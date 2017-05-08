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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Эжени Бушар и Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Шарапова проиграла принципиальный матч Бушар. Как это было

Онлайн-трансляция шестого после дисквалификации матча Марии Шараповой с Эжени Бушар в Мадриде и всех связанных с этим событий.
8 мая 2017, понедельник. 20:00. Теннис

Сетка турнира в Мадриде

01:15. На этом мы завершаем нашу трансляцию. До новых встреч.

01:03. Взял второй сет у Цонги Кузнецов. Решающий сет там ещё впереди!

Мадрид 2017. 1-й круг
08 мая 2017 года, понедельник. 23:10 МСК
Андрей
Кузнецов
Жо-Вильфрид
Цонга
6:7 7:6 5:7

00:58. Бушар на вопрос о её словах про то, что Шарапова — обманщица: «Многие игроки разделяют моё мнение просто боятся сказать это на публике».

00:54. Бушар: «Немало игроков желали мне удачи перед этим матчем. Я одержала победу для них.

00:52. Андрей Кузнецов продолжает борьбу против Цонги, хотя скоро уже полночь по мадридскому времени. За этим и другими матчами вы можете следить на нашем онлайн-табло.

00:47. «Если бы меня не беспокоило это поражение, тогда бы я начала волноваться по поводу своей мотивации», — сказала россиянка.

00:45. Шарапова пришла на пресс-конференцию. «Меня не отвлекают всё то, что происходит вокруг матчей». Мария также отметила, что высокий уровень игры Бушар её не удивил.

00:40. 2 часа 51 минуту играли Шарапова и Бушар. Для Марии это самый продолжительный матч с Итогового чемпионата WTA-2014, где она играла против Возняцки дольше трёх часов.

00:35. Фото от Эжени из «Снэпчата».

00:27. Следующий турнир Шараповой (Рим) начнётся на следующей неделе. После этого официально она никуда ещё не получала «уайлд-кард».

00:19. Тем временем у Кузнецова равный матч с Цонгой. Первый сет он проиграл только на тай-брейке.

Мадрид 2017. 1-й круг
08 мая 2017 года, понедельник. 23:10 МСК
Андрей
Кузнецов
Жо-Вильфрид
Цонга
6:7 7:6 5:7

00:15. Итоги матча из нашей текстовой трансляции: Прекрасная битва получилась. Девушки боролись за каждый мяч. Было очень много ударов навылет и просто красивых розыгрышей. И ошибок хватало, но шла такая напряжённая борьба, что эти неточности не так сильно были заметны. Мария могла выиграть, были у неё шансы в третьем сете, особенно обиден гейм при 4:4, когда Шарапова допустила четыре ошибки подряд с 40:15, а затем упустила два брейк-пойнта на приёме. Но в целом матч оказался очень зрелищным и интересным.

Мадрид 2017. 2-й круг
08 мая 2017 года, понедельник. 21:15 МСК
Эжени
Бушар
Мария
Шарапова
7:5 2:6 6:4

00:10. Не сможет существенно поправить своё положение в рейтинге Шарапова после Мадрида. На следующей неделе она выступит в Риме. Ей необходимо выйти там в финал, чтобы точно попасть напрямую на Уимблдон.

00:07. Празднование Бушар и рукопожатие, которое кстати вышло достаточно приличным, несмотря на все предматчевые разговоры со стороны Эжени.

00:04. Итоговая статистика матча:

00:02. На втором матчболе сумела пробить навылет справа Бушар. Обыграла она россиянку.

00:00. Двойной брейк-пойнт был у Марии, но не использовала она его. Затем смогла отыграть матчбол, причём немного нетбол помог!

23:54. Вела на своей подаче Мария, но упустила геймболы. Бушар сделала очередной брейк. Перед подачей на матч она позвала тренера.

23:50. Сумела отыграть брейк россиянка — 4:4.

23:43. В этот раз всё-таки отдала подачу Шарапова. Снова позвала она тренера — 3:4.

23:40. Равная борьба в третьем сете — 3:3. У обеих много шансов и тяжело предсказать, чем это закончится.

23:32. Невероятно! Третий гейм подряд 0:40, но снова нет пока брейка. Отыграла тройной брейк-пойнт Шарапова!

23:30. Маноло Сантана наблюдает за матчем. Напомним, что центральный корт назван его именем в Мадриде.

23:29. Поочерёдно девушки спасли подачи с тройного брейк-пойнта.

23:26. Теперь Бушар отыгралась с 0:40 на своей подаче! Удивительная битва на центральном корте!

23:21. С 0:40 вытащила подачу Шарапова — 2:1. Уже больше двух часов идёт битва. По крайней мере у победительницы этого матча во вторник будет день отдыха.

23:18. Взяла подачу Бушар и заработала тройной брейк-пойнт на приёме, но добавила Шарапова и сумела сравнять счёт на своей подаче.

23:14. Пять геймов кряду выиграла россиянка и борется за шестой.

23:11. Статистика второго сета:

23:07. Ещё один матч начинается в Мадриде. Андрей Кузнецов против Жо-Вилфрида Цонга. За этой встречей вы можете тоже следить в нашей текстовой трансляции.

Мадрид 2017. 1-й круг
08 мая 2017 года, понедельник. 23:10 МСК
Андрей
Кузнецов
Жо-Вильфрид
Цонга
6:7 7:6 5:7

23:04. Шарапова недовольна, что Бушар много времени потратила на туалетный перерыв.

23:01. Итоги сета из нашей текстовой трансляции: Очень хороший уровень показала Мария во второй половине сета. Первая была трудной, у Бушар даже был брейк-пойнт, но затем Шарапова разыгралась, выиграла восемь очков подряд, хотя, конечно, и канадка действовала не лучшим образом — она допустила две двойные подряд при 0:30. Шарапова же играла активно и нанесла немало ударов навылет.

22:58. Не стала затягивать Шарапова и закончила сет красивым ударом справа по линии. Третий матч кряду у Марии получается трёхсетовым.

22:56. В данный момент в паре в Мадриде играет Кузнецова. Россиянка не так давно начала выступать вместе с Кристиной Младенович, которая является одной из ведущих теннисисток в парном разряде. Кристина и Светлана уступили первый сет ещё одной сильной паре — Бертенс / Ларссон.

22:53. В этот раз Мария сумела подтвердить брейк — 5:2! Теперь уже к Бушар вышел тренер. Кстати она работает с Хогстедтом, который ранее сотрудничал с Шараповой.

22:49. Как и в первом сете Шарапова первой повела с брейком. Даже по геймам тот же счёт — именно в шестом гейме россиянка сделала брейк.

22:43. Грёневельд хочет, чтобы Мария была охотником на корте и играла активно. 2-2 счёт во второй партии.

22:38. Взяла свою подачу Мария и снова позвала тренера.

22:33. С января не было результатов у Бушар, но в этом матче она очень мотивирована. На таком уровне она и близко не играла с января.

22:24. Итоги сета из нашей текстовой трансляции: Прекрасный сет получился. Вторая половина прошла в борьбе за каждый мяч. Обе девушки выполняли отличные удары, но Мария ошибалась значительно больше и подача работала не так, как она бы хотела. Эжени со второй попытки смогла подать на сет.

Мадрид 2017. 2-й круг
08 мая 2017 года, понедельник. 21:15 МСК
Эжени
Бушар
Мария
Шарапова
7:5 2:6 6:4

22:21. Отыграла брейк-пойнт Бушар и завершила в свою пользу продолжительный первый сет.

22:17. Теперь Шарапова великолепно пробила справа в движении!

22:15. В очень длинном гейме сумела сделать брейк Бушар. Ещё у неё будет шанс подать на сет.

22:13. Уже 11 минут продолжается гейм на подаче Шараповой. Первый сет уже идёт больше часа.

22:05. Тот самый удар Бушар в десятом гейме.

22:02. Удивительный удар прошёл у Бушар в этом гейме, но это было единственное очко, что она выиграла. Отыграла брейк Мария — 5:5!

21:57. Многовато стало ошибаться Шарапова. Бушар ещё один брейк сделала и будет подавать на сет. Шарапова позвала её тренера.

21:54. Тренер Кербер — Торбен Белц — тоже смотрит этот матч со стадиона.

21:48. В затяжном гейме на подаче Марии Бушар сумела отыграть брейк. Пока очень напряжённый матч.

21:44. Динара Сафина смотрит за встречей Марии. Сафина — первая чемпионка этого турнира.

21:41. Уже известно с кем сыграет победительница этого матча. Анжелика Кербер вышла в третий раунд, отыграв подачу Синяковой на матч. Немка на следующей неделе вернётся на первую строчку. Ей уже гарантирован первый номер посева на «Ролан Гаррос».

21:38. Мария первой сумела сделать брейк. Отличным приёмом она его оформила — 4:2!

21:35. Помимо Шараповой на турнире остаётся ещё одна россиянка — Светлана Кузнецова. Она чуть ранее в этот день выиграла у Элисон Риске, причём пришлось отыгрывать матчбол по ходу игры. Кузнецова может в теории сыграть с Шараповой на стадии четвертьфинала.

Мадрид 2017. 2-й круг
08 мая 2017 года, понедельник. 17:50 МСК
Элисон
Риске
Светлана
Кузнецова
6:2 6:7 2:6

21:32. Тяжёлый гейм на подаче Марии, но отыграла она два брейк-пойнта и удержала подачу — 3:2.

21:22. Мария ведёт 2:1, пока каждая держит свою подачу.

21:09. Подробнее за этой встречей можно следить в нашей текстовой трансляции.

Мадрид 2017. 2-й круг
08 мая 2017 года, понедельник. 21:15 МСК
Эжени
Бушар
Мария
Шарапова
7:5 2:6 6:4

21:08. Девушки уже на корте.

21:00. Совсем скоро начнётся наш матч!

20:54. Вот так выглядит центральный корт за несколько минут до начала матча.

20:51. Мария рассказала, что очень бы хотела сыграть на Уимблдоне. «Я бы очень хотела принять участие в этом турнире. Он очень много значит для меня. Но пока говорить об этом рано. Для меня сейчас все соревнования очень важны. Я получаю игровую практику, отыгрываюсь в сложных ситуациях. Это поможет мне в подготовке к крупным турнирам вне зависимости от того, сыграю я на них или нет».

20:44. Шарапова после игры с Лучич-Барони не стала как-то комментировать слова Бушар.

20:39. Тренировка Марии перед игрой.

20:35. В первом круге Мария одержала непростую победу над Мирьяной Лучич-Барони со счётом 4:6, 6:4, 6:0. Бушар победила Ализе Корне 6:4, 4:6, 6:1.

20:25. Пару недель назад Бушар дала такой комментарий относительно Шараповой. «Я считаю неправильным давать Марии „уайлд кард“, потому что она обманщица, и ни один вид спорта не должен позволять обманщикам возвращаться, потому что это крайне несправедливо по отношению к другим игрокам. Таким образом WTA даёт неправильный посыл детям и молодым игрокам: жульничайте, а мы вас потом примем с распростёртыми объятиями. Это неправильно. Я больше не могу сказать, что восхищаюсь Шараповой, это в прошлом».

20:20. По личным встречам Мария впереди 4-0, два матча прошли на грунте — оба на «Ролан Гаррос».

20:10. Все матчи на центральном корте завершились, так что игра Шараповой и Бушар должна начаться вовремя.

20:05. Предлагаем вам ознакомиться с анонсом турнира.

Мадридская погоня за Уимблдоном для Шараповой
В Мадриде стартовал крупный турнир, на котором Мария Шарапова имеет шанс пополнить очковую копилку и квалифицироваться на Уимблдон.

20:00. 8 мая в 21:00 мск Мария Шарапова проведёт свой шестой матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Встреча турнира в Мадриде с Эжени Бушар пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о матче россиянки и канадки и о событиях вокруг игры. Следите за всеми событиями начиная с 13:00.

Текстовая трансляция.

Мадрид 2017. 2-й круг
08 мая 2017 года, понедельник. 21:15 МСК
Эжени
Бушар
Мария
Шарапова
7:5 2:6 6:4
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 8
Теги
Мария Шарапова Эжени Бушар
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00:59 Агасси может стать новым тренером Джоковича
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21:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Бушар — Шарапова в Мадриде
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19:45 Феррер вышел во 2-й круг «Мастерса» в Мадриде, обыграв Кукушкина
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