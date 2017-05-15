Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
ЧМ по хоккею 2017
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Теннис
Ролан Гаррос 2017 WTA ATP Кубок Дэвиса Кубок Федерации Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Америка/WEC/Формула-Е Russian Drift Series
Дакар/Ралли-рейды
Бокс
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Лёгкая атлетика Лыжный спорт Пляжный футбол
Гандбол Конный спорт Парусный спорт Борьба Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы
Прочие виды спорта Европейские игры 2015 Ride The Planet
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Lifestyle
Фитнес Бег Город
Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Мария Шарапова
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Шарапова открывает турнир в Риме матчем против Макхэйл. LIVE

Онлайн-трансляция седьмого после дисквалификации матча Марии Шараповой — с Кристиной Макхэйл в Риме — и всех связанных с этим событий.
15 мая 2017, понедельник. 13:30. Теннис

15:26. Шарапова первой выходит на подачу. На вышке матч обслужит китаянка Цуань Чжан.

15:22. Журналисты пишут, что сегодня в Риме довольно жарко, что объясняет, почему люди пока не торопятся занимать свои места. Скоро подтянутся!

15:20. Появляются девушки на центральном корте!

15:10. Напоминаем вам, что у нас будет идти текстовая трансляция матча. Заходите:

Рим 2017. 1-й круг
15 мая 2017 года, понедельник. 15:15 МСК
Кристина
Макхэйл
Мария
Шарапова

15:00. За 1 час 49 минут Бердых обыграл М.Зверева — 7:6 (9:7), 6:4. Наш корт свободен. Матч начнётся примерно через 10-15 минут.

Рим 2017. 1-й круг
15 мая 2017 года, понедельник. 13:10 МСК
Томаш
Бердых
Миша
Зверев
7:6 6:4

14:55. Тем временем на арене Пьетранджели в матче Шафаржова — Лучич дело приближается к тай-брейку — 5:6, подаче чешки.

14:50. Ещё несколько фото Марии из Колизея.

14:45. Бердых сделал брейк во втором сете, а значит самое время поговорить о сегодняшней сопернице Маши.

Американка встречалась с Шараповой четыре раза, счёт личных встреч 4:0 в пользу Марии. Причём трижды они играли на грунте. Последняя победа далась Маше с большим трудом — 6:1, 4:6, 6:4 в Мадриде-2014.

14:35. Мария получает огромное удовольствие от пребывания в Риме.

14:25. Зато уже начали игру Люси Шафаржова и Марьяна Лючич-Барони. Победительница именно этой встречи выходит во втором круге на кого-то из пары Шарапова-Макхейл.

14:20. Томаш Бердых и Миша Зверев, после которых на центральном корте должны появиться Шарапова и Макхейл, закончили пока только первый сет — чех выиграл 7:6 (8:6). Так что как минимум на полчаса сдвигается расписание на главном стадионе Foro Italico.

14:15. «Здесь отличная публика, которая любит спорт — и не только теннис. Они болеют очень страстно и помогают спортсменам показывать свой максимальный уровень», — рассказала Шарапова в интервью La Gazzetta dello Sport. Зрители громко поддерживают россиянку даже на тренировках.

14:10. Мария в Риме несколько дней, а первую тренировку на местных кортах провела уже в пятницу.

14:00. Увы, слишком серьёзно повредила голеностоп Дарья Касаткина и была вынуждена сняться с матча против Стрыцовой. Будем надеяться, что россиянка восстановится к парижскому мэйджору.

Рим 2017. 1-й круг
15 мая 2017 года, понедельник. 12:10 МСК
Барбора
Стрыцова
Дарья
Касаткина
4:6 4:3 Rt

13:55. А вчера Шарапова поучаствовала в промо-кампании турнира в Риме и в Колизее поиграла в теннис с Томашем Бердыхом.

13:50. Скорее всего, именно в этом платье Мария выступит на «Ролан Гаррос».

13:45. А тем временем на втором по значимости корта Дарья Касаткина сражается с Барборой Стрыцовой. Сейчас Даша очень неприятно подвернула ногу, и врач уже несколько минут колдует над её ногой. Большой вопрос, сумеет ли россиянка продолжить поединок.

За текстовой трансляцией матча вы можете следить здесь.

13:40. «Одно из главных воспоминаний — то, как я впервые подняла над головой трофей турнира в Риме в 2011 году. Этого я никогда не забуду. Это была моя первая серьёзная победа на грунте. Именно тогда я поняла, как играть на песчаном покрытии. Можно сказать, что мой теннис здесь стал более цельным и взрослым. После этого я стала гораздо увереннее в себе, и это помогло мне выиграть «Ролан Гаррос» в следующем году. Это особенное место, полное очарования, истории, с древними статуями. Я впервые приехала сюда, когда была совсем маленькой, и сразу была очарована красотой Рима» — рассказала Мария в интервью La Gazzetta dello Sport.

13:35. Анонс турнира в Риме вы можете прочитать здесь:

Римские неканикулы Шараповой
На третьей неделе мая пройдёт крупный объединённый турнир в Риме с общим призовым фондом более 6,8 млн евро.

13:30. 15 мая около 14:30 мск Мария Шарапова начнёт свой седьмой матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Её встреча на турнире в Риме с Кристиной Макхэйл пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о матче россиянки и американки и о всём, что его окружает. Следите за нашим онлайном начиная с 13:30.

Текстовая трансляция:

Рим 2017. 1-й круг
15 мая 2017 года, понедельник. 15:15 МСК
Кристина
Макхэйл
Мария
Шарапова
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 5
Теги
Мария Шарапова
Новости. Теннис
15 мая 2017, понедельник
15:03 Бердых стартовал на турнире в Риме с победы над М. Зверевым
15:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Ван Цян — Веснина в Риме
14:50 Первой соперницей Кузнецовой на турнире в Риме будет Синякова
14:21 Штруфф одолел Томича и встретится с Куэрри на «Мастерсе» в Риме
14:03 Зигемунд победила Осаку и сыграет с Халеп на турнире в Риме
14:01 Касаткина из-за травмы снялась с матча со Стрыцовой на старте турнира в Риме
12:33 Сможет ли Серена Уильямс вернуться на первую строчку рейтинга WTA?
12:12 Медведев: проведём переговоры с Шараповой по участию в турнире в Петербурге
12:05 Джокович: в прошлом году я впервые в жизни почувствовал опустошение
12:01 45% читателей полагают, что Шарапова получит «уайлд-кард» в квалификацию «РГ»
12:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Макхэйл — Шарапова в Риме
10:29 Маррей: 30 лет? Этот праздник не имеет для меня большого значения
10:15 Надаль: это очень эмоциональный период сезона для меня
09:12 Текстовая онлайн-трансляция матча Стрыцова — Касаткина в Риме
09:11 Медведев опустился на шестую строчку в чемпионской гонке U21
09:09 Надаль возглавил чемпионскую гонку ATP
09:08 Надаль стал четвёртой ракеткой мира, Тим — седьмой
09:07 Кузнецова поднялась на 7-ю строчку в чемпионской гонке, Шарапова вошла в топ-100
09:06 Кербер стала первой ракеткой мира, Кузнецова — восьмой
00:09 Шарапова посетила Колизей и сыграла там в теннис с Бердыхом
14 мая 2017, воскресенье
23:54 Азаренко: поздравления всем матерям и бабушкам – вы все замечательные!
23:51 Тим: нельзя обыграть Рафу на грунте, если не показываешь свой лучший теннис
23:40 Надаль: в прошлом году я зря поехал в Рим, но сейчас хочу сыграть там
23:15 Гоффен сыграет с Беллуччи, А. Зверев — с Андерсоном в 1-м круге турнира в Риме
22:13 Надаль догнал Джоковича по количеству титулов на турнирах серии «Мастерс»
21:49 Шарапова и Макхэйл сыграют на центральном корте 15 мая вторым запуском
21:37 Надаль продолжил победную серию на грунте, став чемпионом турнира в Мадриде
19:57 Халеп: уход Кэхилла стал для меня шоком, и я сделала всё, чтобы он передумал
19:29 Кубот и Мело первенствовали в парном разряде «Мастерс 1000» в Мадриде
18:56 Иснер одержал волевую победу над Рамос-Виньоласом в первом круге турнира в Риме
18:45 Веселы уверенно победил Эванса в первом круге турнира в Риме
18:02 Макарова и Веснина стали первыми сеяными в Риме
17:29 Первой соперницей Весниной в Риме станет китаянка Ван Цян
16:42 Текстовая онлайн-трансляция матча Тим — Надаль в Мадриде
16:04 Первым соперником Маррея на турнире в Риме будет Фоньини
15:41 Маррей: мне нравится турнир в Лондоне, здесь я всегда показываю лучший теннис
14:42 Вердаско победил Янга и может сыграть с Гоффеном на турнире в Риме
13:54 Джонсон снялся с турнира в Риме из-за смерти отца
13:54 Филиппуссис: шесть месяцев без тенниса пошли Федереру на пользу
13:50 Федерер: в Швейцарии я даже плачу за корт для тренировок, и это здорово
13:50 Глава федерации тенниса Италии: насчёт Федерера я просто выразил свои мысли
12:41 Халеп: в начале сезона я немного паниковала из-за травмы колена
12:26 Хингис: мы с Чань Юнжань с каждым матчем играли всё лучше
11:54 Чань Юнжань: наши с Хингис стили игры идеально дополняют друг друга
11:37 Дети Клейстерс поздравили её с Днём матери
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+