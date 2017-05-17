Чёрный день Шараповой. Травма в Риме и недопуск на «Ролан Гаррос»

16 мая Мария Шарапова осталась без «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос», а чуть позже была вынуждена сняться с матча в Риме из-за травмы бедра.

Страсти по «уайлд-кард»

8 февраля супертурнир в Мадриде объявил о предоставлении Марии специального приглашения в основную сетку, но тогда ещё теннисная общественность не увидела в этом ничего предосудительного.Вопрос о справедливости предоставления «уайлд-кард» теннисистам, попадавшимся на допинговой дисквалификации, встал ребром в марте, после того как Мария встретилась с президентом Федерации тенниса Франции Бернардом Гьюдичелли и обсудила с ним возможную «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос». Масла в огонь подлил Энди Маррей, со словами которого позже согласился и президент Федерации тенниса Франции. Гьюдичелли предположил, что приглашение Шараповой на турнир может негативно сказаться на репутации федерации и подорвать её антидопинговые усилия.

За два месяца теннисный мир разделился на два лагеря, причём профессиональная его часть либо предпочитала отмалчиваться, либо осуждала организаторов турниров в Штутгарте, Мадриде и Риме, предоставившим Шараповой «уайлд-кард». Анжелика Кербер заявила, что вместо Марии WC в Штутгарт можно было бы предоставить молодой немке, а Роберта Винчи не поняла, почему Шарапова сыграет в Риме, а легенда итальянского тенниса Франческа Скьявоне при этом не получила приглашения даже в квалификацию. «Я считаю очень спорным решением организаторов дать возможность выступать теннисистке (причём неважно, о ком идёт речь), которая ещё не завершила дисквалификацию на неделе этого турнира. Это неуважение по отношению к другим игрокам и WТА» — поделилась своим мнением об участии Шараповой в PorscheOpen Каролин Возняцки.

Присоединившаяся к ней Агнешка Радваньска вызвала праведный гнев агента Марии Макса Айзенбада, который довольно жёстко прошёлся по критикам россиянки и заявил, что подобные разговоры вызваны лишь одним страхом – в отсутствие сильных соперниц потерять последнюю возможность выиграть свои первые турниры «Большого шлема».

День Х. Шарапова возобновляет карьеру После 15 месяцев ожидания Мария Шарапова возвращается на корт. В своём первом матче после дисквалификации она сыграет с Робертой Винчи.

Многообещающий старт и первые проблемы

Несмотря на весь медийный шум вокруг, всё, о чём мечтала Шарапова в начале апреля – вернуться на корт. Первый матч она должна была провести против Роберты Винчи. После медленного старта россиянка уверенно довела поединок до победы, заставив критиков удивлённо качать головами – уровень игры Марии удивил если не всех, то многих. Великолепно работала подача, с которой так часто возникают на первых порах проблемы у теннисисток, возвращающихся после большого перерыва. Через несколько матчей россиянка заметно улучшила и передвижение по площадке. В Штутгарте она дошла до полуфинала, где в эпичном и равном матче проиграла одному из самых ярых своих критиков – Кристине Младенович.

Турнир в Мадриде начался с ещё одного триллера — против Мирьяны Лучич-Барони. Справившись с пушечными ударами соперницы, россиянка дождалась спада хорватки и завершила поединок «баранкой». Во втором круге её ждала Эжени Бушар, для которой Мария когда-то была настоящим идолом, но после дисквалификации превратилась в объект ненависти: «Я считаю неправильным давать Марии „уайлд кард“, потому что она обманщица, и ни один вид спорта не должен позволять обманщикам возвращаться. Это крайне несправедливо по отношению к другим игрокам. Таким образом WTA даёт неправильный посыл детям и молодым игрокам: жульничайте, а мы вас потом примем с распростёртыми объятиями. Это неправильно. Я больше не могу сказать, что восхищаюсь Шараповой, это в прошлом», — призналась в интервью канадская теннисистка.

Двойные стандарты «Ролан Гаррос»

Очный матч ожидался с большим нетерпением. Особенно интересно было посмотреть на послематчевое рукопожатие девушек, ведь Эжени известна несколькими выходками по окончании поединков. Встреча затянулась на три равных сета, и Марии снова не хватило удачи в решающих моментах, кроме того, Бушар показала свой лучший теннис за год. Проиграв принципиальный матч, Мария отправилась на свою третью турнирную остановку – впереди ждал Рим. Чтобы напрямую попасть в основную сетку Уимблдона и не зависеть от решений по «уайлд-кард», Шараповой необходимо было доходить до полуфинала.

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В первом круге россиянка довольно уверенно справилась с Кристиной Макхэйл, а во втором её уже ждали новые испытания с Лучич-Барони. Время начала матча на центральном корте совпало с пресс-конференцией Федерации тенниса Франции по предоставлению специальных приглашений на «Ролан Гаррос». Болельщики россиянки прильнули к экранам: варианта развития событий могло быть три – Мария получит «уайлд-кард» в основу, в квалификацию или вовсе пропустит второй турнир «Большого шлема» в сезоне. В последний вариант даже нашим читателям верилось с трудом –пятикратная чемпионка ТБШ оказала большое влияние на теннис, дважды выигрывала «Ролан Гаррос». Однако у Бернарда Гьюдичелли было своё мнение.

«Мне жаль, что Мария не выступит на „Ролан Гаррос“, мне жаль её болельщиков. Мы можем давать „уайлд-кард“ теннисистам, возвращающимся после травм, но не после допинговой дисквалификации. Мы должны уважать дух честной игры. Мы будем рады видеть её на „Ролан Гаррос“, когда она попадёт на турнир по рейтингу», — президент Федерации тенниса Франции был непоколебим. При этом любопытно, что Констан Лестьенн, ранее дисквалифицированный за ставки, получил специальное приглашение, заставив говорить о двойных стандартах у организаторов парижского мэйджора.

Новая травма и неопределённость перед Уимблдоном

Скорее всего, россиянка не знала об этом решении, когда выходила на корт. Она была, как всегда, внешне спокойна и максимально сосредоточена на игре. Первая партия уплыла из рук Марии уже в первом гейме – сделав брейк, Лючич довела дело до победы. Шарапова много ошибалась и чуть только сбавила число неточностей, как тут же ситуация изменилась коренным образом. У неё уже было больше шансов на приёме, она взяла подачу соперницы и сравняла счёт по партиям.

Третий сет начался для россиянки с брейка под ноль.Лучич упускала нити игры и, казалось, вскоре может окончательно опустить руки, как и в Мадриде. Но при счёте 1:0 (40:30) в пользу Шараповой россиянка неудачно приземлилась на левую ногу при подаче, подошла к судье на вышке и попросила вызвать врача после этого гейма. На морально-волевых Мария удержала преимущество, но сразу же вместе с доктором ушла в подтрибунное помещение.

Она вернулась через несколько минут с повязкой на левом бедре, заметно хромая и почти не имея возможности быстро передвигаться. Как раненый зверь, она несколько раз принимала навылет и могла даже увеличить разницу в счёте, но хорватка удержала подачу. Лучич пошла на смену сторон — Шарапова подошла к ней и пожала руку, продолжать матч россиянка больше не могла. Сложно сказать, насколько серьёзна травма Марии, но вкупе с не самым простым началом большого возвращения это повреждение только множит число вопросов.

Время для работы над ошибками

Нет сомнений, что если травма окажется несерьёзной, то Мария продолжит работу над своей игрой уже в самое ближайшее время. У неё появляется около трёх недель на то, чтобы привести себя в игровой тонус и разобрать со Свеном Грёнефельдом, что же пока пошло не так. Вопрос с попаданием на Уимблдон открыт – в основной сетке россиянка может оказаться только при помощи «уайлд-кард», но зато в квалификацию она уже попала по собственному рейтингу.

Кроме того, организаторы травяных турниров в Бирмингеме и Хертогенбосхе, которые пройдут в преддверии Уимблдона, уже объявили о своих намерениях пригласить Шарапову к себе. Это не поможет ей попасть в основу лондонского ТБШ, но, по крайней мере, она наберёт какие-то очки и получит игровую практику.

Возвращение после столь долгого перерыва и не могло быть простым, но все сложности, которые переживает Шарапова в последние два месяца, должны будут сделать её только сильнее.