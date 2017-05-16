Трёхкратная! Кербер снова возглавила рейтинг WTA

Кербер сместила Серену, Надаль обошёл Федерера в двух рейтингах, Возняцки вернулась в топ-10 и другое – в рубрике «Табель о рангах».

Первые итоги сезона в АТР

В первые месяцы сезона положение в чемпионских гонках всегда воспринимается с некоторым скепсисом, ведь это только начало года. Но к маю уже вполне можно подводить предварительные итоги. Да, пока состоялся только один турнир «Большого шлема» из четырёх, но зато позади уже остались четыре «Мастерса».

После Мадрида Рафаэль Надаль перехватил лидерство в чемпионской гонке у Роджера Федерера. Швейцарец провёл впечатляющий старт сезона, но после Майами взял серьёзную паузу — не сыграл ни матча на грунте, а накануне снялся и с «Ролан Гаррос». А Надаль в это время собрал три титула на глиняно-песчаных кортах и заработал 2500 очков. У него даже появился небольшой задел в 700 баллов.

От Маррея и Джоковича Надаль оторвался уже на три с половиной тысячи очков. Энди имеет в активе 1200 баллов и занимает 11-е место, у Джоковича после полуфинала в Мадриде 1015 очков (16-е место). До заветной восьмёрки им совсем недалеко, поэтому пока сохраняется ощущение, что рано или поздно они займут там своё место. Но от Надаля и Федерера они отстают прилично, и это отыграть будет уже не так просто.

Вторая половина года обещает быть весьма интригующей в плане борьбы за первое место. Понятно, что там Рафаэлю будет тяжелее, ведь пойдут турниры на харде, а испанец не выигрывал титулов на этом покрытии с января 2014 года. Но первую хардовую часть сезона Надаль провёл вполне достойно, проиграв на главных турнирах только Федереру. В соперничестве Роджера и Рафаэля именно у испанца объективно больше шансов побороться за первую строчку, так как он просто играет больше турниров. Но если Федерер после паузы будет выступать так же, как в первые три месяца 2017-го, то и сокращённый график не остановит его на пути к вершине.

На третьем месте в гонке идёт Доминик Тим, у которого были спады по ходу сезона, но на грунте он выступает весьма удачно. Финал в Мадриде стал его первым на «Мастерсах». Также в пятёрку входят Давид Гоффен и Стэн Вавринка. Григор Димитров и Жо-Вильфрид Цонга держатся в топ-8, но у обоих заметные сложности. Цонга получил травму, а Григор потерял свою игру после титула в Софии в феврале. Отметим наличие трёх испанцев в первой десятке – Надаля, Рамос-Виньоласа и Карреньо-Бусты.

Что касается россиян, то лучшим является Даниил Медведев, занимающий 58-е место. В сотню также входят Рублёв, Донской, Хачанов и Кузнецов.

WTA. Халеп вернула свои позиции

15 мая Серена Уильямс покинула первое место. Общее количество недель, которые американка провела на первом месте, достигло 319. Больше только у Мартины Навратиловой (332) и Штеффи Граф (377). Нет уверенности, что Серена сможет снова стать первой, ведь всё-таки её ждёт большой перерыв и серьёзные изменения, а вернётся на корт она уже в 36 лет. С другой стороны, она уже не раз доказывала, что ей по силам всё, когда она мотивирована, так что окончательно списывать со счетов её пока не стоит.

Анжелика Кербер в третий раз возглавила мировой рейтинг. Немка проведёт на вершине 26-ю неделю и сравняется по этому показателю с Динарой Сафиной. Кербер не блещет в этом сезоне, но и ближайшие соперницы играют неудачно, поэтому пока Анжелике хватает очков, заработанных во время ударной второй половины 2016-го. Сложности начнутся ближе к Уимблдону, где ей надо будет защищать финал. Да и во время «Ролан Гаррос» её тоже могут обогнать, но там у неё по крайней мере не будет вычета, так как в 2016-м она вылетела в первом круге.

Второй год кряду в Мадриде победила Симона Халеп. Румынка защитила очки, но из-за смещения календаря она сначала опустилась на восьмое место, а затем, набрав обратно тысячу баллов, вернулась на четвёртую строчку. От Кербер она отстаёт меньше чем на 2000 баллов. И, кстати, после успеха в Мадриде Халеп стала главным фаворитом на победу в Париже. Нечасто в такой роли находится теннисистка, не имеющая побед на турнирах «Большого шлема». В чемпионской гонке Халеп поднялась почти на 20 мест и уже идёт в зоне попадания в Сингапур (с учётом, что Серена там не сыграет) – на девятом месте.

Светлана Кузнецова благодаря выходу в полуфинал поднялась на восьмую строчку. Дойди она в Мадриде до финала, вернулась бы в топ-5. От пятой строчки, на которой находится Доминика Цибулкова, Светлану отделяет меньше 200 баллов, так что россиянка ещё может там оказаться даже до старта «Ролан Гаррос».

В полуфинале Кузнецова уступила Кристине Младенович, которая проводит впечатляющий сезон. В чемпионской гонке француженка уже добралась до четвёртой строчки и отстаёт от лидирующей Каролины Плишковой на 196 очков. В основном рейтинге Кристина впервые вошла в топ-15 на 14-ю позицию. Также отметим дебют Анастасии Севастовой в топ-20. В Мадриде она была в полуфинале, что помогло ей подняться на 18-е место.

Шарапова победила Макхэйл и вышла во второй круг в Риме. Как это было Онлайн-трансляция седьмого после дисквалификации матча Марии Шараповой — с Кристиной Макхэйл в Риме — и всех связанных с этим событий.

Элина Свитолина провела в топ-10 всего неделю и уступила своё место Каролине Возняцки. При этом датчанка не сыграет в Риме и может потерять эту позицию уже через неделю.

Одна победа Марии Шараповой в Мадриде позволила ей рвануть ещё на 47 мест и стать 211-й. Шарапова уже вышла во второй круг в Риме, что поможет ей войти в топ-200. Этого будет достаточно, чтобы самой отобраться в квалификацию Уимблдона. А чтобы попасть в основу Уимблдона, Марии необходимо дойти в Риме до полуфинала.

АТР. Надаль обогнал Федерера

Мы уже говорили про смену лидерства в чемпионской гонке. Но и в общем рейтинге Надаль после победы в Мадриде обошёл Федерера и вышел на четвёртое место. Это будет важно для посева на «Ролан Гаррос». Хотя уж Надалю явно некого опасаться среди лидеров, учитывая, что он только что обыграл Джоковича, а Маррей и Вавринка пока не могут набрать форму. Так что скорее это хорошие новости для них, что не придётся сойтись с испанцем до полуфинала. Но соответственно в теории мы можем увидеть новую встречу Федерера и Надаля уже на четвертьфинальной стадии. Правда, в Австралии этот матч вообще мог состояться уже в третьем круге, а в итоге прошёл в финале.

Вышедший в финал Доминик Тим поднялся на седьмое место и сделал себе небольшой задел, ведь совсем скоро — на «Ролан Гаррос» — ему защищать полуфинал. В Мадриде в 1/2 финала австриец прошёл Пабло Куэваса. Уругваец поднялся на 23-е место, хотя он в своё время был 19-м, так что это пока не рекорд. А вот Александр Зверев улучшил свой ретйнговый рекорд до 17-го места.

Немец доминирует в гонке за Милан. Вслед за ним идут Чорич, Тиафо, Чхун и Эскобедо. Лидировавший в первый месяц Даниил Медведев занимает шестое место, Карен Хачанов – 8-е, а Андрей Рублёв – 11-е. Напомним, что напрямую в Милан попадает первая семёрка, а восьмым станет теннисист, получивший специальное приглашение.

Чорич здоров поднялся и в основном рейтинге. При этом в Мадриде он проиграл в квалификации, но попал в сетку как лаки-лузер, обыграл Энди Маррея и дошёл до четвертьфинала. Борна рванул на 18 мест и стал 41-м.

А вот у Хачанова сгорели очки с челленджера с прошлого года, он упал на 12 мест и вылетел из топ-50. Россиянин по рейтингу не прошёл в основу Рима, а с квалификации снялся. Таким образом, в мужском турнире в Риме не было ни одного представителя России.

Расклады грядущей недели

В Риме полным ходом идёт ещё один крупный грунтовый турнир. Год назад на той же неделе проходили маленькие соревнования перед «Ролан Гаррос», поэтому вычет небольшой в сравнении с теми очками, что на кону в столице Италии. Надаль может выйти уже на третье место, если отыграет отставание в 160 очков от Вавринки (Стэн как раз теряет титул Ниццы-2016).

У девушек очень плотная группа между восьмым и пятым местами, и там могут быть самые разные изменения в зависимости от выступления теннисисток. Кроме того, Элина Свитолина или Винус Уильямс могут войти в топ-10 в случае успешного выступления в Италии.

Интересна ситуация в женской чемпионской гонке, так как Каролина Плишкова долго удерживает первую строчку, но её перевес совсем небольшой, так что сразу у нескольких теннисисток есть шанс перехватить лидерство перед «Ролан Гаррос», пока чешка испытывает трудности с игрой на грунте.

Ещё можно ожидать борьбы за первое место в мужском парном разряде. Марсело Мело выиграл титул в Мадриде и подобрался близко к Хенри Континену. Мело и Кубот могут встретиться с Континеном и Пирсом уже в четвертьфинале. Выход в финал гарантирует Марсело возвращение на первое место, где он провёл 26 недель в 2015 и 2016 годах.