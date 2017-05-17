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Мария Шарапова
Фото: РИА Новости
Текст: Илья Рывлин

Париж без Шараповой. Почему французы не пустили Марию на «Ролан Гаррос»

Выступление Марии Шараповой и решение о её недопуске ни в квалификацию, ни в основу «Ролан Гаррос» вызвали всевозможные суждения.
17 мая 2017, среда. 12:45. Теннис

Травма бедра

Мария Шарапова снова стала главным ньюсмейкером. Накануне все только и говорили о российской теннисистке. Сначала Федерация тенниса Франции объявила своё решение об «уайлд-кард» на «Ролан Гаррос», а затем, буквально через 15 минут, Шарапова сама вышла на корт и спустя час снялась, ведя в счёте. О травме мы пока знаем мало. Мария в начале третьего сета матча с Мирьяной Лучич-Барони во втором круге турнира в Риме покинула корт, а вернулась на него с повязкой на левом бедре. Нормально передвигаться она уже не могла и пожала руку сопернице при счёте 2:1 в свою пользу. «Я прошу прощения за то, что была вынуждена сняться из-за травмы левого бедра. Я пройду все необходимые тесты, чтобы убедиться, что у меня ничего серьёзного. Хочу поблагодарить организаторов за предоставленную возможность снова сыграть на этом особенном турнире», — слова расстроенной Шараповой после столь неожиданного окончания матча.

Конечно же, пожелаем Марии скорейшего восстановления. Когда она сыграет снова? Ответа на этот вопрос пока нет. «Уайлд-карды» россиянке готовы предоставить турниры в Страсбурге и Нюрнберге, которые пройдут на следующей неделе. Самое любопытное, что чемпионат в Страсбурге проводит Федерация тенниса Франции. Та самая организация, которая отказалась выдать Марии приглашение даже в квалификацию «Ролан Гаррос». Новость о том, что Шарапова вообще не сыграет в Париже, стала для многих шоком. Казалось, что выбор идёт между двумя опциями: «уайлд-кард» в квалификацию или основу. Конечно, второй вариант был бы предпочтительнее, но мы бы согласились и на первый. Почему вариант с недопуском был на третьем месте по степени вероятности? Потому что Мария встречалась с президентом Федерации тенниса Франции Бернардом Гьюдичелли, после чего сообщила прессе, что переговоры были плодотворными, хотя в детали и не вдавалась.

Объявление в прямом эфире

Однако примерно в 19:10 по местному времени мистер Гьюдичелли огласил решение: Шарапова в Париже не сыграет. Специально для объявления этого вердикта ФТФ организовала прямую трансляцию в «Фейсбуке». Это тоже было косвенным признаком того, что Марию всё-таки допустят. Если решение отрицательное, то можно об этом объявить классическим образом без лишнего шума и такой интриги. Да, президент федерации ещё назвал имена всех теннисистов, которым будут выданы „уайлд-кард“, но, будем честны, эта информация была интересна единицам. Во всяком случае, организовывать целую трансляцию для этого точно не стоило.

Кстати, интересно, что в квалификацию получил «уайлд-кард» местный теннисист Констант Лестьенн, который отбыл дисквалификацию за ставки. Нет ли здесь двойных стандартов? Гьюдичелли, объясняя отказ в выдаче приглашения Марии, заявил, что его организация не может приглашать теннисистов после допинговой дисквалификации. «Мне жаль, что Мария не выступит на „Ролан Гаррос“, мне жаль её болельщиков, но мы можем давать „уайлд-кард“ теннисистам, возвращающимся после травм, но не после допинговой дисквалификации. Мы должны уважать дух честной игры. Мы будем рады видеть её на „Ролан Гаррос“, когда она попадёт на турнир по рейтингу». Хорошо, Лестьенн не попадался на допинге, но «духа честной игры» он тоже не придерживался.

Двойные стандарты

Известный журналист Бен Ротенберг сообщил о решении ФТФ одной из теннисисток, которая пожелала остаться неизвестной. Та решению явно обрадовалась и добавила, что 99% игроков тура выступают против Шараповой, но боятся это высказать. Ирония в том, что сама эта теннисистка побоялась назвать своё имя. Ею точно была не Кристина Младенович, француженка как раз открыто прокомментировала эти новости. «Я так и думала. Нашей федерацией руководит президент, который обладает характером», — заявила француженка. Из иностранных теннисистов отреагировали пока немногие. Новак Джокович, например, поддержал Марию: «Очевидно, это неприятная новость для неё, но так сложились обстоятельства. На каких-то турнирах она будет получать „уайлд-кард“, на каких-то — нет. Увы, сейчас она не получила специального приглашения на турнир „Большого шлема“, который, конечно, имеет большое значение для неё. Марии предстоит тяжёлый путь назад. После такого продолжительного отсутствия в туре ей нужно проявить терпение, чтобы постепенно восстановить свой рейтинг и вернуться на тот уровень, которому она соответствует».

Вице-премьер Виталий Мутко затронул тему двойных стандартов. «Я хочу сказать Марии, что всё вернётся, нужно время. У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты. Уже ни для кого не секрет, что мельдоний до сих пор до конца не исследован. Марии ещё раз скажу: расстраиваться не нужно, всё вернётся на круги своя. Она будет участвовать в большинстве турниров, вернёт себе рейтинги. А пока кто-то подстраховывается, к этому надо спокойно относиться». Обратим внимание на фразу про то, что Мария отбыла дисквалификацию. Действительно, в ITF не предусмотрены дополнительные наказания спортсменам, которые вернулись в тур. Формально любой турнир имеет право приглашать или не приглашать того или иного теннисиста, но недопуск Шараповой связан именно с тем, что она пропустила 15 месяцев из-за употребления мельдония. А это означает, что её наказывают уже после окончания дисквалификации. Сомнений в том, что по уровню игры двукратная чемпионка «Ролан Гаррос» заслуживает оказаться в числе обладательниц «уайлд-кард», нет даже у ненавистников Марии.

Повторное наказание

Именно эту мысль развил глава WTA Стив Саймон: «Предоставление «уайлд-кард» спортсменам происходит по усмотрению организаторов турниров. Я полностью поддерживаю игроков, которые получили эти приглашения, и желаю им удачи. Нас ожидают очень интересные две недели на «Ролан Гаррос». С чем я не согласен, так это с формулировкой FFT в их решении относительно Марии Шараповой. Она полностью подчинилась приговору, который вынес CAS, и соблюла все условия. Нет никаких оснований наказывать игрока по истечении срока действия санкций».

Достаточно жёстко высказалась Анна Чакветадзе: «Это шок! Я была уверена, что Шарапова получит «уайлд-кард» в квалификацию. Были вопросы по основной сетке, там достаточно спорная история. То, что ей не дали вообще «уайлд-кард» — это полный провал. Шарапова — известная спортсменка, и многие болельщики покупали билеты, чтобы увидеть там Машу. Это удар для всех.Что касается «Уимблдона», мне кажется, что организаторы будут долго думать, что им делать. Надо понимать, что Шарапова дважды выиграла «Ролан Гаррос», и, несмотря на всю эту историю с допингом, она заслуживает выступления в квалификационных этапах».

Более дипломатичная позиция у Шамиля Тарпищева, но и он считает, что в ФТФ поступили неправильно: «Нужно считаться с мнением организаторов — это им решать, кому давать „уайлд-кард“, а кому нет. В Риме и в Штутгарте решили предоставить Марии специальное приглашение, а здесь решили иначе, с этим надо считаться. Но моё личное мнение: организаторы „Ролан Гаррос“ поступили неправильно. Шарапова дважды выигрывала этот турнир, спортсменка с безупречной репутацией, она является примером для подражания для многих спортсменов».

«Если вице-президента ФТР не трогают такие проблемы, это дно»

Кто же встал на защиту Гьюдичелли? Евгений Кафельников. То, что вице-президент Федерации тенниса России не является ярым поклонником Марии, известно давно. Можно вспомнить его слова, вызвавшие большой резонанс в марте 2016 года, когда он комментировал решение о дисквалификации Шараповой. На сей раз Кафельников заявил следующее: «Ролан Гаррос» превыше всего – и Шараповой, и Федерера, организаторы это показали. Затрудняюсь ответить, насколько это решение ударит по Марии, лучше ей задать этот вопрос. Вы сами должны понимать, что теннис – это не только Мария Шарапова или, скажем, Роджер Федерер. Это ещё и остальные теннисисты. Представьте, что будет, если, допустим, в понедельник перед самым началом турнира все игроки решат бойкотировать турнир, считая, что допинг в спорте неуместен. Потому организаторы подумали, всё хорошенько взвесили и приняли такое решение».

Не очень понятно, каким образом организаторы «Ролан Гаррос» показали, что турнир превыше Федерера, а также почему два теннисиста, которые пропустят данное соревнование по совершенно разным причинам, находятся в одном предложении. Но не это главное. В своём личном микроблоге вице-президент ФТР на протяжении нескольких часов активно переписывался с разными людьми, в частности с Чакветадзе. «Жень, для российского тенниса ничего хорошего не произошло, радоваться нечему», — высказалась Анна. «Теннис — это мировой спорт, а не российский», — последовал ответ Кафельникова. «Если вице-президента российской федерации не трогают такие проблемы, то это дно», — добавила Чакветадзе.

В истории с участием Шараповой на «Ролан Гаррос», к сожалению, поставлена точка. Теперь, если травма окажется несерьёзной, Мария может начинать подготовку к травяному сезону. На Уимблдон она по рейтингу точно попадает в квалификацию, а дадут ли ей „уайлд-кард“ в основу, покажет время. В основу Бирмингема специальное приглашение ей уже выдали. Мы следим за развитием событий.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анна Чакветадзе Евгений Кафельников Мария Шарапова Шамиль Тарпищев
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