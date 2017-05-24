Игра на опережение. Азаренко готовится к травяному сезону

С. Уильямс наслаждается солнцем, Азаренко катается на велосипеде, Павлюченкова надела необычные наряды и другие фотографии из соцсетей.

Последние турниры перед «Ролан Гаррос»: Страсбург, Нюрнберг, Женева и Лион На 4-й неделе мая пройдут 4 турнира на грунте: Страсбург и Нюрнберг у женщин и Женева и Лион у мужчин, а также квалификация «Ролан Гаррос».

NextGen уже здесь! Зверев обыграл Джоковича и взял первый Мастерс в карьере Новый рекорд Украины в исполнении Элины Свитолиной и первый «Мастерс» Александра Зверева – в обзоре турнира в Риме.

Теннисисты продолжают подготовку к «Ролан Гаррос». Посмотрим и почитаем, как ведущие игроки проводят свободное время.

Мария Шарапова не сможет принять участие в «Ролан Гаррос», но она всё равно приехала во Францию.

Серена Уильямс готовится к рождению ребёнка и наслаждается солнцем и тёплой водой.

Виктория Азаренко находится в Минске и совершает велопрогулки. Она объявила, что собирается вернуться в тур раньше запланированного срока и хочет сыграть на одном из травяных турниров перед Уимблдоном.

Новак Джокович, как и его знаменитый соотечественник Никола Тесла, проявляет интерес к молниям. В Риме он внимательно следил за грозой и сумел рассмотреть молнии во всех деталях.

Хуан-Мартин дель Потро на этой неделе выступает на турнире в Лионе. После победы в первом круге он немного поиграл со своим юным болельщиком.

А главным триумфатором прошлой недели стал Александр Зверев, который впервые в карьере победил на турнире категории «Мастерс-1000». «Сегодня было сделано много хороших фотографий, но эта наиболее важная, потому что на ней три из четырёх моих самых преданных болельщиков. Нет только Миши», — написал Александр.

Анастасия Павлюченкова продемонстрировала два необычных наряда — майку в виде бумажного пакета и кофту с пилюлями.

Анна Чакветадзе вместе с певцом Нико Неманом приняла участие в передаче Алексея Кортнева «Устами младенца».

Дарья Касаткина находится в Словакии. Россиянка уже тренируется — травма в Риме, заставившая её сняться с турнира, оказалась несерьёзной.

Каролина Возняцки уже прилетела в Париж.

Светлана Кузнецова в компании певицы Глюкозы сходила на концерт L’One.

Теги: Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова, Серена Уильямс, Новак Джокович, Дарья Касаткина, Виктория Азаренко, Светлана Кузнецова.