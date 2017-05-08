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175 лет назад 2016
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Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Мадридская погоня за Уимблдоном для Шараповой

В Мадриде стартовал крупный турнир, на котором Мария Шарапова имеет шанс пополнить очковую копилку и квалифицироваться на Уимблдон.
8 мая 2017, понедельник. 13:00. Теннис

Турнир WTA/Premier Mandatory. Мадрид (Испания). Mutua Madrid Open

Призовой фонд: $5 439 350

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 6 – 14 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Анжелика Кербер (1), Каролина Плишкова (3), Доминика Цибулкова (4), Симона Халеп (5), Гарбинье Мугуруса (6), Светлана Кузнецова (7), Мэдисон Кис (9), Элина Свитолина (10), Елена Веснина (13), Анастасия Павлюченкова (17), Екатерина Макарова (35), Дарья Касаткина (42), Мария Шарапова (WC)

Полный список участников.

Отказались от участия: Серена Уильямс (2), Агнешка Радваньска (8), Винус Уильямс (12), Наоми Осака (49).

Действующий победитель: Симона Халеп.

Женский турнир в Мадриде появился в 2009 году и сразу же получил обязательную для всех лучших теннисисток мира самую высокую категорию – Premier Mandatory. Первый титул завоевала Динара Сафина, которая сейчас работает в дирекции турнира. Среди бывших чемпионок - Петра Квитова, Серена Уильямс и Мария Шарапова. Россиянка пропустила предыдущий турнир из-за дисквалификации, а в этом году получила «уайлд-кард».

Не приехала на турнир Серена Уильямс, но в этом году у неё уважительная причина – беременность. Также не выступает в Испании её сестра – Винус. Уже после опубликования сетки снялась Агнешка Радваньска. Полька не сыграет и в Риме, но надеется вернуться к «Ролан Гаррос». Именно из-за отказа Агнешки перетасовали сетку, ведь изначально Шарапова должна была играть с Павлюченковой, а в итоге ей досталась Мирьяна Лучич-Барони.

Хорватка показала очень агрессивную игру со старта матча. Мирьяна рисковала на приёме, на первой подаче, да и на второй тоже. Нечасто можно увидеть, чтобы Шараповой так часто приходилось отбиваться. Большинство розыгрышей в матче состояли меньше чем из шести ударов. Лучич-Барони взяла первую партию, но во втором сете Мария постепенно начала находить ключи к игре хорватки. Она даже взяла гейм, в котором Мирьяна сделала шесть приёмов навылет. В концовке второго сета ещё немного пришлось понервничать из-за неуверенной реализации брейк-пойнтов со стороны бывшей первой ракетки мира, зато третью партию Шарапова выиграла под ноль.

Во втором круге Мария сыграет с Эжени Бушар. Для россиянки этот турнир имеет важное рейтинговое значение. Ей нужно набирать очки, чтобы пройти напрямую на Уимблдон и уже не ждать решения организаторов по поводу возможной «уайлд-кард».

Старт Шараповой в Мадриде. Мария победила Лучич-Барони. Как это было
Онлайн-трансляция пятого после дисквалификации матча Марии Шараповой против Мирьяны Лучич-Барони в Мадриде и всех связанных с этим событий.

Также во второй круг вышла Светлана Кузнецова, обыгравшая Ярославу Шведову, а вот все остальные россиянки уступили уже в стартовом раунде. Дарья Касаткина проиграла Роберте Винчи в матче, где все партии прошли без борьбы — 1:6, 6:1, 1:6. Елена Веснина не справилась с Ириной Бегу, а Екатерина Макарова – с Кики Бертенс. Анастасия Павлюченкова матч первого раунда играла на следующий день после победы в Рабате. В драматичном поединке против Сораны Кырсти россиянка уступила на решающем тай-брейке.

Уже в первом круге турнир покинула местная любимица – Гарбинье Мугуруса. Она на удивление легко проиграла Тимя Бачински – 1:6, 3:6. Также в первом раунде завершила выступление Йоханна Конта. Её игра первого круга против Лауры Зигемунд завершилась позже двух часов ночи по мадридскому времени. Немка одержала пятую победу над соперницей из топ-10 с момента старта грунтового сезона.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Мадрид (Испания). Mutua Madrid Open

Призовой фонд: $5 813 577

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 7-14 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Станислас Вавринка (3), Кей Нисикори (4), Милош Раонич (5), Рафаэль Надаль (7) Доминик Тим (8), Марин Чилич (9), Жо-Вильфрид Цонга (10), Карен Хачанов (52), Андрей Кузнецов (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Роджер Федерер (6), Джон Иснер (23), Сэм Куэрри (27), Стив Джонсон (28), Хуан-Мартин дель Потро (34), Паоло Лоренци (37), Виктор Троицки (38).

Действующий победитель: Новак Джокович.

«Мастерс» в Мадриде образовался в 2002 году, получив в наследство лицензию, которая с 1990 года принадлежала Стокгольму (1990-1994), Эссену (1995) и Штутгарту (1996-2001). Он проводился глубокой осенью в зале, но в 2009-м, после реформы календаря, переместился на май и стал разыгрываться на грунтовых открытых кортах комплекса Caja Magica. В 2012 году впервые в истории профессионального мужского и женского тенниса турнир прошёл не на традиционном европейском красном грунте, а на его аналоге синего цвета. Но после множества нареканий со стороны спортсменов к качеству покрытия со следующего розыгрыша корты снова приобрели красный цвет.

Первый финал в истории турнира закончился отказом до старта матча. В 2002-м Иржи Новак не вышел на игру против Андре Агасси. В 2004-м в Испании преуспел Марат Сафин, обыграв в финале Давида Налбандяна.

Сразу три теннисиста становились здесь чемпионами на разных покрытиях, причём Роджер Федерер успел отличился сразу на трёх – в зале, на красном и синем грунтах (2006, 2009, 2012), Рафаэль Надаль завоевал четыре титула (2005, 2010, 2013, 2014), а Энди Маррей – два (2008, 2015).

Доминировавший на грунтовых турнирах в этом сезоне Рафаэль Надаль перенёс свою первую пресс-конференцию из-за ушной инфекции, но надеется благополучно сыграть на домашнем соревновании. Для действующего чемпиона Новака Джоковича это первый турнир после увольнения собственной команды.

Шоковая терапия Джоковича. Новак уволил свою команду
Новак Джокович объявил о расставании со своей командой. Больше с сербом не будет работать Мариан Вайда, который помогал Новаку 11 лет.

Благодаря нескольким отказам в основную сетку прошёл Карен Хачанов. Россиянин попал на Давида Гоффена, которого он обыграл две недели назад в Барселоне. На сей раз их противостояние завершилось в пользу бельгийца. Хотя во втором сете у Карена было три сетбола на тай-брейке. В том числе один — на своей подаче, где он допустил двойную ошибку. Ещё один россиянин, Андрей Кузнецов, прошёл через квалификацию.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Дарья Касаткина Карен Хачанов Мария Шарапова Новак Джокович Рафаэль Надаль Светлана Кузнецова
Новости. Теннис
8 мая 2017, понедельник
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7 мая 2017, воскресенье
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