Драма и триллер в одном флаконе. Как Шарапова проиграла Бушар

Шоу с прелюдией

Матчи Марии Шараповой — это не только теннис. За время её отсутствия в туре мнение по поводу Марии высказали почти все ведущие игроки. Многие из них достаточно жёстко прошлись по россиянке. Но наиболее красноречивой оказалась Эжени Бушар — соперница Марии по второму кругу турнира в Мадриде. Интересно, что канадка выступила с заявлением буквально за день до возвращения Шараповой в теннис. Если некоторые пытались как-то смягчить свою позицию, то Бушар высказалась очень ясно. По её мнению, Мария — обманщица, а такие люди не должны вновь выходить на корт. Разумеется, всё это только увеличивало интерес к предстоящей игре. Для кого-то матч Шарапова — Бушар — шоу и драма. Не так важно, как у Марии идёт подача или насколько глубоко бьёт канадка. Куда интереснее, как девушки будут смотреть друг на друга, как они будут обходить друг друга около судейской вышки при смене сторон, наконец, как пройдёт рукопожатие после матча.

Известно, что Эжени очень уважительно относилась к Марии. Так, маленькая канадская девочка более 10 лет назад сфотографировалась с Шараповой. Четыре раза они встречались на корте, и все игры проходили без каких-либо эксцессов. Девушки мило улыбались по окончании встречи и пожимали друг другу руки. Но дисквалификация россиянки из-за применения мельдония поменяла отношение Бушар. Канадка считает, что многие девушки имеют такую же точку зрения, как и она, но просто боятся заявить об этом вслух. Как бы то ни было, среди болельщиков тенниса достаточно мало тех, кто относится к Эжени равнодушно: одни аплодируют её смелости и поддерживают, другие, мягко говоря, не очень любят. Вообще, Бушар в этом сезоне пока больше прославилась благодаря околотеннисным делам. Сначала она проиграла незнакомцу спор и пошла с ним на свидание, а затем в резкой форме высказалась о Шараповой.

Нервный первый сет

На корте же у Эжени было не так много успехов. С января по апрель она проиграла пять матчей подряд и решила выступить на турнире ITF во Флориде, но и там уступила в третьем матче. Среди обидчиц канадки в этом сезоне были Эшли Барти, Айла Томлянович, Сара Соррибес-Тормо, Яна Чепелова и другие не самые известные теннисистки. Когда появилась сетка турнира в Мадриде, многие предвкушали матч Бушар и Шараповой, но не было уверенности, что эта игра состоится. Россиянка не без труда обыграла Мирьяну Лучич-Барони, а канадка, тоже в трёх сетах, прошла Ализе Корне. Таким образом, в 20:00 по местному времени девушки вышли на корт.

Отметим, что параллельно шёл другой женский матч, и именно он транслировался по международному каналу (world feed). По этой причине зрители некоторых стран, в том числе и России, не смогли посмотреть игру Шараповой и Бушар с начала. А посмотреть было на что. Девушки сразу начали в высоком темпе и наносили сильные удары с задней линии. До пятого гейма зацепок на приёме ни у кого не было. А при 2:2 Мария неудачно сыграла на своей подаче, допустила две двойные, но всё же выиграла гейм, а затем тут же взяла и чужой. Однако в этот момент в игре Марии наступил спад. Она проиграла три гейма кряду и позволила Бушар повести — 5:4. Подать на сет не получилось, но Эжени тут же сделала ещё один брейк. Гейм, продолжавшийся 11 минут, вышел очень драматичным. Прекрасные удары со стороны обеих девушек перемежались с грубыми ошибками, но все понимали важность момента.

Шарапова: Я определённо думала, что должна была брать первый сет. Но у меня случился спад, когда я вела с брейком. Я была довольна тем, как изменила ситуацию во второй партии. Я прибавила и заиграла агрессивнее на задней линии. В третьем сете почувствовала, что всё идёт по такому же сценарию: я создаю возможности, брейк-пойнты, но не реализовываю их

Мария не воспользовалась своими шансами

У Шараповой был брейк-пойнт, чтобы перевести сет в тай-брейк, но Бушар всё же взяла партию благодаря отличной подаче. В концовке сета почти все ключевые мячи в равных концовках доставались именно канадке. Мария играла активнее и как больше выигрывала сама, так и чаще ошибалась. Периодически ей удавались очень красивые низкие удары навылет справа кроссом, слева по линии и неберущиеся приёмы. Однако сет достался Эжени, и Марии надо было попробовать что-то иное. Свен Грёнефельд, несколько раз выходивший к россиянке, просил её не так рисковать на подаче и не пытаться попасть в линии, а больше сосредоточиться на том, чтобы мяч летел в определённую зону. В пятом гейме второго сета Шарапова впервые взяла свою подачу «под ноль». Вообще, со счёта 2:2 россиянка полностью доминировала: она выиграла четыре гейма кряду и отдала в сумме всего три очка.

Шарапова удачно начала и третий сет, а во втором гейме имела брейк-пойнт. Реализовать его не удалось, а затем уже Мария столкнулась с трудностями — ей пришлось отыгрывать тройной брейк-пойнт. Она неудачно провела начало гейма, а апофеозом стал неточный укороченный, после которого мяч даже не долетел до сетки. В трёх геймах подряд принимающая теннисистка получала тройной брейк-пойнт, но Бушар упустила восемь брейк-пойнтов, а Мария — три. При счёте 3:3 у Эжени снова появился отличный шанс, и на сей раз она им воспользовалась. Шарапова тут же отыгралась, но в девятом гейме наступил ключевой момент. Россиянка вела — 40:15 и могла выйти вперёд, однако допустила четыре ошибки подряд. Все в атаке, в некоторых случаях неточности были минимальные, но, так или иначе, Бушар вышла подавать на матч. Она немного зажалась и дала Марии шанс — двойной брейк-пойнт. Россиянка воспользоваться этим не сумела. Со счётом 7:5, 2:6, 6:4 Эжени впервые в карьере обыграла Шарапову. Отметим, россиянка спокойно пожала сопернице руку и, как на пресс-конференции заметила канадка, похвалила её за хороший матч.

Какие выводы можно сделать? 0 эйсов и 9 двойных — это, конечно, не та статистика, которая может порадовать болельщиков Марии. При этом на первой подаче Шарапова играла вполне неплохо, но в целом этот элемент её подводил. 49 невынужденных ошибок — тоже много, а ударов навылет оказалось 44. Нельзя сказать, что Мария провела откровенно плохой матч. Бушар порой действовала просто великолепно, особенно во второй половине первого сета, да и Шарапова периодически демонстрировала теннис высокого уровня. Вообще, игра смотрелась. Однако дальше прошла именно канадка, которая на пресс-конференции не стала отказываться от своих слов по поводу Марии. Россиянке же теперь надо готовиться к новому крупному грунтовому турниру — на следующей неделе ведущие теннисистки соберутся в Риме.