Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Энди Маррей
Текст: Илья Рывлин

Провал первых ракеток мира. Что происходит с Марреем и Кербер

Маррей и Кербер — лучшие теннисисты мира, но при этом уже стали забывать вкус побед. Отсутствие полноценных лидеров — это хорошо или плохо?
12 мая 2017, пятница. 12:05. Теннис

Первые, но без результатов

Первым быть непросто. За два дня на крупном турнире в Мадриде сначала проиграла первая сеяная Анжелика Кербер, а затем и первый номер мирового рейтинга у мужчин Энди Маррей. В данный момент верхнюю строчку в WTA занимает Серена Уильямс, которая ожидает рождения ребёнка и в текущем сезоне на корт уже не вернётся. В ближайший понедельник первой снова станет Кербер. Оба лидера мирового рейтинга проводят неудачный сезон. Кербер в 2017 году выиграла 19 матчей из 30, то есть в среднем она проигрывает в каждой третьей встрече.

Мадрид 2017. 3-й круг
11 мая 2017 года, четверг. 17:35 МСК
Энди
Маррей
Борна
Чорич
3:6 3:6

Трижды Анжелика уступала в первом круге, но были и успешные выступления. Например, полуфинал в Дубае или финал в Монтеррее, где она проиграла Анастасии Павлюченковой. В Мадриде же после уверенной победы над Тимей Бабош немка не без труда прошла Катерину Синякову, хотя уступала в третьем сете 3:5. В третьем круге она играла с Эжени Бушар. Канадка в предыдущем раунде показала блестящий теннис с Марией Шараповой, но при этом один матч не может перечеркнуть то, что за пару недель до того Бушар проигралаАйле Томлянович, Яне Чепеловой, Саре Соррибес-Тормо и другим теннисисткам средней руки.

Однако Бушар действительно подошла к турниру в Мадриде в хорошей форме. Вслед за Шараповой она победила и Кербер. Матч проходил в непростых погодных условиях, дул сильный ветер, и поначалу обе девушки не могли найти свой игровой ритм. Кербер по сути так и не вошла в матч. Она ни разу не смогла выиграть свою подачу. Бушар играла активно, наносила удары в высокой точке, очень хорошо принимала и выиграла первый сет 6:4, а во втором уже полностью владела инициативой — 5:0. В этот момент немка приняла решение сняться.

Её беспокоило подколенное сухожилие. Менеджер теннисистки Алёша Трон рассказал, что это мышечная проблема, и, скорее всего, серьёзную травму Анжелика не получила. Тем не менее турнир в Риме под вопросом, потому что Кербер не хочет рисковать перед «Ролан Гаррос». Конечно, пожелаем Анжелике скорейшего восстановления. Несмотря на то что в этом сезоне игра у неё не идёт, она всё равно остаётся сильной теннисисткой, которая даже в такой форме способна на высокий результат, но титулов она не завоёвывала уже давно — с прошлогоднего US Open.

Маррей не может найти свой теннис

У Энди Маррея на счету титул в Дубае, но первый номер мирового рейтинга всё равно выступает в этом сезоне не так, как хотел бы. Прежде всего это касается главных турниров. Ни в Австралии, ни на одном из «Мастерсов» он не дошёл даже до четвертьфинала. В Мадриде британец стартовал с неплохой победы над Мариушем Копилом, а далее встречался с Борной Чоричем. Начало прошло на равных, но затем Маррей стал много ошибаться. По сути выйти на свой уровень ему не удалось, хотя Чорич не ставил перед ним каких-то неразрешимых задач. Британец провёл крайне неудачный матч и уступил со счётом 3:6, 3:6.

Любопытно, что Чорич стал первым в истории лаки-лузером, который дошёл до четвертьфинала в Мадриде. После игры хорват рассказал о своей тактике: «Очевидно, что Энди не играл очень хорошо. Поэтому я старался давать ему играть. Я не менял своей тактики. Я играл очень скучно, просто перекидывал мяч и ждал его ошибки». Таким образом, на грунте у Маррея пока мало что получается. До Мадрида он проиграл в третьем круге в Монте-Карло и в полуфинале в Барселоне. «Я думаю, что сегодняшний матч должен заставить меня задуматься. Не всегда худшее — это сам факт проигрыша. Иногда важнее то, как именно ты проиграл, это может настораживать и расстраивать больше», — заявил Энди.

Мадрид 2017. 3-й круг
10 мая 2017 года, среда. 21:10 МСК
Анжелика
Кербер
Эжени
Бушар
3:6 0:5 Rt

Долгое время уверенным лидером мужского тенниса был Роджер Федерер, затем его место занял Новак Джокович. У женщин пару лет огромный перевес над всеми имела Серена Уильямс. Мы привыкли, что первые ракетки мира — это грозная сила. Сейчас же и у женщин, и у мужчин железобетонных лидеров нет. Да, Кербер и Маррей в целом играют лучше остальных, но и они проигрывают и порой на ранних стадиях. Это совершенно не означает, что немка и британец не заслуживают находиться на первом месте.

Застой или новые времена

Есть рейтинг, есть объективные критерии, и именно на их основании Анжелика и Энди находятся на вершине. Просто у них нет такого превосходства над всеми остальными, какое было у вышеперечисленных теннисистов. Хорошо или плохо это для тенниса? С точки зрения интриги безусловно хорошо, ведь на каждом турнире на победу претендуют несколько игроков. С другой стороны, уверенный лидер устанавливает новую планку и заставляет тянуться за собой других. Джокович и Надаль тянулись за Федерером и смогли его обогнать, затем это же сделал и Маррей.

Теннисисты стали усерднее работать и тренироваться, а зрители получили игру ещё более высокого уровня. Пока нельзя сказать, что Маррей и Кербер подняли теннис на новую вершину, но британцу по силам доминировать, он доказал это, например, в прошлом сезоне. Вторую половину он провёл просто идеально. Кербер же не превосходит всех остальных наголову, но это лишь означает, что мы можем получить увлекательную борьбу за первую строчку между ней, Каролиной Плишковой и некоторыми другими теннисистками.

Не будем забывать, что только что вернулась Мария Шарапова, а Виктория Азаренко и Петра Квитова пока не выступают, но и у них большие планы. Конечно же, это касается и Серены Уильямс, которая собирается вернуться в следующем сезоне. Кто-то может назвать текущий период в WTA и ATP застоем. Можно сказать и иначе: времена тотального превосходства одного игрока над всеми остальными закончились, теперь наступает ожесточённая борьба за трон между теннисистами с примерно равными возможностями.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 13
Теги
Анжелика Кербер Энди Маррей
Новости. Теннис
12 мая 2017, пятница
19:20 Надаль вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде и сыграет с Джоковичем
18:42 Видеообзор матча Халеп с Севастовой в полуфинале турнира в Мадриде
17:25 Куэвас вышел в полуфинал «Мастерса» в Мадриде, несмотря на 11 эйсов Зверева
16:27 Халеп стала первой финалисткой турнира в Мадриде
16:11 Нисикори: думаю, я всё ещё не восстановился на 100%
15:31 Лыкина проиграла Дияс в четвертьфинале турнира ITF в Фукуоке
14:30 Видеообзор матча Кузнецовой с Бушар в четвертьфинале турнира в Мадриде
14:29 Поражение Маррея и победа Джоковича — в обзоре игр 3-го круга турнира в Мадриде
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Гоффен — Надаль в Мадриде
13:31 Куличкова проиграла Хаддад-Майе в четвертьфинале турнира ITF во Франции
13:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Халеп — Севастова в Мадриде
12:56 Нисикори снялся с турнира в Мадриде, Джокович без борьбы вышел в полуфинал
12:36 Тим: я не всегда хорошо играю в важные моменты, но сегодня было именно так
11:55 А. Зверев: доволен своей игрой, за исключением двух геймов во втором сете
11:41 Кирьос: я вообще не ждал, что обыграю Надаля
11:15 Надаль: счёт 6:3, 6:1 в матче с Кирьосом — это ненормальная ситуация
10:36 Младенович: в матче с Кырстей всё решили мелкие детали
09:59 Севастова: с каждым днём я всё комфортнее чувствую себя на грунте
09:46 Халеп: не ожидаю, что смогу так же легко победить Севастову, как в Штутгарте
09:38 Младенович: я горжусь тем, что играю с Кузнецовой в паре
09:18 Кузнецова: мы с Младенович написали друг другу: «Давай проведём отличный матч»
09:11 Текстовая онлайн-трансляция матча Нисикори — Джокович в Мадриде
01:20 Кузнецова: не знала, чего ожидать от Бушар в четвертьфинале Мадрида
01:15 Халеп: когда пошёл дождь, старалась как можно быстрее закончить матч с Вандевеге
00:12 Кузнецова победила Бушар в четвертьфинале турнира в Мадриде
00:08 Маррей: Чорич хорошо подаёт и отлично двигается по корту
11 мая 2017, четверг
23:29 Чорич: я играл очень скучно, просто перекидывал мяч и ждал ошибки Маррея
22:51 Надаль разгромил Кирьоса на пути в четвертьфинал «Мастерса» в Мадриде
22:43 Куэвас стал соперником А. Зверева по 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
21:11 Тим отыграл пять матчболов и победил Димитрова в третьем круге турнира в Мадриде
20:23 Джокович: в матче с Лопесом у меня были проблемы, но я с ними справился
19:05 Маррей уступил Чоричу в третьем круге «Мастерса-1000» в Мадриде
18:58 А. Зверев победил Бердыха и вышел в четвертьфинал «Мастерса» в Испании
18:16 Ф. Лопес: судьбу матча с Джоковичем решили мелочи
18:09 Младенович вышла в полуфинал турнира в Мадриде, одолев Кырстю
18:00 Тренер Кузнецовой: сейчас Шарапова — такой же игрок, как и все остальные
17:59 Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Кузнецова — Бушар в Мадриде
17:20 Джокович победил Лопеса и сыграет с Нисикори в 1/4 финала «Мастерса» в Мадриде
17:03 Мартинес: мы с Кузнецовой понимаем друг друга без слов, как муж и жена
16:51 Раонич проиграл Гоффену в третьем круге турнира в Мадриде
16:36 Ф. Лопес: не знаю, как решил бы вопрос с «уайлд-кард» для Шараповой
16:31 Севастова победила Бертенс и сыграет с Халеп в полуфинале турнира в Мадриде
16:02 Мартинес: в России Кузнецову очень ценят, но она всегда была в тени Шараповой
15:52 Текстовая онлайн-трансляция матча Кирьос — Надаль в Мадриде
14:48 Нисикори стал первым четвертьфиналистом «Мастерса» в Мадриде
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Получит ли Мария Шарапова право сыграть на "Ролан Гаррос"?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+