Борьба в Париже за первое место. Без Серены, Шараповой и Азаренко

Без Серены, Шараповой и Азаренко

Грядущий «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде обещает стать одним из самых непредсказуемых турниров «Большого шлема» за последние несколько лет – в столицу Франции не приедут Серена Уильямс, Виктория Азаренко и Мария Шарапова. В результате в Париже сыграют шесть девушек, когда-либо выигрывавших мэйджоры, причём почти все они приедут в статусе тёмных лошадок.

Котировки букмекеров:



Симона Халеп — 5,0.

Элина Свитолина — 6,0.

Светлана Кузнецова — 10,0.

Гарбинье Мугуруса — 10,0.

Кристина Младенович — 12,0.

Каролина Плишкова — 16,0.

Анжелика Кербер — 16,0...

Дарья Касаткина — 33,0.





Симона Халеп являлась бы главной фавориткой турнира, но за неделю до его старта в римском финале надорвала сухожилие на правой ноге. Ещё в среду она писала, что врачи оценивают её шансы на участие 50/50, но, судя по последним данным, румынка всё-таки сыграет в Париже. Из-за травмы шеи снялась с турнира в Риме и действующая чемпионка «Ролан Гаррос» Гарбинье Мугуруса, которая, тем не менее, постарается подойти к мэйджору в лучшей форме.

Светлана Кузнецова и Винус Уильямс с высоты своего опыта могут воспользоваться отсутствием прим и выдать две недели своего лучшего тенниса, но играть стабильно на протяжении всех семи матчей им будет очень непросто. Петра Квитова пока ещё не на 100 процентов уверена в своей готовности выйти на корт после страшного нападения, но всё-таки находится в заявке и прилетела в Париж. Двукратная чемпионка Уимблдона сыграет первые матчи после возвращения именно в Париже. А Франческа Скьявоне, чемпионка «Ролан Гаррос»-2010, в последний раз едет на любимый турнир и постарается получить максимальное удовольствие от игры.

Первые сеяные в опасности

Борьба за лидерство в мировом рейтинге в ближайшее время ожидается очень жаркой, а жеребьёвка «Ролан Гаррос»-2017, как выяснилось, может напрямую этому поспособствовать. Уже в стартовом круге первая сеяная Анжелика Кербер получила в соперницы Екатерину Макарову, которая в Риме показала перспективную игру, в отличие от разгромленной в первом матче немки. Счёт личных встреч между ними 7-4 в пользу Анжелики, но почти нет сомнений, что новый поединок получится одним из самых ярких в первом круге. Уже в третьем круге кто-то из девушек может столкнуться с Еленой Остапенко, Робертой Винчи или Моникой Пуиг. При этом после вычета очков за «Ролан Гаррос»-2016 отрыв Кербер от Плишковой составляет 900 очков, а от Халеп – почти 1400. Это значит, что каждая из этих теннисисток по итогам турнира может побороться за лидерство в рейтинге.

Пары первого круга с участием россиянок и теннисисток топ-8 посева:



Елена Веснина (Россия, 14) — победительница квалификации

Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) — Патрисия-Мария Циг (Румыния)

Дарья Касаткина (Россия, 26) — Янина Викмайер (Бельгия)

Ирина Хромачёва (Россия) — Полин Пармантье (Франция)

Екатерина Александрова (Россия) — Катержина Синякова (Чехия)

Кристина Макхэйл (США) — Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Евгения Родина (Россия) – победительница квалификации

Юханна Ларссон (Швеция) — Наталья Вихлянцева (Россия)

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Екатерина Макарова (Россия)

Йоханна Конта (Великобритания, 7) — Се Шувэй (Китайский Тайбэй — Тайвань)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) — Франческа Скьявоне (Италия)

Лара Арруабаррена (Испания) — Доминика Цибулкова (Словакия, 6)

Яна Чепелова (Словакия) — Симона Халеп (Румыния, 3)

Чжэн Сайсай (Китай) — Каролина Плишкова (Чехия, 2)

Элина Свитолина (Украина, 5) — Ярослава Шведова (Казахстан)

Вторая сеяная Каролина Плишкова получила в соперницы китаянку Чжэн Сайсай, которая в первом круге Мадриде сенсационно выбила Элину Свитолину. Во втором круге победительница этого матча может выйти на Катержину Синякову, которая в этот грунтовый сезон почти ни для кого не будет проходным вариантом.

Непростой первый матч ждёт и Элину Свитолину – лидер чемпионской гонки сразится с неуступчивой Ярославой Шведовой. Во втором круге победительницу матча будут ждать Мона Бартель или Цветана Пиронкова. Франческа Скьявоне проэкзаменует Гарбинье Мугурусу, Симоне Халеп досталась Яна Чепелова, Йоханне Конте – Сэ Шувей, а Агнешке Радваньской – Фиона Ферро, получившая «уайлд-кард». Петра Квитова в первом круге начнёт возвращение матчем с Джулией Боузрап.

Если же расставить теннисисток в порядке их посева в четвертьфинальные «слоты», то получатся следующие пары:

Анжелика Кербер (Германия, 1) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Доминика Цибулкова (Словакия, 6)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Симона Халеп (Румыния, 3)

Йоханна Конта (Великобритания, 7) – Каролина Плишкова (Чехия, 2).

Неплохие шансы россиянок

Напрямую в основную сетку «Ролан Гаррос» в этот раз попали 9 россиянок, и почти у всех из них неплохие шансы на то, чтобы пройти максимально для себя далеко. Кроме Макаровой, никто из отечественных теннисисток не получил в соперницы сеяных соперниц. Екатерина Александрова сразится в первом круге с Катержиной Синяковой, Ирина Хромачёва – с хозяйкой кортов Полин Пармантье, Наталья Вихлянцева с Юханной Ларссон, а Евгения Родина получит в соперницы теннисистку, прошедшую квалификацию.

Остальные россиянки и сами попали в посев. Перспективную сетку получила Светлана Кузнецова. В первом круге ей предстоит встреча с Кристиной Макхейл, а дальше из действительно опасных соперниц видится лишь Кики Бертенс в 1/8 финала. Но и Макхейл, и Камила Джорджи, и Чжан Шуай могут помешать Светлане на пути к четвертьфиналу. Дарью Касаткину в первом круге ждёт опасная Янина Викмайер, а уже в третьем круге, потенциально, Симона Халеп.

У Анастасии Павлюченковой, которая откроет турнир матчем с Патриция-Марией Циг, также очень неплохая сетка, правда, уже во втором круге её может ждать Люси Шафаржова. В целом же жеребьёвка позволяет россиянке заглядываться не только на четвертьфинал, но даже и на 1/2, потому что она находится в части сетки с Каролиной Плишковой, Радваньской и Контой, не блещущих на грунте в этом сезоне. Елена Веснина в первом круге сразится с квалифаером, а в случае успеха выйдет на кого-то из пары Лепченко/Петкович.

Основная сетка в Париже начнётся 26 мая, а на этой неделе продолжается квалификация. Сразу несколько россиянок продолжают борьбу, так что не исключено, что число представительниц России в основной сетке к концу недели немного пополнится.

Турнирная сетка

Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисистки:

Анжелика Кербер (Германия, 1) – Роберта Винчи (Италия, 31)

Саманта Стосур (Австралия, 23) – Петра Квитова (Чехия, 15)

Каролина Возняцки (Дания, 11) – Кики Бертенс (Голландия, 18)

Чжан Шуай (Китай, 32) – Светлана Кузнецова (Россия, 8)

Гарбинье Мугуруса (Испания, 4) – Юлия Путинцева (Казахстан, 27)

Мирьяна Лучич-Барони (Хорватия, 22) – Кристина Младенович (Франция, 13)

Винус Уильямс (США, 10) – Дарья Гаврилова (Австралия, 24)

Тимя Бачински (Швейцария, 30) – Доминика Цибулкова (Словакия, 6)

Элина Свитолина (Украина, 5) – Ана Конюх (Хорватия, 29)

Анастасия Севастова (Латвия, 17) – Мэдисон Кис (США, 12)

Елена Веснина (Россия, 14) – Карла Суарес-Наварро (Испания, 21)

Дарья Касаткина (Россия, 26) – Симона Халеп (Румыния, 3)

Йоханна Конта (Великобритания, 7) – Каролин Гарсия (Франция, 28)

Барбора Стрыцова (Чехия, 20) – Агнешка Радваньска (Польша, 9)

Анастасия Павлюченкова (Россия, 16) – Коко Вандевеге (США, 19)

Лорен Дэвис (США, 25) – Каролина Плишкова (Чехия, 2).