Огонь в глазах. Бушар выбила Кербер и сыграет с Кузнецовой

Всего за несколько дней турнир в Мадриде успел набрать крейсерский ход, подарив болельщикам несколько ярких теннисных и околотеннисных событий. После вылета Марии Шараповой особое внимание было приковано к Эжени Бушар, а в мужской сетке свои дебютные матчи провели лидеры посева – Энди Маррей, Новак Джокович и Рафаэль Надаль.

Травма Кербер и запал Кузнецовой

Страсти в женском турнире после одного из самых ярких матчей года поутихли, но борьба за титул с каждым новым вылетом сеяных теннисисток представляется всё непредсказуемее и интереснее. После победы Бушар над Шараповой многие ожидали от канадки спада уже в следующем матче, и Анжелика Кербер выходила на корт в ранге фаворита, но у Эжени снова горели глаза.

Драма и триллер в одном флаконе. Как Шарапова проиграла Бушар Мария Шарапова не смогла выйти в третий круг турнира в Мадриде. В очень упорном матче она уступила принципиальной сопернице — Эжени Бушар.

В первом сете девушки сделали семь брейков на двоих, хотя всего провели в партии девять геймов. По игре, однако, преимущество канадки было велико – она играла гораздо активнее и лучше справлялась с сильным ветром. Выиграв первый сет, всего за 15 минут Бушар довела счёт второго до разгромного – 5:0. В последнем гейме Анжелика почувствовала боль в левом подколенном сухожилии и была вынуждена сняться, а Бушар вышла в свой первый четвертьфинал на турнирах серии Premier Mandatory.

Соперница Эжени определилась чуть ранее. Мечтам российских болельщиков о четвертьфинале Мария Шарапова-Светлана Кузнецова было не суждено сбыться, но Светлана сделала всё, чтобы добраться до этой стадии. Во втором круге она отыграла подачу на матч и матчбол у Элисон Риске, а в третьем ей предстояло сразиться с китаянкой Ван Цян. Матч получился не самым простым, но преимущество Светланы по уровню игры было довольно заметно. В обеих партиях россиянка отыгрывала брейки, отданные при счёте 2:2, а потом прибавляла в концовках, в целом сыграв активнее и чище соперницы.

Счёт личных встреч между Кузнецовой и Бушар 2-0 в пользу россиянки, но лёгкой прогулки точно не получится ни у одной из девушек.

Крах фаворитов в нижней части сетки

Турнир в Мадриде ярко высветил одну из главных проблем WTA – в туре на данный момент напрочь отсутствуют лидеры. Уже к моменту поражения Кербер вылетела лидер чемпионской Гонки Каролина Плишкова, а в целом до 1/8 финала добрались только пять сеяных. Особенно интересно посмотреть на состав получившихся четвертьфиналов.

Наверху с Кузнецовой и Бушар за выход в финал поспорят Кристина Младенович и Сорана Кырстя. И если далёкий проход француженки предсказать было возможно, то Сорана пока творит мини-сенсацию. Безусловно, Кырсте в какой-то мере повезло с сеткой, но в первом круге она нокаутировала Анастасию Павлюченкову, находившуюся на пике формы, и открыла себе турнирный путь своими же усилиями.

Нижняя часть сетки и вовсе стала кошмаром для фавориток. Вслед заГарбинье Мугурусой, Каролиной Плишковой и Йоханной Контой во втором круге ракетку сложила Каролина Возняцки. Единственной представительницей топ-10, удержавшей реноме, стала Симона Халеп, которая в 1/4 сыграет с Коко Вандевеге. В самом низу сетки ещё более любопытная пара – Анастасия Севастова поборется с Кики Бертенс.

Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания. WTA Premier Mandatory. Грунт (открытые корты). 2-й круг.



Эжени Бушар (Канада, LD) — Мария Шарапова (Россия, WC) — 7:5, 2:6, 6:4.

Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания, 10) — 6:4, 2:6, 6:2.

Осеан Доден (Франция, Q) — Доминика Цибулкова (Словакия, 4) — 6:2, 6:4.



3-й круг.



Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Ван Цян (Китай, Q) — 6:4, 7:5.

Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 16) — 6:4, 4:6, 6:4.

Эжени Бушар (Канада, LD) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:3, 5:0 Rt. Эжени Бушар (Канада, LD) — Мария Шарапова (Россия, WC) — 7:5, 2:6, 6:4.Карла Суарес-Наварро (Испания) — Каролина Возняцки (Дания, 10) — 6:4, 2:6, 6:2.Осеан Доден (Франция, Q) — Доминика Цибулкова (Словакия, 4) — 6:2, 6:4.Светлана Кузнецова (Россия, 8) — Ван Цян (Китай, Q) — 6:4, 7:5.Симона Халеп (Румыния, 3) — Саманта Стосур (Австралия, 16) — 6:4, 4:6, 6:4.Эжени Бушар (Канада, LD) — Анжелика Кербер (Германия, 1) — 6:3, 5:0 Rt.

Джокович без команды, но со старыми проблемами

Мужской турнир набирал ход медленнее, но результаты первых кругов от этого не стали менее интересными. В стартовом раунде Мадрид проявил гостеприимство к сеяным теннисистам, и поэтому такой волны неожиданных результатов, как у девушек, здесь не получилось. От злодейки-судьбы пострадали только двое французов – Гаэль Монфис и Люка Пуи. Россиянин Андрей Кузнецов, прошедший сквозь сито квалификации, почти три часа на равных боролся с Жо-Вилфридом Цонгой, превзошёл его по количеству виннеров, сделал меньше невынужденных ошибок, но всё-таки не сдюжил в самый ответственный момент – на последнем брейк-пойнте.

Куда напряжённее для фаворитов вышли матчи второго круга. Первым из топ-4 на корты Caja Magica вышел Энди Маррей и довольно уверенно победил Мариуша Копила. Британец показал неплохой уровень игры, но при этом отметил, что ему есть куда расти – Маррею не понравилась собственная подача. Мариуш же запомнился зрителям курьёзным моментом – после исполнения им одного из смэшей, мяч высоко отскочил от корта и попал прямо в Маноло Сантану, сидевшего в VIP-боксе на стадионе имени… Маноло Сантаны.

Новак Джокович приехал в Испанию без своей постоянной команды, которую распустил за несколько дней до начала турнира. Такая «перезагрузка», по словам серба, может помочь ему побороть все игровые проблемы, но первый матч в Мадриде заставил усомниться в этих предположениях. Первую партию против Николаса Альмагро Джокович провёл на неплохом уровне, хотя и с двойными ошибками отдал стартовый гейм. Выиграв после этого шесть геймов кряду, Новак позволил сопернику вернуться в игру, а в концовке второй партии просел сам.

Шоковая терапия Джоковича. Новак уволил свою команду Новак Джокович объявил о расставании со своей командой. Больше с сербом не будет работать Мариан Вайда, который помогал Новаку 11 лет.

Всего через 10 минут после начала решающего сета на табло горел счёт 3:0 в пользу Альмагро. Джокович постарался сыграть надёжнее, и это стало приносить плоды. Николас слишком хотел победить, а потом суетился и допускал грубейшие ошибки. Довольно скоро Новак не только сравнял счёт, но и качнул ход игры в свою сторону. Дожав соперника в концовке, серб одержал неоднозначную победу, оставляющую много вопросов, и вышел на Фелисьяно Лопеса.

Волевой характер Надаля и самые интересные матчи

Ещё сложнее пришлось Рафаэлю Надалю. Он встречался с Фабио Фоньини, который пусть и уступал по личным встречам 3-8, но частенько создавал испанцу немало проблем. Уже в стартовом сете Фабио сделал первый брейк, который, впрочем, не удержал. С брейком он вёл и во второй раз, причём при счёте 5:3 на приёме у него был сетбол. Но, не реализовав свои шансы, Фоньини довёл игру до тай-брейка, где расстрелял все мячи по аутам и сеткам. Надаль по-прежнему находился не в своей тарелке и допускал непростительное количество ошибок.

Это сыграло на руку итальянцу во втором сете. Он снова первым сделал брейк и на этот раз сумел удержать его до конца. Надаль очень бледно выглядел в решающих розыгрышах: не мог принять на брейк-пойнтах, упускал шансы на приёме, а свою подачу уступил, во многом, на собственных ошибках. Тем не менее Рафаэль взял себя в руки и сумел поднять уровень игры в решающем сете.

Теперь уже ему дался первый брейк, и он, казалось, уверенно вёл дело к победе. Но иного мнения был Фоньини, раненым зверем вцепившись в последнюю возможность в девятом гейме. Надаль на пару минут потерял концентрацию, допустил несколько грубейших ошибок и позволил сопернику сделать обратный гейм. Карты были вскрыты, терять было нечего ни тому, ни другому. И тут Фоньини решил, что пришла его очередь делать подарки. Отыграв матчбол двумя великолепными розыгрышами, итальянец тут же допустил двойную ошибку при счёте «больше», а потом с треском провалил оставшиеся очки. За 2 часа и 58 минут Надаль оформил тяжелейшую стартовую победу, но уже в третьем круге его ждёт мотивированный Ник Кирьос.

Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания. ATP-1000. Грунт (открытые корты). 2-й круг.



Энди Маррей (Великобритания, 1) — Мариуш Копил (Румыния, WC) — 6:4, 6:3.

Новак Джокович (Сербия, 2) — Николас Альмагро (Испания, WC) — 6:1, 4:6, 7:5.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:6, 3:6, 6:4.

Бенуа Пэр (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — 7:5, 4:6, 6:2.

Александр Зверев (Германия) — Марин Чилич (Хорватия, 7) — 6:7, 6:3, 6:4.

Кей Нисикори (Япония, 6) — Диего Шварцман (Аргентина) — 1:6, 6:0, 6:4. Энди Маррей (Великобритания, 1) — Мариуш Копил (Румыния, WC) — 6:4, 6:3.Новак Джокович (Сербия, 2) — Николас Альмагро (Испания, WC) — 6:1, 4:6, 7:5.Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Фабио Фоньини (Италия) — 7:6, 3:6, 6:4.Бенуа Пэр (Франция) — Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — 7:5, 4:6, 6:2.Александр Зверев (Германия) — Марин Чилич (Хорватия, 7) — 6:7, 6:3, 6:4.Кей Нисикори (Япония, 6) — Диего Шварцман (Аргентина) — 1:6, 6:0, 6:4.

Из других интересных результатов стоит отметить вылет третьего сеяного Стэна Вавринки от своего приятеля Бенуа Пэра. Одной из самых интересных встреч третьего круга станет матч между Григором Димитровым и Домиником Тимом, не проигравшими пока ни сета. Ярким получается турнирный путь Борны Чорича, который проиграл в квалификации, но попал в основную сетки в качестве лаки-лузера. Хорват после этого не проиграл и сета Мише Звереву и Пьер-Югу Эрберу и за выход в четвертьфинал поспорит теперь с Энди Марреем.

Уже в четверг в Мадриде определятся полуфиналистки турнира, а в мужской сетке сложатся четвертьфиналы.