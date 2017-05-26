Лента новостей Видео Билеты на спорт Фото Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары Турнир FIFA17
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
«Ролан Гаррос» 2017
Фото: Reuters
Текст: Даниэль Виленчук

Борьба в Париже за первое место. Без Серены, Шараповой и Азаренко

По итогам жеребьёвки «Ролан Гаррос»-2017 Кербер начнёт защиту звания первой ракетки мира от Плишковой и Халеп матчем против Макаровой.
26 мая 2017, пятница. 16:30. Теннис

Без Серены, Шараповой и Азаренко

Грядущий «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде обещает стать одним из самых непредсказуемых турниров «Большого шлема» за последние несколько лет – в столицу Франции не приедут Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Мария Шарапова. В результате в Париже сыграют шесть девушек, когда-либо выигрывавших мэйджоры, причём почти все они приедут в статусе тёмных лошадок.

Котировки букмекеров:

Симона Халеп — 5,0.
Элина Свитолина — 6,0.
Светлана Кузнецова — 10,0.
Гарбинье Мугуруса — 10,0.
Кристина Младенович — 12,0.
Каролина Плишкова — 16,0.
Анжелика Кербер — 16,0...
Дарья Касаткина — 33,0.

Симона Халеп являлась бы главной фавориткой турнира, но за неделю до его старта в римском финале надорвала сухожилие на правой ноге. Ещё в среду она писала, что врачи оценивают её шансы на участие 50/50, но, судя по последним данным, румынка всё-таки сыграет в Париже. Из-за травмы шеи снялась с турнира в Риме и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса, которая, тем не менее, постарается подойти к мэйджору в лучшей форме.

Светлана Кузнецова и Винус Уильямс с высоты своего опыта могут воспользоваться отсутствием прим и выдать две недели своего лучшего тенниса, но играть стабильно на протяжении всех семи матчей им будет очень непросто. Петра Квитова пока ещё не на 100 процентов уверена в своей готовности выйти на корт после страшного нападения, но всё-таки находится в заявке и прилетела в Париж. Двукратная чемпионка Уимблдона сыграет первые матчи после возвращения именно в Париже. А Франческа Скьявоне, чемпионка «Ролан Гаррос»-2010, в последний раз едет на любимый турнир и постарается получить максимальное удовольствие от игры.

Первые сеяные в опасности

Борьба за лидерство в мировом рейтинге в ближайшее время ожидается очень жаркой, а жеребьёвка «Ролан Гаррос»-2017, как выяснилось, может напрямую этому поспособствовать. Уже в стартовом круге первая сеяная Анжелика Кербер получила в соперницы Екатерину Макарову, которая в Риме показала перспективную игру, в отличие от разгромленной в первом матче немки. Счёт личных встреч между ними 7-4 в пользу Анжелики, но почти нет сомнений, что новый поединок получится одним из самых ярких в первом круге. Уже в третьем круге кто-то из девушек может столкнуться с Еленой Остапенко, Робертой Винчи или Моникой Пуиг. При этом после вычета очков за «Ролан Гаррос»-2016 отрыв Кербер от Плишковой составляет 900 очков, а от Халеп – почти 1400. Это значит, что каждая из этих теннисисток по итогам турнира может побороться за лидерство в рейтинге.

Пары первого круга с участием россиянок и теннисисток топ-8 посева:

Елена Веснина (Россия, 14) — победительница квалификации
Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Патрисия-Мария Циг (Румыния)
Дарья Касаткина (Россия, 26) — Янина Викмайер (Бельгия)
Ирина Хромачёва (Россия) — Полин Пармантье (Франция)
Екатерина Александрова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия)
Кристина Макхэйл (США) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Евгения Родина (Россия) – победительница квалификации
Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия)
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Екатерина Макарова (Россия)
Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй — Тайвань)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Франческа Скьявоне (Италия)
Лара Арруабаррена (Испания) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6)
Яна Чепелова (Словакия) — Симона Халеп (Румыния, 3)
Чжэн Сайсай (Китай) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)
Элина Свитолина (Украина, 5) — Ярослава Шведова (Казахстан)

Вторая сеяная Каролина Плишкова получила в соперницы китаянку Чжэн Сайсай, которая в первом круге Мадриде сенсационно выбила Элину Свитолину. Во втором круге победительница этого матча может выйти на Катержину Синякову, которая в этот грунтовый сезон почти ни для кого не будет проходным вариантом.

Непростой первый матч ждёт и Элину Свитолину – лидер чемпионской гонки сразится с неуступчивой Ярославой Шведовой. Во втором круге победительницу матча будут ждать Мона Бартель или Цветана Пиронкова. Франческа Скьявоне проэкзаменует Гарбинье Мугурусу, Симоне Халеп досталась Яна Чепелова, Йоханне КонтеСэ Шувей, а Агнешке РадваньскойФиона Ферро, получившая «уайлд-кард». Петра Квитова в первом круге начнёт возвращение матчем с Джулией Боузрап.

Если же расставить теннисисток в порядке их посева в четвертьфинальные «слоты», то получатся следующие пары:

Анжелика Кербер (Германия, 1) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Доминика Цибулкова (Словакия, 6)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Симона Халеп (Румыния, 3)
Йоханна Конта (Великобритания, 7) – Каролина Плишкова (Чехия, 2).

Неплохие шансы россиянок

Напрямую в основную сетку «Ролан Гаррос» в этот раз попали 9 россиянок, и почти у всех из них неплохие шансы на то, чтобы пройти максимально для себя далеко. Кроме Макаровой, никто из отечественных теннисисток не получил в соперницы сеяных соперниц. Екатерина Александрова сразится в первом круге с Катержиной Синяковой, Ирина Хромачёва – с хозяйкой кортов Полин Пармантье, Наталья Вихлянцева с Юханной Ларссон, а Евгения Родина получит в соперницы теннисистку, прошедшую квалификацию.

Остальные россиянки и сами попали в посев. Перспективную сетку получила Светлана Кузнецова. В первом круге ей предстоит встреча с Кристиной Макхейл, а дальше из действительно опасных соперниц видится лишь Кики Бертенс в 1/8 финала. Но и Макхейл, и Камила Джорджи, и Чжан Шуай могут помешать Светлане на пути к четвертьфиналу. Дарью Касаткину в первом круге ждёт опасная Янина Викмайер, а уже в третьем круге, потенциально, Симона Халеп.

У Анастасии Павлюченковой, которая откроет турнир матчем с Патриция-Марией Циг, также очень неплохая сетка, правда, уже во втором круге её может ждать Люси Шафаржова. В целом же жеребьёвка позволяет россиянке заглядываться не только на четвертьфинал, но даже и на 1/2, потому что она находится в части сетки с Каролиной Плишковой, Радваньской и Контой, не блещущих на грунте в этом сезоне. Елена Веснина в первом круге сразится с квалифаером, а в случае успеха выйдет на кого-то из пары Лепченко/Петкович.

Основная сетка в Париже начнётся 26 мая, а на этой неделе продолжается квалификация. Сразу несколько россиянок продолжают борьбу, так что не исключено, что число представительниц России в основной сетке к концу недели немного пополнится.

Турнирная сетка

Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисистки:

Анжелика Кербер (Германия, 1) – Роберта Винчи (Италия, 31)
Саманта Стосур (Австралия, 23) – Петра Квитова (Чехия, 15)
Каролина Возняцки (Дания, 11) – Кики Бертенс (Голландия, 18)
Чжан Шуай (Китай, 32) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)
Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Юлия Путинцева (Казахстан, 27)
Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 22) – Кристина Младенович (Франция, 13)
Винус Уильямс (США, 10) – Дарья Гаврилова (Австралия, 24)
Тимя Бачински (Швейцария, 30) – Доминика Цибулкова (Словакия, 6)
Элина Свитолина (Украина, 5) – Ана Конюх (Хорватия, 29)
Анастасия Севастова (Латвия, 17) – Мэдисон Кис (США, 12)
Елена Веснина (Россия, 14) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 21)
Дарья Касаткина (Россия, 26) – Симона Халеп (Румыния, 3)
Йоханна Конта (Великобритания, 7) – Каролин Гарсия (Франция, 28)
Барбора Стрыцова (Чехия, 20) – Агнешка Радваньска (Польша, 9)
Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – Коко Вандевеге (США, 19)
Лорен Дэвис (США, 25) – Каролина Плишкова (Чехия, 2).
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 3
Теги
Ролан Гаррос
Новости. Теннис
26 мая 2017, пятница
18:38 Блинкова не сумела выйти в основную сетку «Ролан Гаррос», уступив Вондроушовой
18:24 Крейчикова вышла в финал турнира в Нюрнберге, одолев Кырстю
17:53 14 эйсов помогли Цонге выйти в финал турнира в Лионе, обыграв Басилашвили
17:41 М. Зверев вышел в финал турнира в Женеве, обыграв Нисикори
17:39 Сафин выразил готовность стать советником председателя Госдумы по спорту
17:21 Дэниэл не пустил Рублёва в основную сетку «Ролан Гаррос»
16:35 Гаврилова победила Гарсию и вышла в финал турнира в Страсбурге
15:59 Квитова: взяв ракетку в марте, я сказала: «Это не моя ракетка. Это не моя рука»
15:48 Дои снялась по ходу матча с Бертенс в полуфинале турнира в Нюрнберге
15:42 На тренировочных кортах Уимблдона произошёл пожар
15:27 Хогстедт: Шарапова ещё выиграет «Большой шлем»
15:06 Спикер Госдумы предложил Сафину стать его советником по вопросам спорта
14:20 Путинцева проиграла Кырсте в четвертьфинале турнира в Нюрнберге
14:00 Текстовая онлайн-трансляция матча Вавринка — Кузнецов в Женеве
13:46 Маррей сыграет с Кузнецовым в первом круге «Ролан Гаррос»
13:32 Макарова сыграет с Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции
12:27 М. Зверев: я наконец нахожу свою игру на грунте
12:03 Нисикори: я не так часто побеждал, отыгрывая матчболы
11:33 Бердых: постараюсь сыграть с Раоничем лучше, чем в Риме
11:21 Победы Стосур, Гавриловой и Гарсии — в видеообзоре матчей турнира в Страсбурге
11:07 Раонич: моя главная цель — побеждать и эффективно действовать на корте
10:48 Басилашвили: сейчас я играю гораздо лучше, чем на предыдущих грунтовых турнирах
10:40 Цонга: доволен тем, что прекрасно себя чувствовал и не испытывал боли в плече
10:32 Конта побывала на вручении наград Герцога Эдинбургского в Букингемском дворце
10:19 Кузнецова потренировалась с Халеп в Париже
09:13 Стосур проводит свою 450-ю подряд неделю в статусе первой ракетки Австралии
09:10 Крейчикова: счастлива, что смогла стать победительницей этого невероятного матча
09:07 Бертенс: Риске здорово начала матч, так что мне нужно было прибавить
09:05 Гарсия: я очень плохо начала первый сет, но затем сосредоточилась на своей игре
01:44 Ф. Лопес: Кубок Дэвиса — важный турнир, но спасибо Пике за поддержку Кубка мира
25 мая 2017, четверг
23:32 Ан. Кузнецов вышел в полуфинал турнира в Женеве, где сыграет с Вавринкой
23:07 Зигемунд: мне особенно грустно, что я не смогу выступить на «Ролан Гаррос»
23:03 А. Зверев: надо воспринимать Федерера и Джоковича как всех остальных соперников
21:44 Бертенс вышла в полуфинал соревнований в Германии
21:37 Бердых стал соперником Раонича по полуфиналу турнира в Лионе
21:17 Вавринка одолел Куэрри и может сыграть с Кузнецовым в полуфинале в Женеве
20:44 Комитет Госдумы по регламенту удовлетворил просьбу Сафина об отказе от мандата
20:10 Текстовая онлайн-трансляция четвертьфинала Ан. Кузнецов — Штебе в Женеве
19:37 Габашвили вышел в основную сетку «Ролан Гаррос», отыграв 2 матчбола у Соузы
19:28 Гарсия оказалась сильнее Кр. Плишковой в четвертьфинале турнира в Страсбурге
19:04 Нисикори отыграл 3 матчбола и победил Андерсона в 1/4 финала турнира в Женеве
17:39 254-я ракетка мира Крейчикова вышла в полуфинал турнира в Нюрнберге
17:33 Блинкова за 3 часа победила Панову и вышла в финал квалификации «Ролан Гаррос»
17:11 Гаврилова в трёх сетах одолела Барти в четвертьфинале турнира в Страсбурге
17:00 Раонич вышел в полуфинал турнира в Лионе, обыграв Элиаша
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Серена Уильямс покинула первое место рейтинг-листа WTA. Сможет ли она ещё раз туда вернуться?
Архив →
© championat.com, 2000–2017