Общение Шараповой и Димитрова и дурачество Федерера

Шарапова хорошо провела время с Димитровым, Федерер корчит рожи, Касаткина встретилась с Пике и другие фотографии из соцсетей.

Драма и триллер в одном флаконе. Как Шарапова проиграла Бушар Мария Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде. В очень упорном матче она уступила принципиальной сопернице — Эжени Бушар.

На этой неделе ведущие теннисисты мира собрались в Мадриде, где проходит крупный объединённый турнир. Посмотрим и почитаем социальные сети игроков, чтобы узнать, как они проводят свободное время.

Мария Шарапова в Мадриде одержала одну победу. В стартовом раунде она обыграла Мирьяну Лучич-Барони, а затем в очень упорном матче уступила Эжени Бушар.

Полёт Бушар после реализованного матчбола.

Шарапова проиграла принципиальный матч Бушар. Как это было Онлайн-трансляция шестого после дисквалификации матча Марии Шараповой с Эжени Бушар в Мадриде и всех связанных с этим событий.

До старта турнира в Мадриде состоялось выставочное соревнование TieBreak Tens. Мария Шарапова в ожидании своего матча сидела рядом со своим бывшим бойфрендом Григором Димитровым.

Серена Уильямс готовится стать мамой. Правда, на этой фотографии и не скажешь, что американка беременна уже около пяти месяцев.

Серена и Винус, но не такие, какими вы их знаете. С бутылочкой молока улыбается старшая сестра Уильямс.

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Виктория Азаренко уже стала мамой. В Минске она наслаждается прогулкой с сыном Лео.

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От Анны и Аны к Анастасии. Павлюченкова после победы на турнире в Рабате прыгнула в бассейн.