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Виктория Азаренко
Фото: instagram.com/vichka35
Текст: Илья Рывлин

Игра на опережение. Азаренко готовится к травяному сезону

С. Уильямс наслаждается солнцем, Азаренко катается на велосипеде, Павлюченкова надела необычные наряды и другие фотографии из соцсетей.
24 мая 2017, среда. 11:15. Теннис
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Новый рекорд Украины в исполнении Элины Свитолиной и первый «Мастерс» Александра Зверева – в обзоре турнира в Риме.

Теннисисты продолжают подготовку к «Ролан Гаррос». Посмотрим и почитаем, как ведущие игроки проводят свободное время.

Мария Шарапова не сможет принять участие в «Ролан Гаррос», но она всё равно приехала во Францию.

Серена Уильямс готовится к рождению ребёнка и наслаждается солнцем и тёплой водой.

Виктория Азаренко находится в Минске и совершает велопрогулки. Она объявила, что собирается вернуться в тур раньше запланированного срока и хочет сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном.

Новак Джокович, как и его знаменитый соотечественник Никола Тесла, проявляет интерес к молниям. В Риме он внимательно следил за грозой и сумел рассмотреть молнии во всех деталях.

Хуан-Мартин дель Потро на этой неделе выступает на турнире в Лионе. После победы в первом круге он немного поиграл со своим юным болельщиком.

А главным триумфатором прошлой недели стал Александр Зверев, который впервые в карьере победил на турнире категории «Мастерс-1000». «Сегодня было сделано много хороших фотографий, но эта наиболее важная, потому что на ней три из четырёх моих самых преданных болельщиков. Нет только Миши», — написал Александр.

Анастасия Павлюченкова продемонстрировала два необычных наряда — майку в виде бумажного пакета и кофту с пилюлями.

Анна Чакветадзе вместе с певцом Нико Неманом приняла участие в передаче Алексея Кортнева «Устами младенца».

Дарья Касаткина находится в Словакии. Россиянка уже тренируется — травма в Риме, заставившая её сняться с турнира, оказалась несерьёзной.

Каролина Возняцки уже прилетела в Париж.

Светлана Кузнецова в компании певицы Глюкозы сходила на концерт L’One.

Теги: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Серена Уильямс, Новак Джокович, Дарья Касаткина, Виктория Азаренко, Светлана Кузнецова.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Анастасия Павлюченкова Виктория Азаренко Дарья Касаткина Мария Шарапова Новак Джокович Светлана Кузнецова Серена Уильямс Фото
Новости. Теннис
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Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
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