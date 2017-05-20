«Наконец-то весь этот серпентарий WTA-тура показал своё лицо»

Мария Шарапова всё-таки потрясающая персона. О ком ещё могут столько говорить и столько спорить всевозможные федерации тенниса, СМИ всех стран и идиоты всех мастей и званий в этом мире?! Неужели о Симоне Халеп или Кристине Младенович, да простят меня эти замечательные девочки-игроки. От души, от сердца! Они и правда прекрасны, да и играют здорово. Но даже если они съедят весь допинг на этой планете, прилюдно об этом расскажут, покаются и потом отбудут срок длиною в один год, о них, к сожалению, никто не вспомнит. И говорить так долго не будут. И спорить. И ругаться. И выяснять прецеденты. Всем реально будет всёравно. Без обид, ведь это правда. Да и попиариться все эти девочки сейчас могут за счёт Марии тоже вполне неплохо. Пожалуй, и я попляшу на Машиных костях. Почему бы и нет, когда да.

Аллилуйя! Я дождалась своего часа! Столько лет меня обливали помоями и отправляли гореть в аду, как только я пару раз посмела выразить своё персональное мнение и при этом очень даже не негативное по поводу всемирно известной прекрасной сибирской Золушки. Как ни странно, у меня, в отличие ото всех, своё мнение и своя правда присутствовали в жизни всегда. За них я платила штрафы, отбывала наказания и имела кучу всяких неприятностей, связанных с тогдашней моей работой в WTA. Я также буду их продолжать иметь и также буду всё высказывать, вне зависимости от желания и настроения людей из активно волнующихся и никому не интересных биомасс.

В кои-то веки WTA-тур объединился, показав своё истинное прекрасное лицо. Наконец-то прилюдно, да ещё и мирно. Я не имею в виду организацию, конечно. Она как раз сейчас всецело поддерживает Марию, ибо без неё им будет очень и очень невесело в ближайшее время уж точно. И здесь не могу не согласиться с президентом WTA, который правильно заявил, что Мария отбыла наказание, которое ей присудили. Отбыла по полной. Точка. И в целом теперь она такой же полноправный член тура, как и все остальные. Только с одним нюансом в биографии…

«В теннисе всегда будут править деньги, красота и личные симпатии» Екатерина Бычкова в своей колонке – о «непонятных» итальянских «уайлд-кард», тайном покровителе и современной истории Марии Шараповой.

Так вот, говоря про женский тур, я имею в виду весь наш прекрасный серпентарий из игроков, которые на самом деле счастливы только два раза на дню, а иногда и на неделе: в первые пять минут после своей победы и следующие пять, когда кто-то проиграл из тех, кого не любят. Обычно это те, кто зарабатывает больше всех денег в туре. Ну или, по факту, тот, кто зарабатывает больше них. Всё остальное время они ноют, как кому-то повезло, а им не повезло с сеткой, как опять у кого-то какая-то травма и невозможно в полную силу сыграть турнир (а это, по большей части, происходит каждую неделю, то есть «нормально» сыграть соревнования у этих игроков не получается никогда), как опять акклиматизация, как снова не хватает денег (их никогда не хватает и всегда категорически). Ноют и про то, как вот эта заработала на предыдущем турнире столько-то и привезла ещё с собой мужика или бабу, и вообще, очередная спортивная депрессия стучит копытом по темечку, и всё плохо, да ещё опять эта Шарапова жизни не даёт. Как-то так. Казалось бы, при чём тут Мария?

Екатерина Бычкова на «Ролан Гаррос» Фото: из личного архива Екатерины Бычковой

Чем, собственно, она помешала всем этим прекрасным дамам в женском туре? Тем, что благодаря ей ещё пара-тройка девочек «проскочили» в том же формате рекламы и заработали на контрактах? Тем, что она объективно лучше других выглядит на корте? Тем, что она ни с кем не здоровается? Про последнее – «Вот серьёзно?». Именно это аргумент, чтобы «мочить» её сейчас с позволения более высокостоящих инстанций. Вечные трусишки, которые не могли сказать трёх слов, потому что боялись быть по правилам наказанными, наконец-то смогли вставить свои «пять копеек». Вечные трусишки, которых ни за что не собрать в одну кучу ради того, чтобы попытаться отстоять свои же права и правила в туре. Вечные трусишки, которые трясутся за каждый свой вздох, стараясь быть максимально толерантными, всем угодными и радостными, лишь бы им и дальше давали зарабатывать хорошие деньги. Вот эти самые вечно загадочные, лояльные ко всему и всех любящие в интервью девочки наконец-таки нашли мишень для излива жёлчи. Да ещё какую! Наконец-то они могут верещать на всю Одессу, что Мария Шарапова с ними не здоровается и не прощается, что она высокомерная и заносчивая. Что она такая-сякая-растакая и что на самом деле её никто не любит. Шах и мат! Честно говоря, думаю, Мария по этому поводу не очень печалится. Слава богу, они не могут к этому добавлять «Да кто она вообще такая?». Хотя, конечно, приставка «допингистка» тоже не самая приятная, но всё же хотя бы уж титулованная. Так бы и затоптали в ритме ритуальных плясок, и пепел бы развеяли над Сеной, если бы остался.

Екатерина Бычкова на «Ролан Гаррос» Фото: из личного архива Екатерины Бычковой

Смех, да и только. Вообще, всё очень забавно. Всё это французское ханжество, о котором я писала пару дней назад в одной из социальных сетей. Теперь ещё и англичане дают идиотов и тоже в кои-то веки присоединяются к мнению вечно неудовлетворённых масс. «Французы не дали WC — и мы не дадим», — прикинули они. Действительно, зачем нам лишние деньги, когда можно и без них прожить, благо у нас всё-таки «Большой шлем» и народ и так идёт. Эти выпады компании HEAD по поводу якобы некорректного решения ВАДА о наказании Марии. Хотя тут они в чём-то правы. ВАДА всегда вызывала вопросы. И зачем WTA и ATP изначально пустили её в теннис, так и остаётся для меня загадкой. Очередная махинационная схема – единственное, что приходит в голову при взгляде на этот тандем. Но это уже совсем другая история и другие детали, опустим до поры. Евгений, опять-таки, Кафельников выступает прям великолепно. Хочется после каждой его фразы аплодировать стоя. Когда надо пиарить Кубок Федерации и нести флаг на Олимпийский играх, так Мария – россиянка, а как «косякнула», так сразу американка, конечно. Ведь россияне так не поступают. Нет-нет-нет, никогда. Милота, да и только. Как написал мне израильский друг: «У вас там вообще весёлые чиновники в России».

Собственно, что хотела добавить по поводу Марии. Как вы поняли, я ей очень даже симпатизирую в этой ситуации, хотя мне её ни разу не жаль. Так вышло, и так, видимо, по каким-то нам всем не известным причинам должно было случиться. Но мне от души хочется, чтобы она, несмотря на все эти, теперь уже международные, палки в колёса, всё-таки смогла осилить этот непростой путь наверх в совершенно нелёгкие уже за тридцать лет и в очередной раз показать всем, почему именно она и есть Мария Шарапова. Вот уж в следующем году я в очередной раз посмеюсь над тем, как директор «Ролан Гаррос», показавший себя в этом году недобогом, будет прыгать вокруг неё и облизывать со всех сторон, восхваляя её спортивные достоинства.

Ещё любопытно посмотреть, как Мария будет выступать в отборочных Уимблдона. Если она всё-таки станет их играть. Ибо сочетание кортов Рохемптона и степень узнаваемости игрока сложно себе представить даже при самой богатой и роскошной фантазии. М-да.

О дивный новый теннисный мир, какое счастье, что я больше не имею к тебе ни малейшего отношения!