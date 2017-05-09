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175 лет назад 2016
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Анжелика Кербер будет посеяна на «Ролан Гаррос» под первым номером
Фото: Reuters
Текст: Дмитрий Шахов

Кербер гарантировала первый номер посева на «Ролан Гаррос»

О слабых показателях лидера гонки WTA, последней неделе Серены Уильямс на вершине и многом другом – в рубрике «Табель о рангах».
9 мая 2017, вторник. 13:00. Теннис

Эра непредсказуемости

В 2017 году теннис пока богат на неожиданности. Какие-то из них уже переросли в определённые закономерности вроде спада Джоковича. Да и вообще, у мужчин всё-таки есть тенденции – Федерер доминировал на харде, а Надаль побеждает на грунте. В WTA всё намного сложнее и запутаннее. С беременностью Серены тур погружается в эру непредсказуемости. И именно сейчас как никогда велика вероятность получить неожиданную победительницу на ближайших турнирах «Большого шлема».

Пока в женском теннисе в 2017-м никто не доминирует. А даже те, кто идут на вершине чемпионской гонки (Плишкова, Конта, Возняцки), не слишком комфортно чувствует себя на грунте. Каролина Плишкова, лидирующая в чемпионской гонке, на грунте дважды проиграла во втором круге и ещё один раз — в первом. В Мадриде её во втором раунде остановила Анастасия Севастова.

В начале мая Плишкова имела больше всех очков за этот сезон – 2252. Сразу пять теннисисток отстают от неё меньше чем на 350 баллов. С одной стороны, это говорит об удивительной плотности в верхней группе, с другой – об отсутствии явного лидера. 2252 очка по прошествии более трети сезона – очень мало. Можете сравнить с показателями других сезонов, начиная с 2009 года, когда стала использоваться текущая система рейтинга.

Сумма баллов лидеров чемпионской гонки на начало мая

2017 Кар. Плишкова – 2252 очка.
2016 Кербер – 3416.
2015 С. Уильямс – 3390.
2014 Ли На – 3425
2013 Шарапова – 3465.
2012 Азаренко – 4940.
2011 Возняцки – 4051.
2010 Энен – 2570.
2009 Серена – 3451.

То есть ближе всего к текущим показателям WTA был в 2010-м. Там, кстати, Серена Уильямс тоже выиграла Открытый чемпионат Австралии, а потом не играла из-за травм. А лидером гонки была Жюстин Энен, которая вернулась в теннис в том году. К концу того сезона на первое место вышла Каролина Возняцки. И датчанка как раз лидировала в гонке на старте мая в 2011-м, причём с весьма приличной суммой баллов.

Но самые впечатляющие показатели были у Азаренко в 2012-м. Виктория победила на Открытом чемпионате Австралии, Индиан-Уэллс и в Дохе, а также была в финале Штутгарта. Такой старт помог ей удержать первое место по итогам года, даже когда Серена в концовке набрала приличный ход.

В 2017-м же пока никто не может взять на себя роль явного лидера. Кому-то подобная неразбериха и непредсказуемость может быть по душе, особенно если учитывать, что в последнее время в теннисе было достаточно доминирующих атлетов. Можно ли по этим данным судить о падении общего уровня тура? В какой-то степени. И всё же стоит немного подождать, потому что сейчас начала возвращение Мария Шарапова, а вскоре на корте появится Виктория Азаренко. К тому же не исключено, что Плишкова снова выйдет на пик, как только WTA завершит грунтовую часть сезона.

WTA. Свитолина вернулась в десятку

В рейтинге WTA много перемещений, но связаны они не с турнирами в Рабате и Праге, а с тем, что на той неделе вычли очки за Мадрид-2016. 1000 баллов потеряла Симона Халеп и опустилась на восьмую позицию. Йоханна Конта улучшила личный рекорд в рейтинге до шестого места, а ещё больше выиграла Гарбинье Мугуруса, которая стала четвёртой в мире. И это при том что текущий сезон испанка проводит достаточно скромно.

Потеряла место в топ-10 Мэдисон Кис. Каролина Возняцки пока упустила шанс войти в десятку, потерпев раннее поражение в Праге. Так что в топ-10 поднялась Элина Свитолина, которая уже была в десятке ранее в этом году. Правда уже известно, что через неделю Элина покинет топ-10, а Возняцки займёт её место.

Кики Бертенс впервые стала 19-й ракеткой мира. Правда, удержаться на текущих позициях ей будет непросто, ведь в ближайшие недели у неё сгорят почти две трети очков, в том числе полуфинал на «Ролан Гаррос».

Анастасия Павлюченкова после победы в Рабате осталась на 16-м месте, так как слишком большие разрывы в её отрезке рейтинга, зато она уже девятая в чемпионской гонке. А с учётом наличия в топ-8 Серены Уильямс, для которой сезон уже закончен, россиянка пока что находится на позиции, которая даёт право сыграть в Сингапуре.

Павлюченкова поставила титулы на поток
Россиянка Анастасия Павлюченкова завоевала второй титул подряд. В Рабате она в финале победила итальянку Франческу Скьявоне.

Отметим, что в топ-50 теперь входят обе Плишковы. Кристина в Праге дошла до финала, где уступила только Моне Бартель. Немка начинала турнир в квалификации, успех на чешском соревновании позволил ей подняться с 82-го места на 56-е. Отметим и рывок Франчески Скьявоне, которая после финала в Рабате с 100-й строчки добралась до 77-й. То есть на Уимблдон она должна попасть в основную сетку без проблем. Поднялась немного и другая итальянка – Сара Эррани. Она вернулась в сотню — на 90-е место.

Топ-10 рейтинг-листа WTA на 1 мая:

1 (=). Серена Уильямс (США) — 7010 очков.
2 (=). Анжелика Кербер (Германия) – 6945.
3 (=). Каролина Плишкова (Чехия) — 5946.
4 (+2). Гарбинье Мугуруса (Испания) — 4627.
5 (=). Доминика Цибулкова (Словакия) — 4475.
6 (+1). Йоханна Конта (Великобритания) – 4425.
7 (+1). Агнешка Радваньска (Польша) — 4255.
8 (-4). Симона Халеп (Румыния) — 4206.
9 (=). Светлана Кузнецова (Россия) – 4060.
10 (+2). Элина Свитолина (Украина) — 3955.

АТР. Чилич обошёл Нисикори

В АТР потери очков за Мадрид-2016 сильно рейтинг не потрясли. Новак Джокович всё ближе к тому, чтобы оборонять своё второе место. Единственным изменением в десятке стал подъём Марина Чилича на седьмое место после выигранного титула в Стамбуле. Хорват оттеснил Кея Нисикори на восьмую позицию.

Люка Пуи впервые стал 13-м, а Рамос-Виньолас улучшил свой рекорд до 17-й строчки. В Мюнхене титул выиграл Александр Зверев. Молодой теннисист в финале обыграл Гидо Пелью, который рванул с 158-го места на 109-е.

Топ-10 рейтинг-листа ATP на 8 мая:

1 (=). Энди Маррей (Великобритания) — 11270 очков.
2 (=). Новак Джокович (Сербия) — 7085.
3 (=). Стэн Вавринка (Швейцария) — 5685.
4 (=). Роджер Федерер (Швейцария) — 5125.
5 (=). Рафаэль Надаль (Испания) — 4375.
6 (=). Милош Раонич (Канада) – 4135.
7 (+1). Марин Чилич (Хорватия) — 3735.
8 (-1). Кей Нисикори (Япония) — 3650.
9 (=). Доминик Тим (Австрия) — 3615.
10 (=). Давид Гоффен (Бельгия) – 3055.

Расклады грядущей недели

15 мая Серена Уильямс освободит первую строчку. В третий раз первой ракеткой мира станет Анжелика Кербер. У немки даже будет небольшой запас, так что ей гарантирован первый номер посева на «Ролан Гаррос». Все эти перестановки связаны с вычетом очков за турнир в Риме-2016.

Финал потеряет Мэдисон Кис, при этом она всё равно останется на том же месте, так как очень большие разрывы в середине второго десятка. У Мугурусы сгорит полуфинал, а в Мадриде она уже проиграла, поэтому она выпадет из топ-5. Её место может занять Конта, хотя она тоже рано покинула Мадрид. Но, в теории, в борьбу могут вмешаться Халеп и Кузнецова.

У мужчин, опять же, финал и титул теряют Маррей и Джокович. Новак, в теории, может даже уступить второе место, если рано вылетит, а титул достанется Вавринке. Давид Гоффен будет оборонять своё место в топ-10. Совсем рядом находятся Димитров и Цонга. Кроме того, Рафаэль Надаль может стать лидером чемпионской гонки, если дойдёт в Мадриде до полуфинала. Правда, пока испанец мучается с ушной инфекцией.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анжелика Кербер Каролина Возняцки Каролина Плишкова Новак Джокович Рафаэль Надаль Серена Уильямс Элина Свитолина
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