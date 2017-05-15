Римские неканикулы Шараповой

Ещё не успел завершиться крупный объединённый турнир в Мадриде, как уже стартовало аналогичное первенство в главном городе Италии. Это последняя репетиция для ведущих теннисистов мира перед самым важным грунтовым сражением сезона – «Ролан Гаррос». Турнир в Риме не менял место и сроки проведения, а также покрытие. Он разыгрывается с 1935 года на грунтовых кортах римского комплекса Foro Italiaco, на территории которого расположены также НОК Италии, центр водных видов спорта и футбольный Stadio Olimpico, являющийся домашней ареной двух итальянских футбольных топ-клубов — «Лацио» и «Рома». Комплекс сохранил в себе элементы итальянской архитектуры времён Бенито Муссолини, а первое название у него было Foro Mussolini. С 1930 по 1934 год Italian Open разыгрывался в Милане, а 1936 по 1949 год соревнования вообще не проводились.

Римские зарисовки Завершившийся турнир в Риме стал настоящим праздником тенниса. Это событие надолго останется в памяти болельщиков, которым посчастливилось его посетить.

Турнир WTA/Premier. Рим (Италия). Internazionali BNL d’Italia

Призовой фонд: $ 2 775 745.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 15-21 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Анжелика Кербер (1), Каролина Плишкова (3), Доминика Цибулкова (4), Симона Халеп (5), Гарбинье Мугуруса (6), Йоханна Конта (7), Светлана Кузнецова (9), Винус Уильямс (10), Елена Веснина (14), Анастасия Павлюченкова (16), Дарья Касаткина (42), Екатерина Макарова (45), Мария Шарапова (WC).

Полный список участников.

Отказались от участия: Агнешка Радваньска (8), Каролина Возняцки (12), Коко Вандевеге (22), Ана Конюх (31).

Действующий победитель: Серена Уильямс.

Рекордсменкой по количеству побед на Открытом чемпионате Италии является американка Крис Эверт — пять (1974, 1975, 1980-1982), по четыре раза отличились аргентинка Габриэла Сабатини (1988, 1989, 1991, 1992), испанка Кончита Мартинес (1993–1996) и Серена Уильямс (2002, 2013, 2014, 2016). В шаге от них находится Мария Шарапова (2011, 2012, 2015) – три. Ещё один титул на счёту россиянки Динары Сафиной (2009).

Явка с повинной. Как Шарапову поймали на допинге В организме Марии Шараповой был найден запрещённый препарат. Россиянка принимала его 10 лет и не знала, что он попал в чёрный список.

За последние шесть розыгрышей чемпионками Рима поочерёдно становились только две теннисистки – Серена Уильямс и Мария Шарапова. В прошлом году россиянка не приехала защищать титул, поскольку была дисквалифицирована за употребление мельдония. В этом году в столице Италии не выступит уже американка по причине беременности. А вот Шараповой организаторы после завершения дисквалификации дали «уайлд-кард» в основную сетку. Вслед за Штутгартом и Мадридом это будет уже третий турнир экс-первой ракетки мира после паузы в выступлениях длиной 1 год 3 месяца. Пока Мария за два турнира успела подняться на 210-е место в рейтинг-листе WTA, что позволяет ей попасть в квалификацию Уимблдона без всяких специальных приглашений. Цель – вернуться в сотню. Для этого хватит полуфинала Рима, хотя, конечно, это задача непростая.

Турнир ATP World Tour Masters 1000. Рим (Италия). Internazionali BNL d’Italia

Призовой фонд: € 4 273 775.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 14–21 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Энди Маррей (1), Новак Джокович (2), Стэн Вавринка (3), Рафаэль Надаль (5), Милош Раонич (6), Кей Нисикори (7), Марин Чилич (8), Доминик Тим (9).

Полный список участников.

Отказались от участия: Роджер Федерер (4), Жо-Вильфрид Цонга (10), Гаэль Монфис (11), Ришар Гаске (22), Жиль Мюллер (27), Стив Джонсон (29), Паоло Лоренци (38), Филипп Кольшрайбер (32), Маркос Багдатис (56/LD).

Действующий победитель: Энди Маррей.

Энди Маррей. Долгое восхождение на вершину Энди Маррей 15 мая празднует юбилей. Вспоминаем триумфальное восхождение шотландца на вершину и приводим 30 статистических фактов.

С образованием «Мастерс-серии» в 1990 году первый финал в Риме в таком статусе разыграли австриец Томас Мустер и советский теннисист Андрей Чесноков, победил Мустер. Рекордсменом по количеству титулов в столице Италии является Рафаэль Надаль – семь (2005–2007, 2009, 2010, 2012, 2013). Четыре победы у Новака Джоковича (2008, 2011, 2014, 2015), а действующим чемпионом является первая ракетка мира Энди Маррей, который в понедельник отмечает 30-летие.