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175 лет назад 2016
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Чилич, Зверев-младший и Карреньо-Буста выиграли титулы ATP 250
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Для грунта нет плохой погоды. Зверев победил в заснеженном Мюнхене

Третий титул в карьере Александра Зверева, апрельский снег в Мюнхене и семейные трагедии дель Потро и Кирьоса – в обзоре турниров недели.
7 мая 2017, воскресенье. 22:00. Теннис

Первая неделя мая этого сезона как будто специально была создана для небольшой передышки болельщиков – растормошённые «Мастерсом» в Монте-Карло, турнирами WTA в Чарльстоне и Штутгарте, а также уик-эндом Кубка Федерации, искушённые зрители с особым удовольствием принялись следить за событиями поменьше да потише. Вот и мужской тур подарил многим теннисистам возможность как подзаработать очки на мелких турнирах, так и подготовить себя к плотному графику ближайшего месяца.

На турниры категории ATP 250 в Эшториле, Стамбуле и Мюнхене приехали в том числе и теннисисты из топ-10, не испугавшиеся ни неприятных прогнозов погоды, ни пары лишних игр в этом грунтовом сезоне.

Скомканное возвращение дель Потро

Турнир в Эшториле ждал сразу двух интереснейших теннисистов – Ник Кирьос должен был провести свои первые матчи на грунте в этом сезоне, а Хуан-Мартин дель Потро и вовсе не выходил на корт больше месяца. Но за несколько дней до турнира австралиец вынужден был отказаться от участия из-за кончины своего дедушки.

Всё внимание было приковано к аргентинцу, который в первом круге не оставил шансов Юите Сугите – 6:1, 6:3. Но словно какой-то злой рок овладел Эшторилом, в этот же день из Аргентины поступила печальная весть – умер и дедушка Хуана. Конечно, дель Потро был вынужден сняться с матча против Райана Харрисона и срочно отбыть на родину.

В сложившихся условиях главным фаворитом турнира стал его первый сеяный Пабло Карреньо-Буста. В верхней части сетки теннисистом, сумевшим оказать ему хоть какое-то сопротивление, стал Томми Робредо, до этого выбивший из борьбы единственного россиянина в сетке Евгения Донского. Пабло второй год подряд вышел в финал в Эшториле, в четвертьфинале попутно взяв реванш у Николаса Альмагро за прошлогоднее поражение.

Estoril Open. Эшторил, Португалия. ATP 250. Грунт (открытые корты)
Финал. Пабло Карреньо-Буста (Испания, 1) — Жиль Мюллер (Люксембург, 3) — 6:2, 7:6.

BMW Open. Мюнхен, Германия. ATP 250. Грунт (открытые корты)
Финал. Александр Зверев (Германия, 3) — Гидо Пелья (Аргентина, Q) — 6:4, 6:3.

TEB BNP ParibasIstanbul Open. Стамбул, Турция. ATP 250. Грунт (открытые корты)
Финал. Марин Чилич (Хорватия, 2/WC) — Милош Раонич (Канада, 1) — 7:6, 6:3.

В нижней части сетки борьба шла куда интереснее. Второй сеяный Ришар Гаске, тщетно пытающийся победить травмы, в четвертьфинале сложил ракетку после матча с Кевином Андерсоном, хотя и вёл с брейком в третьем сете. Интересно, что южноафриканец во втором круге мог проиграть хозяину кортов Жоау Домингешу, 242-й ракетке мира, прошедшему квалификацию, а в первом круге сенсационно выбившему Кайла Эдмунда.

В полуфинале должна была состояться битва эйсов, даром что матч проходил на грунте, а не на траве. Жиль Мюллер и Кевин Андерсон тем не менее не проявили чудеса подачи и на двоих сделали три брейка. Мюллер, в этом сезоне обретший вторую молодость (и первый титул), шагнул во второй финал в сезоне. Борьбы в финале не получилось – разгромив соперника в первом сете, Карреньо-Буста на тай-брейке второго довёл дело до итоговой победы, завоевав третий титул в карьере. Несмотря на поражение, 8 мая 33-летний Мюллер поднимется на наивысшее место в карьере – 26-е.

Играть предстоит в любую погоду

Турнир в Мюнхене стал ньюсмейкером ещё за неделю до старта. Необычайно холодная погода для этого времени года и неожиданный циклон второй год подряд принесли в апрельский Мюнхен… снег! Организаторы были всерьёз обеспокоены осадками, ведь играть теннисистам предстояло на открытых кортах.

Главными фаворитами турнира изначально можно было считать Гаэля Монфиса и Роберто Баутисту-Агута, посеянных под первым и вторым номерами соответственно. Однако француз решил неприятно удивить поклонников уже в первом матче с Чхуном Хёном. 20-летний южнокореец всего неделю назад погремел в Барселоне, где прошёл квалификацию, а потом переиграл Филиппа Кольшрайбера и Александра Зверева, оступившись лишь в четвертьфинале на Рафаэле Надале.

В Мюнхене Хён решил не останавливаться на достигнутом и, по собственным словам, против Монфиса провёл лучший матч в карьере. Запала юного теннисиста хватило на ещё один поединок против Мартина Клижана, но на полуфинал не осталось сил — Гидо Пелья, накануне вывалившийся из топ-150, а здесь прошедший квалификацию, в трёх партиях сломил сопротивление менее опытного оппонента.

Борьба в нижней части сетки, как и в Эшториле, получилась интереснее. Сенсацию преподнёс 25-летний немец Янник Ханфман, на первом турнире ATP в карьере дошедший до 1/4 финала. Его главной жертвой стал Томас Беллуччи, впрочем, в главном матче в карьере немец был деклассирован Баутистой-Агутом.

Второму сеяному предстояло встретиться с Александром Зверевым и в двух упорных сетах проиграть любимцу местной публики. Зверев на протяжении всей недели показывал теннис высокого уровня, а поддержка трибун окрыляла его ещё сильнее. Примечательно, что погода всю неделю обещала испортить организаторам все планы, в том числе и финальный матч, по предварительным прогнозам, был под угрозой переноса на 8 мая, но именно на главные два часа тучи отступили от стадиона.

Проиграв лишь сет на пути к финалу, Александр в решающем матче не оставил шансов Пелье и завоевал второй титул в сезоне и третий в карьере.

Представительный финал в Стамбуле

Турниру в Стамбуле всего три года, но федерация тенниса Турции серьёзно обеспокоена развитием этого вида в стране, поэтому стабильно старается приглашать несколько теннисистов топ-10. Так, два года назад на Istanbul Open первенствовал Роджер Федерер, а в этом сезоне в Стамбуле благодаря приезду Милоша Раонича и Марина Чилича и вовсе собрался самый сильный состав на неделе.

Другой вопрос, что третьим сеяным оказался аж 42-й номер рейтинга Диего Шварцман. Конечно, в таких обстоятельствах в невыход двух фаворитов в финал было сложно поверить, даже несмотря на то что Милош большую часть сезона мучается с мышечными травмами. Канадец предсказуемо испытал на своём пути больше проблем, проиграв партию Аляжу Бедене, а потом с большим трудом перетерпев на двух тай-брейках Бернарда Томича. Марин же на пути к полуфиналу отдал соперникам только семь геймов, а потом довольно уверенно расправился с действующим победителем турнира Диего Шварцманом.

Все титулы Пабло Карреньо-Бусты (3): 2017 — Эшторил; 2016 — Кубок Кремля, Уинстон-Сейлем.

Все титулы Александра Зверева (3): 2017 — Мюнхен, Монпелье; 2016 — Санкт-Петербург.

Все титулы Марина Чилича (17): 2017 — Стамбул; 2016 — Базель, Цинциннати; 2015 — Кубок Кремля; 2014 — Кубок Кремля, US Open, Делрэй-Бич, Загреб; 2013 — Загреб; 2012 — Умаг, Лондон; 2011 — Санкт-Петербург; 2010 — Загреб, Ченнай; 2009 — Загреб, Ченнай; 2008 — Нью-Хэйвен.

Финал виделся максимально непредсказуемым, ведь счёт личных встреч между теннисистами был 1-1, а Раонич вообще впервые в карьере дошёл до решающего матча на грунте. В первом сете финалисты уверенно добрались до тай-брейка, где устроили водопад мини-брейком. Тем не менее решающие очки остались за хорватом. Во втором сете, который снова развивался на равных условиях, Чиличу неожиданно удалось сделать брейк, а затем и удержать его до победного конца. Марин завоевал 17-й титул в карьере и всего второй на грунте – впервые с Умага-2012.

На следующей неделе главными событиями в мире тенниса станут «Премьер» и «Мастерс» в Мадриде, первый из которых начался уже на нынешних выходных.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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