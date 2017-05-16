Шарапова снова сыграет с Лучич-Барони. LIVE

Онлайн-трансляция восьмого после дисквалификации матча Марии Шараповой против Мирьяны Лучич-Барони в Риме и всех связанных с этим событий.

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19:57. Напомним, что Мария и Мирьяна играли восемь дней назад в Мадриде, и тогда россиянка одержала волевую победу.



19:52. Своё мнение относительно wild card для Марии высказал директор Открытого чемпионата Франции Ги Форже. «Некоторые говорят, что она не должна получать «уайлд-кард», другие настаивают, что она уже отбыла наказание. В любом случае вопросов будет много. Мы приняли решение по всем «уайлд-кард», но ситуация с Марией остаётся под вопросом. Пока никто не знает, что будет решено федерацией в итоге. Мы ждём».

19:47. На центральном корте идёт матч Бедене и Джоковича, серб ведёт 7:6, 3:1. После них, но не ранее 20:30 начнут свою встречу Мария и Мирьяна.

19:42. В 20:00 должно быть объявлено, получит ли Мария Шарапова или нет wild card на «Ролан Гаррос».

19:35. Перед игрой хорватка высказала своё мнение о предоставлении Марии wild card на некоторые турниры: «Разделяю всеобщее мнение. Вы знаете все расклады, знаете о случившемся. Некоторые призывают нас говорить, что всё хорошо, бла-бла-бла, но мы имеем то, что имеем. Мне до этого нет особого дела. Кто нас призывает? Не буду вам говорить, а то у меня возникнут проблемы. Все игроки, которые не принимают допинг, выступают против происходящего. Нет ничего удивительного в том, что мы слышим подобные слова от таких игроков, как Младенович. Но я знаю, как устроен реальный мир и какую роль играют деньги. Может быть, нам также следует предоставить «уайлд-кард» Лэнсу Армстронгу? Он же несколько раз выигрывал «Тур де Франс». Чем его ситуация отличается?».

19:30. 16 мая в 20:30 мск Мария Шарапова начнёт свой восьмой матч после 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. Встреча турнира в Риме против Мирьяны Лучич-Барони пройдёт на центральном корте. В нашей трансляции мы расскажем о матче россиянки и хорватки и событиях вокруг игры. Следите за всеми событиями начиная с 19:30.

Текстовая трансляция: