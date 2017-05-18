Шарапова в Колизее и Азаренко с ребёнком

Шарапова и Бердых посетили Колизей, Азаренко проводит время с ребёнком, Вихлянцева встретилась с Димитровым и другие фотографии из соцсетей.

Из Мадрида ведущие теннисисты перебрались в Рим. Посмотрим и почитаем, как лучшие мастера проводят свободное время.

Для Марии Шараповой турнир в Риме оказался не слишком успешным. После победы в первом круге она была вынуждена сняться по ходу второго матча из-за травмы бедра. А за несколько дней до старта россиянка побывала в Колизее.

Легендарную арену посетил и Томаш Бердых вместе со своей супругой Эстер Саторовой.

Серена Уильямс же находится в Нью-Йорке. Она встретилась с певицей и актрисой Келли Роуленд.

Беременная Серена в полный рост.

Если Уильямс только готовится стать мамой, то Виктория Азаренко уже родила. Белоруска написала, что прошедший праздник День матери стал лучшим в её жизни.

Перейдём к теннису. Адриан Маннарино выполнил потрясающий укороченный: мяч после его удара перелетел на чужую сторону и благодаря сильнейшему вращению вернулся обратно! Лучше выполнить укороченный просто нельзя!

Светлана Кузнецова показала, какие миниатюрные автомобили встречаются в Риме.

Вечерний Рим и Анастасия Павлюченкова.

Там же находится и Каролина Возняцки.

Наталья Вихлянцева встретилась с Григором Димитровым.

А в Москве отдыхают Анна Чакветадзе и Екатерина Бычкова.

Энди Маррей в Риме отметил свой 30-й день рождения.

А Виталия Дьяченко наслаждается времяпрепровождением во Франции.