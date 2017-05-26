Маррей проверит Кузнецова на прочность на старте «Ролан Гаррос»

Джокович и Надаль снова вместе

В Париже прошла жеребьёвка Открытого чемпионата Франции. Пожалуй, более интригующей была жеребьёвка женской сетки, ведь свою первую соперницу в текущем сезоне узнала Петра Квитова, которая была вынуждена пропустить более полугода. У мужчин, впрочем, интриг тоже хватало. Главная из них — в какую половину попадёт Рафаэль Надаль. У испанца четвёртый номер посева, но при этом именно он является основным фаворитом на победу. Надаль оказался в нижней половине, то есть в части Новака Джоковича. При этом подобное происходит уже на четвёртом крупном турнире подряд: такое было в Монте-Карло, Риме и Мадриде. Рафаэлю предстоит не самый простой первый матч — против местного теннисиста, который умеет играть на грунте: Бенуа Пэра. Ближайший сеяный, который может сыграть с Надалем в третьем круге, тоже француз — Жиль Симон. На прошлогоднем Australian Open Симон бился с Джоковичем пять сетов. Нет сомнений, что и на грунте он точно не позволит обыграть себя легко, даже Надалю.

Соперник Рафаэля по четвёртому кругу может быть более лёгким, чем в третьем. Часть сетки, сеяными в которой являются Джек Сок и Роберто Баутиста-Агут, выглядит не очень опасной для Надаля. Да, американец проводит отличный сезон, он в том числе умеет играть и на грунте, но вряд ли Рафаэль столкнётся с серьёзными трудностями. В четвертьфинале соперники уже более опасные — Милош Раонич или Григор Димитров. Болгарин замечательно действовал в начале сезона, а долгое время его единственное поражение было как раз от рук Надаля на Australian Open, при этом Григор бился до конца. Раонич же на грунте не так хорош, но при этом он очень много играет в этом сезоне. «Ролан Гаррос» станет уже пятым его турниром на этом покрытии. В Мадриде он проиграл рано, в Риме дошёл до четвертьфинала, в Стамбуле добрался до решающего матча, а на этой неделе в Лионе пока выиграл два матча и проведёт третий против Томаша Бердыха.

Непростая сетка Джоковича

В целом, если описывать сетку Надаля одним словом, она вполне удобная. По крайней мере любой из соперников Рафаэля по четвертьфиналу выглядит слабее, чем потенциальный оппонент Джоковича. У серба сначала Марсель Гранольерс, а затем возможна встреча с соотечественником Янко Типсаревичем. В третьем раунде маячит Миша Зверев, который в этом сезоне показывает отличный теннис. Те же слова можно сказать и про Люку Пуи. Француз может сыграть с Джоковичем в четвёртом круге, и эта игра вряд ли будет простой для Новака. А в четвертьфинале, скорее всего, соперником будет отлично играющий в 2017 году Доминик Тим. У Тима вполне благоприятная сетка до четвертьфинала, но за круг до него надо победить непростого Давида Гоффена. Сетка Джоковича чуть труднее, чем у Надаля, но по идее мы можем получить потрясающий полуфинал.

Первый номер посева получил Энди Маррей, который проводит пока очень неудачный сезон. Британец рассказал, что надеется поменять ход этого сезона в Париже. Уже в стартовом раунде ему предстоит встретиться с Андреем Кузнецовым. У Андрея была серия из шести подряд поражений в первых кругах (пять на турнирах ATP и одно на челленджере), но сейчас он вроде бы набрал форму. В Женеве россиянин дошёл как минимум до полуфинала. Отметим, что на Australian Open ему тоже не повезло — первый круг пришёлся на Кея Нисикори. Здесь же Кузнецову предстоит встреча с первым сеяным. Если Энди сумеет добиться успеха, то во втором круге соперник не так силён, а вот в третьем намечается суперматч с Хуан-Мартином дель Потро. Ничего лёгкого и в четвёртом раунде — вероятнее всего, Томаш Бердых, который умеет играть с Марреем и достаточно часто его обыгрывает. А в четвертьфинале — Кей Нисикори или чемпион Рима Александр Зверев. Словом, Маррею досталась очень тяжёлая сетка, в его четверти много опасных и сильных соперников. Полегче Стэну Вавринке. В его части самым грозным оппонентом выглядит Марин Чилич, да и то с ним можно сыграть лишь в четвертьфинале.

Сложный жребий для Кузнецова, лёгкий — для остальных россиян

Российские теннисисты в целом получили не самых сильных соперников. Конечно, это не относится к Кузнецову. Карен Хачанов начнёт турнир с игрой против квалифаера, а далее, вероятнее всего, игра с Бердыхом. У Константина Кравчук первым оппонентом будет Федерико Дельбонис. Неприятный игрок на грунте, но далеко не худший вариант. У Михаила Южного тоже любитель песка Рожерио Дутра Сильва, однако, опять же, в сетке были и куда более опасные противники. Если Михаил добьётся победы, то далее, скорее всего, Раонич. У Евгения Донского вполне проходимый Виктор Троицки. Наиболее удобный соперник достался Даниилу Медведеву — обладатель «уайлд-кард» Бенджамин Бонци. Если Даниил выиграет, то следом встретится, вероятно, с Альбертом Рамос-Виноласом. В общем, если взять за скобки Кузнецова, то российским теннисистам достались отличные соперники по первому кругу. Что касается самых интересных встреч стартового раунда, то отметим встречи Доминик Тим — Бернард Томич, Марин Чилич — Эрнест Гулбис, Гаэль Монфис — Дастин Браун и Александр Зверев — Фернандо Вердаско. Хороших матчей достаточно, так что мы вправе рассчитывать на зрелищный турнир.

Предлагаем вашему вниманию возможные пары, если до третьего круга дойдут все сеяные теннисисты:

Энди Маррей (Великобритания, 1) — Хуан-Мартин дель Потро (Аргентина, 29).

Джон Иснер (США, 21) — Томаш Бердых (Чехия, 13).

Александр Зверев (Германия, 9) — Пабло Куэвас (Уругвай, 22).

Сэм Куэрри (США, 27) — Кей Нисикори (Япония, 8).

Стэн Вавринка (Швейцария, 3) — Фабио Фоньини (Италия, 28).

Ришар Гаске (Франция, 24) — Гаэль Монфис (Франция, 15).

Жо-Вильфрид Цонга (Франция, 12) — Ник Кирьос (Австралия, 18).

Давид Феррер (Испания, 30) — Марин Чилич (Хорватия, 7).

Милош Раонич (Канада, 5) — Жиль Мюллер (Люксембург, 26).

Пабло Карреньо-Буста (Испания, 20) — Григор Димитров (Болгария, 11).

Джек Сок (США, 14) — Роберто Баутиста-Агут (Испания, 17).

Жиль Симон (Франция, 31) — Рафаэль Надаль (Испания, 4).

Доминик Тим (Австрия, 6) — Стив Джонсон (США, 25).

Иво Карлович (Хорватия, 23) — Давид Гоффен (Бельгия, 10).

Люка Пуи (Франция, 16) — Альберт Рамос-Винолас (Испания, 19).

Миша Зверев (Германия, 32) — Новак Джокович (Сербия, 2).