Шарапова в Колизее и Азаренко с ребёнком

Из Мадрида ведущие теннисисты перебрались в Рим. Посмотрим и почитаем, как лучшие мастера проводят свободное время.
Для Марии Шараповой турнир в Риме оказался не слишком успешным. После победы в первом круге она была вынуждена сняться по ходу второго матча из-за травмы бедра. А за несколько дней до старта россиянка побывала в Колизее.
Легендарную арену посетил и Томаш Бердых вместе со своей супругой Эстер Саторовой.
Серена Уильямс же находится в Нью-Йорке. Она встретилась с певицей и актрисой Келли Роуленд.
Беременная Серена в полный рост.
Если Уильямс только готовится стать мамой, то Виктория Азаренко уже родила. Белоруска написала, что прошедший праздник День матери стал лучшим в её жизни.
Перейдём к теннису. Адриан Маннарино выполнил потрясающий укороченный: мяч после его удара перелетел на чужую сторону и благодаря сильнейшему вращению вернулся обратно! Лучше выполнить укороченный просто нельзя!
Светлана Кузнецова показала, какие миниатюрные автомобили встречаются в Риме.
Вечерний Рим и Анастасия Павлюченкова.
Там же находится и Каролина Возняцки.
Наталья Вихлянцева встретилась с Григором Димитровым.
А в Москве отдыхают Анна Чакветадзе и Екатерина Бычкова.
Энди Маррей в Риме отметил свой 30-й день рождения.
А Виталия Дьяченко наслаждается времяпрепровождением во Франции.