачах, и на приёме.

13:54. В следующем гейме Мирьяна повела 30:0 на своей подаче, но потом допустила две двойные ошибки и ещё две с задней линии — 1:1.

13:51. Лучич-Барони сразу же взяла подачу россиянки.

13:45. Более подробно за ходом матча можно следить в нашей текстовой трансляции.

Мадрид 2017. 1-й круг
07 мая 2017 года, воскресенье. 13:45 МСК
Мария
Шарапова
Мирьяна
Лучич-Барони
4:6 6:4 6:0

13:42. Теннисистки вышли на центральную арену.

13:39. Шарапова выиграла единственную очную встречу на «Ролан Гаррос-2011».

Ролан Гаррос 2011. 1-й круг
24 мая 2011 года, вторник. 14:35 МСК
Мария
Шарапова
Мирьяна
Лучич-Барони
6:3 6:0

13:35. Всего через несколько минут на центральный корт выйдет Шарапова.

13:33. В двух сетах выиграла Кербер. Её первая победа в Мадриде с 2013 года. Немка теперь вернётся на первую строчку 15 мая.

13:29. Исполнительный директор Всеанглийского лаун-теннисного клуба Ричард Льюис выразил уверенность, что интерес к Уимблдону не снизится, если россиянка Мария Шарапова не выступит на турнире.

Льюис: Уимблдон — это больше, чем просто Шарапова или кто-либо другой

13:27. Судьба выступления Шараповой на «Ролан Гаррос» пока неизвестна. Россиянка не прошла по рейтингу к квалификацию, а о том получит она «уайлд-кард» или нет мы узнаем через 10 дней. Чтобы самой пройти на Уимблдон Марии надо набрать около 420 очков в Мадриде и Риме.

13:24. Лучич-Барони в 35 лет на прошлой неделе впервые вошла в топ-20, так что хорватка в прямом смысле сейчас на пике карьеры. У неё очень непростая жизненная история, которую можно прочитать в нашем материале.

«После жизни в аду я ещё тут». Невероятная история Мирьяны Лучич
Побои отца, финансовые проблемы, побег из страны, психлечебница и 20 лишних кг – Мирьяна Лучич-Барони преодолела всё и блистает в Мельбурне.

13:20. Тем временем Кербер уже ведёт с двойным брейком во втором сете — 4:1.

Бушар: надеюсь, в следующем круге я встречусь с Шараповой

13:17. Уже известна соперница победителя матча Шарапова — Лучич-Барони. Ей стала Эжени Бушар, выигравшая свой первый матч WTA с января. Напомним, что канадка полторы недели назад назвала Марию обманщицей.

13:14. Накануне из турнира вылетели Касаткина, Веснина и Макарова. В воскресенье будет доигран первый круг, то есть на корты выйдут Шарапова, Кузнецова и Павлюченкова. Анастасия не получит отдыха после своей победы в Рабате.

Разборки в Мадриде. Шарапова ждала Павлюченкову, но сыграет с Лучич
В Мадриде прошёл выставочный турнир, финалисткой которого стала Светлана Кузнецова. Кроме того, прошла жеребьёвка основных соревнований.

13:11. Изначально Шараповой в соперницы выпала Анастасия Павлюченкова, но после отказа Анешки Радваньской сетку немного поменяли. Лучич-Барони получила 17-й номер посева и возможность сыграть против россиянки.

13:08. Субботняя тренировка Марии.

13:05. Матч Марии начнётся вторым запуском на центральном корте. В данный момент там играет Анжелика Кербер. Немка взяла первый сет 6:4, а во втором только начало — 1:1.

13:00. 7 мая в 13:30 мск Мария Шарапова проведёт свой пятый матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Встреча турнира в Мадриде против Мирьяны Лучич-Барони пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о матче россиянки и хорватки и событиях вокруг игры. Следите за всеми событиями начиная с 13:00.

Текстовая трансляция:

Мадрид 2017. 1-й круг
07 мая 2017 года, воскресенье. 13:45 МСК
Мария
Шарапова
Мирьяна
Лучич-Барони
4:6 6:4 6:0
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 15
Теги
Мария Шарапова
Новости. Теннис
7 мая 2017, воскресенье
20:27 Шарапова: в матче с Лучич-Барони мне нужно было запастись терпением
19:48 Карреньо-Буста одержал победу над Мюллером в финале турнира в Эшториле
19:38 Южный не справился с Беллуччи в финале квалификации Мадрида
19:26 Чилич победил Раонича в финале Стамбула, завоевав 17-й титул в карьере
18:43 А. Зверев завоевал титул в Мюнхене, в двух сетах победив Пелью
18:29 Видеосюжет о победе Шараповой в первом круге турнира в Мадриде
18:17 Хачанов уступил Гоффену в первом круге «Мастерс 1000» в Мадриде
17:50 Шарапова: у меня было ощущение, словно Лучич-Барони стреляла из пращи
17:40 Кузнецов вышел в основную сетку «Мастерса» в Мадриде, обыграв Лацко
16:01 Шарапова одолела Лучич-Барони и сыграет с Бушар на турнире в Мадриде
15:43 Кузнецова победила Шведову в первом круге турнира в Мадриде
15:36 Кербер вернётся на первое место в рейтинге WТА 15 мая
15:30 Беллис может сыграть с Павлюченковой во втором круге турнира в Мадриде
15:02 Йебава и Веселы победили на турнире в Стамбуле в паре, выиграв финал всухую
14:44 Текстовая онлайн-трансляция матча Хачанов — Гоффен на «Мастерсе» в Мадриде
14:09 Кабаль и Фара победили на турнире в Мюнхене в парном разряде
14:01 Видеосюжет о победе Павлюченковой на турнире в Рабате
13:46 Кербер стартовала на турнире в Мадриде с победы над Бабош
13:07 Льюис: Уимблдон — это больше, чем просто Шарапова или кто-либо другой
12:58 Коккинакис: болельщики Шараповой оскорбляют всех, кто что-то пишет про неё
12:10 Текстовая онлайн-трансляция матча Кузнецова — Шведова в Мадриде
11:53 Кар. Плишкова: чувствую, что все играют со мной очень хорошо. Это нормально
11:45 Текстовая онлайн-трансляция матча Шарапова — Лучич-Барони в Мадриде
10:47 Зигемунд: я только учусь правильно воспринимать победы
10:18 А. Зверев: мечтаю выиграть турнир в Германии
09:30 Габашвили проиграл в финале челленджера в Корее, но победил в паре
03:54 Конта уступила Зигемунд в первом круге турнира в Мадриде
00:43 Чилич: я очень доволен своим теннисом и надеюсь сыграть так же здорово в финале
00:26 Раонич: я уже возвращался после травм и знаю, как быстро выйти на свой уровень
6 мая 2017, суббота
23:42 Кузнецова — своему тренеру: Карлос, ты мой друг и поддержка от турнира к турниру
23:27 Бушар: надеюсь, в следующем круге я встречусь с Шараповой
23:08 Бартель: утром моей первой мыслью было: «Нет, что, ещё один игровой день?»
22:41 Состоялась жеребьёвка прошедших квалификацию теннисисток в Мадриде
22:27 Бушар победила Корне и может сыграть с Шараповой в Мадриде
22:09 Киндлманн стал постоянным тренером Кис, Дэвенпорт остаётся в команде
22:02 Александрова взяла всего три гейма у Пармантье в финале квалификации Мадрида
21:21 Павлюченкова стала восьмой россиянкой, завоевавшей как минимум 10 титулов
21:04 Веснина не справилась с Бегу в первом круге турнира в Мадриде
20:56 Мюллер переиграл Андерсона и вышел в финал соревнований в Эшториле
20:44 Южный победил Карбальеса-Баэну в первом круге квалификации Мадрида
20:38 Раонич легко победил Троицки в полуфинале турнира в Стамбуле
20:18 Скьявоне: Павлюченкова заслуживает гораздо большего
19:58 Павлюченкова: это была великолепная игра, и я счастлива, что победила
19:48 Пелья победил Чхун Хёна и сыграет с А. Зверевым в финале Мюнхена
19:40 Донской не справился с Беллуччи в первом круге квалификации Мадрида
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