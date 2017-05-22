Тест. Насколько хорошо ты знаешь Новака Джоковича?

22 мая свой 30-й день рождения празднует один из сильнейших теннисистов современности, 12-кратный победитель турниров «Большого шлема» Новак Джокович. После победы на «Ролан Гаррос»-2016 в его игре неожиданно произошёл спад. В итоге Новак уступил лидерство в рейтинге Энди Маррею, а в чемпионской гонке со временем вообще покинул пределы десятки. В надежде что-то изменить Джокович расстался со своим многолетним тренером Марианом Вайдой.



И вот наконец на турнире в Риме у Новака наметился прогресс в игре, и, даже несмотря на поражение от Александра Зверева в финале, серб показал, что к парижскому мэйджору подходит в оптимальной форме. Оптимизма его поклонникам добавил и тот факт, что накануне юбилея Джокович объявил о начале сотрудничества с Андре Агасси. В день рождения сербского чемпиона мы решили проверить, насколько хорошо вы знакомы с фактами его биографии.