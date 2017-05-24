Игра на опережение. Азаренко готовится к травяному сезону

Теннисисты продолжают подготовку к «Ролан Гаррос». Посмотрим и почитаем, как ведущие игроки проводят свободное время.
Мария Шарапова не сможет принять участие в «Ролан Гаррос», но она всё равно приехала во Францию.
Серена Уильямс готовится к рождению ребёнка и наслаждается солнцем и тёплой водой.
Виктория Азаренко находится в Минске и совершает велопрогулки. Она объявила, что собирается вернуться в тур раньше запланированного срока и хочет сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном.
Новак Джокович, как и его знаменитый соотечественник Никола Тесла, проявляет интерес к молниям. В Риме он внимательно следил за грозой и сумел рассмотреть молнии во всех деталях.
Хуан-Мартин дель Потро на этой неделе выступает на турнире в Лионе. После победы в первом круге он немного поиграл со своим юным болельщиком.
А главным триумфатором прошлой недели стал Александр Зверев, который впервые в карьере победил на турнире категории «Мастерс-1000». «Сегодня было сделано много хороших фотографий, но эта наиболее важная, потому что на ней три из четырёх моих самых преданных болельщиков. Нет только Миши», — написал Александр.
Анастасия Павлюченкова продемонстрировала два необычных наряда — майку в виде бумажного пакета и кофту с пилюлями.
Анна Чакветадзе вместе с певцом Нико Неманом приняла участие в передаче Алексея Кортнева «Устами младенца».
Дарья Касаткина находится в Словакии. Россиянка уже тренируется — травма в Риме, заставившая её сняться с турнира, оказалась несерьёзной.
Каролина Возняцки уже прилетела в Париж.
Светлана Кузнецова в компании певицы Глюкозы сходила на концерт L’One.
Теги: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Серена Уильямс, Новак Джокович, Дарья Касаткина, Виктория Азаренко, Светлана Кузнецова.