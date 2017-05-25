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Новак Джокович
Фото: Reuters
Текст: Илья Рывлин

В поисках былого величия. Джокович нанял Агасси

Новак Джокович на «Ролан Гаррос» будет работать с Андре Агасси. Удастся ли Новаку выйти из кризиса? Что получится из этого танедма?
25 мая 2017, четверг. 12:15. Теннис

«У нас с Агасси много общего»

Новым тренером Новака Джокович стал Андре Агасси. Американец, который ранее никого не тренировал, попробует себя на новом поприще с одним из лучших теннисистов современности. Напомним, что несколько недель назад Новак объявил о прекращении работы с Марианом Вайдой. Кроме того, Джокович решил расстаться со своей командой. В Риме и Мадриде его поддерживали родители, а также брат и жена. Однако выступать без тренера на постоянной основе вряд ли разумно, даже если мы говорим о таком мастере, как Новак. При этом Джокович в текущем сезоне не показывает свой лучший теннис, а впереди «Ролан Гаррос», где сербу предстоит защищать свой титул.

После финала «Мастерса-1000» в Риме, в котором Новак уступил Александру Звереву, он объявил, что Агасси станет его новым наставником. Ранее они созванивались по телефону, и Андре уже давал какие-то советы. При этом Джокович рассказал, что общался со многими специалистами. «В последние две недели я разговаривал со многими бывшими топ-игроками. Мне было важно узнать их мнение о жизни теннисиста, а не только о технике. В итоге общение с Агасси удовлетворило меня. Во-первых, у нас схожий стиль игры, меня вдохновляла его игра. Во-вторых, он проходил через период, который был и у меня.

Новак Джокович

Родился 22 мая 1987 года в Белграде, Югославия.

Тренеры: Елена Генчич (1993-1999), Никола Пилич (1999-2003), Дейан Петрович (2004-2005), Риккардо Пьятти (2005-2006), Мариан Вайда (2006-2017), Марк Вудфорд (2007), Тодд Мартин (2009-2010), Борис Беккер (2013-2016), Андре Агасси (2017).

В одиночном разряде 771 победа и 161 поражение.

Он вылетел из топ-100 после доминирования в АТР и возненавидел игру, которую любил. Но со временем страсть вернулась, и он смог вернуться на вершину. Он знает, как собрать всё воедино и справиться с трудностями. У него потрясающая харизма, несмотря на скромность. Нам надо поговорить лично, потому что до этого мы общались только две недели по телефону. Андре присоединится ко мне на несколько дней во время турнира, а дальше со мной будет мой брат Марко. Если всё сложится, а я в этом не сомневаюсь, то мы спланируем наше сотрудничество перед Уимблдоном», — рассказал Джокович.

Таким образом, Агасси будет помогать Новаку на старте «Ролан Гаррос», но затем улетит из Парижа. Разумеется, серб намерен задержаться в столице Франции до конца второй недели, поэтому первый совместный турнир получится довольно странным. Бывают ситуации, когда тренеры пропускают какие-то небольшие старты или присоединяются в середине розыгрыша, но очевидно, что Новак приглашает наставника, который должен быть с ним на протяжении всего времени проведения турнира. Впрочем, это только пробный старт. Если сотрудничество получится успешным, то Агасси может стать полноценным тренером. Выбор своего бывшего подопечного поддержал Борис Беккер: «Великолепный выбор Новака — пригласить в команду Андре Агасси. Желаю им обоим огромного успеха в совместной работе!».

По стопам Лендла?

Джеймс Блэйк тоже считает, что Джокович сделал правильный выбор. «На бумаге это решение Новака выглядит очень перспективным и осмысленным. Если им удастся найти общий язык в личных отношениях, то всё получится. Андре прошёл в теннисе через всё. Он выигрывал турниры „Большого шлема“, испытывал трудности, связанные с повышенным вниманием и давлением. Всё это близко и Новаку. Но даже если тренер знает о теннисе всё, это не поможет, если он не сможет донести информацию до игрока. Тут важны мелкие детали, которые выяснятся в первые дни и недели их совместной работы».

Агасси завершил профессиональную карьеру в 2006 году. Он основал несколько благотворительных фондов и открыл несколько школ, а от теннисных дел немного отошёл. Андре периодически проводит показательные матчи, пару раз появлялся на теннисных мероприятиях и вручал чемпионские кубки. Кстати, один из них — как раз Новаку. Однако к теннису Агасси уже многие годы не имеет никакого отношения и до Джоковича он никого не тренировал. Повлияет ли это негативно на их сотрудничество? Далеко не факт. Например, Иван Любичич тоже начал с топ-игрока — Милоша Раонича. После нескольких лет успешного сотрудничества хорват перешёл к Роджеру Федереру. Есть и пример Магнуса Нормана, который отлично себя зарекомендовал с Робином Сёдерлингом, а затем вывел на новый уровень Стэна Вавринку.

Ещё более показательный пример с Иваном Лендлом, который сразу начал тренерскую карьеру с сотрудничества с большой звездой — Энди Марреем. Именно под его руководством британец начал побеждать на крупнейших соревнованиях. Собственно и Борис Беккер, предыдущий наставник Новака, ранее ни с кем не работал. За три сезона Новак выиграл при Беккере шесть «Шлемов» из 12. В общем, если в игровых видах спорта тренеру-новичку очень редко сразу доверяют большой клуб, то в теннисе подобное встречается часто. Болельщиков Джоковича может больше беспокоить не отсутствие опыта у Агасси, а то, как часто он сможет ездить со своим подопечным и станет ли постоянным тренером на всех или почти всех турнирах.

Впрочем, для начала им надо провести «Ролан Гаррос», а там уже будет ясно, насколько они подходят друг другу. Пару дней назад Новаку исполнилось 30 лет. Формально его уже можно назвать ветераном тура, но при этом мы знаем примеры, когда можно успешно играть и в 33, и в 35. Джокович признался, что в какой-то момент возненавидел теннис, но сейчас этот период прошёл. Конечно, Новак ставит перед собой самые высокие цели. Знаменитая теннисистка Трэйси Остин считает, что сейчас сербу больше нужен не чисто теннисный тренер, а, скорее, учитель по жизни. Агасси тоже сталкивался с потерей мотивации, но затем он вернул интерес к теннису и заиграл на прекрасном уровне. Возможно, и Новак, который сейчас переживает небольшой кризис, рассчитывает благодаря Андре повторить его судьбу и снова стать ведущим игроком тура. Первые ответы мы получим уже на «Ролан Гаррос».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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