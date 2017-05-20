Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Екатерина Бычкова — об отказе «Ролан Гаррос» в «уайлд-кард» Марии Шараповой
Фото: Reuters
Текст: Екатерина Бычкова

«Наконец-то весь этот серпентарий WTA-тура показал своё лицо»

Екатерина Бычкова в своей колонке – об объединении теннисисток против Марии Шараповой и решении больших турниров не давать ей «уайлд-кард».
20 мая 2017, суббота. 21:31. Теннис

Мария Шарапова всё-таки потрясающая персона. О ком ещё могут столько говорить и столько спорить всевозможные федерации тенниса, СМИ всех стран и идиоты всех мастей и званий в этом мире?! Неужели о Симоне Халеп или Кристине Младенович, да простят меня эти замечательные девочки-игроки. От души, от сердца! Они и правда прекрасны, да и играют здорово. Но даже если они съедят весь допинг на этой планете, прилюдно об этом расскажут, покаются и потом отбудут срок длиною в один год, о них, к сожалению, никто не вспомнит. И говорить так долго не будут. И спорить. И ругаться. И выяснять прецеденты. Всем реально будет всёравно. Без обид, ведь это правда. Да и попиариться все эти девочки сейчас могут за счёт Марии тоже вполне неплохо. Пожалуй, и я попляшу на Машиных костях. Почему бы и нет, когда да.

Аллилуйя! Я дождалась своего часа! Столько лет меня обливали помоями и отправляли гореть в аду, как только я пару раз посмела выразить своё персональное мнение и при этом очень даже не негативное по поводу всемирно известной прекрасной сибирской Золушки. Как ни странно, у меня, в отличие ото всех, своё мнение и своя правда присутствовали в жизни всегда. За них я платила штрафы, отбывала наказания и имела кучу всяких неприятностей, связанных с тогдашней моей работой в WTA. Я также буду их продолжать иметь и также буду всё высказывать, вне зависимости от желания и настроения людей из активно волнующихся и никому не интересных биомасс.

В кои-то веки WTA-тур объединился, показав своё истинное прекрасное лицо. Наконец-то прилюдно, да ещё и мирно. Я не имею в виду организацию, конечно. Она как раз сейчас всецело поддерживает Марию, ибо без неё им будет очень и очень невесело в ближайшее время уж точно. И здесь не могу не согласиться с президентом WTA, который правильно заявил, что Мария отбыла наказание, которое ей присудили. Отбыла по полной. Точка. И в целом теперь она такой же полноправный член тура, как и все остальные. Только с одним нюансом в биографии…

«В теннисе всегда будут править деньги, красота и личные симпатии»
Екатерина Бычкова в своей колонке – о «непонятных» итальянских «уайлд-кард», тайном покровителе и современной истории Марии Шараповой.

Так вот, говоря про женский тур, я имею в виду весь наш прекрасный серпентарий из игроков, которые на самом деле счастливы только два раза на дню, а иногда и на неделе: в первые пять минут после своей победы и следующие пять, когда кто-то проиграл из тех, кого не любят. Обычно это те, кто зарабатывает больше всех денег в туре. Ну или, по факту, тот, кто зарабатывает больше них. Всё остальное время они ноют, как кому-то повезло, а им не повезло с сеткой, как опять у кого-то какая-то травма и невозможно в полную силу сыграть турнир (а это, по большей части, происходит каждую неделю, то есть «нормально» сыграть соревнования у этих игроков не получается никогда), как опять акклиматизация, как снова не хватает денег (их никогда не хватает и всегда категорически). Ноют и про то, как вот эта заработала на предыдущем турнире столько-то и привезла ещё с собой мужика или бабу, и вообще, очередная спортивная депрессия стучит копытом по темечку, и всё плохо, да ещё опять эта Шарапова жизни не даёт. Как-то так. Казалось бы, при чём тут Мария?

Екатерина Бычкова на «Ролан Гаррос»

Екатерина Бычкова на «Ролан Гаррос»

Фото: из личного архива Екатерины Бычковой

Чем, собственно, она помешала всем этим прекрасным дамам в женском туре? Тем, что благодаря ей ещё пара-тройка девочек «проскочили» в том же формате рекламы и заработали на контрактах? Тем, что она объективно лучше других выглядит на корте? Тем, что она ни с кем не здоровается? Про последнее – «Вот серьёзно?». Именно это аргумент, чтобы «мочить» её сейчас с позволения более высокостоящих инстанций. Вечные трусишки, которые не могли сказать трёх слов, потому что боялись быть по правилам наказанными, наконец-то смогли вставить свои «пять копеек». Вечные трусишки, которых ни за что не собрать в одну кучу ради того, чтобы попытаться отстоять свои же права и правила в туре. Вечные трусишки, которые трясутся за каждый свой вздох, стараясь быть максимально толерантными, всем угодными и радостными, лишь бы им и дальше давали зарабатывать хорошие деньги. Вот эти самые вечно загадочные, лояльные ко всему и всех любящие в интервью девочки наконец-таки нашли мишень для излива жёлчи. Да ещё какую! Наконец-то они могут верещать на всю Одессу, что Мария Шарапова с ними не здоровается и не прощается, что она высокомерная и заносчивая. Что она такая-сякая-растакая и что на самом деле её никто не любит. Шах и мат! Честно говоря, думаю, Мария по этому поводу не очень печалится. Слава богу, они не могут к этому добавлять «Да кто она вообще такая?». Хотя, конечно, приставка «допингистка» тоже не самая приятная, но всё же хотя бы уж титулованная. Так бы и затоптали в ритме ритуальных плясок, и пепел бы развеяли над Сеной, если бы остался.

Екатерина Бычкова на «Ролан Гаррос»

Екатерина Бычкова на «Ролан Гаррос»

Фото: из личного архива Екатерины Бычковой

Смех, да и только. Вообще, всё очень забавно. Всё это французское ханжество, о котором я писала пару дней назад в одной из социальных сетей. Теперь ещё и англичане дают идиотов и тоже в кои-то веки присоединяются к мнению вечно неудовлетворённых масс. «Французы не дали WC — и мы не дадим», — прикинули они. Действительно, зачем нам лишние деньги, когда можно и без них прожить, благо у нас всё-таки «Большой шлем» и народ и так идёт. Эти выпады компании HEAD по поводу якобы некорректного решения ВАДА о наказании Марии. Хотя тут они в чём-то правы. ВАДА всегда вызывала вопросы. И зачем WTA и ATP изначально пустили её в теннис, так и остаётся для меня загадкой. Очередная махинационная схема – единственное, что приходит в голову при взгляде на этот тандем. Но это уже совсем другая история и другие детали, опустим до поры. Евгений, опять-таки, Кафельников выступает прям великолепно. Хочется после каждой его фразы аплодировать стоя. Когда надо пиарить Кубок Федерации и нести флаг на Олимпийский играх, так Мария – россиянка, а как «косякнула», так сразу американка, конечно. Ведь россияне так не поступают. Нет-нет-нет, никогда. Милота, да и только. Как написал мне израильский друг: «У вас там вообще весёлые чиновники в России».

Собственно, что хотела добавить по поводу Марии. Как вы поняли, я ей очень даже симпатизирую в этой ситуации, хотя мне её ни разу не жаль. Так вышло, и так, видимо, по каким-то нам всем не известным причинам должно было случиться. Но мне от души хочется, чтобы она, несмотря на все эти, теперь уже международные, палки в колёса, всё-таки смогла осилить этот непростой путь наверх в совершенно нелёгкие уже за тридцать лет и в очередной раз показать всем, почему именно она и есть Мария Шарапова. Вот уж в следующем году я в очередной раз посмеюсь над тем, как директор «Ролан Гаррос», показавший себя в этом году недобогом, будет прыгать вокруг неё и облизывать со всех сторон, восхваляя её спортивные достоинства.

Ещё любопытно посмотреть, как Мария будет выступать в отборочных Уимблдона. Если она всё-таки станет их играть. Ибо сочетание кортов Рохемптона и степень узнаваемости игрока сложно себе представить даже при самой богатой и роскошной фантазии. М-да.

О дивный новый теннисный мир, какое счастье, что я больше не имею к тебе ни малейшего отношения!

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 53
Теги
Допинг Шарапова Евгений Кафельников Екатерина Бычкова Мария Шарапова Ролан Гаррос Уимблдон
Новости. Теннис
21 мая 2017, воскресенье
00:11 Тим: в матче с Джоковичем я был опустошён психологически и вымотан физически
00:01 Иснер: Зверев не позволяет себе растрачивать свой талант
20 мая 2017, суббота
23:54 А. Зверев: Новак — один из величайших теннисистов всех времён
23:34 Халеп: сейчас у меня есть чувство, что на корте всё будет складываться отлично
23:02 Свитолина пожелала Мугурусе скорейшего восстановления после травмы
22:19 Джокович разгромил Тима в полуфинале «Мастерс 1000» в Риме
21:38 Эррани: нечестно помогать Шараповой после того, что она сделала
21:28 На турнире в Страсбурге Куличкова сыграет с Минеллой, Веснина — с Джорджи
21:13 Мугуруса: после одного из приёмов на тренировке я не смогла повернуть голову
20:58 Чесноков считает нелогичным решение не давать Шараповой WC на Уимблдон и «РГ»
20:35 Касаткина возобновила тренировки после полученной на турнире в Риме травмы
19:53 Додиг и Гранольерс-Пуйоль вышли в финал турнира в Риме в парном разряде
19:28 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Тим — Джокович в Риме
19:11 Свитолина вышла в финал турнира в Риме за 24 минуты за счёт отказа Мугурусы
18:49 Каменская пробилась в финальный раунд квалификации на турнире в Нюрнберге
18:36 А. Зверев победил Иснера и стал самым молодым финалистом «Мастерса» за 10 лет
18:20 Потапова проиграла в полуфинале ITF в Трнаве, Александрова снялась по ходу матча
17:46 Веснина и Макарова вышли в финал турнира в Риме, где сыграют с Хингис и Юнжань
17:35 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Мугуруса — Свитолина в Риме
16:49 Родина сыграет с Лепченко в первом круге турнира в Нюрнберге
16:04 Джокович победил дель Потро и сыграет с Тимом в полуфинале «Мастерса» в Риме
15:53 Соловьёва проиграла 572-й ракетке мира в квалификации турнира в Германии
15:02 Халеп стала первой финалисткой турнира в Риме
14:33 Текстовая онлайн-трансляция окончания матча дель Потро — Джокович в Риме
14:26 Комардина за три часа проиграла Хиби на старте квалификации турнира в Нюрнберге
14:15 Куличкова вышла в основную сетку турнира в Страсбурге
13:15 Беккер: Настасе не расист! Он всегда острит, и часто не очень смешно
12:08 Текстовая онлайн-трансляция полуфинала Халеп — Бертенс в Риме
11:59 Медведев сыграет с Симоном, а Хачанов — с Маю на старте турнира в Лионе
11:44 Обувной бутик отказался предоставить С. Уильямс скидку из-за расовой неприязни
10:27 Кузнецов сыграет с Беллуччи в первом круге турнира в Женеве
10:18 Вторая сеяная Веснина сыграет с победительницей квалификации в Страсбурге
09:38 Мугуруса: работаю над психологией каждый долбаный день
09:27 Кар. Плишкова: в матче со Свитолиной мне не везло
08:16 Поражение Надаля, победы Иснера и Зверева — в обзоре матчей 1/4 финала в Риме
08:04 Победы Халеп, Свитолиной, Бертенс и Мугурусы — в обзоре матчей 1/4 финала в Риме
01:03 Свитолина: рада победе и тому, как играла и справлялась с давлением
00:37 Матч Джоковича и дель Потро в четвертьфинале турнира в Риме перенесён на субботу
00:29 Надаль: перед «Ролан Гаррос» немного отдохну — порыбачу или сыграю в гольф
00:01 Тим: это был один из дней, когда я великолепно чувствовал мяч
19 мая 2017, пятница
23:31 А. Зверев: я давно знаю Джона и рад, что сыграю с ним в полуфинале
22:54 Иснер: у меня один рецепт игры на траве, харде и грунте — мощно подавать
22:43 Мугуруса обыграла В. Уильямс в четвертьфинале турнира в Риме
21:55 Организаторы Уимблдона: Шарапова не стала подавать заявку на WC, это её право
21:37 Халеп: теперь я не ломаю ракетки из-за неудачных розыгрышей
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017