Шарапова открывает турнир в Риме матчем против Макхэйл. LIVE

Онлайн-трансляция седьмого после дисквалификации матча Марии Шараповой — с Кристиной Макхэйл в Риме — и всех связанных с этим событий.

15:26. Шарапова первой выходит на подачу. На вышке матч обслужит китаянка Цуань Чжан.

15:22. Журналисты пишут, что сегодня в Риме довольно жарко, что объясняет, почему люди пока не торопятся занимать свои места. Скоро подтянутся!

15:20. Появляются девушки на центральном корте!

15:10. Напоминаем вам, что у нас будет идти текстовая трансляция матча. Заходите:

15:00. За 1 час 49 минут Бердых обыграл М.Зверева — 7:6 (9:7), 6:4. Наш корт свободен. Матч начнётся примерно через 10-15 минут.

14:55. Тем временем на арене Пьетранджели в матче Шафаржова — Лучич дело приближается к тай-брейку — 5:6, подаче чешки.

14:50. Ещё несколько фото Марии из Колизея.

14:45. Бердых сделал брейк во втором сете, а значит самое время поговорить о сегодняшней сопернице Маши.

Американка встречалась с Шараповой четыре раза, счёт личных встреч 4:0 в пользу Марии. Причём трижды они играли на грунте. Последняя победа далась Маше с большим трудом — 6:1, 4:6, 6:4 в Мадриде-2014.

14:35. Мария получает огромное удовольствие от пребывания в Риме.

14:25. Зато уже начали игру Люси Шафаржова и Марьяна Лючич-Барони. Победительница именно этой встречи выходит во втором круге на кого-то из пары Шарапова-Макхейл.

14:20. Томаш Бердых и Миша Зверев, после которых на центральном корте должны появиться Шарапова и Макхейл, закончили пока только первый сет — чех выиграл 7:6 (8:6). Так что как минимум на полчаса сдвигается расписание на главном стадионе Foro Italico.

14:15. «Здесь отличная публика, которая любит спорт — и не только теннис. Они болеют очень страстно и помогают спортсменам показывать свой максимальный уровень», — рассказала Шарапова в интервью La Gazzetta dello Sport. Зрители громко поддерживают россиянку даже на тренировках.

14:10. Мария в Риме несколько дней, а первую тренировку на местных кортах провела уже в пятницу.

14:00. Увы, слишком серьёзно повредила голеностоп Дарья Касаткина и была вынуждена сняться с матча против Стрыцовой. Будем надеяться, что россиянка восстановится к парижскому мэйджору.

13:55. А вчера Шарапова поучаствовала в промо-кампании турнира в Риме и в Колизее поиграла в теннис с Томашем Бердыхом.

13:50. Скорее всего, именно в этом платье Мария выступит на «Ролан Гаррос».

13:45. А тем временем на втором по значимости корта Дарья Касаткина сражается с Барборой Стрыцовой. Сейчас Даша очень неприятно подвернула ногу, и врач уже несколько минут колдует над её ногой. Большой вопрос, сумеет ли россиянка продолжить поединок.

За текстовой трансляцией матча вы можете следить здесь.

13:40. «Одно из главных воспоминаний — то, как я впервые подняла над головой трофей турнира в Риме в 2011 году. Этого я никогда не забуду. Это была моя первая серьёзная победа на грунте. Именно тогда я поняла, как играть на песчаном покрытии. Можно сказать, что мой теннис здесь стал более цельным и взрослым. После этого я стала гораздо увереннее в себе, и это помогло мне выиграть «Ролан Гаррос» в следующем году. Это особенное место, полное очарования, истории, с древними статуями. Я впервые приехала сюда, когда была совсем маленькой, и сразу была очарована красотой Рима» — рассказала Мария в интервью La Gazzetta dello Sport.

13:35. Анонс турнира в Риме вы можете прочитать здесь:

Римские неканикулы Шараповой На третьей неделе мая пройдёт крупный объединённый турнир в Риме с общим призовым фондом более 6,8 млн евро.

13:30. 15 мая около 14:30 мск Мария Шарапова начнёт свой седьмой матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Её встреча на турнире в Риме с Кристиной Макхэйл пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о матче россиянки и американки и о всём, что его окружает. Следите за нашим онлайном начиная с 13:30.

Текстовая трансляция: