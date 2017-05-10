Общение Шараповой и Димитрова и дурачество Федерера

На этой неделе ведущие теннисисты мира собрались в Мадриде, где проходит крупный объединённый турнир. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят свободное время.
Мария Шарапова в Мадриде одержала одну победу. В стартовом раунде она обыграла Мирьяну Лучич-Барони, а затем в очень упорном матче уступила Эжени Бушар.
Полёт Бушар после реализованного матчбола.
До старта турнира в Мадриде состоялось выставочное соревнование TieBreak Tens. Мария Шарапова в ожидании своего матча сидела рядом со своим бывшим бойфрендом Григором Димитровым.
Серена Уильямс готовится стать мамой. Правда, на этой фотографии и не скажешь, что американка беременна уже около пяти месяцев.
Серена и Винус, но не такие, какими вы их знаете. С бутылочкой молока улыбается старшая сестра Уильямс.
Ещё Серена побывала в «Диснейленде» и опробовала новый аттракцион.
Виктория Азаренко уже стала мамой. В Минске она наслаждается прогулкой с сыном Лео.
Роджер Федерер обладает отличным чувством юмора. Делая фотографии для официального документа, он корчил рожи, а система отвечала, что такие снимки недопустимы, и предлагала сделать новую фотографию.
Новак Джокович вместе со своим братом сыграл в паддл-теннис. Это разновидность тенниса, в которой играют ракетками с жёсткой поверхностью без струн, а подача выполняется снизу.
Дарья Касаткина сфотографировалась с футболистом «Барселоны» Жераром Пике.
Дарья, как и Светлана Кузнецова, находится в Мадриде. Светлана показала, как выглядит столица Испании вечером.
А Анна Чакветадзе приехала в Эдинбург. Россиянка поделилась красотами Шотландии.
Привет от Аны Иванович из Чикаго.
От Анны и Аны к Анастасии. Павлюченкова после победы на турнире в Рабате прыгнула в бассейн.