Последние турниры перед «Ролан Гаррос»: Страсбург, Нюрнберг, Женева и Лион

На 4-й неделе мая пройдут 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».

Турнир WTA/International. Страсбург (Франция). Internationaux de Strasbourg

Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 21-27 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Каролина Возняцки (11), Елена Веснина (WC), Карла Суарес-Наварро (23), Каролин Гарсия (25), Дарья Гаврилова (27), Саманта Стосур (WC), Пэн Шуай (40), Моника Пуиг (41), Кристина Макхэйл (45), Наоми Осака (48), Наталья Вихлянцева, Ализе Корне (WC), Елизавета Куличкова (Q).

Полный список участников.

Отказались от участия: Роберта Винчи (35), Елена Остапенко (50), Катрин Беллис (55), Лара Арруабаррена (65).

Снялись с турнира: Мирьяна Лучич-Барони (21).

Действующий победитель: Каролин Гарсия.

Женский турнир в Страсбурге разыгрывается с 1987 года. По три титула завоевали итальянка Сильвия Фарина-Элия (2001-2003) и испанка Анабель Медина-Гарригес (2005, 2007, 2008). Побеждала здесь и россиянка Мария Шарапова (2010). В этом году под двумя первыми номерами посеяны Каролина Возняцки и Елена Веснина, которая в воскресенье играла в финале парного турнира в Риме, а в понедельник ей уже играть матч стартового круга в Страсбурге. Ещё одна россиянка, Елизавета Куличкова, успешно прошла квалификацию и первый круг основной сетки, а вот Наталья Вихлянцева уже проиграла.

Турнир WTA/International. Нюрнберг (Германия). Nürnberger Versicherungs Cup

Призовой фонд: $ 226 750.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 21-27 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Кики Бертенс (20), Юлия Путинцева (31), Чжан Шуай (32), Лаура Зигемунд (37), Элисон Риске (39), Юлия Гёргес (46), Моника Никулеску (47), Ярослава Шведова (51), Евгения Родина.

Полный список участников.

Отказались от участия: Анастасия Севастова (26), Леся Цуренко (43), Мона Бартель (WC).

Действующий победитель: Кики Бертенс.

Грунтовое соревнование в баварском городе Нюрнберге появился в календаре WTA в 2013 году, получив лицензию от обанкротившегося турнира в Барселоне. Чемпионками становились Симона Халеп, Эжени Бушар, Карин Кнапп и Кики Бертенс, которая в этом году посеяна под первым номером. Единственная в сетке россиянка, Евгения Родина, уже проиграла на старте.

Турнир АТР World Tour 250. Женева (Швейцария). Banque Eric Sturdza Geneva Open

Призовой фонд: € 482,060.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 21–27 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Стэн Вавринка (WC), Кей Нисикори (WC), Джон Иснер (23), Альберт Рамос-Виньолас (24), Сэм Куэрри (25), Стив Джонсон (29), Жоау Соуза (36), Паоло Лоренци (37), Робин Хасе (48), Райан Харрисон (50), Андрей Кузнецов (71).

Полный список участников.

Отказались от участия: Адриан Маннарино (56), Мартин Клижан (60), Лу Яньсюнь (62).

Снялись с турнира: Виктор Троицки (38).

Действующий победитель: Стэн Вавринка.

Турнир в Женеве проводился с 1980 по 1991 год, после чего прекратил существование. В 2015-м он вернулся в календарь ATP-тура, получив лицензию у Дюссельдорфа. Соревнования проходят в Parc des Eaux-Vives – старейшем и крупнейшем теннисном клубе Швейцарии на берегу Женевского озера. В 2015 году чемпионом стал Томас Беллуччи, а следом – Стэн Вавринка. Швейцарец посеян под первым номером, а под вторым – японец Кей Нисикори. Также в сетке значится россиянин Андрей Кузнецов, который уже выиграл стартовый матч как раз у бывшего чемпиона Беллуччи и дальше померится силами с Альбертом Рамосом (3).

Турнир АТР World Tour 250. Лион (Франция). Open Parc Auvergne-Rhône-Alpes Lyon

Призовой фонд: € 482 060.

Покрытие: грунт, открытые корты.

Дата проведения: 21–27 мая.

Разница во времени с Москвой: -1 час.

Участники: Милош Раонич (6), Жо-Вильфрид Цонга (10), Томаш Бердых (WC), Ник Кирьос (15), Жиль Симон (WC), Хуан-Мартин дель Потро (WC), Бенуа Пэр (39), Дональд Янг (42), Марсель Гранольерс (45), Стив Дарси (51), Карен Хачанов (52), Даниил Медведев (61).

Полный список участников.

Снялись с турнира: Николя Маю (46).

Действующий победитель (Ницца-2016): Доминик Тим.

Турнир в Лионе проводился с 1987 по 2009 год в зале, после чего переехал в Монпелье. В 2017-м ATP-тур вернулся в третий по численности населения город Франции, унаследовав лицензию от грунтового турнира в Ницце. Под первыми номерами в Лионе посеяны Милош Раонич и Жо-Вильфрид Цонга. В сетке есть и два россиянина – Карен Хачанов и Даниил Медведев.