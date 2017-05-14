Король возвращает утраченные земли. Надаль победил Тима в Мадриде

Вопросы к Маррею и Джоковичу, первый финал «Мастерса» для Тима и 15-матчевая победная серия Надаля – в обзоре турнира в Мадриде.

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Провал Маррея и шанс Доминика Тима

К четвергу на кортах Caja Majica определились все участники третьего круга в мужском турнире. Предстояло много интересных поединков, которые в итоге почти все как один завершились предсказуемыми результатами. По-настоящему большая сенсация грянула лишь в матче первой ракетки мира Энди Маррея против хорвата Борны Чорича.

Борна проиграл в финале квалификации мадридского «Мастерса» и, по собственному признанию, уже собирался выезжать в аэропорт, когда узнал, что попал в основу в качестве лаки-лузера. После этого окрылённый Чорич не заметил сопротивления Миши Зверева и Пьер-Юга Эрбера, заслужив право сразиться с Марреем. Сказка продолжилась и в матче против лидера рейтинга. Британец непозволительно много ошибался, хорват же даже не скрывал своих намерений дожидаться ошибок оппонента. В результате Борна всего за полтора часа одержал одну из самых ярких побед в карьере, наглядно продемонстрировав, что ни в спорте, ни в жизни сдаваться никогда нельзя.

После вылета Маррея верхняя часть сетки заметно ослабла. Сложившейся ситуацией лучше всех воспользовался Доминик Тим. В матче с Григором Димитровым австриец, который уступал с сетом и брейком, отыграл сразу пять матчболов на решающем тай-брейке, а в четвертьфинале без шансов разгромил обидчика Маррея Борну Чорича.

Соперник Тима по полуфиналу определялся в самой непредсказуемой части сетки. Выжив в двух трёхсетовиках против Бенуа Пэра и Александра Зверева, попутно нанеся лучший удар года, им стал Пабло Куэвас.

50-ю встречу отменить нельзя

В нижней части сетки всё шло к матчу, который теннисный мир ожидал по меньшей мере несколько месяцев. Второй сеяный Новак Джокович, перед турниром уволивший постоянную команду во главе с Марьяном Вайдой, в третьем круге уверенно справился с Фелисьяно Лопесом. Временами у серба даже проблёскивала его лучшая игра, вселяя надежду его болельщикам, что уже в Мадриде Новаку удастся вернуться на победные рельсы.

Его соперником по 1/4 финала стал Кей Нисикори, однако японец снялся с матча за час до его начала из-за усугубившейся травмы правого запястья. В ситуации Джоковича, когда сербу нужен не отдых, а как можно больше соревновательной практики, такой выход в полуфинал без борьбы шёл в большой минус.

Mutua Madrid Open. Мадрид, Испания. ATP 1000. Грунт (открытые корты)

Четвертьфиналы



Новак Джокович (Сербия, 2) — Кей Нисикори (Япония, 6) — Rt.

Пабло Куэвас (Уругвай) — Александр Зверев (Германия) — 3:6, 6:0, 6:4.

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) — 7:6, 6:2.

Доминик Тим (Австрия, 8) — Борна Чорич (Хорватия, LL) — 6:1, 6:4.



Полуфиналы

Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:2, 6:4.

Доминик Тим (Австрия, 8) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:4, 6:4. Новак Джокович (Сербия, 2) — Кей Нисикори (Япония, 6) — Rt.Пабло Куэвас (Уругвай) — Александр Зверев (Германия) — 3:6, 6:0, 6:4.Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Давид Гоффен (Бельгия, 9) — 7:6, 6:2.Доминик Тим (Австрия, 8) — Борна Чорич (Хорватия, LL) — 6:1, 6:4.Рафаэль Надаль (Испания, 4) — Новак Джокович (Сербия, 2) — 6:2, 6:4.Доминик Тим (Австрия, 8) — Пабло Куэвас (Уругвай) — 6:4, 6:4.

Совсем скоро к Новаку присоединился и Рафаэль Надаль. Испанец весь сезон находится на великолепном ходу, а потому его разгромная победа над Ником Кирьосом стала сюрпризом только для тех, кто не видел игры Надаля на грунте образца 2017 года. В четвертьфинале Рафаэлю предстояло проэкзаменовать Давида Гоффена, который тоже не мог пожаловаться на плохую форму.

Первый сет получился совершенно равным, оба теннисиста могли неоднократно сделать брейк, но в результате добрались до тай-брейка. Здесь испанцу удалось немного повысить уровень игры, а вот Давид, напротив, неотвратимо просел. Проиграв сет, он уже не смог набрать прежний ход и довольно быстро сдался. Зрителей на Caja Majica ждала 50-я встреча Джоковича и Надаля.

Борьбы не получилось

Несмотря на то что счёт личных встреч был 26-23 в пользу Новака, а его победная серия в очных поединках тянулась с 2014 года и составляла семь матчей, безоговорочным фаворитом по последним результатам был Рафаэль. С первых геймов он и начал диктовать свои условия. Новак откровенно не успевал за оппонентом, сыпя ошибками и до пятого гейма не сделав ни одного виннера.

У Надаля же получалось практически всё. Особенно он преуспел в обводящих ударах и выстрелах через коридор и слева, и справа. Новак часто выбивал испанца с корта, но тут же получал от него неберущийся перевод по линии. Разгромив соперника в первом сете, Рафаэль тут же сделал брейк на старте второго.

Новака положение статиста явно не устраивало, ценой неимоверных усилий он на два с половиной гейма поднял уровень своей игры, заиграв по восходящему мячу. Но функциональное состояние не позволило сербу рассчитывать на большее. Так и не найдя противоядия ни против игры соперника, ни против своего растерянного состояния, Джокович взял только два гейма из следующих шести, прервав серию побед над испанцем.

Надаль вышел в свой восьмой финал в Мадриде, а чуть позже к нему присоединился и Доминик Тим, не без труда одолевший в красивом поединке Пабло Куэваса – 6:4, 6:4. Для австрийца этот финал стал первым на «Мастерсах» в карьере.

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Король вернулся?

Все расклады перед решающим матчем говорили в пользу Надаля. Он вёл по личным встречам 3-1, причём буквально за неделю до старта турнира в Мадриде разгромил соперника в борьбе за титул Барселоны. Кроме того, Рафаэль запустил серию из побед на грунте, которая насчитывала уже 14 матчей, заставляя экспертов снова примерять к его имени прозвище «King of Clay” – “король грунта».

Тем не менее начало матча прошло под знаком атак Доминика и ошибок Рафаэля. Австриец сразу же сделал брейк, но долго удерживать его не смог – уже в шестом гейме счёт стал равным. Надаль, гонимый домашними трибунами, прибавил в активности и уже сам владел инициативой. При счёте 5:4 в свою пользу он заработал тройной сетбол на приёме, но Тим в блестящем стиле справился с трудностями. Дело дошло до тай-брейка, где теннисисты до последнего шли вровень, у Доминика даже был сетбол. Но на ключевых очках его подвели нервы, испанец же проявил себя образцово-показательно.

Воодушевлённый испанец сразу же сделал брейк на старте второго сета, показалось, что Тим сдался. Но австриец взял себя в руки и стал играть заметно аккуратнее. Несколько раз у него была возможность вернуться в матч. Он отыграл матчболы на подаче, а в заключительном гейме, длившемся почти 10 минут, у него было сразу четыре брейк-пойнта. Но Надаль продемонстрировал железные нервы и космический уровень концентрации. Примечательно, что все брейк-пойнты он отыграл за счёт своих активных действий, а вскоре победно вскинул руки. 15-матчевая победная серия, пятый титул в Мадриде и третий в сезоне — с понедельника Рафаэль возглавит чемпионскую гонку ATP и приблизится к возвращению на вершину тура.

Тем временем в Риме уже стартовал следующий супертурнир, который станет последней проверкой для теннисной элиты перед «Ролан Гаррос».