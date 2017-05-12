Провал первых ракеток мира. Что происходит с Марреем и Кербер

Первые, но без результатов

Первым быть непросто. За два дня на крупном турнире в Мадриде сначала проиграла первая сеяная Анжелика Кербер, а затем и первый номер мирового рейтинга у мужчин Энди Маррей. В данный момент верхнюю строчку в WTA занимает Серена Уильямс, которая ожидает рождения ребёнка и в текущем сезоне на корт уже не вернётся. В ближайший понедельник первой снова станет Кербер. Оба лидера мирового рейтинга проводят неудачный сезон. Кербер в 2017 году выиграла 19 матчей из 30, то есть в среднем она проигрывает в каждой третьей встрече.

Трижды Анжелика уступала в первом круге, но были и успешные выступления. Например, полуфинал в Дубае или финал в Монтеррее, где она проиграла Анастасии Павлюченковой. В Мадриде же после уверенной победы над Тимей Бабош немка не без труда прошла Катерину Синякову, хотя уступала в третьем сете 3:5. В третьем круге она играла с Эжени Бушар. Канадка в предыдущем раунде показала блестящий теннис с Марией Шараповой, но при этом один матч не может перечеркнуть то, что за пару недель до того Бушар проигралаАйле Томлянович, Яне Чепеловой, Саре Соррибес-Тормо и другим теннисисткам средней руки.

Однако Бушар действительно подошла к турниру в Мадриде в хорошей форме. Вслед за Шараповой она победила и Кербер. Матч проходил в непростых погодных условиях, дул сильный ветер, и поначалу обе девушки не могли найти свой игровой ритм. Кербер по сути так и не вошла в матч. Она ни разу не смогла выиграть свою подачу. Бушар играла активно, наносила удары в высокой точке, очень хорошо принимала и выиграла первый сет 6:4, а во втором уже полностью владела инициативой — 5:0. В этот момент немка приняла решение сняться.

Её беспокоило подколенное сухожилие. Менеджер теннисистки Алёша Трон рассказал, что это мышечная проблема, и, скорее всего, серьёзную травму Анжелика не получила. Тем не менее турнир в Риме под вопросом, потому что Кербер не хочет рисковать перед «Ролан Гаррос». Конечно, пожелаем Анжелике скорейшего восстановления. Несмотря на то что в этом сезоне игра у неё не идёт, она всё равно остаётся сильной теннисисткой, которая даже в такой форме способна на высокий результат, но титулов она не завоёвывала уже давно — с прошлогоднего US Open.

Маррей не может найти свой теннис

У Энди Маррея на счету титул в Дубае, но первый номер мирового рейтинга всё равно выступает в этом сезоне не так, как хотел бы. Прежде всего это касается главных турниров. Ни в Австралии, ни на одном из «Мастерсов» он не дошёл даже до четвертьфинала. В Мадриде британец стартовал с неплохой победы над Мариушем Копилом, а далее встречался с Борной Чоричем. Начало прошло на равных, но затем Маррей стал много ошибаться. По сути выйти на свой уровень ему не удалось, хотя Чорич не ставил перед ним каких-то неразрешимых задач. Британец провёл крайне неудачный матч и уступил со счётом 3:6, 3:6.

Любопытно, что Чорич стал первым в истории лаки-лузером, который дошёл до четвертьфинала в Мадриде. После игры хорват рассказал о своей тактике: «Очевидно, что Энди не играл очень хорошо. Поэтому я старался давать ему играть. Я не менял своей тактики. Я играл очень скучно, просто перекидывал мяч и ждал его ошибки». Таким образом, на грунте у Маррея пока мало что получается. До Мадрида он проиграл в третьем круге в Монте-Карло и в полуфинале в Барселоне. «Я думаю, что сегодняшний матч должен заставить меня задуматься. Не всегда худшее — это сам факт проигрыша. Иногда важнее то, как именно ты проиграл, это может настораживать и расстраивать больше», — заявил Энди.

Долгое время уверенным лидером мужского тенниса был Роджер Федерер, затем его место занял Новак Джокович. У женщин пару лет огромный перевес над всеми имела Серена Уильямс. Мы привыкли, что первые ракетки мира — это грозная сила. Сейчас же и у женщин, и у мужчин железобетонных лидеров нет. Да, Кербер и Маррей в целом играют лучше остальных, но и они проигрывают и порой на ранних стадиях. Это совершенно не означает, что немка и британец не заслуживают находиться на первом месте.

Застой или новые времена

Есть рейтинг, есть объективные критерии, и именно на их основании Анжелика и Энди находятся на вершине. Просто у них нет такого превосходства над всеми остальными, какое было у вышеперечисленных теннисистов. Хорошо или плохо это для тенниса? С точки зрения интриги безусловно хорошо, ведь на каждом турнире на победу претендуют несколько игроков. С другой стороны, уверенный лидер устанавливает новую планку и заставляет тянуться за собой других. Джокович и Надаль тянулись за Федерером и смогли его обогнать, затем это же сделал и Маррей.

Теннисисты стали усерднее работать и тренироваться, а зрители получили игру ещё более высокого уровня. Пока нельзя сказать, что Маррей и Кербер подняли теннис на новую вершину, но британцу по силам доминировать, он доказал это, например, в прошлом сезоне. Вторую половину он провёл просто идеально. Кербер же не превосходит всех остальных наголову, но это лишь означает, что мы можем получить увлекательную борьбу за первую строчку между ней, Каролиной Плишковой и некоторыми другими теннисистками.

Не будем забывать, что только что вернулась Мария Шарапова, а Виктория Азаренко и Петра Квитова пока не выступают, но и у них большие планы. Конечно же, это касается и Серены Уильямс, которая собирается вернуться в следующем сезоне. Кто-то может назвать текущий период в WTA и ATP застоем. Можно сказать и иначе: времена тотального превосходства одного игрока над всеми остальными закончились, теперь наступает ожесточённая борьба за трон между теннисистами с примерно равными возможностями.