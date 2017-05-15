Энди Маррей. Долгое восхождение на вершину

Неудачный старт сезона

Энди Маррей празднует юбилей — 30 лет. Впервые в карьере он встречает день рождения в качестве первой ракетки мира. Он более 10 лет шёл к этому и добился поставленной цели 7 ноября 2016 года. Маррей продолжает удерживать пальму первенства. В гонке же, которая учитывает только результаты текущего сезона, Энди занимает 11-ю строчку. Дело в том, что в 2017 году игра у Маррея совсем не идёт. Начало сезона было неплохим: британец дошёл до финала в Дохе и в упорном матче уступил Новаку Джоковичу. Когда серб сенсационно проиграл на Australian Open Денису Истомину, Энди стал безоговорочным фаворитом. Британец почти всегда доходил в Мельбурне до полуфинала или финала, а там чаще всего уступал именно Новаку. После пяти проигранных решающих матчей у Маррея появился реальный шанс на трофей. Но британец его не использовал и проиграл в четвёртом круге Мише Звереву.

Обычно после поражения в Мельбурне Энди проваливал американскую серию турниров. Так случилось и на сей раз, но до неё британец победил в Дубае. Он провёл лишь один трудный матч с Филиппом Кольшрайбером, у которого было целых семь матчболов. Во всех остальных встречах Маррей выигрывал очень легко. Казалось, что неудача со Зверевым — это просто одна плохая игра. Но в Индиан-Уэллсе Маррей сразу уступил Вашеку Поспишилу, а в Майами не сумел выступить из-за травмы запястья.

Справка «Чемпионата»



Энди Маррей



Родился 15 мая 1987 года в Глазго, Шотландия.

Рост: 191 см. Правша. Двуручный удар слева.

Начало профессиональной карьеры: 2005.

Призовые за карьеру: $ 59 736 549.

В одиночном разряде 646 побед и 179 поражений.

Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (7 ноября 2016).

Количество титулов: 45.



Турниры «Большого шлема»:

Australian Open — финал (2010, 2011, 2013, 2015, 2016).

«Ролан Гаррос» — финал (2016).

Уимблдон — победа (2013, 2016).

US Open — победа (2012).

Итоговый турнир — победа (2016).

Две золотые олимпийские медали в одиночном разряде (2012, 2016).

Кубок Дэвиса — победа (2015). Родился 15 мая 1987 года в Глазго, Шотландия.Рост: 191 см. Правша. Двуручный удар слева.Начало профессиональной карьеры: 2005.Призовые за карьеру: $ 59 736 549.В одиночном разряде 646 побед и 179 поражений.Наивысшее место в рейтинг-листе: 1 (7 ноября 2016).Количество титулов: 45.Australian Open — финал (2010, 2011, 2013, 2015, 2016).«Ролан Гаррос» — финал (2016).Уимблдон — победа (2013, 2016).US Open — победа (2012).Итоговый турнир — победа (2016).Две золотые олимпийские медали в одиночном разряде (2012, 2016).Кубок Дэвиса — победа (2015).

Первая строчка

Грунт долгое время был самым неудачным покрытием для двукратного олимпийского чемпиона, однако в последнее время он стал на песке почти непобедимым. В нынешнем сезоне Маррей проиграл Альберту Рамосу, Доминику Тиму и Борну Чориче. Австриец проводит отличный сезон, но поражения от испанца и хорвата были совсем необязательными. Именно поэтому Маррей и не входит в десятку, если брать только результаты 2017 года. Но он провёл блестящую концовку прошлого сезона. Казалось, что Джокович имел огромный запас в рейтинге, но постепенно британец начал побеждать и догонять своего соперника, а судьба первой строчки решалась на Итоговом турнире.

Да не просто на Итоговом, а в финале, в котором играли как раз эти двое. Лучшего завершения сезона и представить себе нельзя. Маррей на тот момент одержал 24 победы подряд и триумфально завершил сезон-2016 на первом месте в табели о рангах. Кроме того, в том сезоне он стал первым в истории двукратным олимпийским чемпионом в одиночном разряде. После успеха в Лондоне в 2012 году он стал сильнейшим и на кортах Рио-де-Жанейро. Сейчас же британец находится в Риме, именно в этом городе он встречает свой юбилей.

«Я говорил со своей командой вчера, и каждый мне сказал: «Когда тебе исполняется 30 или 40, это большое событие». Я же никогда не считал, что любой день рождения является чем-то серьёзным. Я всегда путешествовал и никогда не был рядом с семьёй или друзьями в этот день. Просто этот праздник не так много для меня значит», — объяснил Маррей на пресс-конференции перед стартом турнира в Риме.

30 фактов

К его юбилею официальный сайт ATP подготовил 30 фактов о британце.

1. Первый титул Маррей завоевал в Сан-Хосе в 2006 году, отыграв два матчбола у Ллейтона Хьюитта.

2. Энди завоевал два титула в парном разряде, оба со своим старшим братом Джейми (Валенсия-2010 и Токио-2011). Кроме того, в активе Маррея две золотые медали Олимпийских игр в одиночном разряде (2012 и 2016).

3. Он завоевал три титула «Большого шлема» (US Open-2012, Уимблдон-2013 и 2016).

4. Маррей завершил свой первый сезон в топ-10 на четвёртой строчке — в 2008 году.

5. Больше всего титулов Маррей завоевал в Лондоне — пять.

6. Энди одержал шесть подряд побед над игроками топ-10 с Итогового турнира-2016 до полуфинала в Дохе-2017, это его личный рекорд.

7. В прошлом сезоне Маррей дошёл до семи финалов подряд начиная с Мадрида и заканчивая Цинциннати.

8. Энди завоевал восемь титулов на траве (пять в Лондоне, два на Уимблдоне, один на Олимпиаде).

9. Девять титулов Маррею покорились в прошлом сезоне, что стало личным рекордом. Кроме того, британец в девятый раз завершил сезон в топ-10.

10. Энди стал 10-м игроком в Открытой эре, который дошёл до финалов всех турниров «Большого шлема».

11. У Маррея по 11 побед над Новаком Джоковичем и Роджером Федерером.

12. На протяжении 12 лет у Энди есть как минимум один титул в каждом сезоне.

13. Маррей был 13-м в рейтинге, когда защитил свой титул на турнире в Сан-Хосе в 2007 году.

14. Энди завоевал 14 титулов на турнирах серии «Мастерс-1000».

15. Маррей начал тренироваться в Барселоне в возрасте 15 лет и занимался в академии этого города до 17.

16. Энди выиграл 16 матчей на Итоговых турнирах с 2008 по 2016 год.

17. Маррей впервые завершил сезон в топ-20 на 17-й позиции — это было в 2006 году.

18. 18 раз подряд Энди доходил до четвертьфиналов на турнирах «Большого шлема», начиная с Australian Open-2011 и заканчивая Уимблдоном-2015.

19. В 19 лет британец впервые попал в топ-10 — в апреле 2007 года.

20. Маррей выиграл 20 домашних матчей подряд в Кубке Дэвиса до поражения от Хуан-Мартина дель Потро в полуфинале в 2016 году.

21. Энди 21 раз играл в финалах турниров серии «Мастерс-1000».

22. Маррей завоевал три титула в Шанхае и одержал на этом турнире 22 победы.

23. В пятисетовых матчах у Энди 23 победы.

24. Маррей выиграл 24 сета подряд в прошлом сезоне, что является его личным рекордом. Эта серия пришлась на полуфинал Кубка Дэвиса, а также турниры в Пекине, Шанхае и Вене.

25. В 25 лет британец впервые победил на турнире «Большого шлема» — на US Open-2012.

26. Энди стал 26-й первой ракеткой в истории ATP. Табель о рангах появилась 23 августа 1973 года.

27. Маррей провёл 27 матчей на Итоговых турнирах.

28. Энди выиграл 28 матчей подряд, что является его лучшим достижением. 24 виктории пришлись на 2016 год и четыре на 2017-й.

29. В 29 лет Маррей стал вторым в списке самых возрастных первых ракеток мира. В более позднем возрасте на вершину забирался только Джон Ньюкомб — в 30 лет.

30. В топ-10 в данный момент находятся пять игроков в возрасте 30 лет и старше.

Пока Маррей не впечатляет в этом сезоне, но в предыдущем он заиграл на потрясающем уровне во второй половине года. После поражения от Чорича в Мадриде британец заявил, что ему есть над чем задуматься. Пожелаем ему найти свой теннис и выйти на прежний уровень.